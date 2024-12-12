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ПАОК - Ференцварош. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 12.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПАОКом" и "Ференцварошем" в рамках Лиги Европы.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Интересный матч ожидается в Греции, где местный чемпион прошлого сезона примет чемпиона Венгрии.
6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 12 декабря
Греция, Салоники. "Стадион тумба"
Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес (Испания)
"ПАОК" 19:45 "Ференцварош"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 12
"ПАОК": последние новости
"ПАОК" в прошлом сезоне стал чемпионом Греции, опередив в упорной борьбе "Олимпиакос" и "АЭК". Однако в групповой этап Лиги чемпионов подопечные Развана Луческу не смогли попасть, уступив шведскому "Мальме". В Лиге Европы греки выступают не очень удачно, набрав всего 4 очка в 5 встречах. Первую победу команда одержала только в прошлом туре, обыграв "РФС" на выезде. Для продолжения борьбы в весенней стадии турнира греки обязательно должны побеждать венгров.
Во внутреннем чемпионате "ПАОК" занимает третью позицию, уступая "Олимпиакосу" 3 очками. В последних 5 матчах подопечные Луческу-младшего набрали хорошую форму и имеют в своем активе 4 победы и одну ничью. Регулярно стал забивать болгарский нападающий Десподов.
Постоянно играют за команду экс-игроки клубов УПЛ: Кендзера и Тайсон. Причем поляк выступает в центре защиты, хотя в "Динамо" он был правым защитником. Тайсон в свои 36 все еще показывает хороший уровень игры.
"Ференцварош": последние новости
"Ференцварош" выиграл прошлогодний чемпионат Венгрии, однако не сумел пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Обидчиком венгров стал датский "Митьюлланн". В Лиге Европы "Ференцварош" выступает хорошо, занимая высокое 11 место в турнирной таблице. Команда стартовала с поражений "Андерлехта" и "Тоттенхэма", однако потом были 3 подряд победы, в том числе и разгром киевского "Динамо". При положительном результате сегодня венгры уже могут обеспечить себе еврокубковую весну.
Во внутреннем чемпионате "Ференцварошу" не хватает стабильности. Команда уступает Пушкаш Академе 1 баллом в турнирной таблице, однако имеет игру в запасе. В предпоследнем туре внутреннего чемпионата "фраде" уступили "Дебрецену" со счетом 5:4, причем после счета 3:1 команда играла в меньшинстве и чуть не совершила хавбек.
"ПАОК" - "Ференцварош" последние матчи
Последние матчи "ПАОКа"
- 08.12. Пансерраикос – ПАОК 1:4 (Суперлига Греции)
- 04.12. ПАОК – Эгалео 7:1 (Кубок Греции)
- 01.12. ПАОК – Каллитея 2:2 (Суперлига Греции)
- 28.11. РФС – ПАОК 0:2 (Лига Европы)
- 24.11. Астерас – ПАОК 1:2 (Суперлига Греции)
Последние матчи "Ференцвароша"
- 08.12. Ференцварош – Залаегерсег 2:0 (НБ І)
- 05.12. Дебрецен-Ференцварош 5:4 (НБ И)
- 01.12. Уйпешт – Ференцварош 0:0 (НБ И)
- 28.11. Ференцварош – Мальме 4:1 (Лига Европы)
- 24.11. Ференцварош – ДВТК 3:3 (НБ І)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"ПАОК" точно не сможет рассчитывать на травмированных Бакайоко и Вийеринью, под вопросом участие в матче Деяна Ловрена.
Ориентировочный состав "ПАОКа": Котарски - Хонни, Кендзера, Михайлидис, Баба - Камара, Оздоев - Десподов, Константелиас, Тайсон - Тиссудали.
У "Ференцвароша" не сыграют травмированный Рауль Густаво и дисквалифицированный Варга.
Ориентировочный состав "Ференцвароша": Дибус – Ботка, Сиссе, Салай, Рамирес – Ромменс, Абу Фанни, Кади, Захариассен, Траоре – Пешич.
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|2
|"Лацио"
|5
|4
|1
|0
|11-2
|13
|3
|"Айнтрахт"
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|"Галатасарай"
|5
|3
|2
|0
|13-9
|11
|5
|"Андерлехт"
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|"Аякс"
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|"Лион"
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|8
|Рейнджерс
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|9
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|10
|ФКСБ
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|11
|"Ференцварош"
|5
|3
|0
|2
|11-5
|9
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|3
|0
|10-7
|9
|13
|Виктория
|5
|2
|3
|0
|9-7
|9
|14
|"Олимпиакос"
|5
|2
|2
|1
|5-3
|8
|15
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|16
|"Реал Сосьедад"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|17
|Буде-Глимт
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|18
|"Брага"
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|19
|АЗ
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|20
|"Мидтьюлланн"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|21
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|22
|"Бешикташ"
|5
|2
|0
|3
|5-11
|6
|23
|"Порту"
|5
|1
|2
|2
|10-10
|5
|24
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|25
|"Хоффенхайм"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|26
|Славия Прага
|5
|1
|1
|3
|4-5
|4
|27
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|28
|"Эльфсборг"
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
|29
|"Твенте"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|30
|"Мальме"
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|31
|"Маккаби"
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|32
|"Карабах"
|5
|1
|0
|4
|4-13
|3
|33
|"Лудогорец"
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|34
|РФШ
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|35
|"Ницца"
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
|36
|Динамо
|5
|0
|0
|5
|1-12
|0
"ПАОК" - "Ференцварош". Ставки и коэффициенты
"ПАОК" - "Ференцварош". Прогноз на матч от UA-Футбол
Для продолжения борьбы в Лиге Европы весной хозяевам нужна только победа. Учитывая форму команды считаем, что им по силам это сделать. Поэтому выбираем победу "ПАОКа" с коэффициентом в районе 2.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш
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