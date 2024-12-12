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Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы

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Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, шестой тур

12 декабря, 22:00. "Аноетта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Харм Осмерс (Германия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Динамо
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Содержание

"Без надії таки сподіватися" – такой лозунг для "Динамо" на этот матч. У киевлян ноль очков, и очередное поражение может лишить даже теоретических шансов на финиш в топ-24. В соперниках – чрезвычайно непростая команда, выше уровня которой из оппонентов "бело-синих" было разве "Лацио". Поэтому задача привезти три очка из Испании выглядит чем-то невероятным.

Новости Реала Сосьедад (Сан-Себастьян)

За последние семь поединков баски не победили (с учетом дополнительного времени) только своих географических соседей – "Атлетик". В дерби “бело-синие” (да, тезки киевлян) сыграли неярко, поэтому и одного гола соперника было достаточно. Однако за две недели до этого "Реал Сосьедад" победил "Барселону". А также после того матча с "Атлетиком" не пропускает уже 454 минуты.

На выходных "Сосьедад" играл в гостях против одного из претендентов на вылет из Ла Лиги. "Леганес" подтвердил этот статус: пропустил три гола и проиграл всухую. В настоящее время сансебастьянцы идут на шестом месте в турнирной таблице Примеры. Их отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет восемь очков. Не слишком далеко, но пока и не слишком реальная цель.

В Лиге Европы они занимают 16 место: заработали за пять матчей семь очков. В прошлом туре победили "Аякс", также одолели "Маккаби Тель-Авив". Встречались и с недавним соперником "Динамо" – "Викторией Пльзень". Ей проиграли в Чехии с аналогичным счетом, как и киевляне (1:2).

Кадры хозяев

Точно двух игроков не будет на поле: Траоре и представителя страны-террористки. Под вопросом участие и полноценная готовность сразу шестерых футболистов. В частности, стоит выделить одного из лидеров команды Мартина Субименди, заблаговременно покинувшего поле в прошлом матче из-за травмы. Собственно, как и Муньос. Также проблемы у далеко не последних игроков в команде: Туррьентеса, Оскарссона, Гомаса и Элустондо. Все – важные для тренера.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Последние три поединка подопечные Шовковского провели в рамках УПЛ. Хотя и начали их с ничьей против "Колоса" – явной потери очков, однако продолжили ударно. В частности, завоевали себе текущее чистое первое место в чемпионате. Были две встречи с прямым конкурентом “Александрией”: сначала скучные нули, а потом – разгром конкурента. В воскресенье дубль Ваната и гол Попова принес преимущество в три очка над "горожанам" в турнирной таблице.

Пока все на вершине становится только горячее. "Шахтер" после неудачного старта набрал темп в рамках чемпионата и уступает "Динамо" семь очков при матче в запасе. Ввиду того, что до конца чемпионата еще 14 туров, это явно нельзя назвать комфортным для киевлян отрывом. И не сбрасываем "Александрию" со счетов – она ​​все еще в игре.

В Лиге Европы грустно, очень грустно. Хорошая игра была только моментами, но за это очки не дают. В итоге у киевлян их ноль. Логистика, поле, странное решение менеджмента, игра самих футболистов – причин этому много. Но итог один: “Динамо” – это единственная команда в Лиге Европы, которая еще не набрала очки. Шансы на топ-24 еще есть, но пока только теоретические.

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Кадры гостей

Три футболиста в лазарете киевлян. И все – важные игроки основы. Речь идет об Андрее Ярмоленко, который уже долго восстанавливается от травмы. Но к нему также присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко.

Последние пять матчей Реала Сосьедад и Динамо

Последние пять встреч хозяев

  • 08.12. Леганес – Реал Сосьедад 0:3 (Ла Лига)
  • 05.12. Конкенсе – Реал Сосьедад 0:1 (после д. ч.) (Кубок Испании)
  • 01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Ла Лига)
  • 28.11. Реал Сосьедад – Аякс 2:0 (ЛЕ)
  • 24.11. Атлетик – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

  • 08.12. Динамо – Александрия 3:0 (УПЛ)
  • 04.12. Александрия – Динамо 0:0 (УПЛ)
  • 01.12. Колос – Динамо 1:1 (УПЛ)
  • 28.11. Динамо – Виктория Плзень 1:2 (ЛЕ)
  • 23.11. Динамо – Черноморец 3:1 (УПЛ)

Личные встречи между командами

"Реал Сосьедад" и "Динамо" еще ни разу не играли. Коллективы встретятся впервые.

