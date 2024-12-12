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Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024
Слова Леси Украинки подходят, как никогда
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Лига Европы, шестой тур
12 декабря, 22:00. "Аноетта" (Сан-Себастьян)
Главный арбитр: Харм Осмерс (Германия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Реала Сосьедад (Сан-Себастьян)
- Новости Динамо (Киев, Украина)
- Последние пять матчей Реала Сосьедад и Динамо
- Личные встречи между командами
- Ориентировочные составы на матч Реал Сосьедад – Динамо
- Турнирная таблица Лиги Европы
- Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Динамо
- Прогноз на матч Реал Сосьедад – Динамо от UA-Football
"Без надії таки сподіватися" – такой лозунг для "Динамо" на этот матч. У киевлян ноль очков, и очередное поражение может лишить даже теоретических шансов на финиш в топ-24. В соперниках – чрезвычайно непростая команда, выше уровня которой из оппонентов "бело-синих" было разве "Лацио". Поэтому задача привезти три очка из Испании выглядит чем-то невероятным.
Новости Реала Сосьедад (Сан-Себастьян)
За последние семь поединков баски не победили (с учетом дополнительного времени) только своих географических соседей – "Атлетик". В дерби “бело-синие” (да, тезки киевлян) сыграли неярко, поэтому и одного гола соперника было достаточно. Однако за две недели до этого "Реал Сосьедад" победил "Барселону". А также после того матча с "Атлетиком" не пропускает уже 454 минуты.
На выходных "Сосьедад" играл в гостях против одного из претендентов на вылет из Ла Лиги. "Леганес" подтвердил этот статус: пропустил три гола и проиграл всухую. В настоящее время сансебастьянцы идут на шестом месте в турнирной таблице Примеры. Их отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет восемь очков. Не слишком далеко, но пока и не слишком реальная цель.
В Лиге Европы они занимают 16 место: заработали за пять матчей семь очков. В прошлом туре победили "Аякс", также одолели "Маккаби Тель-Авив". Встречались и с недавним соперником "Динамо" – "Викторией Пльзень". Ей проиграли в Чехии с аналогичным счетом, как и киевляне (1:2).
Кадры хозяев
Точно двух игроков не будет на поле: Траоре и представителя страны-террористки. Под вопросом участие и полноценная готовность сразу шестерых футболистов. В частности, стоит выделить одного из лидеров команды Мартина Субименди, заблаговременно покинувшего поле в прошлом матче из-за травмы. Собственно, как и Муньос. Также проблемы у далеко не последних игроков в команде: Туррьентеса, Оскарссона, Гомаса и Элустондо. Все – важные для тренера.
Новости Динамо (Киев, Украина)
Последние три поединка подопечные Шовковского провели в рамках УПЛ. Хотя и начали их с ничьей против "Колоса" – явной потери очков, однако продолжили ударно. В частности, завоевали себе текущее чистое первое место в чемпионате. Были две встречи с прямым конкурентом “Александрией”: сначала скучные нули, а потом – разгром конкурента. В воскресенье дубль Ваната и гол Попова принес преимущество в три очка над "горожанам" в турнирной таблице.
Пока все на вершине становится только горячее. "Шахтер" после неудачного старта набрал темп в рамках чемпионата и уступает "Динамо" семь очков при матче в запасе. Ввиду того, что до конца чемпионата еще 14 туров, это явно нельзя назвать комфортным для киевлян отрывом. И не сбрасываем "Александрию" со счетов – она все еще в игре.
В Лиге Европы грустно, очень грустно. Хорошая игра была только моментами, но за это очки не дают. В итоге у киевлян их ноль. Логистика, поле, странное решение менеджмента, игра самих футболистов – причин этому много. Но итог один: “Динамо” – это единственная команда в Лиге Европы, которая еще не набрала очки. Шансы на топ-24 еще есть, но пока только теоретические.
