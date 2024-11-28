Славия – Фенербахче. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы на 28.11.2024

В Праге встретятся вице-чемпионы Чехии и Турции.

5-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 28 ноября

Чехия, Прага. Стадион "Фортуна Арена"

Арбитр: Саша Штегеман (Германия)

"Славия" 22:00 “Фенербахче”

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"Славия": последние новости

В чемпионате Чехии "Славия" выступает очень мощно. В последний раз команда завоевала чемпионство еще 3 года назад, поэтому сейчас решительно настроена вернуть себе титул. "Славия" до сих пор не проигрывала в национальном чемпионате, одержав 13 побед в 15 матчах и дважды сыграв вничью. Отрыв от главного преследователя "Виктории" из Плзени составляет уже 8 очков.

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"Славия" начала в этом году еврокубки в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла "Рояль Унион", однако в решающем раунде уступила "Лиллю". В Лиге Европы пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0), дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1) и уступил на выезде "Атлетику" из Бильбао и "Айнтрахту" из Франкфурта со счетом 1:0 . Чехи занимают 23-е место в турнирной таблице и для продолжения борьбы в весенней стадии им нужна победа.

"Фенербахче": последние новости

Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили ряд известных игроков, среди которых Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Костич и другие. Команда последний раз получала чемпионский титул еще в сезоне 2013-2014 гг., поэтому настроена наконец-то завоевать этот трофей. Однако сделать это будет очень тяжело, ведь главный конкурент команды Моуринью - "Галатасарай" идет практически без потерь. “Фенербахче” идет на 2 месте, уступая ”Галатасараю” 5 очков.

В еврокубках команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" выступает с переменным успехом: домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. В последнем матче турнира турки уступили на выезде "АЗ" со счетом 1:3. Для продолжения борьбы в весенней стадии турнира гостям нужна победа.

"Славия" - "Фенербахче". Последние матчи команд

Последние матчи "Славии"

24.11. Чешское Будейовице - Славия 0:4 (1. Лига)

10.11. Славия - Корвина 5:1 (1-я лига)

07.11. Айнтрахт – Славия 1:0 (Лига Европы)

03.11. Градец-Кралове – Славия 1:1 (1. Лига)

31.10. Бенатки – Славия 1:4 (Кубок Чехии)

Последние матчи "Фенербахче"

23.11 Кайсериспор - Фенербахче 2:5 (Суперлига)

10.11 Фенербахче - Сивасспор 4:0(Суперлига)

07.11. АЗ - Фенербахче 3:1 (Лига Европы)

03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)

27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Славии" вне игры сегодня группа футболистов: Петр Шевчик, Лукаш Ворлицкий, Томаш Влчек, Ондржей Лингр, Лукаш Масопуст, Индржих Станек, все остальные готовы к матчу.

Ориентировочный состав "Славии": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Доудера, Дорли, Зафейрис, Диуф – Хитил, Хоры, Провод

У "Фенербахче" проблемы в защитном звене, где не сыграют Чалгар Союнчу, Родриго Бекао и Джейден Остервольд.

Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Айкадин, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Айдин, Шиманский, Тадич – Джеко

"Славия" - "Фенербахче". Личные встречи

24.02.2022 Славия – Фенербахче 3:2

17.02.2022 Фенербахче – Славия 2:3

"Славия" и "Фенербахче" пересекались в 1/16 финала Лиги Конференций сезона 2021-2022 гг. В обоих матчах была зафиксирована победа чехов со счётом 3:2.

"Славия" - "Фенербахче". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Славия" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

"Славия" - "Фенербахче". Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитом матча букмекеры считают "Славию", набравшую очень хорошую форму в последнее время Обе команды забивают много голов, поэтому ожидаем, что и на этот раз сумеют отличиться в воротах друг друга или что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5)