Баски дважды играли против команды из Украины: "Шахтера". В обоих случаях "горняки" победили. Киевляне гораздо чаще встречались с испанскими коллективами. За 33 поединка удалось одержать пять побед, 10 раз сыграть вничью и 18 раз проиграть.

Ориентировочные составы на матч Реал Сосьедад – Динамо

  • "Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Х. Лопес – Кубо, Оласогости, Мендес – Аярсабаль, Сучич, Беккер.
  • "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Биловар, Вивчаренко – Бражко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 4"Атлетик"

 6 5 1 0 11-2 16
2

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 5"Лацио"

 5 4 1 0 11-2 13
3

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 6"Айнтрахт"

 5 4 1 0 10-5 13
4

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 7"Галатасарай"

 5 3 2 0 13-9 11
5

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 8"Андерлехт"

 5 3 2 0 9-5 11
6

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 9"Аякс"

 5 3 1 1 13-3 10
7

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 10"Лион"

 5 3 1 1 12-5 10
8

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 11Рейнджерс

 5 3 1 1 12-6 10
9

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 12"Тоттенхэм"

 5 3 1 1 10-6 10
10

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 13ФКСБ

 5 3 1 1 7-5 10
11

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 14"Ференцварош"

 5 3 0 2 11-5 9
12

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 15"Манчестер Юнайтед"

 5 2 3 0 10-7 9
13

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 16Виктория

 5 2 3 0 9-7 9
14

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 17"Олимпиакос"

 5 2 2 1 5-3 8
15

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 18"Фенербахче"

 6 2 2 2 7-9 8
16

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 19"Реал Сосьедад"

 5 2 1 2 7-6 7
17

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 20Буде-Глимт

 5 2 1 2 8-8 7
18

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 21"Брага"

 5 2 1 2 7-7 7
19

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 22АЗ

 5 2 1 2 7-7 7
20

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 23"Мидтьюлланн"

 5 2 1 2 5-5 7
21

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 24Рома

 5 1 3 1 5-5 6
22

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 25"Бешикташ"

 5 2 0 3 5-11 6
23

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 26"Порту"

 5 1 2 2 10-10 5
24

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 27"Юнион Сент-Жилуаз"

 5 1 2 2 3-4 5
25

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 28"Хоффенхайм"

 5 1 2 2 5-8 5
26

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 29Славия Прага

 5 1 1 3 4-5 4
27

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 30ПАОК

 5 1 1 3 5-8 4
28

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 31"Эльфсборг"

 5 1 1 3 7-11 4
29

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 32"Твенте"

 5 0 3 2 4-7 3
30

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 33"Мальме"

 5 1 0 4 4-10 3
31

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 34"Маккаби"

 5 1 0 4 5-12 3
32

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 35"Карабах"

 5 1 0 4 4-13 3
33

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 36"Лудогорец"

 5 0 2 3 1-6 2
34

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 37РФШ

 5 0 2 3 4-10 2
35

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 38"Ницца"

 5 0 2 3 5-12 2
36

Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024 - изображение 39Динамо

 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Динамо

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5.40
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Прогноз на матч Реал Сосьедад – Динамо от UA-Football

Большая разница между командами. То, что киевляне наберут хоть один зачетный пункт после долгой дороги с пересадками на поле такого "Реала Сосьедад" – это то, что нечто трудно представить. Надо быть реалистами и понимать, что будет очень тяжело. Особенно без Михавка и Шапаренко: сильных защитника и креативщика. Но все в ногах игроков "Динамо": матч длится 90 минут, газон для обоих одинаковый. Прогноз: Победа "Реала Сосьедад" в первом тайме (Кф 1,73).

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Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 02:03
Сосьедад не так давно саму Барсу отпарафинил. Боюсь даже представить, шо будет с Динамо. Без шансов короче.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 02:03
Сосьедад не так давно саму Барсу отпарафинил. Боюсь даже представить, шо будет с Динамо. Без шансов короче.
Ответить
0
0

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