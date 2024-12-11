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Рома - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024
Обе находятся совсем не там, где хотели бы быть
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" и "Брага" находятся совсем не там, где хотели бы быть. Первая в лиге на 11-ом месте, очень далеко от лигочемпионских, уже с третьим главным тренером в сезоне. Вторая в своей лиге всего лишь пятая, далека от лидеров и уступает даже "Санта Кларе". В Лиге Европы же обе близки к местам, ведущим к прямому вылету. Соберутся ли они на очный матч?
Лига Европы. Раунд Лиги. Шестой тур
12 декабря. 19:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Брага"
Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)
Состояние команд
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|2
|1
|2
|7-6
|7
|17
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|18
|5
|2
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|2
|7-7
|7
|19
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|20
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|21
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|22
|5
|2
|0
|3
|5-11
|6
|23
|5
|1
|2
|2
|10-10
|5
|24
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|25
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|26
|5
|1
|1
|3
|4-5
|4
|27
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|28
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
В "Роме" всеми силами пытаются искать любую крупицу оптимизма. В четырех первых матчах третьей каденции Клаудио Раньери их можно найти. С лидерами Серии А "Наполи" и "Аталантой" команда плотно боролась, хотя в итоге не забила и проиграла. В последнем матче Лиги Европы - в гостях против "Тоттенхэма" - играла очень ярко, много создавая, много пропуская и в итоге на 91-ой минуте добыв 2:2.
Последний же матч принес первую победу - 4:1 дома над "Лечче". После первого тайма счет был лишь 1:1, но и тогда команда выглядела хорошо. А во втором уже разошлась, и Раньери хочет видеть против "Браги" такую же игру. Он в целом видит позитив, прогресс и хочет так продолжать. Правда, ясно, что команда еще не вышла из кризиса, еще ранима и нестабильна. Постоянно пропускает.
"Брага" из последних девяти матчей проиграла лишь один, из последних четырех выиграла три, еще и не пропустив в них. В том числе 3:0 дома над "Хоффенхаймом" в Лиге Европы. Но в последнем упустила дома в лиге 2:0 над "Эшторилом" - 2:2. Главный тренер Карлуш Карвальял был очень разочарован, говорил о шаге назад, об остановке прогресса, заметного в последних матчах, о детских ошибках.
Так что обе команды отмечают недавний позитив, но обе не уверены в себе, осознают, что еще не достигли стабильности.
Раньери отмечает, что "Брага" любит владеть мячом, но любит и быстро доставлять его к воротам соперника, отмечает ее вариативность, умение играть с четырьмя и пятью защитниками. Сама же "Рома" в целом по сезону владеет мячом много, но крайне неэффективно. Матч против "Лечче" точно улучшил этот аспект, но крепкая португальская команда очевидно сильнее итальянского аутсайдера.
Кадры
Разумеется, в "Роме" ожидается ротация. Правый защитник Челик и опорник Кристанте и вовсе травмированы. Хуммельсу и Дибале всегда нужен отдых, нужен он и новому лидеру центра поля Коне, и Анхелиньо. Нужен он, вообще-то, всем защитникам, но Манчини и Ндику просто некем заменить.
Артем Довбик пропустил матч против "Лечче" из-за болезни. Ему лучше, но резона выпускать украинца с первых минут на "Брагу" нет. Нужно поберечь его к "Комо". Тем более, что Раньери подчеркнул важность набора игроком ста процентов физической готовности, говоря, что без нее ничего не будет работать. Намек понятен.
Да и без Артема команда выглядела намного живее. Вообще без классического форварда. Здесь вопрос, продолжить ли с какой-нибудь "фальшивой девяткой" или все же выпустить форварда Шомуродова?
"Брага" также играет с тремя центральными защитниками. И как раз со стабильным составом в целом. Еще и запасные Оливейра и Саласар под вопросом из-за травм. Так что, скорее всего, единственные дилеммы - испанцы Габри или Гомес слева в обороне и Андре Хорта в центре поля вместо Карвалью или ближе к атаке вместо своего брата Рикардо.
Хотя, возможно, Карвальял решит предоставить отдых своему главному форварду Эль-Уаззани, не забивавшему ни в одном турнире более месяца, а в Лиге Европы не забивавшему с августа. Брума, автор дубля против "Эшторила" и гола против "Хоффенхайма", может переместиться на его позицию.
"Рома": Свилар, Манчини, Эрмосо, Ндика, Абдулхамид, Паредес, Ле Фе, Залевски, Писилли, Суле, Шомуродов
"Брага": Матеус, Ж. Феррейра, Ниакате, Аррей-Мби, Рожер Фернандеш, В. Карвалью, Моутинью, В. Гомес, Р. Хорта, Брума, Эль-Уаззани
Последние матчи команд
"Рома"
Рома - Болонья 2:3 (лига)
Наполи - Рома 1:0 (лига)
Тоттенхэм - Рома 2:2 (Лига Европы)
Рома - Аталанта 0:2 (лига)
Рома - Лечче 4:1 (лига)
"Брага"
Брага - Спортинг 2:4 (лига)
Лейшоэш - Брага 0:2 (Кубок)
Брага - Хоффенхайм 3:0 (Лига Европы)
Авеш - Брага 0:1 (лига)
Брага - Эшторил 2:2 (лига)
Цифры и факты
- "Рома" и "Брага" встречались дважды. В Лиге Европы сезона 2020/21 итальянцы дважды победили - 3:1 дома и 2:0 в гостях
- Победа над "Лечче" прервала серию "Ромы" из шести матчей без них во всех турнирах с двумя ничьими и четырьмя поражениями, а также серию из двух поражений дома во всех турнирах
- "Рома" выиграла лишь один из последних семи матчей Лиги Европы - у киевского "Динамо". Кроме этого, результаты - четыре ничьи и два поражения
- "Рома" пропускала в семи последних матчах во всех турнирах и не забивала в двух из последних четырех. В Лиге Европы она забивала в пяти из последних шести, а пропускала в семи из последних восьми
- Победа над "Хоффенхеймом" прервала серию "Браги" из трех матчей Лиги Европы без них - ничья и два поражения
- "Брага" пропустила в четырех матчах подряд во всех турнирах, затем в трех подряд не пропустила, а затем пропустила от "Эшторила". В Лиге Европы она пропустила в семи подряд, а затем не пропустила от "Хоффенхайма"
- "Брага" забивала в 12-ти последних матчах во всех турнирах. В Лиге Европы она забивала в семи из восьми последних
Прогноз: Рома - Брага 2:1
Обе команды в неважной форме, обе должны догонять и в лиге, и в Лиге Европы и не знают, за что взяться. Хотя в последнем своем матче в ЛЕ (против "Тоттенхэма" и "Хоффенхайма") обе отыграли очень прилично. Ясно, что ожидается равный матч с любым возможным результатом. Возможно, "Роме" помогут родные стены. А забить должны обе.
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