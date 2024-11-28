Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Славия – Фенербахче. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы на 28.11.2024
Славия - Фенербахче: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Праге встретятся вице-чемпионы Чехии и Турции.
- "Славия" 22:00 “Фенербахче”
- "Славия": последние новости
- "Фенербахче": последние новости
- "Славия" - "Фенербахче". Последние матчи команд
- "Славия" - "Фенербахче". Личные встречи
- "Славия" - "Фенербахче". Турнирное положение команд
- "Славия" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты
- "Славия" - "Фенербахче". Прогноз на матч от UA-Футбол
5-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 28 ноября
Чехия, Прага. Стадион "Фортуна Арена"
Арбитр: Саша Штегеман (Германия)
"Славия" 22:00 “Фенербахче”
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 6
"Славия": последние новости
В чемпионате Чехии "Славия" выступает очень мощно. В последний раз команда завоевала чемпионство еще 3 года назад, поэтому сейчас решительно настроена вернуть себе титул. "Славия" до сих пор не проигрывала в национальном чемпионате, одержав 13 побед в 15 матчах и дважды сыграв вничью. Отрыв от главного преследователя "Виктории" из Плзени составляет уже 8 очков.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
"Славия" начала в этом году еврокубки в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла "Рояль Унион", однако в решающем раунде уступила "Лиллю". В Лиге Европы пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0), дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1) и уступил на выезде "Атлетику" из Бильбао и "Айнтрахту" из Франкфурта со счетом 1:0 . Чехи занимают 23-е место в турнирной таблице и для продолжения борьбы в весенней стадии им нужна победа.
"Фенербахче": последние новости
Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили ряд известных игроков, среди которых Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Костич и другие. Команда последний раз получала чемпионский титул еще в сезоне 2013-2014 гг., поэтому настроена наконец-то завоевать этот трофей. Однако сделать это будет очень тяжело, ведь главный конкурент команды Моуринью - "Галатасарай" идет практически без потерь. “Фенербахче” идет на 2 месте, уступая ”Галатасараю” 5 очков.
В еврокубках команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" выступает с переменным успехом: домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. В последнем матче турнира турки уступили на выезде "АЗ" со счетом 1:3. Для продолжения борьбы в весенней стадии турнира гостям нужна победа.
"Славия" - "Фенербахче". Последние матчи команд
Последние матчи "Славии"
- 24.11. Чешское Будейовице - Славия 0:4 (1. Лига)
- 10.11. Славия - Корвина 5:1 (1-я лига)
- 07.11. Айнтрахт – Славия 1:0 (Лига Европы)
- 03.11. Градец-Кралове – Славия 1:1 (1. Лига)
- 31.10. Бенатки – Славия 1:4 (Кубок Чехии)
Последние матчи "Фенербахче"
- 23.11 Кайсериспор - Фенербахче 2:5 (Суперлига)
- 10.11 Фенербахче - Сивасспор 4:0(Суперлига)
- 07.11. АЗ - Фенербахче 3:1 (Лига Европы)
- 03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)
- 27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Славии" вне игры сегодня группа футболистов: Петр Шевчик, Лукаш Ворлицкий, Томаш Влчек, Ондржей Лингр, Лукаш Масопуст, Индржих Станек, все остальные готовы к матчу.
Ориентировочный состав "Славии": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Доудера, Дорли, Зафейрис, Диуф – Хитил, Хоры, Провод
У "Фенербахче" проблемы в защитном звене, где не сыграют Чалгар Союнчу, Родриго Бекао и Джейден Остервольд.
Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Айкадин, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Айдин, Шиманский, Тадич – Джеко
"Славия" - "Фенербахче". Личные встречи
- 24.02.2022 Славия – Фенербахче 3:2
- 17.02.2022 Фенербахче – Славия 2:3
"Славия" и "Фенербахче" пересекались в 1/16 финала Лиги Конференций сезона 2021-2022 гг. В обоих матчах была зафиксирована победа чехов со счётом 3:2.
"Славия" - "Фенербахче". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|"Аякс"
|4
|3
|1
|0
|13-1
|10
|3
|"Галатасарай"
|4
|3
|1
|0
|12-8
|10
|4
|"Айнтрахт"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|5
|"Андерлехт"
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|6
|"Атлетик"
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|9
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|10
|Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|11
|"Олимпиакос"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|12
|Буде-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|"Мидтьюлланн"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Ференцварош"
|4
|2
|0
|2
|7-4
|6
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|16
|Виктория
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|17
|АЗ
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|18
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|19
|"Хоффенхайм"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|21
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|22
|"Порту"
|4
|1
|1
|2
|8-8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|24
|"Эльфсборг"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|25
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|26
|"Брага"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|27
|"Твенте"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|3
|28
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|29
|"Карабах"
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|30
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|31
|"Ницца"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|34
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|35
|"Маккаби"
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|36
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
"Славия" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты
"Славия" - "Фенербахче". Прогноз на матч от UA-Футбол
Фаворитом матча букмекеры считают "Славию", набравшую очень хорошую форму в последнее время Обе команды забивают много голов, поэтому ожидаем, что и на этот раз сумеют отличиться в воротах друг друга или что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5)
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- "Мы от украинцев такого не ожидали". ПСВ – Шахтер. Обзор послематчевой нидерландской прессы
- Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций