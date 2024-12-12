Аякс - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024

"Лацио", несмотря на классные результаты в Серии А, неожиданно оступился в прошлом туре Лиги Европы, не сумев справиться с "автобусом" в исполнении болгарского "Лудогорца" (0:0). Эта потеря очков стала для итальянцев первой в рамках еврокубка, но, несмотря на это, "орлы" сохранили передовую позицию на этапе лиги.

"Аякс" же, без преувеличения, попал в ощутимый игровой кризис, который существенно сказался на последних результатах команды. Таким темпом подопечные Франческо Фариоли рискуют вылететь из комфортной для себя зоны топ-8. Сейчас разберемся - кто имеет больше шансов в центральном поединке игрового дня.

Лига Европы. 6-й тур

12.12.2024. "Йоган Кройф Арена" (Амстердам)

Главный судья: Иван Крузляк (Словакия)

"Аякс" 22:00 "Лацио"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аякс - Лаціо Смотреть трансляцию

Новости "Аякса"

Вероятно, мало кто ожидал от "Аякса" высоких достижений в этом сезоне, учитывая катастрофические результаты в прошлогодней кампании. Однако прогресс нидерландской команды виден как нейтральным фанатам, так болельщикам этого клуба. Конечно, сразу бросить вызов "ПСВ" не удалось, но борьба за второе место также неплохой результат, учитывая фактор перестройки.

Так же как и "Лацио", "Аякс" тоже стартовал в еврокубках значительно увереннее, чем на внутренней арене. В пяти турах ЛЕ голландцы одержали три разгромные победы, один раз скатали вничью и однажды проиграли.

В последних матчах нидерландская команда выглядит немного пассивно в атаке, что уже вылилось в потери зачетных баллов, но глобально "Аякс" пока не теряет позиции во всех турнирах. Помимо встречи с "Лацио" амстердамский клуб сыграет в Лиге Европы против "РФШ" и "Галатасарая". Решающая битва за топ-8 ожидается именно в последнем туре.

Новости "Лацио"

После турбулентного старта сезона "Лацио" уверенно исправляет положение во всех турнирах без исключения. Во внутреннем чемпионате "орлы" занимают пятую строчку, однако, из-за плотности в таблице, отставание от лидирующей "Аталанты" составляет всего три очка. В Кубке удалось выйти в 1/4 финала, оставив за бортом соревнования "Наполи" (3:1).

Что же до Лиги Европы, то здесь у "римлян" все складывается вообще идеально. Даже осечка с "Лудогорцем" не портит общей картины. Тем более, что в той игре игроки "Лацио" доминировали и лишь чудом ушли с поля без забитого мяча. Среди важных и крупных побед в этой ЛЕ можно отметить победы над "Порту" и "Ниццей".

Однако, стоит отметить, что впереди итальянцев ждет очень непростой календарь: "Реал Сосьедад" и "Брага". Удержать лидерство будет очень непросто, но позиция в восьмерке сильнейших практически гарантирована при нынешнем раскладе.

"Аякс" - "Лацио". Последние матчи команд

Последние матчи "Аякса":

"АЗ" 2:1 "Аякс"

"Аякс" 2:2 "Утрехт"

"Неймеган" 1:2 "Аякс"

"Реал Сосьедад" 2:0 "Аякс"

"Аякс" 2:0 "Зволле"

Последние матчи "Лацио":

"Наполи" 0:1 "Лацио"

"Лацио" 3:1 "Наполи"

"Парма" 3:1 "Лацио"

"Лацио" 0:0 "Лудогорец"

"Лацио" 3:0 "Болонья"

"Аякс" - "Лацио". Турнирное положение

Обе команды перед шестым туром, вероятно, довольны своей позицией в таблице. Если об итальянской команде вообще нечего говорить - они делят первую строчку с "Атлетиком" и "Айнтрахтом", то "Аякс", до сих пор не гарантировал себе попадание в первую восьмерку на этапе лиги. Сейчас голландцы находятся на достаточно высокой шестой строчке с десятью очками в активе. Такое же количество зачетных баллов также имеют: "Лион", "Рейнджерс", "Тоттенхэм" и "Стяуа".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 2 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

"Аякс" - "Лацио". Личные встречи

За свою историю коллективы провели лишь одну очную игру. Произошло это в 2000 году во время товарищеского турнира, который проходил в Амстердаме. Та игра завершилась нулевой ничьей, а в итоговой таблице местная команда опередила римлян на одно очко. Первую строчку тогда заняла "Барселона", а четвертую - "Арсенал".

"Аякс" - "Лацио". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Аякс" - "Лацио" от UA-Футбол

Фаворитом предстоящей встречи букмекеры уверенно выбрали амстердамский клуб. Основной фактор такого решения, само собой, фактор домашнего поля. Да, на "Йоган Кройфф Арене" "Аякс" действительно показывает хорошие результаты, но часто эти результаты не подкрепляются соответствующим качеством игры. Чего только стоит недавний матч против скромного "Зволле", где подопечные Фариоли хоть и победили "2:0", но получили шквал критики от журналистов и фанатов за тусклую атакующую игру. "Аяксиды" действительно начинают свое восстановление после прошлогодних проблем, но на их решение и перестройку команды нужно больше времени.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Лацио" - полная противоположность этому "Аяксу". Стабильная, сыгранная команда с крепким костяком и яркими лидерами, которая еще и показывает классный футбол в этом сезоне. Вот почему мы кардинально не согласны с букмекерами и считаем, что, как минимум, не проиграть на выезде "Лацио" точно сможет.