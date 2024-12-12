Лион - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Шестой тур Лиги Европы богат на интригующие и равные противостояния. Особенно интересно, что в сегодняшний игровой день сразу несколько клубов, которые серьезно претендуют на попадание в топ-8 турнирной таблицы, встретятся между собой. Одним из таких противостояний станет встреча между "Айнтрахтом", который выдает очень классный сезон, и Лионом, который всеми силами пытается держать позиции, несмотря на существенные экономические проблемы.

Лига Европы. 6-й тур

12.12.2024. "Groupama Stadium" (Лион)

Главный судья: Андрис Трейманис (Латвия)

"Лион" 22:00 "Айнтрахт"

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Трансляция матча В эфире Лион - Айнтрахт Франкфурт Смотреть трансляцию

Новости "Лиона"

У "Лиона" после пяти туров в Лиге Европы 10 набранных очков и промежуточное седьмое место в таблице. Шансы на возможный финиш в топ-8 неплохие, хотя в целом команде явно не хватает стабильности. Для примера можно привести домашнее поражение "0:1" от «Бешикташа» или игру с "Хоффенхаймом", где французы вышли вперед на 93-й минуте, но не удержали преимущество в концовке и позволили сопернику отыграться (2:2).

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Что же касается успехов во внутреннем чемпионате, то в Лиге 1 подопечные Пьера Сажа после 14 туров располагаются на пятой позиции. В прошлом матче "Лион" на выезде без проблем разгромил "Анже" (3:0). Возможно, этот результат поможет французскому коллективу подойти к сегодняшнему матчу в хорошем моральном настроении, несмотря на все имеющиеся финансовые проблемы внутри клуба.

Новости "Айнтрахта"

"Айнтрахт" проводит один из самых успешных сезонов за последние годы. Франкфуртская команда радует своих фанатов как уровнем игры, так и результатами. В Бундеслиге "орлы" после 13 туров находятся на втором месте, а от лидирующей "Баварии" отстают на шесть очков, при этом опережая "Байер" на один балл. Больше месяца никто не мог остановить не на шутку разогнавшихся "орлов", однако к концу года без потерь все-таки не обошлось. В крайнем туре "Айнтрахт" допустил небольшую осечку, сыграв дома в ничью "2:2" с "Аугсбургом".

В Лиге Европы команда Дино Топмеллера на старте сыграла вничью "3:3" с "Викторией" Пльзень, после чего выдала серию из четырех побед подряд с общим счетом "7:2". В соперниках были "Бешикташ", "РФШ", пражская "Славия" и "Мидтьюлланн".

"Лион" - "Айнтрахт". Последние матчи команд

Последние матчи "Лиона":

"Анже" 0:3 "Лион"

"Лион" 4:1 "Ницца"

"Карабах" 1:4 "Лион"

"Реймс" 1:1 "Лион"

"Лион" 1:0 "Сент-Этьен"

Последние матчи "Айнтрахта":

"Айнтрахт" 2:2 "Аусбургм

"РБ Лейпциг" 3:0 "Айнтрахт"

"Хайденхайм" 0:4 "Айнтрахт"

"Мидтьюланд" 1:2 "Айнтрахт"

"Айнтрахт" 1:0 "Вердер"

"Лион" - "Айнтрахт". Турнирное положение

В турнирной таблице "Айнтрахт" располагается на третьем месте с 13 очками в активе. Но, если бы немцы имели лучшую разницу забитых и пропущенных, то вполне могли бы оказаться на вершине таблицы, ведь по количеству зачетных баллов они не уступают лидерам - "Лацио" и "Атлетику". Такая высокая позиция вполне удовлетворяет команду из Франкфурта, ведь только полный провал в трех последних турах не позволит "Айнтрахтум финишировать в топ-8.

У "Лиона" же ситуация более напряженная. Кроме французского клуба сразу четыре коллектива имеют 10 зачетных пунктов, поэтому их седьмое место в таблице пока выглядит очень условным. Что уж говорить о командах, которые дышат в спину с девятью зачетными баллами. Терять очки для "Лиона" означает одно - снизить свои шансы на финиш в заветной восьмерке лучших.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 2 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

"Лион" - "Айнтрахт". Личные встречи

"Лион" и "Айнтрахт" никогда не встречались друг с другом, поэтому сегодняшняя игра станет первой очной встречей для этих команд.

"Лион" - "Айнтрахт". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Лион" - "Айнтрахт" от UA-Футбол

Серьезные вопросы вызывает тот момент, что "Лион" выступает в роли достаточно очевидного фаворита в предстоящем матче, если посмотреть на линии букмекерских контор. Хотя "Айнтрахт" как по игре, так и по результатам ни в чем не уступает своему оппоненту. Кроме того, представитель Лиги 1 не отличается стабильностью, уже дважды потеряв очки в Лиге Европы, тогда как гости до сих пор не потерпели ни одного поражения в нынешнем Еврокубке. Считаем, что эта тенденция продолжится - гости могут рассчитывать, как минимум, на один балл.