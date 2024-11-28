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Славия – Фенербахче. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы на 28.11.2024

Лига Европы

Славия - Фенербахче: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

Славия – Фенербахче. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы на 28.11.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В Праге встретятся вице-чемпионы Чехии и Турции.

Содержание

5-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 28 ноября
Чехия, Прага. Стадион "Фортуна Арена"
Арбитр: Саша Штегеман (Германия)

"Славия" 22:00 “Фенербахче”

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"Славия": последние новости

В чемпионате Чехии "Славия" выступает очень мощно. В последний раз команда завоевала чемпионство еще 3 года назад, поэтому сейчас решительно настроена вернуть себе титул. "Славия" до сих пор не проигрывала в национальном чемпионате, одержав 13 побед в 15 матчах и дважды сыграв вничью. Отрыв от главного преследователя "Виктории" из Плзени составляет уже 8 очков.

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"Славия" начала в этом году еврокубки в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла "Рояль Унион", однако в решающем раунде уступила "Лиллю". В Лиге Европы пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0), дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1) и уступил на выезде "Атлетику" из Бильбао и "Айнтрахту" из Франкфурта со счетом 1:0 . Чехи занимают 23-е место в турнирной таблице и для продолжения борьбы в весенней стадии им нужна победа.

"Фенербахче": последние новости

Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили ряд известных игроков, среди которых Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Костич и другие. Команда последний раз получала чемпионский титул еще в сезоне 2013-2014 гг., поэтому настроена наконец-то завоевать этот трофей. Однако сделать это будет очень тяжело, ведь главный конкурент команды Моуринью - "Галатасарай" идет практически без потерь. “Фенербахче” идет на 2 месте, уступая ”Галатасараю” 5 очков.

В еврокубках команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" выступает с переменным успехом: домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. В последнем матче турнира турки уступили на выезде "АЗ" со счетом 1:3. Для продолжения борьбы в весенней стадии турнира гостям нужна победа.

"Славия" - "Фенербахче". Последние матчи команд

Последние матчи "Славии"

  • 24.11. Чешское Будейовице - Славия 0:4 (1. Лига)
  • 10.11. Славия - Корвина 5:1 (1-я лига)
  • 07.11. Айнтрахт – Славия 1:0 (Лига Европы)
  • 03.11. Градец-Кралове – Славия 1:1 (1. Лига)
  • 31.10. Бенатки – Славия 1:4 (Кубок Чехии)

Последние матчи "Фенербахче"

  • 23.11 Кайсериспор - Фенербахче 2:5 (Суперлига)
  • 10.11 Фенербахче - Сивасспор 4:0(Суперлига)
  • 07.11. АЗ - Фенербахче 3:1 (Лига Европы)
  • 03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)
  • 27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Славии" вне игры сегодня группа футболистов: Петр Шевчик, Лукаш Ворлицкий, Томаш Влчек, Ондржей Лингр, Лукаш Масопуст, Индржих Станек, все остальные готовы к матчу.

Ориентировочный состав "Славии": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Доудера, Дорли, Зафейрис, Диуф – Хитил, Хоры, Провод

У "Фенербахче" проблемы в защитном звене, где не сыграют Чалгар Союнчу, Родриго Бекао и Джейден Остервольд.

Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Айкадин, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Айдин, Шиманский, Тадич – Джеко

"Славия" - "Фенербахче". Личные встречи

  • 24.02.2022 Славия – Фенербахче 3:2
  • 17.02.2022 Фенербахче – Славия 2:3

"Славия" и "Фенербахче" пересекались в 1/16 финала Лиги Конференций сезона 2021-2022 гг. В обоих матчах была зафиксирована победа чехов со счётом 3:2.

"Славия" - "Фенербахче". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12
2 Аякс "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10
3 Галатасарай "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10
4 Айнтрахт "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10
5 Андерлехт "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10
6 Атлетик "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10
7 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9
8 ФКСБ ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9
9 Лион "Лион" 4 2 1 1 8-4 7
10 Рейнджерс Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7
11 Олимпиакос "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7
12 Буде-Глимт Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7
13 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7
14 Ференцварош "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6
16 Виктория Виктория 4 1 3 0 7-6 6
17 АЗ АЗ 4 2 0 2 6-6 6
18 Бешикташ "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6
19 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5
20 Рома Рома 4 1 2 1 3-3 5
21 Фенербахче "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5
22 Порту "Порту" 4 1 1 2 8-8 4
23 Славия Прага Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4
24 Эльфсборг "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4
25 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4
26 Брага "Брага" 4 1 1 2 4-7 4
27 Твенте "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3
28 Мальме "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3
29 Карабах "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3
30 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2
31 Ницца "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2
31 РФШ РФШ 4 0 2 2 4-8 2
33 ПАОК ПАОК 4 0 1 3 3-8 1
34 Лудогорец "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1
35 Маккаби "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0
36 Динамо Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Славия" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

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"Славия" - "Фенербахче". Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитом матча букмекеры считают "Славию", набравшую очень хорошую форму в последнее время Обе команды забивают много голов, поэтому ожидаем, что и на этот раз сумеют отличиться в воротах друг друга или что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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