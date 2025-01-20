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Очевидные фаворит и аутсайдер. Галатасарай – Динамо: прогноз на матч от букмекеров
В киевлян откровенно не верят
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" посетит Стамбул, где сыграет против "Галатасарая".
Букмекеры выбрали, по их мнению, очевидного фаворита этого противостояния. В то время как "Динамо" упустило все шансы на проход в следующий раунд, "Галатасарай" еще борется за топ-8. Стамбульцы сыграют дома с великолепной поддержкой. Давление на "Динамо", отвыкшее играть на таких стадионах, будет очевидным.
На победу турецкой команды букмекерская платформа FavBet дает коэффициент 1,23. Три очка для киевлян в этом матче будут настоящей сенсацией и оцениваются коэффициентом 12,50. Ничья равна 6,80.
За шесть туров этой Лиги Европы "Динамо" забило всего один гол: Владислав Кабаев отметился мячом престижа в матче против "Виктории" Плзень. На то, что подопечные Шовковского забьют в Стамбуле, FavBet дает коэффициент 1,86. Параллельно гол "Галатасарая" оценивается в 1,03.
В то же время букмекеры ожидают результативного матча: коэффициент на "Тотал более 3 голов" равен 1,62. "Тотал менее 3" FavBet оценивает в 2,33.
И напоследок заглянем в точные счета. Наиболее вероятным из них считается 2:0 в пользу "желто-красных" с коэффициентом 7,30.
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Матч между "Галатасараем" и "Динамо" начнется во вторник, 21 января, в 17:30 по киевскому времени.
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