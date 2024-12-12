Последний шанс. Реал Сосьедад – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы, шестой тур

12 декабря, 22:00. "Аноетта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Харм Осмерс (Германия)

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"Без надії таки сподіватися" – такой лозунг для "Динамо" на этот матч. У киевлян ноль очков, и очередное поражение может лишить даже теоретических шансов на финиш в топ-24. В соперниках – чрезвычайно непростая команда, выше уровня которой из оппонентов "бело-синих" было разве "Лацио". Поэтому задача привезти три очка из Испании выглядит чем-то невероятным.

Новости Реала Сосьедад (Сан-Себастьян)

За последние семь поединков баски не победили (с учетом дополнительного времени) только своих географических соседей – "Атлетик". В дерби “бело-синие” (да, тезки киевлян) сыграли неярко, поэтому и одного гола соперника было достаточно. Однако за две недели до этого "Реал Сосьедад" победил "Барселону". А также после того матча с "Атлетиком" не пропускает уже 454 минуты.

На выходных "Сосьедад" играл в гостях против одного из претендентов на вылет из Ла Лиги. "Леганес" подтвердил этот статус: пропустил три гола и проиграл всухую. В настоящее время сансебастьянцы идут на шестом месте в турнирной таблице Примеры. Их отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет восемь очков. Не слишком далеко, но пока и не слишком реальная цель.

В Лиге Европы они занимают 16 место: заработали за пять матчей семь очков. В прошлом туре победили "Аякс", также одолели "Маккаби Тель-Авив". Встречались и с недавним соперником "Динамо" – "Викторией Пльзень". Ей проиграли в Чехии с аналогичным счетом, как и киевляне (1:2).

Кадры хозяев

Точно двух игроков не будет на поле: Траоре и представителя страны-террористки. Под вопросом участие и полноценная готовность сразу шестерых футболистов. В частности, стоит выделить одного из лидеров команды Мартина Субименди, заблаговременно покинувшего поле в прошлом матче из-за травмы. Собственно, как и Муньос. Также проблемы у далеко не последних игроков в команде: Туррьентеса, Оскарссона, Гомаса и Элустондо. Все – важные для тренера.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Последние три поединка подопечные Шовковского провели в рамках УПЛ. Хотя и начали их с ничьей против "Колоса" – явной потери очков, однако продолжили ударно. В частности, завоевали себе текущее чистое первое место в чемпионате. Были две встречи с прямым конкурентом “Александрией”: сначала скучные нули, а потом – разгром конкурента. В воскресенье дубль Ваната и гол Попова принес преимущество в три очка над "горожанам" в турнирной таблице.

Пока все на вершине становится только горячее. "Шахтер" после неудачного старта набрал темп в рамках чемпионата и уступает "Динамо" семь очков при матче в запасе. Ввиду того, что до конца чемпионата еще 14 туров, это явно нельзя назвать комфортным для киевлян отрывом. И не сбрасываем "Александрию" со счетов – она ​​все еще в игре.

В Лиге Европы грустно, очень грустно. Хорошая игра была только моментами, но за это очки не дают. В итоге у киевлян их ноль. Логистика, поле, странное решение менеджмента, игра самих футболистов – причин этому много. Но итог один: “Динамо” – это единственная команда в Лиге Европы, которая еще не набрала очки. Шансы на топ-24 еще есть, но пока только теоретические.

Кадры гостей

Три футболиста в лазарете киевлян. И все – важные игроки основы. Речь идет об Андрее Ярмоленко, который уже долго восстанавливается от травмы. Но к нему также присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко.

Последние пять матчей Реала Сосьедад и Динамо

Последние пять встреч хозяев

08.12. Леганес – Реал Сосьедад 0:3 (Ла Лига)

05.12. Конкенсе – Реал Сосьедад 0:1 (после д. ч.) (Кубок Испании)

01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Ла Лига)

28.11. Реал Сосьедад – Аякс 2:0 (ЛЕ)

24.11. Атлетик – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

08.12. Динамо – Александрия 3:0 (УПЛ)

04.12. Александрия – Динамо 0:0 (УПЛ)

01.12. Колос – Динамо 1:1 (УПЛ)

28.11. Динамо – Виктория Плзень 1:2 (ЛЕ)

23.11. Динамо – Черноморец 3:1 (УПЛ)

Личные встречи между командами

"Реал Сосьедад" и "Динамо" еще ни разу не играли. Коллективы встретятся впервые.

Баски дважды играли против команды из Украины: "Шахтера". В обоих случаях "горняки" победили. Киевляне гораздо чаще встречались с испанскими коллективами. За 33 поединка удалось одержать пять побед, 10 раз сыграть вничью и 18 раз проиграть.

Ориентировочные составы на матч Реал Сосьедад – Динамо

"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Х. Лопес – Кубо, Оласогости, Мендес – Аярсабаль, Сучич, Беккер.

Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Х. Лопес – Кубо, Оласогости, Мендес – Аярсабаль, Сучич, Беккер. "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Биловар, Вивчаренко – Бражко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 2 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Динамо

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Динамо от UA-Football

Большая разница между командами. То, что киевляне наберут хоть один зачетный пункт после долгой дороги с пересадками на поле такого "Реала Сосьедад" – это то, что нечто трудно представить. Надо быть реалистами и понимать, что будет очень тяжело. Особенно без Михавка и Шапаренко: сильных защитника и креативщика. Но все в ногах игроков "Динамо": матч длится 90 минут, газон для обоих одинаковый. Прогноз: Победа "Реала Сосьедад" в первом тайме (Кф 1,73).