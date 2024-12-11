Мальме - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

"Мальме" и "Галатасарай" занимают кардинально разное положение в турнирной таблице Лиги Европы. Турецкая команда едет в Швецию за тем, чтобы закрепить положение в первой пятерке, а "Мальме" на домашнем стадионе будет бороться за попадание в топ-24, что подарит команде путевку в 1/16 финала турнира. У кого из соперников больше шансов получить заветные три очка?

Лига Европы. Тур 6 из 8

Мальме 19:45 Галатасарай

Мальме (Швеция). Стадион: Elada Stadion

Арбитр в поле: Джон Брукс (Англия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

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Новости Мальме

В Швеции домашний чемпионат (Аллсвенскан) проходит с марта по ноябрь. Финальный свисток Аллсвенскана в 2024 году прозвучал 10 ноября. "Мальме" в нынешнем сезоне в очередной раз (24 раза за всю историю существования клуба) стал чемпионом страны. Вот уже ровно месяц, как команда не распыляется на матчи других турниров, а копит силы для выступлений в Лиге Европы.

Европейский турнир не принес команде пока такой же успех, как домашний чемпионат. 30 место в турнирной таблице. Проиграли "Рейнджерс" (0:2), "Олимпиакосу" (0:1), "Бешикташу" (2:1), "Ференцварошу" (4:1). Единственный соперник, который покорился "небесно-голубым" - "Карабах" (1:2).

Матч с "Ференцварошем" показал, что команда может владеть мячом и создавать много опасных моментов у ворот соперника. Однако, у нее плохо получается реализовывать. 28 ноября правило "не забиваешь ты, забивают тебе" подтвердилось на сто процентов. Четыре мяча влетело в ворота "небесно-голубых". И только один гол "Мальме" отправил в ответ, хотя возможностей было гораздо больше.

То, что сезон у команды завершился, не значит, что футболисты отдыхают. "Мальме" проводит товарищеские встречи и теоретически готовится к Лиге Европы. Нет сомнений, что шведский клуб вдоль и поперек изучил своего будущего соперника. А главный бомбардир команды, 32-летний Исаак Кизе Телин готовиться разрывать плотные ряды обороны "Галатасарая". У нападающего впечатляющая статистика в домашнем чемпионате (2024 год) - 26 матчей, 15 голов и четыре ассиста. В Лиге Европы Исаак пока не смог забить. Но, возможно, именно 12 декабря футболист сможет исправить и статистику еврокубков. Возлагает клуб надежду и на 24-летнего норвежского нападающего Эрика Ботхейма, который в пяти матчах Лиги Европы забил три гола.

Ориентировочный состав "Мальме"

Генрик Ридстрем (главный тренер "Мальме") имеет головную боль перед матчем. Команде не смогут помочь ключевые футболисты: Веччиа, Далин, Янссон, Мойсандер, Тиннерхольм, Хакшабанович. Все травмированы.

Фридрих - Ларсен, Реслер Сеттерстрем, Бусанелло - Йонсен, Пенья - Кристиансен, Ботхейм, Болин

Новости Галатасарая

"Галатасарай" продолжает идти к Олимпу Турецкой Суперлиги. В последнем матче чемпионата "львы", конечно, не без труда (играли в меньшинстве с 15-й минуты матча - Балтаджи был удален за грубый фол), но выиграли у "Сивасспора". А основной преследователь "львов" - "Фенербахче" уступил "Бешикташу".

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В Лиге Европы команда Окана Барука не проиграла ни одного матча (из пяти). С трудностями, но вышли победителями в матчах с ПАОК (3:1), "Эльфсборгом" (4:3), "Тоттенхэмом" (3:2). К шестому туру "Галатасарай" подошел с самой высокой результативностью среди всех команд по забитым мячам - 13 (еще и "Аякс" наколотил 13). "Лацио, который после пяти туров занимает первую позицию, имеет в своем активе 11). Но "львы" и пропускают много - 9 мячей. Эта цифра больше, чем у любой команды из первой десятки турнира. Последний факт говорит о том, что у "Галатасарая" большие проблемы в обороне.

"Галатасарай" относится к тем командам, которые никогда не сдаются. Они могут проигрывать два-три мяча, но до последней секунды идти вперед и либо сравнивать счет, либо даже выигрывать.

Ориентировочный состав "Галатасарая"

Окан Бурук (главный тренер "Галатасарая") имеет огромные проблемы в составе команды. Травмированы Осимхен, Икарди, Бардакчи, Айхан, Демир, Йылмаз, Якобс.

Муслера - Санчес, Нельссон, Балтачи - Элерт, Торрейра, Сара, Акгюн - Зиеш, Батшуайи, Мертенс

Мальме – Галатасарай. Личные встречи

Команды встречаются первый раз

Мальме – Галатасарай. Последние матчи

Последние пять матчей Мальме

06.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. "Бешикташ" - "Мальме" 2:1

10.11.2024. Лига Аллсвенскан. "Мальме" - "Броммапойкарна" 2:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. "Ференцварош" - "Мальме" 4:1

01.12.2024. Кубок Швеции. "Мальме" - "Торсланда ИК" 5:2

05.12.2024. Товарищеский матч. "Мальме" - "РФШ" 1:0

Последние пять матчей Галатасарая

10.11.2024. Турецкая Суперлига. "Галатасарай" - "Самсунспор" 3:2

23.11.2024. Турецкая Суперлига. "Бодрум" - "Галатасарай" 0:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. АЗ - "Галатасарай" 1:1

01.12.2024. Турецкая Суперлига. "Галатасарай" - "Эюпспор" 2:2

08.12.2024. Турецкая Суперлига. "Сивасспор" - "Галатасарай" 2:3

Мальме – Галатасарай. Турнирное положение команд

В чемпионате Швеции "Мальме" уже завоевал золото страны. В Лиге Европы результат команды гораздо хуже. Пять матчей, один выиграли, четыре проиграли. Забили четыре гола, пропустили 10. 30-е место (три очка).

"Галатасарай" в домашнем чемпионате занимает первое место с отрывом в десять очков от своего главного оппонента "Фенербахче". В Лиге Европы "Галатасарай" уверенно шагает в восьмерке лучших - пятое место (11 очков).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 2 "Атлетик" 5 4 1 0 9-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 5 2 2 1 7-7 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты

Мальме – Галатасарай. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Галатасарай" в гостях играет хуже. Именно в выездных матчах турнира "львы" потеряли очки (РФШ и АЗ). Кроме того, что "Галатасарай" не играет этот матч на домашнем стадионе, так еще и потери в составе грандиозные. Без Осимхена атака "львов" может дать сбой. Но это не значит, что голов в матче может быть мало. Зиеш, Мертенс и Акгюн могут решить исход матча. "Галатасарай" как сам забивает, так и дает возможность сопернику пробить своего голкипера. "Мальме" хоть и тащится в конце турнирной таблицы, в трех из пяти игр не уходил с поля без забитого мяча. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд, но фаворитом матча можно считать "Галатасарай".

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.