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Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025

Лига Европы

Один из двух последних шагов в еврокубках

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025

Фото: ФК Динамо

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, седьмой тур

21 января, 17:30. "Спорткомплекс Али Сами Йен"

Главный арбитр: Кристо Тохвер (Эстония)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Галатасарай - Динамо
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Содержание

Цели "Галатасарая" на этот матч ясны. Подопечные Окана Бурука борются за топ-8 турнирной таблицы и до сих пор имеют шансы финишировать даже в первой тройке. А вот "Динамо"? Это был один из главных вопросов перед матчем: зачем этот поединок киевлянам? Громко хлопнуть дверью, или просто получить хорошего соперника в подготовке ко второй части сезона? Капитан киевлян Виталий Буяльский свою версию в комментарии UA-Футбол предложил. А вот как оно будет на самом деле – попытаемся разобраться.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Новости Галатасарая

В текущем году "желто-красные" уже провели четыре официальных поединка. Но все показались довольно тяжелыми и напряженными. У них “львы” одержали две победы и еще дважды сыграли вничью. В частности, в поединке прошлого тура произошла сенсация. Команда Бурука приехала в гости к коллективу из зоны вылета. Гол от “Хатайспора” в первом тайме шокировал “Галатасарай”. Результативно ответить удалось только после перерыва благодаря реализованному пенальти.

Но "Галатасарай" мог позволить себе такие осечки. "Фенербахче" хоть и сократил отрыв от лидеров чемпионата, которыми сейчас именно "желто-красные", но все равно находится на расстоянии шести очков. Пока только эти две команды реально претендуют на чемпионство, ведь третий "Самсунспор" уступает 16 зачетными баллами.

Что касается плей-офф Лиги Европы, то здесь все спокойно. Попадание в первые 24 команды гарантировано на 99%. Параллельно очень и очень хорошие шансы на топ-8. Без дополнительных двух матчей стыков и так насыщенный соревновательный сезон будет легче, не правда ли? И именно сегодня нужно брать максимум очков, ведь впереди – еще матч против "Аякса", у которого тоже есть задача.

Кадры хозяев

Две важные потери в составе "Галатасарая": не сможет сыграть основной нападающий Мауро Икарди и хавбек Габриэль Вега. Однако, несмотря на это, заменить их тренер может практически без потери качества.

Новости Динамо

Новый год, новый опыт. Редко какой футболист киевлян не получил вопрос относительно столь быстрого официального календаря. И ответ у всех примерно тот же: "впервые в моей карьере так рано" и "будем адаптироваться". Все реально покажется на поле, ведь мало кто знает, что ожидает команду на заполненном стадионе против мотивированного соперника при отсутствии турнирных задач.

В последний раз "Динамо" играло официальный матч 16 декабря: тогда была зафиксирована победа в Киеве над "Вересом" со счетом 1:0 благодаря голу Ваната. Также с 10 по 16 января “бело-синие” успели провести пять товарищеских встреч. Много времени давали молодые, все успели поиграть. В итоге "Динамо" трижды победило, однажды сыграло вничью и однажды проиграло.

Будем откровенны, трудно будет побороться за престиж в этих двух заключительных матчах. Поэтому для "Динамо" эти поединки в Стамбуле и Гамбурге – это очередная подготовка к весенней части чемпионата. Контрольные матчи с повышенной нормой ответственности. В конце концов какие-то призовые за набранные очки все же можно заработать.

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Кадры гостей

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Александр Шовковский заявил об отсутствии Дениса Попова и Владимира Бражко. Остальные готовы помогать команде. В том числе и Андрей Ярмоленко.

