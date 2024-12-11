Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Матч на стадионе "Дусан Арена" обещает нам жаркий футбол. Команда Мирослава Коубека постарается доставить удовольствие своим болельщикам и забить одному из грандов европейского футбола - "Манчестер Юнайтед". Сможет ли молодая дружина чешской команды достойно противостоять силе тактики Рубена Аморима и опыту его футболистов?

Лига Европы. Тур 6 из 8

Виктория Плзень 19:45 Манчестер Юнайтед

Пльзень (Чехия). Стадион "Дусан Арена"

Арбитр в поле: Мариан Барбу (Румыния)

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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Новости Виктории Пльзень

Команда из Чехии отличается боевым характером и динамичной игрой. В большинстве матчей "красно-синие" заставляют своих соперников ломать голову при выборе тактики игры с ними. Многие оппоненты терялись, сталкиваясь с настойчивостью и дисциплиной команды Коубека.

"Виктория" - достаточно опытная команда. В сезоне 2023/2024 "красно-синие" дошли до 1/4 финала Лиги конференций. Поэтому, неудивительно, что в пяти матчах Лиги Европы (в нынешнем сезоне) команда ни разу не проиграла. Первые три матча турнира завершились ничейным результатом - с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем (0:0), ПАОК (2:2). Две игры - победой: над "Реал Сосьедадом" (2:1) и киевским "Динамо" (1:2).

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Матч с "Айнтрахтом" лишний раз показал, насколько сильный характер у команды. До 85-й минуты "красно-синие" проигрывали 1:3. За четыре минуты им удалось забить гол. А на второй добавленной - сравнять счет.

"Виктория" привыкла играть вторым номером и ловить соперника на ошибках, неожиданно контратакуя. В среднем от "Виктории" влетает в ворота соперников 1,8 мячей за матч.

Ориентировочный состав "Виктории Пльзень"

Мирослав Коубек не имеет проблем с ключевыми игроками. Травмированные игроки не являются основными в команде.

Едличка - Дуэ, Маркович, Емелка - Каду, Калвах, Черв, Шульц, Суаре - Йирка, Выдра

Новости Манчестер Юнайтед

Несмотря на то, что последнее время "Манчестер Юнайтед" не является лидером АПЛ, команда все равно остается достаточно сложным соперником. В очередной раз манкунианцы переживают процесс перестройки под руководством нового главного тренера - Рубена Аморима. Не все получается у португальца быстро. Тем не менее, можно сказать, что жизнь манкунианцев движется в правильном направлении и некоторые положительные моменты болельщики уже видят. Из пяти матчей, которые Аморим провел во главе "Манчестер Юнайтед", команда два раза выиграла, два проиграла и один завершила вничью.

В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" пока тоже выступает не так ярко, как хотелось бы. После ничейного результата с "Твенте" (1:1), "Порту" (3:3), "Фенербахче" (1:1) манкунианцы смогли победить ПАОК (2:0) и "Буде-Глимт" (3:2).

Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим принял команду в процессе сезона. Соответственно, каждый его матч - поиск лучшего состава для воплощения его идей. Сказать наверняка, кого выпустит португалец в стартовом составе - сложно. Предположительный состав такой:

Онана - Мазрауи, М. де Лигт, Мартинес - Антони, Угарте, Фернандеш, Маласия - Маунт, Гарначо - Хейлунн

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Статистика личных встреч

Команды встречаются первый раз.

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Последние матчи команд

Последние пять матчей Виктории Пльзень

23.11.2024. Первая лига Чехии "Градец-Кралове" - "Виктория" 0:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 "Динамо" Киев - "Виктория" 1:2

01.12.2024. Первая лига Чехии "Виктория" - "Яблонец" 3:2

05.12.2024. Первая лига Чехии "Виктория" - "Теплице" 1:1

08.12.2024. Первая лига Чехии "Карвина" - "Виктория" 1:2

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед

24.11.2024. АПЛ "Ипсвич Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт" 3:2

01.12.2024. АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0

04.12.2024. АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

07.12.2024. АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Форест" 2:3

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Турнирное положение команд

"Виктория" в домашнем чемпионате занимает второе место. В Лиге Европы команда на 13-ом месте(девять очков). Из пяти матчей два выиграла, три завершила вничью.

"Манчестер Юнайтед" в АПЛ идет на 13-м месте. А в Лиге Европы на 12-ом (девять очков). Два матчи "красные дьяволы" выиграли, три сыграли вничью.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 2 "Атлетик" 5 4 1 0 9-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 5 2 2 1 7-7 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Виктория" в сезоне 2024/2025 еще не потерпела ни одного поражения во всех турнирах на родном стадионе. В пяти турнирах Лиги чемпионов у команды Мирослава Кубека нет ни одного поражения. Из пяти матчей турнира только в одном (с "Лудогорцем") "красно-синие" ушли с поля, не забив гол. И то, потому, что вышли на игру немного в расслабленном состоянии. С "Манчестер Юнайтед" мотивация "Виктории" будет зашкаливать. Учитывая, что оборона манкунианцев и первый номер команды Андре Онана могут в самый неподходящий момент "наломать дров", у "Виктории" точно есть шанс отметиться в воротах "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" забивает в каждом матче Лиги Европы (сезон 2024/2025). А это значит, что заряженная атака манкунианцев, скорее всего, не уйдет с футбольного поля без забитых мячей.

Уверенная игра "Виктории" на домашнем стадионе против невыразительного футбола "Манчестер Юнайтед" в гостевых матчах говорит в пользу хозяев поля. Однако, опыт и сильная атакующая линия "красных дьяволов" могут разбить надежду "Виктории" на победу.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.