Мальме - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

"Мальме" и "Галатасарай" занимают кардинально разное положение в турнирной таблице Лиги Европы. Турецкая команда едет в Швецию за тем, чтобы закрепить положение в первой пятерке, а "Мальме" на домашнем стадионе будет бороться за попадание в топ-24, что подарит команде путевку в 1/16 финала турнира. У кого из соперников больше шансов получить заветные три очка?
В Швеции домашний чемпионат (Аллсвенскан) проходит с марта по ноябрь. Финальный свисток Аллсвенскана в 2024 году прозвучал 10 ноября. "Мальме" в нынешнем сезоне в очередной раз (24 раза за всю историю существования клуба) стал чемпионом страны. Вот уже ровно месяц, как команда не распыляется на матчи других турниров, а копит силы для выступлений в Лиге Европы.
Европейский турнир не принес команде пока такой же успех, как домашний чемпионат. 30 место в турнирной таблице. Проиграли "Рейнджерс" (0:2), "Олимпиакосу" (0:1), "Бешикташу" (2:1), "Ференцварошу" (4:1). Единственный соперник, который покорился "небесно-голубым" - "Карабах" (1:2).
Матч с "Ференцварошем" показал, что команда может владеть мячом и создавать много опасных моментов у ворот соперника. Однако, у нее плохо получается реализовывать. 28 ноября правило "не забиваешь ты, забивают тебе" подтвердилось на сто процентов. Четыре мяча влетело в ворота "небесно-голубых". И только один гол "Мальме" отправил в ответ, хотя возможностей было гораздо больше.
То, что сезон у команды завершился, не значит, что футболисты отдыхают. "Мальме" проводит товарищеские встречи и теоретически готовится к Лиге Европы. Нет сомнений, что шведский клуб вдоль и поперек изучил своего будущего соперника. А главный бомбардир команды, 32-летний Исаак Кизе Телин готовиться разрывать плотные ряды обороны "Галатасарая". У нападающего впечатляющая статистика в домашнем чемпионате (2024 год) - 26 матчей, 15 голов и четыре ассиста. В Лиге Европы Исаак пока не смог забить. Но, возможно, именно 12 декабря футболист сможет исправить и статистику еврокубков. Возлагает клуб надежду и на 24-летнего норвежского нападающего Эрика Ботхейма, который в пяти матчах Лиги Европы забил три гола.
Ориентировочный состав "Мальме"
Генрик Ридстрем (главный тренер "Мальме") имеет головную боль перед матчем. Команде не смогут помочь ключевые футболисты: Веччиа, Далин, Янссон, Мойсандер, Тиннерхольм, Хакшабанович. Все травмированы.
"Галатасарай" продолжает идти к Олимпу Турецкой Суперлиги. В последнем матче чемпионата "львы", конечно, не без труда (играли в меньшинстве с 15-й минуты матча - Балтаджи был удален за грубый фол), но выиграли у "Сивасспора". А основной преследователь "львов" - "Фенербахче" уступил "Бешикташу".
В Лиге Европы команда Окана Барука не проиграла ни одного матча (из пяти). С трудностями, но вышли победителями в матчах с ПАОК (3:1), "Эльфсборгом" (4:3), "Тоттенхэмом" (3:2). К шестому туру "Галатасарай" подошел с самой высокой результативностью среди всех команд по забитым мячам - 13 (еще и "Аякс" наколотил 13). "Лацио, который после пяти туров занимает первую позицию, имеет в своем активе 11). Но "львы" и пропускают много - 9 мячей. Эта цифра больше, чем у любой команды из первой десятки турнира. Последний факт говорит о том, что у "Галатасарая" большие проблемы в обороне.
"Галатасарай" относится к тем командам, которые никогда не сдаются. Они могут проигрывать два-три мяча, но до последней секунды идти вперед и либо сравнивать счет, либо даже выигрывать.
Ориентировочный состав "Галатасарая"
Окан Бурук (главный тренер "Галатасарая") имеет огромные проблемы в составе команды. Травмированы Осимхен, Икарди, Бардакчи, Айхан, Демир, Йылмаз, Якобс.
В чемпионате Швеции "Мальме" уже завоевал золото страны. В Лиге Европы результат команды гораздо хуже. Пять матчей, один выиграли, четыре проиграли. Забили четыре гола, пропустили 10. 30-е место (три очка).
"Галатасарай" в домашнем чемпионате занимает первое место с отрывом в десять очков от своего главного оппонента "Фенербахче". В Лиге Европы "Галатасарай" уверенно шагает в восьмерке лучших - пятое место (11 очков).
Мальме – Галатасарай. Прогноз на матч от UA-Футбол
"Галатасарай" в гостях играет хуже. Именно в выездных матчах турнира "львы" потеряли очки (РФШ и АЗ). Кроме того, что "Галатасарай" не играет этот матч на домашнем стадионе, так еще и потери в составе грандиозные. Без Осимхена атака "львов" может дать сбой. Но это не значит, что голов в матче может быть мало. Зиеш, Мертенс и Акгюн могут решить исход матча. "Галатасарай" как сам забивает, так и дает возможность сопернику пробить своего голкипера. "Мальме" хоть и тащится в конце турнирной таблицы, в трех из пяти игр не уходил с поля без забитого мяча. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд, но фаворитом матча можно считать "Галатасарай".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.