Последние пять матчей Галатасарая и Динамо

Последние пять встреч хозяев

  • 17.01.25. Хатайспор – Галатасарай 1:1 (Суперлига)
  • 12.01.25. Башакшехир – Галатасарай 1:2 (Суперлига)
  • 08.01.25. Галатасарай – Башакшехир 2:2 (Кубок Турции)
  • 04.01.25. Галатасарай – Гезтепе 2:1 (Суперлига)
  • 22.12.24. Кайсериспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)

Последние пять встреч гостей

  • 16.01.25. ЦСКА 1948 София – Динамо 1:4 (ТМ)
  • 16.01.25. Марибор – Динамо 0:2 (ТМ)
  • 13.01.25. Видзев Лодзь – Динамо 1:1 (ТМ)
  • 12.01.25. Динамо – Стяуа 2:1 (ТМ)
  • 10.01.25. Магдебург – Динамо 3:1 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

В официальных противостояниях команды еще не играли друг с другом. Но в апреле 2022 года в Стамбуле состоялся товарищеский матч, в котором киевляне благодаря голам Буяльского, Беседина и Цыганкова победили в поединке 3:1.

Ориентировочные стартовые составы команд

  • "Галатасарай": Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс – Торрейра, Демирбай – Акгюн, Мертенс, Йилмаз – Осимхен.
  • "Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 4"Лацио"

 6 5 1 0 14-3 16
2

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 5"Атлетик"

 6 5 1 0 11-2 16
3

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 6"Андерлехт"

 6 4 2 0 11-6 14
4

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 7"Лион"

 6 4 1 1 15-7 13
5

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 8"Айнтрахт"

 6 4 1 1 12-8 13
6

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 9"Галатасарай"

 6 3 3 0 15-11 12
7

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 10"Манчестер Юнайтед"

 6 3 3 0 12-8 12
8

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 11Рейнджерс

 6 3 2 1 13-7 11
9

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 12"Тоттенхэм"

 6 3 2 1 11-7 11
10

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 13ФКСБ

 6 3 2 1 7-5 11
11

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 14"Аякс"

 6 3 1 2 14-6 10
12

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 15"Реал Сосьедад"

 6 3 1 2 10-6 10
13

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 16Буде-Глимт

 6 3 1 2 10-9 10
14

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 17Рома

 6 2 3 1 8-5 9
15

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 18"Олимпиакос"

 6 2 3 1 5-3 9
16

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 19"Ференцварош"

 6 3 0 3 11-10 9
17

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 20Виктория

 6 2 3 1 10-9 9
18

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 21"Порту"

 6 2 2 2 12-10 8
19

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 22АЗ

 6 2 2 2 9-9 8
20

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 23"Юнион Сент-Жилуаз"

 6 2 2 2 5-5 8
21

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 24"Фенербахче"

 6 2 2 2 7-9 8
22

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 25ПАОК

 6 2 1 3 10-8 7
23

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 26"Мидтьюлланн"

 6 2 1 3 5-7 7
24

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 27"Эльфсборг"

 6 2 1 3 8-11 7
25

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 28"Брага"

 6 2 1 3 7-10 7
26

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 29"Хоффенхайм"

 6 1 3 2 5-8 6
27

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 30"Маккаби"

 6 2 0 4 7-13 6
28

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 31"Бешикташ"

 6 2 0 4 6-13 6
29

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 32Славия Прага

 6 1 1 4 5-7 4
30

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 33"Твенте"

 6 0 4 2 4-7 4
31

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 34"Мальме"

 6 1 1 4 6-12 4
32

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 35"Лудогорец"

 6 0 3 3 3-8 3
33

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 36"Карабах"

 6 1 0 5 4-14 3
34

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 37РФШ

 6 0 2 4 5-12 2
35

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 38"Ницца"

 6 0 2 4 6-14 2
36

Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025 - изображение 39Динамо

 6 0 0 6 1-15 0

Ставки и коэффициенты на матч Галатасарай – Динамо

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1.20
6.64
12.10
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Прогноз на матч Галатасарай – Динамо от UA-Football

Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, нападающий "желто-красных" Виктор Осимхен стоит практически столько, сколько весь состав "Динамо": 75 млн против 83,6 млн евро. Однако у "Галатасарая" еще есть легендарный Фернандо Муслера, бывший игрок "Тоттенхэма" Девинсон Санчес, далеко не последние Хаким Зиеш, Керем Демирбай и Лукас Торрейра, а также: Дрис Мертенс, Миши Бачуай и другие. Перечислять их чесноты можно долго.

А если такие футболисты еще и мотивированы, то шансов у соперника мало. Разве что на забитый гол, ведь "Галатасарай" пропускает уже 10 матчей подряд. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).

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