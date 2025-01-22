РФШ – Аякс. Анонс и прогноз матча 7-го тура Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы. 7-й тур.

23 января. 22:00. Рига. "Даугавас"

Трансляция: Megogo

Седьмой тур Лиги Европы насыщен большим количеством матчей, но прежде всего мы поговорим о противостоянии "РФШ" – "Аякс". Стоит отметить, что это встреча двух противоположных коллективов. Хозяева не могут ничего противопоставить своим оппонентам, из-за чего находятся на дне турнирной таблицы. Гости из Нидерландов постепенно возвращают былую славу, но пока занимают лишь одиннадцатое место.

Новости "РФШ"

Чемпионат Латвии завершился в ноябре прошлого года. Последним матчем "РФШ" была встреча с прямым конкурентом за трофей. Тогда хозяева уступили с минимальным счетом (1:2, победа "Риги"), но всё же стали чемпионами и подняли трофей над собой. В целом сезон удался: команда забила более ста голов (103), а отрыв от третьего места составил внушительные 30 очков.

Во время паузы в домашнем чемпионате команда не радует болельщиков победами. В семи проведенных играх было всего три победы и четыре поражения. Помимо товарищеских встреч, "РФШ" сыграл на евроарене, где дважды проиграл: сначала "ПАОКу" (0:2), а затем "Маккаби Тель-Авив" (1:2). Однако были и приятные моменты: в трех победных матчах команда не пропустила и забила 11 голов.

Новости "Аякса"

Чемпионат Нидерландов в самом разгаре. После 19-го тура "Аякс" занимает вторую строчку и сохраняет отличные шансы на чемпионство. Команда – одна из самых результативных в лиге: под руководством Франческо она забила 41 гол и пропустила всего 17 (лучший показатель в чемпионате).

Форма команды близка к идеальной: за последние семь игр "Аякс" проиграл только однажды. Поражение было в кубковом матче против "АЗ", где соперник победил со счетом 2:0. Остальные игры принесли пять побед и одну ничью.

Сейчас "Аякс" стремится войти в первую восьмерку Лиги Европы, и шансы на это очень велики. Учитывая уровень соперников, находящихся выше ("Тоттенхэм", "ФКСБ", "Манчестер Юнайтед"), задача выглядит вполне посильной. К тому же предстоящий соперник не должен стать проблемой: если гости не недооценят оппонента, три очка им обеспечены.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 6 "Галатасарай" 6 3 3 0 15-11 12 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 6 0 0 6 1-15 0

Цифры и факты

В последних пяти домашних играх "РФШ" проиграл трижды.

"Аякс" обыграл "Херенвен" на выезде всухую (2:0).

У "Аякса" один из лучших показателей пропущенных мячей в Лиге Европы (6).

У "РФШ" один из худших показателей пропущенных мячей в Лиге Европы (12).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лидером и лучшим бомбардиром "РФШ" является Янис Икауниекс. В десяти играх Лиги Европы он набрал 10 результативных действий (7 голов и 3 передачи). В чемпионате Латвии он забил 16 голов и отдал 7 передач за 24 игры. Однако сейчас Икауниекс переживает спад – он не забивал в пяти матчах подряд.

Кеннет Тейлор, выступая на позиции полузащитника, является лучшим бомбардиром "Аякса" в Лиге Европы. В 11 играх он забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Последний яркий эпизод произошел 11 января, когда Тейлор удвоил преимущество команды, принеся "Аяксу" три очка. Несмотря на отсутствие голов в двух последних матчах, он наверняка начнет встречу в стартовом составе.

Ориентировочные составы:

"РФШ", 3-5-2: Ондоа – Балодис, Пренга, Липушчек – Савальниекс, Панич, Мархиев, Зеленков, Одишария – Икауниекс, Куадио.

"Аякс", 4-3-3: Пасвер – Ренч, Баас, Сутало, Гоэи – Тейлор, Хендерсон, Фитс-Джим – Годтс, Бробби, Траоре.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "РФШ" — "Аякс" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "РФШ" и "Аякс" от UA-Футбол

Победа "Аякса" – 1:2. Команды демонстрируют схожую стилистику игры в своих национальных чемпионатах. Однако на евроарене их результативность заметно снижается. "Аякс" явно превосходит соперника в классе, что хорошо отражено в турнирной таблице.

Хозяева постараются сдержать натиск с первых минут, но вряд ли смогут перехватить инициативу. "Аякс", скорее всего, сыграет первым номером, сделав акцент на быстрый гол. Единственным шансом для "РФШ" станут контратаки, на которых будет сосредоточено всё внимание команды.

Голы обеих команд кажутся возможным сценарием, но такой исход более рискован по сравнению с прогнозом на победу "Аякса".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.