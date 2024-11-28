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Тоттенхэм - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024
"Рома" ближе к "Сити" или к "Ипсвичу"?
Getty Images/Global Images Ukraine
С начала октября "Тоттенхэм" не может устроить долгие серии успешных матчей. Больше двух подряд не получается - сразу же следует поражение. Кроме того, он играет очень хорошо в Топ-матчах, против сильных команд. В субботу разнес "Манчестер Сити" в гостях - 4:0. Но против менее громких имен не раз даже проигрывал, в том числе и дома. Каким именем ныне считается "Рома"? Ведь она в еще худшем периоде, чем "Сити".
Лига Европы. Раунд Лиги. Пятый тур
28 ноября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
"Тоттенхэм" - "Рома"
Главный арбитр: Гленн Ниберг (Швеция)
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|"Аякс"
|4
|3
|1
|0
|13-1
|10
|3
|"Галатасарай"
|4
|3
|1
|0
|12-8
|10
|4
|"Айнтрахт"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|5
|"Андерлехт"
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|6
|"Атлетик"
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|9
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|10
|Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|11
|"Олимпиакос"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|12
|Буде-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|"Мидтьюлланн"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Ференцварош"
|4
|2
|0
|2
|7-4
|6
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|16
|Виктория
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|17
|АЗ
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|18
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|19
|"Хоффенхайм"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|21
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|22
|"Порту"
|4
|1
|1
|2
|8-8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|24
|"Эльфсборг"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|25
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|26
|"Брага"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|27
|"Твенте"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|3
|28
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|29
|"Карабах"
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|30
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|31
|"Ницца"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|34
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|35
|"Маккаби"
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|36
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
"Наполи", "Тоттенхэм", "Аталанта" - такое начало каденции Клаудио Раньери, третьего главного тренера "Ромы" в сезоне и четвертого в 2024-ом году. При том, что команда впервые с 2008-го года проиграла в пяти из шести матчей лиги и находится там лишь в трех очках над зоной вылета и в 15-ти - позади зоны Лиги Чемпионов. Даже раздаются голоса, что в такой ситуации она должна бросить все силы на лигу и отказаться от Лиги Европы.
В дебютном матче третьей каденции Раньери команда выглядела гораздо более организованной, чем до него, пропустила от "Наполи" лишь один мяч, попала в перекладину. Старый-новый наставник видит позитив, доволен организованностью, собранностью, борьбой команды, хотя и признает, что нужно много работать, много улучшать. Особенно - владение мячом, которое в первом тайме достигло лишь 24-ех процентов.
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"Тоттенхэм" по владению мячом второй в АПЛ, что скорее мешает ему. А вот в Лиге Европы - 11-ый. Получается, что лучше ему владеть меньше, поскольку в ЛЕ он задание на данный момент выполняет, в отличие от лиги. Хотя седьмое место в ЛЕ не приносит достаточно уверенности в себе. Для закрепления в Топ-8 нужно больше побеждать. Тем более - дома. И тем более - после поражения в предыдущем туре от "Галатасарая" (2:3).
Разгромы "Астон Виллы" и "Сити" в лиге, "обычная" победа над "Сити" в Кубке Лиги - набор блестящих результатов. Вроде бы они должны свидетельствовать об отличной форме "Тоттенхэма". Но между этими результатами затесались поражения от "Ипсвича", "Кристал Пэлас", "Галатасарая". 1:0 дома над АЗ с помощью пенальти. В последних шести матчах на счету "шпор" три победы и три поражения. То в жар, то в холод.
"Рома" в предыдущем туре Лиги Европы сыграла вничью в гостях с "Унион Сен-Жилуаз" - 1:1. Та игра и результат настроение не улучшили, но сама по себе гостевая ничья неплоха и уж точно лучше, чем поражение в предыдущем гостевом матче в турнире от шведского "Эльфсборга" со счетом 0:1. Победа в турнире на данный момент лишь одна - над киевским "Динамо", и скромная по счету (1:0). Но и поражение лишь одно.
Раньери говорит, что ему очень нравится стиль игры "Тоттенхэма" Анге Постекоглу и призывает своих подопечных играть умно и действовать быстро. А также бороться до конца и выдавать на поле все. Рассказывает, что сейчас больше работает над ментальным аспектом, над психологией, чем тактикой, призывает игроков разбудить в себе внутреннего ребенка.
