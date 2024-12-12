Порту - Митьюлланн. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 12.12.2024

"Порту" на своей площадке примет чемпиона Дании

6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 12 декабря

Португалия, Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Арбитр: Александр Ставрев (Северная Македония)

"Порту" 22:00 "Митьюлланн"

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"Порту": последние новости

Порту - бронзовый призер прошлого чемпионата Португалии, что позволило им стартовать в основном раунде Лиги Европы. В общей сложности португальцы проваливают турнир, набрав 5 очков в 5 матчах. Это позволяет находиться команде всего на 23 месте. Для "Порту", которое в последнее время является участником плей-офф Лиги чемпионов, такие результаты очень неудачны. Португальцы одержали лишь одну победу над "Гоффенхаймом" со счетом 2:0, сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" и неожиданно уступили "Буде/Глимту".

В национальном чемпионате "Порту" занимает 3 место, уступая 2 очка "Спортингу". В последнем туре "драконы" не смогли обыграть "Фамаликан" и упустили шанс догнать "Спортинг". Также "Порту" уже прекратил борьбу в Кубке страны, уступив в 1/16 финала "Морейренсе" со счетом 1:2.

"Митьюлланн": последние новости

"Митьюлланн" на правах чемпиона Дании стартовал в квалификации в Лигу чемпионов, где не сумел пройти в раунде плей-офф "Слован" из Братиславы. В Лиге Европы команда набрала 7 очков и находится на 20 месте. Датчане обыграли "Маккаби" и "Роял" Унион”, сыграли вничью с “Гоффенхаймом”. В последних 2 встречах команда проиграла "Стяуа" и "Айнтрахту" из Франкфурта. Шансы попасть в весеннюю стадию турнира есть, даже в случае поражения сегодня.

Во внутреннем чемпионате "Митьюлланн" делит первое место с "Копенгагеном". Среди провальных матчей отметим поражение 1:5 от "Брондбю". От того же "Брондбю" команда вылетела из кубка Дании.

"Порту" - "Митьюлланн" последние матчи

Последние матчи "Порту"

07.12. Фамаликан – Порту 1:1 (Чемпионат Португалии)

02.12. Порту - Каса Пиа 2:0 (Чемпионат Португалии)

28.11. Андерлехт - Порту 2:2 (Лига Европы)

24.11. Морейренсе – Порту 2:1 (Кубок Португалии)

10.11. Бенфика – Порту 4:1 (Чемпионат Португалии)

Последние матчи "Митьюлланн"

01.12. Вайле - Миттьюлланн 0:3 (Суперлига Дании)

28.11. Митьюлланн - Айнтрахт 1:2 (Лига Европы)

25.11. Мидтьюлланн - Силькеборг 1:0 (Суперлига Дании)

10.11. Виборг – Мидтьюлланн 1:0 (Суперлига Дании)

07.11. Стяуа – Мидтьюлланн 2:0 (Лига Европы)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Порту точно не может рассчитывать на травмированных Груйича, Жуана Марио, Нико Гонсалеса и Ивана Макано. Под вопросом участие в матче Фабиу Виейры и Наварро.

Ориентировочный состав Порту: Стоимость - Фернандеш, Перес, Джало, Моура - Варела, Эустакио - Пепе, Лоудер, Галено - Саму.

В "Митьюлланне" не сыграют травмированные Чо Ки Сын, Кристофер Ольссон и Маррони. Под вопросом участие в матче Франсулино, Осорио и Шимшира.

Ориентировочный состав "Митьюлланна": Олафссон – Мбабу, Диао, Б. Серенсен, Бек – Андерссон, Мартинес, О. Серенсен - Бысков, Гогорза, Букса.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 2 "Лацио" 5 4 1 0 11-2 13 3 "Айнтрахт" 5 4 1 0 10-5 13 4 "Галатасарай" 5 3 2 0 13-9 11 5 "Андерлехт" 5 3 2 0 9-5 11 6 "Аякс" 5 3 1 1 13-3 10 7 "Лион" 5 3 1 1 12-5 10 8 Рейнджерс 5 3 1 1 12-6 10 9 "Тоттенхэм" 5 3 1 1 10-6 10 10 ФКСБ 5 3 1 1 7-5 10 11 "Ференцварош" 5 3 0 2 11-5 9 12 "Манчестер Юнайтед" 5 2 3 0 10-7 9 13 Виктория 5 2 3 0 9-7 9 14 "Олимпиакос" 5 2 2 1 5-3 8 15 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 16 "Реал Сосьедад" 5 2 1 2 7-6 7 17 Буде-Глимт 5 2 1 2 8-8 7 18 "Брага" 5 2 1 2 7-7 7 19 АЗ 5 2 1 2 7-7 7 20 "Мидтьюлланн" 5 2 1 2 5-5 7 21 Рома 5 1 3 1 5-5 6 22 "Бешикташ" 5 2 0 3 5-11 6 23 "Порту" 5 1 2 2 10-10 5 24 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 1 2 2 3-4 5 25 "Хоффенхайм" 5 1 2 2 5-8 5 26 Славия Прага 5 1 1 3 4-5 4 27 ПАОК 5 1 1 3 5-8 4 28 "Эльфсборг" 5 1 1 3 7-11 4 29 "Твенте" 5 0 3 2 4-7 3 30 "Мальме" 5 1 0 4 4-10 3 31 "Маккаби" 5 1 0 4 5-12 3 32 "Карабах" 5 1 0 4 4-13 3 33 "Лудогорец" 5 0 2 3 1-6 2 34 РФШ 5 0 2 3 4-10 2 35 "Ницца" 5 0 2 3 5-12 2 36 Динамо 5 0 0 5 1-12 0

"Порту" - "Митьюлланн". Ставки и коэффициенты

"Порту" - "Митьюлланн". Прогноз на матч от UA-Футбол

Для продолжения борьбы в Лиге Европы весной хозяевам нужна победа. Учитывая ситуацию считаем, что им по силам это сделать. Поэтому выбираем победу Порту.