Рома - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

"Рома" и "Брага" находятся совсем не там, где хотели бы быть. Первая в лиге на 11-ом месте, очень далеко от лигочемпионских, уже с третьим главным тренером в сезоне. Вторая в своей лиге всего лишь пятая, далека от лидеров и уступает даже "Санта Кларе". В Лиге Европы же обе близки к местам, ведущим к прямому вылету. Соберутся ли они на очный матч?

Лига Европы. Раунд Лиги. Шестой тур

12 декабря. 19:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Брага"

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Состояние команд

16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4

В "Роме" всеми силами пытаются искать любую крупицу оптимизма. В четырех первых матчах третьей каденции Клаудио Раньери их можно найти. С лидерами Серии А "Наполи" и "Аталантой" команда плотно боролась, хотя в итоге не забила и проиграла. В последнем матче Лиги Европы - в гостях против "Тоттенхэма" - играла очень ярко, много создавая, много пропуская и в итоге на 91-ой минуте добыв 2:2.

Последний же матч принес первую победу - 4:1 дома над "Лечче". После первого тайма счет был лишь 1:1, но и тогда команда выглядела хорошо. А во втором уже разошлась, и Раньери хочет видеть против "Браги" такую же игру. Он в целом видит позитив, прогресс и хочет так продолжать. Правда, ясно, что команда еще не вышла из кризиса, еще ранима и нестабильна. Постоянно пропускает.

"Брага" из последних девяти матчей проиграла лишь один, из последних четырех выиграла три, еще и не пропустив в них. В том числе 3:0 дома над "Хоффенхаймом" в Лиге Европы. Но в последнем упустила дома в лиге 2:0 над "Эшторилом" - 2:2. Главный тренер Карлуш Карвальял был очень разочарован, говорил о шаге назад, об остановке прогресса, заметного в последних матчах, о детских ошибках.

Так что обе команды отмечают недавний позитив, но обе не уверены в себе, осознают, что еще не достигли стабильности.

Раньери отмечает, что "Брага" любит владеть мячом, но любит и быстро доставлять его к воротам соперника, отмечает ее вариативность, умение играть с четырьмя и пятью защитниками. Сама же "Рома" в целом по сезону владеет мячом много, но крайне неэффективно. Матч против "Лечче" точно улучшил этот аспект, но крепкая португальская команда очевидно сильнее итальянского аутсайдера.

Кадры

Разумеется, в "Роме" ожидается ротация. Правый защитник Челик и опорник Кристанте и вовсе травмированы. Хуммельсу и Дибале всегда нужен отдых, нужен он и новому лидеру центра поля Коне, и Анхелиньо. Нужен он, вообще-то, всем защитникам, но Манчини и Ндику просто некем заменить.

Артем Довбик пропустил матч против "Лечче" из-за болезни. Ему лучше, но резона выпускать украинца с первых минут на "Брагу" нет. Нужно поберечь его к "Комо". Тем более, что Раньери подчеркнул важность набора игроком ста процентов физической готовности, говоря, что без нее ничего не будет работать. Намек понятен.

Да и без Артема команда выглядела намного живее. Вообще без классического форварда. Здесь вопрос, продолжить ли с какой-нибудь "фальшивой девяткой" или все же выпустить форварда Шомуродова?

"Брага" также играет с тремя центральными защитниками. И как раз со стабильным составом в целом. Еще и запасные Оливейра и Саласар под вопросом из-за травм. Так что, скорее всего, единственные дилеммы - испанцы Габри или Гомес слева в обороне и Андре Хорта в центре поля вместо Карвалью или ближе к атаке вместо своего брата Рикардо.

Хотя, возможно, Карвальял решит предоставить отдых своему главному форварду Эль-Уаззани, не забивавшему ни в одном турнире более месяца, а в Лиге Европы не забивавшему с августа. Брума, автор дубля против "Эшторила" и гола против "Хоффенхайма", может переместиться на его позицию.

"Рома": Свилар, Манчини, Эрмосо, Ндика, Абдулхамид, Паредес, Ле Фе, Залевски, Писилли, Суле, Шомуродов

"Брага": Матеус, Ж. Феррейра, Ниакате, Аррей-Мби, Рожер Фернандеш, В. Карвалью, Моутинью, В. Гомес, Р. Хорта, Брума, Эль-Уаззани

Последние матчи команд

"Рома"

Рома - Болонья 2:3 (лига)

Наполи - Рома 1:0 (лига)

Тоттенхэм - Рома 2:2 (Лига Европы)

Рома - Аталанта 0:2 (лига)

Рома - Лечче 4:1 (лига)

"Брага"

Брага - Спортинг 2:4 (лига)

Лейшоэш - Брага 0:2 (Кубок)

Брага - Хоффенхайм 3:0 (Лига Европы)

Авеш - Брага 0:1 (лига)

Брага - Эшторил 2:2 (лига)

Цифры и факты

"Рома" и "Брага" встречались дважды. В Лиге Европы сезона 2020/21 итальянцы дважды победили - 3:1 дома и 2:0 в гостях

Победа над "Лечче" прервала серию "Ромы" из шести матчей без них во всех турнирах с двумя ничьими и четырьмя поражениями, а также серию из двух поражений дома во всех турнирах

"Рома" выиграла лишь один из последних семи матчей Лиги Европы - у киевского "Динамо". Кроме этого, результаты - четыре ничьи и два поражения

"Рома" пропускала в семи последних матчах во всех турнирах и не забивала в двух из последних четырех. В Лиге Европы она забивала в пяти из последних шести, а пропускала в семи из последних восьми

Победа над "Хоффенхеймом" прервала серию "Браги" из трех матчей Лиги Европы без них - ничья и два поражения

"Брага" пропустила в четырех матчах подряд во всех турнирах, затем в трех подряд не пропустила, а затем пропустила от "Эшторила". В Лиге Европы она пропустила в семи подряд, а затем не пропустила от "Хоффенхайма"

"Брага" забивала в 12-ти последних матчах во всех турнирах. В Лиге Европы она забивала в семи из восьми последних

Прогноз: Рома - Брага 2:1

Обе команды в неважной форме, обе должны догонять и в лиге, и в Лиге Европы и не знают, за что взяться. Хотя в последнем своем матче в ЛЕ (против "Тоттенхэма" и "Хоффенхайма") обе отыграли очень прилично. Ясно, что ожидается равный матч с любым возможным результатом. Возможно, "Роме" помогут родные стены. А забить должны обе.