Тоттенхэм - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

С начала октября "Тоттенхэм" не может устроить долгие серии успешных матчей. Больше двух подряд не получается - сразу же следует поражение. Кроме того, он играет очень хорошо в Топ-матчах, против сильных команд. В субботу разнес "Манчестер Сити" в гостях - 4:0. Но против менее громких имен не раз даже проигрывал, в том числе и дома. Каким именем ныне считается "Рома"? Ведь она в еще худшем периоде, чем "Сити".

Лига Европы. Раунд Лиги. Пятый тур

28 ноября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Рома"

Главный арбитр: Гленн Ниберг (Швеция)

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Рома Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Наполи", "Тоттенхэм", "Аталанта" - такое начало каденции Клаудио Раньери, третьего главного тренера "Ромы" в сезоне и четвертого в 2024-ом году. При том, что команда впервые с 2008-го года проиграла в пяти из шести матчей лиги и находится там лишь в трех очках над зоной вылета и в 15-ти - позади зоны Лиги Чемпионов. Даже раздаются голоса, что в такой ситуации она должна бросить все силы на лигу и отказаться от Лиги Европы.

В дебютном матче третьей каденции Раньери команда выглядела гораздо более организованной, чем до него, пропустила от "Наполи" лишь один мяч, попала в перекладину. Старый-новый наставник видит позитив, доволен организованностью, собранностью, борьбой команды, хотя и признает, что нужно много работать, много улучшать. Особенно - владение мячом, которое в первом тайме достигло лишь 24-ех процентов.

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"Тоттенхэм" по владению мячом второй в АПЛ, что скорее мешает ему. А вот в Лиге Европы - 11-ый. Получается, что лучше ему владеть меньше, поскольку в ЛЕ он задание на данный момент выполняет, в отличие от лиги. Хотя седьмое место в ЛЕ не приносит достаточно уверенности в себе. Для закрепления в Топ-8 нужно больше побеждать. Тем более - дома. И тем более - после поражения в предыдущем туре от "Галатасарая" (2:3).

Разгромы "Астон Виллы" и "Сити" в лиге, "обычная" победа над "Сити" в Кубке Лиги - набор блестящих результатов. Вроде бы они должны свидетельствовать об отличной форме "Тоттенхэма". Но между этими результатами затесались поражения от "Ипсвича", "Кристал Пэлас", "Галатасарая". 1:0 дома над АЗ с помощью пенальти. В последних шести матчах на счету "шпор" три победы и три поражения. То в жар, то в холод.

"Рома" в предыдущем туре Лиги Европы сыграла вничью в гостях с "Унион Сен-Жилуаз" - 1:1. Та игра и результат настроение не улучшили, но сама по себе гостевая ничья неплоха и уж точно лучше, чем поражение в предыдущем гостевом матче в турнире от шведского "Эльфсборга" со счетом 0:1. Победа в турнире на данный момент лишь одна - над киевским "Динамо", и скромная по счету (1:0). Но и поражение лишь одно.

Раньери говорит, что ему очень нравится стиль игры "Тоттенхэма" Анге Постекоглу и призывает своих подопечных играть умно и действовать быстро. А также бороться до конца и выдавать на поле все. Рассказывает, что сейчас больше работает над ментальным аспектом, над психологией, чем тактикой, призывает игроков разбудить в себе внутреннего ребенка.

Сегодня ожидается глухая защитная игра "Ромы" в привычном стиле Раньери, полное доминирование "Тоттенхэма" с его проблемами взломать плотную оборону. Именно в таком ключе лондонцев побеждали в последние недели "Ипсвич" и "Кристал Пэлас". "Шпоры" не могут найти стабильность, причем побеждают грандов, а проигрывают гораздо более слабым соперникам. "Рома" ныне гораздо более слаба и осознает это.

Последние матчи команд

Кадры

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в Неаполе отыграл очередной плохой матч и был заменен в перерыве. Бальданци. Есть также Суле. Неясно состояние Пауло Дибалы, который в Неаполе вышел на поле лишь на 88-ой минуте. Неужели он настолько травмирован? Ле Фе, Залевски и даже Паредес могут получить редкие шансы за счет Коне и Писилли, поскольку гораздо большее внимание - на "Аталанту".

