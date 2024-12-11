Олимпиакос - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Обе команды разочаровывают своих болельщиков. "Олимпиакос" в последних двух матчах Лиги Европы не одержал победу. А "Твенте" в домашнем чемпионате был разгромлен ПСВ. Обеим командам необходимо выходить и бороться за положительный результат. Кто более готов к матчу и кто окажется сильнее?

Лига Европы. Тур 6 из 8

Олимпиакос 19:45 Твенте

Пирей (Греция). Стадион "Георгиос Караискакис"

Арбитр в поле: Жером Брисар (Франция)

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Новости Олимпиакоса

Пока "Олимпиакос" в Лиге Европы 2024/2025 проиграл только один раз - "Лиону" (2:0). Но нельзя сказать, что у "красно-белых" все получается. Победы над "Брагой" (3:0) и "Мальме (0:1), конечно, подняли и без того высокий моральный дух греческой команды. А вот дальше пошли немного невразумительные матчи: ничья с "Рейнджерс" (1:1) и ничья с ФКСБ (0:0). Предполагалось, что именно с румынской командой "Олимпиакос" возьмет очки. Но что-то пошло не так.

В матче с "Твенте" команде из Греции необходимо выигрывать. Главная надежда "красно-белых" - марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби, который уже имеет в своем активе 11 голов в Греческой суперлиге (14 матчей) и четыре - в Лиге Европы (пять матчей). Футболист здоров и готов выйти на поле. Кроме Эль-Кааби в атаках команды можно рассчитывать на португальского вингера Желсона Мартинша, который забил четыре мяча на внутренней арене и имеет два ассиста в Лиге Европы. Способен обострить атаку своей команды и португальский полузащитник Чикиньо. Португалец записал на свой счет два гола и три ассиста на домашней арене и один ассист в Лиге Европы.

Ориентировочный состав Олимпиакоса

Не поможет "Олимпиакосу" Юсуф Языджи (травма крестов). Не выйдет на поле и ключевой защитник Давид Карму (травма). Это, однозначно, минус. Травмирован и Роман Яремчук. Но есть и приятная новость - восстановились Кристоффер Вельде и Виллиан.

Дзолакис - Ж. П. Л. да Кошта, Рецос, Пирола, Ортега - Музакитис, Гарсия - Р. М. де Алмейда, Костулас, Виллиан - А. Эль-Кааби

Новости Твенте

Нидерландский клуб, по сравнению с прошлым сезоном, немного сбавил обороты. В Эредивизи идет на пятом месте. Из 15 матчей восемь выиграл, три проиграл и четыре завершил вничью. Конечно, время еще есть. Команда может побороться, как минимум, за третье место.

В Лиге Европы у "Твенте" все плохо. 29-е место, три очка, ни одного выигранного матча. Правда, соперники у нидерландской команды были серьезные - "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Лацио", "Ницца", "Юнион". Гостевая игра с "Олимпиакосом" обещает быть большим испытанием. Остановить атакующую машину греческого клуба будет практически нереально. Но, стоит учесть, что как у "Манчестер Юнайтед" норвежский клуб отобрал очки, так и в Пирее у них есть шанс испортить настроение сопернику.

Одна из самых больших проблем команды Джозефа Остинга (главный тренер) - слабая скамейка запасных. Соответственно, основные футболисты не имеют возможности восстанавливаться перед тяжелыми и ответственными матчами.

"Твенте" не отличается дисциплиной на поле. В матчах с "Лацио" и "Ниццей" команда вынуждена была играть в меньшинстве из-за красных карточек. Нет гарантии, что и с "Олимпиакосом" история не повторится.

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"Твенте" в нынешнем сезоне слабо атакует. А даже если и приближается к воротам соперника, реализация хромает на обе ноги. Вся надежда на стандарты и дальние удары.

Ориентировочный состав "Твенте"

Ларс Уннершталль, основной голкипер травмирован. Пожалуй, это единственная значимая потеря "Твенте" перед матчем с "Олимпиакосом".

Тытонь - Ван Рой, Хильгерс, Брюнс, А. Салах-Эддине - Садилек, Регер - Ротс, Стейн, Влап -Ламмерс

Олимпиакос – Твенте. Статистика личных встреч

Команды провели один товарищеский матч 29 июля 2015 года. Победу одержал "Олимпиакос" (1:2)

Олимпиакос – Твенте. Последние матчи команд

Последние пять матчей Олимпиакоса

24.11.2024. Греческая суперлига "Олимпиакос" - АЕК Афины 4:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 ФКСБ - "Олимпиакос" 0:0

01.12.2024. Греческая суперлига ОФИ - "Олимпиакос" 0:2

04.12.2024. Кубок Греции "Олимпиакос" - "Калитея" 1:1

07.12.2024. Греческая суперлига "Олимпиакос" - "Волос" 3:0

Последние пять матчей Твенте

14.11.2024. Товарищеский матч "Гамбург" - "Твенте" 2:4

23.11.2024. Эредивизи "Фортуна Ситтард" - "Твенте" 1:2

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8 "Твенте" - "Сент-Жиллуаз" 0:1

01.12.2024. Эредивизи Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2

06.12.2024.Эредивизи ПСВ - "Твенте" 6:1

Олимпиакос – Твенте. Турнирное положение команд

В чемпионате Греции "Олимпиакос" занимает первое место. В Лиге Европы идет на 14-ом месте (восемь очков). Из пяти матчей греческий клуб два выиграл, два завершил вничью, один проиграл.

"Твенте" в нынешнем сезоне пока не попадает в тройку лидеров Эредивизи - пятое место. В Лиге Европы "Твенте" занимает 29 место (три очка). Из пяти матчей два проиграли и три сыграли вничью.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 2 "Атлетик" 5 4 1 0 9-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 5 2 2 1 7-7 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты

Олимпиакос – Твенте. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Олимпиакос" на домашнем стадионе может зажечь. Тем более, что у "Твенте" отсутствует основной голкипер. Тытоня же никак нельзя назвать стеной команды после шести пропущенных от ПСВ. После такого поражения команда приложит максимум усилий для защиты своих ворот, а точнее, сядет в глубокую оборону. Однако, у Эль-Каабии и его партнеров ("Олимпиакос") , наверняка, будет масса голевых моментов, некоторые из которых они смогут реализовать. Скорее всего, предположение, что "Олимпиакос" - однозначный фаворит матча, верное.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.