Олимпиакос - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Обе команды разочаровывают своих болельщиков. "Олимпиакос" в последних двух матчах Лиги Европы не одержал победу. А "Твенте" в домашнем чемпионате был разгромлен ПСВ. Обеим командам необходимо выходить и бороться за положительный результат. Кто более готов к матчу и кто окажется сильнее?
Пока "Олимпиакос" в Лиге Европы 2024/2025 проиграл только один раз - "Лиону" (2:0). Но нельзя сказать, что у "красно-белых" все получается. Победы над "Брагой" (3:0) и "Мальме (0:1), конечно, подняли и без того высокий моральный дух греческой команды. А вот дальше пошли немного невразумительные матчи: ничья с "Рейнджерс" (1:1) и ничья с ФКСБ (0:0). Предполагалось, что именно с румынской командой "Олимпиакос" возьмет очки. Но что-то пошло не так.
В матче с "Твенте" команде из Греции необходимо выигрывать. Главная надежда "красно-белых" - марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби, который уже имеет в своем активе 11 голов в Греческой суперлиге (14 матчей) и четыре - в Лиге Европы (пять матчей). Футболист здоров и готов выйти на поле. Кроме Эль-Кааби в атаках команды можно рассчитывать на португальского вингера Желсона Мартинша, который забил четыре мяча на внутренней арене и имеет два ассиста в Лиге Европы. Способен обострить атаку своей команды и португальский полузащитник Чикиньо. Португалец записал на свой счет два гола и три ассиста на домашней арене и один ассист в Лиге Европы.
Ориентировочный состав Олимпиакоса
Не поможет "Олимпиакосу" Юсуф Языджи (травма крестов). Не выйдет на поле и ключевой защитник Давид Карму (травма). Это, однозначно, минус. Травмирован и Роман Яремчук. Но есть и приятная новость - восстановились Кристоффер Вельде и Виллиан.
Дзолакис - Ж. П. Л. да Кошта, Рецос, Пирола, Ортега - Музакитис, Гарсия - Р. М. де Алмейда, Костулас, Виллиан - А. Эль-Кааби
Новости Твенте
Нидерландский клуб, по сравнению с прошлым сезоном, немного сбавил обороты. В Эредивизи идет на пятом месте. Из 15 матчей восемь выиграл, три проиграл и четыре завершил вничью. Конечно, время еще есть. Команда может побороться, как минимум, за третье место.
В Лиге Европы у "Твенте" все плохо. 29-е место, три очка, ни одного выигранного матча. Правда, соперники у нидерландской команды были серьезные - "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Лацио", "Ницца", "Юнион". Гостевая игра с "Олимпиакосом" обещает быть большим испытанием. Остановить атакующую машину греческого клуба будет практически нереально. Но, стоит учесть, что как у "Манчестер Юнайтед" норвежский клуб отобрал очки, так и в Пирее у них есть шанс испортить настроение сопернику.
Одна из самых больших проблем команды Джозефа Остинга (главный тренер) - слабая скамейка запасных. Соответственно, основные футболисты не имеют возможности восстанавливаться перед тяжелыми и ответственными матчами.
"Твенте" не отличается дисциплиной на поле. В матчах с "Лацио" и "Ниццей" команда вынуждена была играть в меньшинстве из-за красных карточек. Нет гарантии, что и с "Олимпиакосом" история не повторится.
"Олимпиакос" на домашнем стадионе может зажечь. Тем более, что у "Твенте" отсутствует основной голкипер. Тытоня же никак нельзя назвать стеной команды после шести пропущенных от ПСВ. После такого поражения команда приложит максимум усилий для защиты своих ворот, а точнее, сядет в глубокую оборону. Однако, у Эль-Каабии и его партнеров ("Олимпиакос") , наверняка, будет масса голевых моментов, некоторые из которых они смогут реализовать. Скорее всего, предположение, что "Олимпиакос" - однозначный фаворит матча, верное.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.