Сегодня ожидается глухая защитная игра "Ромы" в привычном стиле Раньери, полное доминирование "Тоттенхэма" с его проблемами взломать плотную оборону. Именно в таком ключе лондонцев побеждали в последние недели "Ипсвич" и "Кристал Пэлас". "Шпоры" не могут найти стабильность, причем побеждают грандов, а проигрывают гораздо более слабым соперникам. "Рома" ныне гораздо более слаба и осознает это.
Последние матчи команд
Кадры
Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в Неаполе отыграл очередной плохой матч и был заменен в перерыве. Бальданци. Есть также Суле. Неясно состояние Пауло Дибалы, который в Неаполе вышел на поле лишь на 88-ой минуте. Неужели он настолько травмирован? Ле Фе, Залевски и даже Паредес могут получить редкие шансы за счет Коне и Писилли, поскольку гораздо большее внимание - на "Аталанту".
Возможно, Матс Хуммельс наконец-то дебютирует в стартовом составе. Тем более, что защитникам нужен отдых, а Эрмосо травмирован.
Второй форвард Эльдор Шомуродов травмирован, так что Артем Довбик должен начать и этот матч на поле. Именно он попадал в перекладину в Неаполе, но больше по воротам не пробивал. Он забил "Динамо" и "Атлетик" Бильбао в домашних матчах Лиги Европы. Время первого гостевого гола? Раньери говорит, что наигрывает схему 4-4-2 для помощи украинцу со стороны и второго форварда, и большего числа прострелов и навесов с флангов.
В "Тоттенхэме" первое имя - Родриго Бентанкур, дисквалифицированный в лиге на семь матчей за расистский инцидент. Ему нужно игровое время. Одоберт и Мур травмированы, старые потери в центре обороны - ван де Вен и Ромеро - оставляют там немного вариантов. Как и в воротах, где в Манчестере травмировался Викарио. Ришарлисон - также старая травма, а Лэнкшир, забивший в Стамбуле, там же был удален.
Грей и Бергваль очень мало играют в лиге, но гораздо больше - в Лиге Европы. Хотя на предматчевой пресс-конференции сидел Удоджи, так что логичнее, что на фланге обороны будет играть он. Шанс также для Джонсона и Вернера на флангах атаки, поскольку Сону и Кулушевски нужен отдых. Не помешал бы такой и автору двух голов против "Сити" Мэддисону. Да и Соланке, но форвардов нет.
"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Драгушин, Дэвис, Удоджи, Сарр, Бергваль, Бентанкур, Джонсон, Соланке, Вернер
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Ле Фе, Бальданци, Суле, Эль-Шаарави, Довбик
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" и "Рома" никогда не встречались
- "Тоттенхэм" проиграл лишь два из последних 12-ти матчей Лиги Европы на всех полях, но они состоялись в последних пяти. При трех победах
- "Тоттенхэм" побеждал в восьми последних домашних матчах Лиги Европы и не пропускал в последних семи
- "Тоттенхэм" проиграл своей последний домашний матч во всех турнирах - "Ипсвичу" в лиге (1:2), но прямо перед этим выиграл шесть домашних во всех турнирах подряд
- Матч против "Манчестер Сити" - первый без пропущенных "Тоттенхэма" на всех полях во всех турнирах после пяти подряд с пропущенными
- "Рома" не побеждала в четырех последних матчах во всех турнирах - ничья и три поражения, побеждала дважды в десяти последних - также две ничьи и шесть поражений
- "Рома" не побеждала в 13-ти последних гостевых матчах во всех турнирах - семь ничьих, шесть поражений. В Лиге Европы она не побеждала в последних семи матчах за пределами Италии - четыре ничьи, три поражения
- В шести последних матчах в Лиге Европы на всех полях "Рома" победила однажды, проиграла дважды и трижды сыграла вничью
- "Тоттенхэм" начал сезон с ничьей, но в последующих 17-ти матчах во всех турнирах такого результата не было - лишь победы и поражения. "Рома" добыла одну ничью в последних восьми матчах во всех турнирах
Прогноз: Тоттенхэм - Рома 2:0
Постекоглу настаивает, что желает завершить Основной раунд Лиги Европы в Топ-8 и желает обеспечить место там как можно быстрее. Правда, признает, что команда очень нестабильна и чередует отличный футбол с гораздо худшим. Неясно, с какой ноги она встанет. Еще и травмы, ротация, эйфория и усталость после "Сити" и плохая игра против команд, которые глухо обороняются. А "Рома" будет глухо обороняться.
Впрочем, слабо верится, что римляне способны что-либо увезти из Лондона. Даже забитый мяч маловероятен. Они сыграют организованно, солидно, но окажутся просто гораздо слабее. Возможно, будут додавлены заменами лондонцев.
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