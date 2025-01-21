Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025

Лига Европы, седьмой тур

21 января, 17:30. "Спорткомплекс Али Сами Йен"

Главный арбитр: Кристо Тохвер (Эстония)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Цели "Галатасарая" на этот матч ясны. Подопечные Окана Бурука борются за топ-8 турнирной таблицы и до сих пор имеют шансы финишировать даже в первой тройке. А вот "Динамо"? Это был один из главных вопросов перед матчем: зачем этот поединок киевлянам? Громко хлопнуть дверью, или просто получить хорошего соперника в подготовке ко второй части сезона? Капитан киевлян Виталий Буяльский свою версию в комментарии UA-Футбол предложил. А вот как оно будет на самом деле – попытаемся разобраться.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Новости Галатасарая

В текущем году "желто-красные" уже провели четыре официальных поединка. Но все показались довольно тяжелыми и напряженными. У них “львы” одержали две победы и еще дважды сыграли вничью. В частности, в поединке прошлого тура произошла сенсация. Команда Бурука приехала в гости к коллективу из зоны вылета. Гол от “Хатайспора” в первом тайме шокировал “Галатасарай”. Результативно ответить удалось только после перерыва благодаря реализованному пенальти.

Но "Галатасарай" мог позволить себе такие осечки. "Фенербахче" хоть и сократил отрыв от лидеров чемпионата, которыми сейчас именно "желто-красные", но все равно находится на расстоянии шести очков. Пока только эти две команды реально претендуют на чемпионство, ведь третий "Самсунспор" уступает 16 зачетными баллами.

Что касается плей-офф Лиги Европы, то здесь все спокойно. Попадание в первые 24 команды гарантировано на 99%. Параллельно очень и очень хорошие шансы на топ-8. Без дополнительных двух матчей стыков и так насыщенный соревновательный сезон будет легче, не правда ли? И именно сегодня нужно брать максимум очков, ведь впереди – еще матч против "Аякса", у которого тоже есть задача.

Кадры хозяев

Две важные потери в составе "Галатасарая": не сможет сыграть основной нападающий Мауро Икарди и хавбек Габриэль Вега. Однако, несмотря на это, заменить их тренер может практически без потери качества.

Новости Динамо

Новый год, новый опыт. Редко какой футболист киевлян не получил вопрос относительно столь быстрого официального календаря. И ответ у всех примерно тот же: "впервые в моей карьере так рано" и "будем адаптироваться". Все реально покажется на поле, ведь мало кто знает, что ожидает команду на заполненном стадионе против мотивированного соперника при отсутствии турнирных задач.

В последний раз "Динамо" играло официальный матч 16 декабря: тогда была зафиксирована победа в Киеве над "Вересом" со счетом 1:0 благодаря голу Ваната. Также с 10 по 16 января “бело-синие” успели провести пять товарищеских встреч. Много времени давали молодые, все успели поиграть. В итоге "Динамо" трижды победило, однажды сыграло вничью и однажды проиграло.

Будем откровенны, трудно будет побороться за престиж в этих двух заключительных матчах. Поэтому для "Динамо" эти поединки в Стамбуле и Гамбурге – это очередная подготовка к весенней части чемпионата. Контрольные матчи с повышенной нормой ответственности. В конце концов какие-то призовые за набранные очки все же можно заработать.

Кадры гостей

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Александр Шовковский заявил об отсутствии Дениса Попова и Владимира Бражко. Остальные готовы помогать команде. В том числе и Андрей Ярмоленко.

Последние пять матчей Галатасарая и Динамо

Последние пять встреч хозяев

17.01.25. Хатайспор – Галатасарай 1:1 (Суперлига)

12.01.25. Башакшехир – Галатасарай 1:2 (Суперлига)

08.01.25. Галатасарай – Башакшехир 2:2 (Кубок Турции)

04.01.25. Галатасарай – Гезтепе 2:1 (Суперлига)

22.12.24. Кайсериспор – Галатасарай 1:5 (Суперлига)

Последние пять встреч гостей

16.01.25. ЦСКА 1948 София – Динамо 1:4 (ТМ)

16.01.25. Марибор – Динамо 0:2 (ТМ)

13.01.25. Видзев Лодзь – Динамо 1:1 (ТМ)

12.01.25. Динамо – Стяуа 2:1 (ТМ)

10.01.25. Магдебург – Динамо 3:1 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

В официальных противостояниях команды еще не играли друг с другом. Но в апреле 2022 года в Стамбуле состоялся товарищеский матч, в котором киевляне благодаря голам Буяльского, Беседина и Цыганкова победили в поединке 3:1.

Ориентировочные стартовые составы команд

"Галатасарай": Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс – Торрейра, Демирбай – Акгюн, Мертенс, Йилмаз – Осимхен.

Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс – Торрейра, Демирбай – Акгюн, Мертенс, Йилмаз – Осимхен. "Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 6 "Галатасарай" 6 3 3 0 15-11 12 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 6 0 0 6 1-15 0

Ставки и коэффициенты на матч Галатасарай – Динамо

Прогноз на матч Галатасарай – Динамо от UA-Football

Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, нападающий "желто-красных" Виктор Осимхен стоит практически столько, сколько весь состав "Динамо": 75 млн против 83,6 млн евро. Однако у "Галатасарая" еще есть легендарный Фернандо Муслера, бывший игрок "Тоттенхэма" Девинсон Санчес, далеко не последние Хаким Зиеш, Керем Демирбай и Лукас Торрейра, а также: Дрис Мертенс, Миши Бачуай и другие. Перечислять их чесноты можно долго.

А если такие футболисты еще и мотивированы, то шансов у соперника мало. Разве что на забитый гол, ведь "Галатасарай" пропускает уже 10 матчей подряд. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).