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Лудогорец - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы
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Лудогорец - АЗ Алкмаар: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лудогорец - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги Европы на 12.12.2024

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лудогорец" подходит к этому матчу с неутешительными результатами в Лиге Европы - команда Игоря Йовичевича до сих пор не смогла одержать ни одной победы, а "АЗ Алкмар" пока имеет лучшее положение в группе и серьезные амбиции выйти в плей-офф.

Лига Европы, шестой тур

12 декабря 2024, 19:45 - Людогорец Арена

Лудогорец - АЗ Алкмар

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Лудогорец

"Орлы" в рамках Лиги Европы занимают 33-е место. Команда Игоря Йовичевича начала турнир с поражения, затем сыграла вничью, но победу "Лудогорец" пока что не удалось добыть. Возможно, матч с "АЗ" изменит ситуацию.

Что касается состава, то "Лудогорец" останется без левого защитника Антона Недялкова - 31-летнего болгарина, который имеет травму колена. Также будет отсутствовать вингер Бернард Текпетей, который в последний раз выходил на поле в августе 2024 года.

АЗ Алкмар

"АЗ Алкмар" - очередная команда из нидерландской лиги, которая участвует в еврокубках. В Эредивизие они занимают шестое место, а в ЛЕ - 19-е. Они пока что попадают в квалификацию в плей-офф, а вот их будущий соперник - нет.

Перед матчем против "Лудогорец" "АЗ" будет играть без 18-летнего полузащитника Кеса Смита из-за того, что нидерландский игрок получил красную карточку в матче прошлого тура Лиги Европы против "Галатасарая" (тогда матч закончился ничейным результатом 1:1). А в основном команда Мартена Мартенса не испытала больших кадровых проблем.

Статистика встреч

Матч между "Лудогорец" и "АЗ", который состоится 12 декабря, в Лиге Европы, станет первой встречей этих команд в истории.

Последние матчи команд

Лудогорец

  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "Лацио" 0 - 0 "Лудогорец"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "Лудогорец" 1 - 2 "Атлетик"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 24.10.2024 | "Андерлехт" 2 - 0 "Лудогорец"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 03.10.2024 | "Виктория" 0 - 0 "Лудогорец"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 25.09.2024 | "Лудогорец" 0 - 2 "Славия"

АЗ Алкмар

  • Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 08.12.2024 | "АЗ" 2 - 1 "Аякс"
  • Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 01.12.2024 | "АЗ" 1 - 0 "Хераклес"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "АЗ" 1 - 1 "Галатасарай"
  • Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 24.11.2024 | "Спарта" 1 - 2 "АЗ"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "АЗ" 3 - 1 "Фенербахче"

Турнирное положение

"Лудогорец" занимает первое место в болгарской Первой лиге, набрав 50 очков после 18 матчей. В Лиге Европы "Лудогорец" пока что не имеет успеха, из 5 матчей они добыли лишь 2 очка. Они занимают 33-е место в ЛЕ.

"АЗ" занимает 6-е место в Эредивизи с 26 очками после 15 матчей. Команда одержала 8 побед, 2 ничьи и 5 поражений, забив 28 голов и пропустив 16. В Лиге Европы "АЗ" выступает менее удачно, чем в национальном турнире, они занимают 10-е место в таблице с 7 очками после 5 матчей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13
2 Атлетик "Атлетик" 5 4 1 0 9-2 13
3 Айнтрахт "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13
4 Галатасарай "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11
5 Андерлехт "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11
6 Аякс "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10
7 Лион "Лион" 5 3 1 1 12-5 10
8 Рейнджерс Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10
10 ФКСБ ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10
11 Ференцварош "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9
13 Виктория Виктория 5 2 3 0 9-7 9
14 Олимпиакос "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8
15 Фенербахче "Фенербахче" 5 2 2 1 7-7 8
16 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7
17 Буде-Глимт Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7
18 Брага "Брага" 5 2 1 2 7-7 7
19 АЗ АЗ 5 2 1 2 7-7 7
20 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7
21 Рома Рома 5 1 3 1 5-5 6
22 Бешикташ "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6
23 Порту "Порту" 5 1 2 2 10-10 5
24 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5
25 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5
26 Славия Прага Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4
27 ПАОК ПАОК 5 1 1 3 5-8 4
28 Эльфсборг "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4
29 Твенте "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3
30 Мальме "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3
31 Маккаби "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3
32 Карабах "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3
33 Лудогорец "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2
34 РФШ РФШ 5 0 2 3 4-10 2
35 Ницца "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2
36 Динамо Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "АЗ". Отсутствие ключевых игроков "орлов" может серьезно повлиять на их игру. "АЗ Алкмар" занимает 19-е место в Лиге Европы, и хотя они попадают в квалификацию в плей-офф, они продолжают борьбу и стараются в каждом матче добывать необходимые 3 балла.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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