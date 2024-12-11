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Лудогорец - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги Европы на 12.12.2024
Лудогорец - АЗ Алкмаар: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
"Лудогорец" подходит к этому матчу с неутешительными результатами в Лиге Европы - команда Игоря Йовичевича до сих пор не смогла одержать ни одной победы, а "АЗ Алкмар" пока имеет лучшее положение в группе и серьезные амбиции выйти в плей-офф.
Лига Европы, шестой тур
12 декабря 2024, 19:45 - Людогорец Арена
Лудогорец - АЗ Алкмар
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Лудогорец
"Орлы" в рамках Лиги Европы занимают 33-е место. Команда Игоря Йовичевича начала турнир с поражения, затем сыграла вничью, но победу "Лудогорец" пока что не удалось добыть. Возможно, матч с "АЗ" изменит ситуацию.
Что касается состава, то "Лудогорец" останется без левого защитника Антона Недялкова - 31-летнего болгарина, который имеет травму колена. Также будет отсутствовать вингер Бернард Текпетей, который в последний раз выходил на поле в августе 2024 года.
АЗ Алкмар
"АЗ Алкмар" - очередная команда из нидерландской лиги, которая участвует в еврокубках. В Эредивизие они занимают шестое место, а в ЛЕ - 19-е. Они пока что попадают в квалификацию в плей-офф, а вот их будущий соперник - нет.
Перед матчем против "Лудогорец" "АЗ" будет играть без 18-летнего полузащитника Кеса Смита из-за того, что нидерландский игрок получил красную карточку в матче прошлого тура Лиги Европы против "Галатасарая" (тогда матч закончился ничейным результатом 1:1). А в основном команда Мартена Мартенса не испытала больших кадровых проблем.
Статистика встреч
Матч между "Лудогорец" и "АЗ", который состоится 12 декабря, в Лиге Европы, станет первой встречей этих команд в истории.
Последние матчи команд
Лудогорец
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "Лацио" 0 - 0 "Лудогорец"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "Лудогорец" 1 - 2 "Атлетик"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 24.10.2024 | "Андерлехт" 2 - 0 "Лудогорец"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 03.10.2024 | "Виктория" 0 - 0 "Лудогорец"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 25.09.2024 | "Лудогорец" 0 - 2 "Славия"
АЗ Алкмар
- Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 08.12.2024 | "АЗ" 2 - 1 "Аякс"
- Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 01.12.2024 | "АЗ" 1 - 0 "Хераклес"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "АЗ" 1 - 1 "Галатасарай"
- Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 24.11.2024 | "Спарта" 1 - 2 "АЗ"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "АЗ" 3 - 1 "Фенербахче"
Турнирное положение
"Лудогорец" занимает первое место в болгарской Первой лиге, набрав 50 очков после 18 матчей. В Лиге Европы "Лудогорец" пока что не имеет успеха, из 5 матчей они добыли лишь 2 очка. Они занимают 33-е место в ЛЕ.
"АЗ" занимает 6-е место в Эредивизи с 26 очками после 15 матчей. Команда одержала 8 побед, 2 ничьи и 5 поражений, забив 28 голов и пропустив 16. В Лиге Европы "АЗ" выступает менее удачно, чем в национальном турнире, они занимают 10-е место в таблице с 7 очками после 5 матчей.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|5
|4
|1
|0
|11-2
|13
|2
|"Атлетик"
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|3
|"Айнтрахт"
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|"Галатасарай"
|5
|3
|2
|0
|13-9
|11
|5
|"Андерлехт"
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|"Аякс"
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|"Лион"
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|8
|Рейнджерс
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|9
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|10
|ФКСБ
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|11
|"Ференцварош"
|5
|3
|0
|2
|11-5
|9
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|3
|0
|10-7
|9
|13
|Виктория
|5
|2
|3
|0
|9-7
|9
|14
|"Олимпиакос"
|5
|2
|2
|1
|5-3
|8
|15
|"Фенербахче"
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|16
|"Реал Сосьедад"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|17
|Буде-Глимт
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|18
|"Брага"
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|19
|АЗ
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|20
|"Мидтьюлланн"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|21
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|22
|"Бешикташ"
|5
|2
|0
|3
|5-11
|6
|23
|"Порту"
|5
|1
|2
|2
|10-10
|5
|24
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|25
|"Хоффенхайм"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|26
|Славия Прага
|5
|1
|1
|3
|4-5
|4
|27
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|28
|"Эльфсборг"
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
|29
|"Твенте"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|30
|"Мальме"
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|31
|"Маккаби"
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|32
|"Карабах"
|5
|1
|0
|4
|4-13
|3
|33
|"Лудогорец"
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|34
|РФШ
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|35
|"Ницца"
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
|36
|Динамо
|5
|0
|0
|5
|1-12
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "АЗ". Отсутствие ключевых игроков "орлов" может серьезно повлиять на их игру. "АЗ Алкмар" занимает 19-е место в Лиге Европы, и хотя они попадают в квалификацию в плей-офф, они продолжают борьбу и стараются в каждом матче добывать необходимые 3 балла.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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