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ПАОК - Ференцварош. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПАОКом" и "Ференцварошем" в рамках Лиги Европы.

ПАОК - Ференцварош. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 12.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Интересный матч ожидается в Греции, где местный чемпион прошлого сезона примет чемпиона Венгрии.

6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 12 декабря
Греция, Салоники. "Стадион тумба"
Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес (Испания)
"ПАОК" 19:45 "Ференцварош"
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"ПАОК": последние новости

"ПАОК" в прошлом сезоне стал чемпионом Греции, опередив в упорной борьбе "Олимпиакос" и "АЭК". Однако в групповой этап Лиги чемпионов подопечные Развана Луческу не смогли попасть, уступив шведскому "Мальме". В Лиге Европы греки выступают не очень удачно, набрав всего 4 очка в 5 встречах. Первую победу команда одержала только в прошлом туре, обыграв "РФС" на выезде. Для продолжения борьбы в весенней стадии турнира греки обязательно должны побеждать венгров.

Во внутреннем чемпионате "ПАОК" занимает третью позицию, уступая "Олимпиакосу" 3 очками. В последних 5 матчах подопечные Луческу-младшего набрали хорошую форму и имеют в своем активе 4 победы и одну ничью. Регулярно стал забивать болгарский нападающий Десподов.
Постоянно играют за команду экс-игроки клубов УПЛ: Кендзера и Тайсон. Причем поляк выступает в центре защиты, хотя в "Динамо" он был правым защитником. Тайсон в свои 36 все еще показывает хороший уровень игры.

"Ференцварош": последние новости


"Ференцварош" выиграл прошлогодний чемпионат Венгрии, однако не сумел пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Обидчиком венгров стал датский "Митьюлланн". В Лиге Европы "Ференцварош" выступает хорошо, занимая высокое 11 место в турнирной таблице. Команда стартовала с поражений "Андерлехта" и "Тоттенхэма", однако потом были 3 подряд победы, в том числе и разгром киевского "Динамо". При положительном результате сегодня венгры уже могут обеспечить себе еврокубковую весну.

Во внутреннем чемпионате "Ференцварошу" не хватает стабильности. Команда уступает Пушкаш Академе 1 баллом в турнирной таблице, однако имеет игру в запасе. В предпоследнем туре внутреннего чемпионата "фраде" уступили "Дебрецену" со счетом 5:4, причем после счета 3:1 команда играла в меньшинстве и чуть не совершила хавбек.


"ПАОК" - "Ференцварош" последние матчи


Последние матчи "ПАОКа"

  • 08.12. Пансерраикос – ПАОК 1:4 (Суперлига Греции)
  • 04.12. ПАОК – Эгалео 7:1 (Кубок Греции)
  • 01.12. ПАОК – Каллитея 2:2 (Суперлига Греции)
  • 28.11. РФС – ПАОК 0:2 (Лига Евро​пы)
  • 24.11. Астерас – ПАОК 1:2 (Суперлига Греции)​​​​​​

Последние матчи "Ференцвароша"

  • 08.12. Ференцварош – Залаегерсег 2:0 (НБ І)
  • 05.12. Дебрецен-Ференцварош 5:4 (НБ И)
  • 01.12. Уйпешт – Ференцварош 0:0 (НБ И)
  • 28.11. Ференцварош – Мальме 4:1 (Лига Европы)
  • 24.11. Ференцварош – ДВТК 3:3 (НБ І)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы


"ПАОК" точно не сможет рассчитывать на травмированных Бакайоко и Вийеринью, под вопросом участие в матче Деяна Ловрена.


Ориентировочный состав "ПАОКа": Котарски - Хонни, Кендзера, Михайлидис, Баба - Камара, Оздоев - Десподов, Константелиас, Тайсон - Тиссудали.


У "Ференцвароша" не сыграют травмированный Рауль Густаво и дисквалифицированный Варга.


Ориентировочный состав "Ференцвароша": Дибус – Ботка, Сиссе, Салай, Рамирес – Ромменс, Абу Фанни, Кади, Захариассен, Траоре – Пешич.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.


Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Атлетик "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16
2 Лацио "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13
3 Айнтрахт "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13
4 Галатасарай "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11
5 Андерлехт "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11
6 Аякс "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10
7 Лион "Лион" 5 3 1 1 12-5 10
8 Рейнджерс Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10
10 ФКСБ ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10
11 Ференцварош "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9
13 Виктория Виктория 5 2 3 0 9-7 9
14 Олимпиакос "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8
15 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
16 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7
17 Буде-Глимт Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7
18 Брага "Брага" 5 2 1 2 7-7 7
19 АЗ АЗ 5 2 1 2 7-7 7
20 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7
21 Рома Рома 5 1 3 1 5-5 6
22 Бешикташ "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6
23 Порту "Порту" 5 1 2 2 10-10 5
24 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5
25 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5
26 Славия Прага Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4
27 ПАОК ПАОК 5 1 1 3 5-8 4
28 Эльфсборг "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4
29 Твенте "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3
30 Мальме "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3
31 Маккаби "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3
32 Карабах "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3
33 Лудогорец "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2
34 РФШ РФШ 5 0 2 3 4-10 2
35 Ницца "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2
36 Динамо Динамо 5 0 0 5 1-12 0

"ПАОК" - "Ференцварош". Ставки и коэффициенты

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"ПАОК" - "Ференцварош". Прогноз на матч от UA-Футбол


Для продолжения борьбы в Лиге Европы весной хозяевам нужна только победа. Учитывая форму команды считаем, что им по силам это сделать. Поэтому выбираем победу "ПАОКа" с коэффициентом в районе 2.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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