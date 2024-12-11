Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Матч на стадионе "Дусан Арена" обещает нам жаркий футбол. Команда Мирослава Коубека постарается доставить удовольствие своим болельщикам и забить одному из грандов европейского футбола - "Манчестер Юнайтед". Сможет ли молодая дружина чешской команды достойно противостоять силе тактики Рубена Аморима и опыту его футболистов?
Команда из Чехии отличается боевым характером и динамичной игрой. В большинстве матчей "красно-синие" заставляют своих соперников ломать голову при выборе тактики игры с ними. Многие оппоненты терялись, сталкиваясь с настойчивостью и дисциплиной команды Коубека.
"Виктория" - достаточно опытная команда. В сезоне 2023/2024 "красно-синие" дошли до 1/4 финала Лиги конференций. Поэтому, неудивительно, что в пяти матчах Лиги Европы (в нынешнем сезоне) команда ни разу не проиграла. Первые три матча турнира завершились ничейным результатом - с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем (0:0), ПАОК (2:2). Две игры - победой: над "Реал Сосьедадом" (2:1) и киевским "Динамо" (1:2).
Матч с "Айнтрахтом" лишний раз показал, насколько сильный характер у команды. До 85-й минуты "красно-синие" проигрывали 1:3. За четыре минуты им удалось забить гол. А на второй добавленной - сравнять счет.
"Виктория" привыкла играть вторым номером и ловить соперника на ошибках, неожиданно контратакуя. В среднем от "Виктории" влетает в ворота соперников 1,8 мячей за матч.
Ориентировочный состав "Виктории Пльзень"
Мирослав Коубек не имеет проблем с ключевыми игроками. Травмированные игроки не являются основными в команде.
Несмотря на то, что последнее время "Манчестер Юнайтед" не является лидером АПЛ, команда все равно остается достаточно сложным соперником. В очередной раз манкунианцы переживают процесс перестройки под руководством нового главного тренера - Рубена Аморима. Не все получается у португальца быстро. Тем не менее, можно сказать, что жизнь манкунианцев движется в правильном направлении и некоторые положительные моменты болельщики уже видят. Из пяти матчей, которые Аморим провел во главе "Манчестер Юнайтед", команда два раза выиграла, два проиграла и один завершила вничью.
В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" пока тоже выступает не так ярко, как хотелось бы. После ничейного результата с "Твенте" (1:1), "Порту" (3:3), "Фенербахче" (1:1) манкунианцы смогли победить ПАОК (2:0) и "Буде-Глимт" (3:2).
Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"
Рубен Аморим принял команду в процессе сезона. Соответственно, каждый его матч - поиск лучшего состава для воплощения его идей. Сказать наверняка, кого выпустит португалец в стартовом составе - сложно. Предположительный состав такой:
Онана - Мазрауи, М. де Лигт, Мартинес - Антони, Угарте, Фернандеш, Маласия - Маунт, Гарначо - Хейлунн
Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч от UA-Футбол
"Виктория" в сезоне 2024/2025 еще не потерпела ни одного поражения во всех турнирах на родном стадионе. В пяти турнирах Лиги чемпионов у команды Мирослава Кубека нет ни одного поражения. Из пяти матчей турнира только в одном (с "Лудогорцем") "красно-синие" ушли с поля, не забив гол. И то, потому, что вышли на игру немного в расслабленном состоянии. С "Манчестер Юнайтед" мотивация "Виктории" будет зашкаливать. Учитывая, что оборона манкунианцев и первый номер команды Андре Онана могут в самый неподходящий момент "наломать дров", у "Виктории" точно есть шанс отметиться в воротах "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" забивает в каждом матче Лиги Европы (сезон 2024/2025). А это значит, что заряженная атака манкунианцев, скорее всего, не уйдет с футбольного поля без забитых мячей.
Уверенная игра "Виктории" на домашнем стадионе против невыразительного футбола "Манчестер Юнайтед" в гостевых матчах говорит в пользу хозяев поля. Однако, опыт и сильная атакующая линия "красных дьяволов" могут разбить надежду "Виктории" на победу.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.