Кадры гостей
Три футболиста в лазарете киевлян. И все – важные игроки основы. Речь идет об Андрее Ярмоленко, который уже долго восстанавливается от травмы. Но к нему также присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко.
Последние пять матчей Реала Сосьедад и Динамо
Последние пять встреч хозяев
- 08.12. Леганес – Реал Сосьедад 0:3 (Ла Лига)
- 05.12. Конкенсе – Реал Сосьедад 0:1 (после д. ч.) (Кубок Испании)
- 01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Ла Лига)
- 28.11. Реал Сосьедад – Аякс 2:0 (ЛЕ)
- 24.11. Атлетик – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 08.12. Динамо – Александрия 3:0 (УПЛ)
- 04.12. Александрия – Динамо 0:0 (УПЛ)
- 01.12. Колос – Динамо 1:1 (УПЛ)
- 28.11. Динамо – Виктория Плзень 1:2 (ЛЕ)
- 23.11. Динамо – Черноморец 3:1 (УПЛ)
Личные встречи между командами
"Реал Сосьедад" и "Динамо" еще ни разу не играли. Коллективы встретятся впервые.
Баски дважды играли против команды из Украины: "Шахтера". В обоих случаях "горняки" победили. Киевляне гораздо чаще встречались с испанскими коллективами. За 33 поединка удалось одержать пять побед, 10 раз сыграть вничью и 18 раз проиграть.
Ориентировочные составы на матч Реал Сосьедад – Динамо
- "Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Х. Лопес – Кубо, Оласогости, Мендес – Аярсабаль, Сучич, Беккер.
- "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Биловар, Вивчаренко – Бражко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.
Турнирная таблица Лиги Европы
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|2
|
"Лацио"
|5
|4
|1
|0
|11-2
|13
|3
|
"Айнтрахт"
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|
"Галатасарай"
|5
|3
|2
|0
|13-9
|11
|5
|
"Андерлехт"
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|
"Аякс"
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|
"Лион"
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|8
|
Рейнджерс
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|9
|
"Тоттенхэм"
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|10
|
ФКСБ
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|11
|
"Ференцварош"
|5
|3
|0
|2
|11-5
|9
|12
|
"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|3
|0
|10-7
|9
|13
|
Виктория
|5
|2
|3
|0
|9-7
|9
|14
|
"Олимпиакос"
|5
|2
|2
|1
|5-3
|8
|15
|
"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|16
|
"Реал Сосьедад"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|17
|
Буде-Глимт
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|18
|
"Брага"
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|19
|
АЗ
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|20
|
"Мидтьюлланн"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|21
|
Рома
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|22
|
"Бешикташ"
|5
|2
|0
|3
|5-11
|6
|23
|
"Порту"
|5
|1
|2
|2
|10-10
|5
|24
|
"Юнион Сент-Жилуаз"
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|25
|
"Хоффенхайм"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|26
|
Славия Прага
|5
|1
|1
|3
|4-5
|4
|27
|
ПАОК
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|28
|
"Эльфсборг"
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
|29
|
"Твенте"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|30
|
"Мальме"
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|31
|
"Маккаби"
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|32
|
"Карабах"
|5
|1
|0
|4
|4-13
|3
|33
|
"Лудогорец"
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|34
|
РФШ
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|35
|
"Ницца"
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
|36
|
Динамо
|5
|0
|0
|5
|1-12
|0
Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Динамо
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Динамо от UA-Football
Большая разница между командами. То, что киевляне наберут хоть один зачетный пункт после долгой дороги с пересадками на поле такого "Реала Сосьедад" – это то, что нечто трудно представить. Надо быть реалистами и понимать, что будет очень тяжело. Особенно без Михавка и Шапаренко: сильных защитника и креативщика. Но все в ногах игроков "Динамо": матч длится 90 минут, газон для обоих одинаковый. Прогноз: Победа "Реала Сосьедад" в первом тайме (Кф 1,73).
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