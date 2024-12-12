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Порту - Митьюлланн. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 12.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Порту" и "Митьюлланном" в рамках Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" на своей площадке примет чемпиона Дании
6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 12 декабря
Португалия, Порту. "Эштадиу ду Драгау"
Арбитр: Александр Ставрев (Северная Македония)
"Порту" 22:00 "Митьюлланн"
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"Порту": последние новости
Порту - бронзовый призер прошлого чемпионата Португалии, что позволило им стартовать в основном раунде Лиги Европы. В общей сложности португальцы проваливают турнир, набрав 5 очков в 5 матчах. Это позволяет находиться команде всего на 23 месте. Для "Порту", которое в последнее время является участником плей-офф Лиги чемпионов, такие результаты очень неудачны. Португальцы одержали лишь одну победу над "Гоффенхаймом" со счетом 2:0, сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" и неожиданно уступили "Буде/Глимту".
В национальном чемпионате "Порту" занимает 3 место, уступая 2 очка "Спортингу". В последнем туре "драконы" не смогли обыграть "Фамаликан" и упустили шанс догнать "Спортинг". Также "Порту" уже прекратил борьбу в Кубке страны, уступив в 1/16 финала "Морейренсе" со счетом 1:2.
"Митьюлланн": последние новости
"Митьюлланн" на правах чемпиона Дании стартовал в квалификации в Лигу чемпионов, где не сумел пройти в раунде плей-офф "Слован" из Братиславы. В Лиге Европы команда набрала 7 очков и находится на 20 месте. Датчане обыграли "Маккаби" и "Роял" Унион”, сыграли вничью с “Гоффенхаймом”. В последних 2 встречах команда проиграла "Стяуа" и "Айнтрахту" из Франкфурта. Шансы попасть в весеннюю стадию турнира есть, даже в случае поражения сегодня.
Во внутреннем чемпионате "Митьюлланн" делит первое место с "Копенгагеном". Среди провальных матчей отметим поражение 1:5 от "Брондбю". От того же "Брондбю" команда вылетела из кубка Дании.
"Порту" - "Митьюлланн" последние матчи
Последние матчи "Порту"
- 07.12. Фамаликан – Порту 1:1 (Чемпионат Португалии)
- 02.12. Порту - Каса Пиа 2:0 (Чемпионат Португалии)
- 28.11. Андерлехт - Порту 2:2 (Лига Европы)
- 24.11. Морейренсе – Порту 2:1 (Кубок Португалии)
- 10.11. Бенфика – Порту 4:1 (Чемпионат Португалии)
Последние матчи "Митьюлланн"
- 01.12. Вайле - Миттьюлланн 0:3 (Суперлига Дании)
- 28.11. Митьюлланн - Айнтрахт 1:2 (Лига Европы)
- 25.11. Мидтьюлланн - Силькеборг 1:0 (Суперлига Дании)
- 10.11. Виборг – Мидтьюлланн 1:0 (Суперлига Дании)
- 07.11. Стяуа – Мидтьюлланн 2:0 (Лига Европы)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Порту точно не может рассчитывать на травмированных Груйича, Жуана Марио, Нико Гонсалеса и Ивана Макано. Под вопросом участие в матче Фабиу Виейры и Наварро.
Ориентировочный состав Порту: Стоимость - Фернандеш, Перес, Джало, Моура - Варела, Эустакио - Пепе, Лоудер, Галено - Саму.
В "Митьюлланне" не сыграют травмированные Чо Ки Сын, Кристофер Ольссон и Маррони. Под вопросом участие в матче Франсулино, Осорио и Шимшира.
Ориентировочный состав "Митьюлланна": Олафссон – Мбабу, Диао, Б. Серенсен, Бек – Андерссон, Мартинес, О. Серенсен - Бысков, Гогорза, Букса.
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|2
|"Лацио"
|5
|4
|1
|0
|11-2
|13
|3
|"Айнтрахт"
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|"Галатасарай"
|5
|3
|2
|0
|13-9
|11
|5
|"Андерлехт"
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|"Аякс"
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|"Лион"
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|8
|Рейнджерс
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|9
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|10
|ФКСБ
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|11
|"Ференцварош"
|5
|3
|0
|2
|11-5
|9
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|3
|0
|10-7
|9
|13
|Виктория
|5
|2
|3
|0
|9-7
|9
|14
|"Олимпиакос"
|5
|2
|2
|1
|5-3
|8
|15
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|16
|"Реал Сосьедад"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|17
|Буде-Глимт
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|18
|"Брага"
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|19
|АЗ
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|20
|"Мидтьюлланн"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|21
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|22
|"Бешикташ"
|5
|2
|0
|3
|5-11
|6
|23
|"Порту"
|5
|1
|2
|2
|10-10
|5
|24
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|25
|"Хоффенхайм"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|26
|Славия Прага
|5
|1
|1
|3
|4-5
|4
|27
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|28
|"Эльфсборг"
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
|29
|"Твенте"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|30
|"Мальме"
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|31
|"Маккаби"
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|32
|"Карабах"
|5
|1
|0
|4
|4-13
|3
|33
|"Лудогорец"
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|34
|РФШ
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|35
|"Ницца"
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
|36
|Динамо
|5
|0
|0
|5
|1-12
|0
"Порту" - "Митьюлланн". Ставки и коэффициенты
"Порту" - "Митьюлланн". Прогноз на матч от UA-Футбол
Для продолжения борьбы в Лиге Европы весной хозяевам нужна победа. Учитывая ситуацию считаем, что им по силам это сделать. Поэтому выбираем победу Порту.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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