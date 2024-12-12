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Рейнджерс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Лига Европы
Обновлено

Рейнджерс - Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 декабря 2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рейнджерс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние шотландских и английских футбольных клубов всегда считались одними из самых горячих и жестких явлений в футболе из-за исторического и политического подтекста. Именно такая заруба и ждет нас в рамках шестого тура Лиги Европы! Да, само собой, все знают о пренебрежительном отношении коллективов из АПЛ к еврокубкам (кроме Лиги чемпионов), но это точно не касается "Тоттенхэма". Шпоры давно уже не выигрывали значительных турниров, создав этим самыми повод для насмешек от конкурентов. Более того, Постекоглу летом завил о своей главной цели на будущий год - завоевать трофей.

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Ну а "Рейнджерс" сейчас расположился на комфортной восьмой строчке турнирной таблицы ЛЕ и явно не захочет покидать заветную зону топ-8 без боя. Чего ждать от этого принципиально противостояния?

Содержание

Лига Европы. 6-й тур
12.12.2024. "Айброкс" (Глазго)
Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

"Рейнджерс" 22:00 "Тоттенхэм"

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Рейнджерс - Тоттенхэм
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Новости "Рейнджерс"

Пока трудно оценить успехи шотландского коллектива в этом сезоне, который складывается для "плюшевых мишек" крайне неоднозначно. С одной стороны, в чемпионате ситуация почти патовая: уже в декабре стало очевидно, что побороться за чемпионство с заклятыми врагами из "Селтика" не удастся. Отставание от первой строчки составляет катастрофические 11 очков.

С другой стороны, "Рейнджерс" достаточно круто стартовали в Лиге Европы, серьезно претендуя на попадание в восьмерку сильнейших на этапе лиги. Единственное, что может насторожить шотландских фантов, так это откровенно тяжелый календарь. После "Тоттенхэма" клубу из Глазго предстоят встречи с "Манчестер Юнайтед" и "Юнионом". Вот почему "Рейнджерс" должен зарубиться против "шпор" сегодня. При такой плотности в таблице, домашние матчи являются существенным преимуществом и дополнительным шансом для того, чтобы набирать очки.

Что касается успехов шотландской команды в Лиге Европы, то отдельно хотелось бы отметить нападающего Вацлава Черны. Чешский форвард стал настоящим лидером клуба, оформив в рамках ЛЕ "3+2" по системе гол+пас.

Новости "Тоттенхэма"

Что же касается английского коллектива, то здесь ситуация более очевидная, но менее радужная. В рамках АПЛ "шпоры" занимают скромное 11 место в середине таблицы, отставая на пять очков даже от топ-6. Особенно удивляет тот факт, что, после феерической победы над Ман Сити (4:0), подопечные Постекоглу не могут выиграть уже четыре матча кряду, но при этом показывают достаточно высокий уровень игры. Чего только стоит статус второй атаки лиги по количеству забитых голов!

В Лиге Европы "Тоттенхэм" занимает девятую строчку и имеет впереди матчи с "Хоффенаймом" и "Эльфсборгом". Учитывая не слишком хорошие дела в АПЛ, лондонцы точно захотят попасть в топ-8 ЛЕ, чтобы потом не тратить силы на дополнительный раунд 1/16. Вот почему сомневаться в мотивации гостей тоже не стоит.

"Рейнджерс" - "Тоттенхэм". Последние матчи команд

Последние матчи "Рейнджерс":

  • "Росс Каунтри" 0:3 "Рейнджерс"
  • "Рейнджерс" 6:0 "Килмарнок"
  • "Сент-Джонстон" 0:1 "Рейнджерс"
  • "Ницца" 1:4 "Рейнджерс"
  • "Рейнджерс" 1:1 "Данди Юнайтед"

Последние матчи "Тоттенхэма":

  • "Тоттенхэм" 3:4 "Челси"
  • "Борнмут" 1:0 "Тоттенхэм"
  • "Тоттенхэм" 1:1 "Фулхэм "
  • "Тоттенхэм" 2:2 "Рома"
  • "Манчестер Сити" 0:4 "Тоттенхэм"

"Рейнджерс" - "Тоттенхэм". Турнирное положение

Британские команды являются соседями по турнирной таблице перед шестым туром. Оба клуба имеют в своем активе по 10 очков, но шотландцы находятся выше на одну строчку благодаря лучшей разнице мячей. Само собой, очный матч является шансом для обеих команд не только отрываться от других преследователей, закрепившись в зоне топ-8, а еще и изрядно ослабить позиции своего соперника перед заключительными турами.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Атлетик "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16
2 Лацио "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13
3 Айнтрахт "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13
4 Галатасарай "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11
5 Андерлехт "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11
6 Аякс "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10
7 Лион "Лион" 5 3 1 1 12-5 10
8 Рейнджерс Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10
10 ФКСБ ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10
11 Ференцварош "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9
13 Виктория Виктория 5 2 3 0 9-7 9
14 Олимпиакос "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8
15 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
16 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7
17 Буде-Глимт Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7
18 Брага "Брага" 5 2 1 2 7-7 7
19 АЗ АЗ 5 2 1 2 7-7 7
20 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7
21 Рома Рома 5 1 3 1 5-5 6
22 Бешикташ "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6
23 Порту "Порту" 5 1 2 2 10-10 5
24 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5
25 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5
26 Славия Прага Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4
27 ПАОК ПАОК 5 1 1 3 5-8 4
28 Эльфсборг "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4
29 Твенте "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3
30 Мальме "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3
31 Маккаби "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3
32 Карабах "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3
33 Лудогорец "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2
34 РФШ РФШ 5 0 2 3 4-10 2
35 Ницца "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2
36 Динамо Динамо 5 0 0 5 1-12 0

"Рейнджерс" - "Тоттенхэм". Личные встречи

Единственный поединок между этими командами состоялся не так давно. Во время межсезонья 2022 года эти два коллектива провели товарищескую игру, победителем из которой вышел лондонский клуб - "2:1".

"Рейнджерс" - "Тоттенхэм". Ставка и коэффициенты

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3.50
3.95
2.14
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Прогноз на матч "Рейнджерс" - "Тоттенхэм" от UA-Футбол

"Тоттенхэм" считается фаворитом игры, ведь сложно игнорировать факт большого преимущества в классе исполнителей. Однако вопросы относительно справедливости этого статуса появляются, если посмотреть на форму лондонского коллектива. "Шпоры" не впечатляют весь сезон, но в последнее время их проблемы кажется все более масштабными. Одна победа в семи встречах - тревожный звоночек.

"Рейнджерс", в свою очередь, находятся в совершенно другой ситуации. Клуб преодолел кризис, в котором оказался в начале осени, и сейчас демонстрирует хорошие результаты: в 10 последних матчах в шотландцы потерпели лишь одно поражение. Ну и как не отметить фактор домашнего поля, особенно когда речь идет о Шотландии. При родных болельщиках коллектив одержал 12 побед в 15 играх этого сезона. Все эти факторы в сумме, по нашему мнению, требуют соответствующего вывода и прогноза - "Рейнджерс" не проиграет.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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