Возможно, Матс Хуммельс наконец-то дебютирует в стартовом составе. Тем более, что защитникам нужен отдых, а Эрмосо травмирован.

Второй форвард Эльдор Шомуродов травмирован, так что Артем Довбик должен начать и этот матч на поле. Именно он попадал в перекладину в Неаполе, но больше по воротам не пробивал. Он забил "Динамо" и "Атлетик" Бильбао в домашних матчах Лиги Европы. Время первого гостевого гола? Раньери говорит, что наигрывает схему 4-4-2 для помощи украинцу со стороны и второго форварда, и большего числа прострелов и навесов с флангов.

В "Тоттенхэме" первое имя - Родриго Бентанкур, дисквалифицированный в лиге на семь матчей за расистский инцидент. Ему нужно игровое время. Одоберт и Мур травмированы, старые потери в центре обороны - ван де Вен и Ромеро - оставляют там немного вариантов. Как и в воротах, где в Манчестере травмировался Викарио. Ришарлисон - также старая травма, а Лэнкшир, забивший в Стамбуле, там же был удален.

Грей и Бергваль очень мало играют в лиге, но гораздо больше - в Лиге Европы. Хотя на предматчевой пресс-конференции сидел Удоджи, так что логичнее, что на фланге обороны будет играть он. Шанс также для Джонсона и Вернера на флангах атаки, поскольку Сону и Кулушевски нужен отдых. Не помешал бы такой и автору двух голов против "Сити" Мэддисону. Да и Соланке, но форвардов нет.

"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Драгушин, Дэвис, Удоджи, Сарр, Бергваль, Бентанкур, Джонсон, Соланке, Вернер

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Ле Фе, Бальданци, Суле, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

"Тоттенхэм" и "Рома" никогда не встречались

"Тоттенхэм" проиграл лишь два из последних 12-ти матчей Лиги Европы на всех полях, но они состоялись в последних пяти. При трех победах

"Тоттенхэм" побеждал в восьми последних домашних матчах Лиги Европы и не пропускал в последних семи

"Тоттенхэм" проиграл своей последний домашний матч во всех турнирах - "Ипсвичу" в лиге (1:2), но прямо перед этим выиграл шесть домашних во всех турнирах подряд

Матч против "Манчестер Сити" - первый без пропущенных "Тоттенхэма" на всех полях во всех турнирах после пяти подряд с пропущенными

"Рома" не побеждала в четырех последних матчах во всех турнирах - ничья и три поражения, побеждала дважды в десяти последних - также две ничьи и шесть поражений

"Рома" не побеждала в 13-ти последних гостевых матчах во всех турнирах - семь ничьих, шесть поражений. В Лиге Европы она не побеждала в последних семи матчах за пределами Италии - четыре ничьи, три поражения

В шести последних матчах в Лиге Европы на всех полях "Рома" победила однажды, проиграла дважды и трижды сыграла вничью

"Тоттенхэм" начал сезон с ничьей, но в последующих 17-ти матчах во всех турнирах такого результата не было - лишь победы и поражения. "Рома" добыла одну ничью в последних восьми матчах во всех турнирах

Прогноз: Тоттенхэм - Рома 2:0

Постекоглу настаивает, что желает завершить Основной раунд Лиги Европы в Топ-8 и желает обеспечить место там как можно быстрее. Правда, признает, что команда очень нестабильна и чередует отличный футбол с гораздо худшим. Неясно, с какой ноги она встанет. Еще и травмы, ротация, эйфория и усталость после "Сити" и плохая игра против команд, которые глухо обороняются. А "Рома" будет глухо обороняться.

Впрочем, слабо верится, что римляне способны что-либо увезти из Лондона. Даже забитый мяч маловероятен. Они сыграют организованно, солидно, но окажутся просто гораздо слабее. Возможно, будут додавлены заменами лондонцев.