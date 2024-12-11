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Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы
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Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча - 12.12.2024 - Лига Европы на UA-Футбол

Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч на стадионе "Дусан Арена" обещает нам жаркий футбол. Команда Мирослава Коубека постарается доставить удовольствие своим болельщикам и забить одному из грандов европейского футбола - "Манчестер Юнайтед". Сможет ли молодая дружина чешской команды достойно противостоять силе тактики Рубена Аморима и опыту его футболистов?

Лига Европы. Тур 6 из 8

Виктория Плзень 19:45 Манчестер Юнайтед

Пльзень (Чехия). Стадион "Дусан Арена"

Арбитр в поле: Мариан Барбу (Румыния)

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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Телетранляція матчу Вікторія Плзень - Манчестер Юнайтед
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Содержание

Новости Виктории Пльзень

Команда из Чехии отличается боевым характером и динамичной игрой. В большинстве матчей "красно-синие" заставляют своих соперников ломать голову при выборе тактики игры с ними. Многие оппоненты терялись, сталкиваясь с настойчивостью и дисциплиной команды Коубека.

"Виктория" - достаточно опытная команда. В сезоне 2023/2024 "красно-синие" дошли до 1/4 финала Лиги конференций. Поэтому, неудивительно, что в пяти матчах Лиги Европы (в нынешнем сезоне) команда ни разу не проиграла. Первые три матча турнира завершились ничейным результатом - с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем (0:0), ПАОК (2:2). Две игры - победой: над "Реал Сосьедадом" (2:1) и киевским "Динамо" (1:2).

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Матч с "Айнтрахтом" лишний раз показал, насколько сильный характер у команды. До 85-й минуты "красно-синие" проигрывали 1:3. За четыре минуты им удалось забить гол. А на второй добавленной - сравнять счет.

"Виктория" привыкла играть вторым номером и ловить соперника на ошибках, неожиданно контратакуя. В среднем от "Виктории" влетает в ворота соперников 1,8 мячей за матч.

Ориентировочный состав "Виктории Пльзень"

Мирослав Коубек не имеет проблем с ключевыми игроками. Травмированные игроки не являются основными в команде.

Едличка - Дуэ, Маркович, Емелка - Каду, Калвах, Черв, Шульц, Суаре - Йирка, Выдра

Новости Манчестер Юнайтед

Несмотря на то, что последнее время "Манчестер Юнайтед" не является лидером АПЛ, команда все равно остается достаточно сложным соперником. В очередной раз манкунианцы переживают процесс перестройки под руководством нового главного тренера - Рубена Аморима. Не все получается у португальца быстро. Тем не менее, можно сказать, что жизнь манкунианцев движется в правильном направлении и некоторые положительные моменты болельщики уже видят. Из пяти матчей, которые Аморим провел во главе "Манчестер Юнайтед", команда два раза выиграла, два проиграла и один завершила вничью.

В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" пока тоже выступает не так ярко, как хотелось бы. После ничейного результата с "Твенте" (1:1), "Порту" (3:3), "Фенербахче" (1:1) манкунианцы смогли победить ПАОК (2:0) и "Буде-Глимт" (3:2).

Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим принял команду в процессе сезона. Соответственно, каждый его матч - поиск лучшего состава для воплощения его идей. Сказать наверняка, кого выпустит португалец в стартовом составе - сложно. Предположительный состав такой:

Онана - Мазрауи, М. де Лигт, Мартинес - Антони, Угарте, Фернандеш, Маласия - Маунт, Гарначо - Хейлунн

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Статистика личных встреч

Команды встречаются первый раз.

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Последние матчи команд

Последние пять матчей Виктории Пльзень

  • 23.11.2024. Первая лига Чехии "Градец-Кралове" - "Виктория" 0:1
  • 28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 "Динамо" Киев - "Виктория" 1:2
  • 01.12.2024. Первая лига Чехии "Виктория" - "Яблонец" 3:2
  • 05.12.2024. Первая лига Чехии "Виктория" - "Теплице" 1:1
  • 08.12.2024. Первая лига Чехии "Карвина" - "Виктория" 1:2

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед

  • 24.11.2024. АПЛ "Ипсвич Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
  • 28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт" 3:2
  • 01.12.2024. АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0
  • 04.12.2024. АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
  • 07.12.2024. АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Форест" 2:3

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Турнирное положение команд

"Виктория" в домашнем чемпионате занимает второе место. В Лиге Европы команда на 13-ом месте(девять очков). Из пяти матчей два выиграла, три завершила вничью.

"Манчестер Юнайтед" в АПЛ идет на 13-м месте. А в Лиге Европы на 12-ом (девять очков). Два матчи "красные дьяволы" выиграли, три сыграли вничью.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13
2 Атлетик "Атлетик" 5 4 1 0 9-2 13
3 Айнтрахт "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13
4 Галатасарай "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11
5 Андерлехт "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11
6 Аякс "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10
7 Лион "Лион" 5 3 1 1 12-5 10
8 Рейнджерс Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10
10 ФКСБ ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10
11 Ференцварош "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9
13 Виктория Виктория 5 2 3 0 9-7 9
14 Олимпиакос "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8
15 Фенербахче "Фенербахче" 5 2 2 1 7-7 8
16 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7
17 Буде-Глимт Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7
18 Брага "Брага" 5 2 1 2 7-7 7
19 АЗ АЗ 5 2 1 2 7-7 7
20 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7
21 Рома Рома 5 1 3 1 5-5 6
22 Бешикташ "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6
23 Порту "Порту" 5 1 2 2 10-10 5
24 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5
25 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5
26 Славия Прага Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4
27 ПАОК ПАОК 5 1 1 3 5-8 4
28 Эльфсборг "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4
29 Твенте "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3
30 Мальме "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3
31 Маккаби "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3
32 Карабах "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3
33 Лудогорец "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2
34 РФШ РФШ 5 0 2 3 4-10 2
35 Ницца "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2
36 Динамо Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты

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5.40
4.25
1.61
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Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Виктория" в сезоне 2024/2025 еще не потерпела ни одного поражения во всех турнирах на родном стадионе. В пяти турнирах Лиги чемпионов у команды Мирослава Кубека нет ни одного поражения. Из пяти матчей турнира только в одном (с "Лудогорцем") "красно-синие" ушли с поля, не забив гол. И то, потому, что вышли на игру немного в расслабленном состоянии. С "Манчестер Юнайтед" мотивация "Виктории" будет зашкаливать. Учитывая, что оборона манкунианцев и первый номер команды Андре Онана могут в самый неподходящий момент "наломать дров", у "Виктории" точно есть шанс отметиться в воротах "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" забивает в каждом матче Лиги Европы (сезон 2024/2025). А это значит, что заряженная атака манкунианцев, скорее всего, не уйдет с футбольного поля без забитых мячей.

Уверенная игра "Виктории" на домашнем стадионе против невыразительного футбола "Манчестер Юнайтед" в гостевых матчах говорит в пользу хозяев поля. Однако, опыт и сильная атакующая линия "красных дьяволов" могут разбить надежду "Виктории" на победу.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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