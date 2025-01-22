Бешикташ - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.01.2025

"Бешикташ" очевидно проваливает этот сезон. В национальном первенстве стамбульская команда даже не входит в пятерку лучших коллективов чемпионата, а в Лиге Европы - до сих пор не выполнена задача по попаданию в плей-офф. В такой тяжелой ситуации клуб решил вызвать спасателя в лице Уле Гуннара Сульшера. Будет крайне интересно посмотреть, какие новые идеи в игру стамбульцев принесет экс-тренер "Манчестер Юнайтед", ведь его тренерское наследие в Англии получилось довольно противоречивым.

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"Атлетик" наоборот проводит сезон 24/25 очень неплохо, а сегодня еще и постарается испортить дебют норвежца на тренерском мостике "орлов". Тем более, что шансы на такой сценарий очень реальны - сейчас "Атлетик" является одной из самых симпатичных испанских команд по уровню игры. Добавляет мотивации "баскам" и то, что в случае победы клуб уже точно гарантирует себе путевку в 1/8 финала турнира напрямую.

Лига Европы. 7-й тур.

22.01.2025. Стадион "Тупраш" (Стамбул)

Главный судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

"Бешикташ" 17:30 "Атлетик"

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Трансляция матча В эфире Бешикташ - Атлетик Бильбао Смотреть трансляцию

Новости "Бешикташа"

Если взглянуть на турнирную таблицу Лиги Европы, то можно заметить, что "Бешикташ" даже не входит в топ-24, и это означает лишь одно: стамбульцы очень сильно рискуют не выйти в плей-офф турнира, ведь у них осталось всего два поединка, чтобы спасти ситуацию. Сегодня им необходимо срочно набирать три очка, чтобы не отпускать далеко конкурентов, но сделать это будет очень непросто, когда в соперниках такой крепкий соперник.

В чемпионате дела у стамбульцев также не слишком ладятся. В прошлом туре коллектив сыграл "0:0" против "Самсунспора", играя в большинстве большую часть второго тайма. Как мы уже подметили ранее, спасать ситуацию вызвали Уле Гуннара Сульшера. Пока он не провел с командой достаточного количества времени, чтобы изменить игру с тактической стороны, но он уже может попытаться повлиять на игроков морально. Иногда изменения на тренерском мостике хорошо влияют на мотивацию футболистов, которые хотят хорошо зарекомендовать себя перед новым коучем.

Новости "Атлетика"

"Атлетик" имеет относительно свежий опыт побед в Стамбуле в Лиге Европы. В нынешнем еврокубке они уже второй тур подряд отправляются в этот турецкий город. В прошлый раз "баски" были сильнее "Фенербахче", переиграв эту команду со счетом "2:0". Эта победа помогла испанцам закрепиться на втором месте в ЛЕ, уступая первую строчку "Лацио" только по дополнительным показателям. Возможно, "Атлетик" сможет возглавить таблицу именно после этого тура.

Однако на внутренней арене "баски" в последнее время потерпели сразу несколько неудач: команда вылетела из Суперкубка, проиграв "Барселоне", а также из Кубка Испании, уступив скромной "Осасуне" со счетом "2:3". В чемпионате дела идут гораздо лучше и более стабильно - клуб входит в топ-4 и уже вплотную приблизились к лидирующей тройке местных грандов. Надежная и взвешенная игра в обороне и быстрые выпады в контратаки - главная визитная карточка "басков" в этом сезоне.

"Бешикташ" - "Атлетик". Последние матчи команд

Последние матчи "Бешикташа":

"Бешикташ" 0:0 "Самсунспор"

"Бешикташ" 2:1 "Бодрумспор"

"Сивваспорт" 0:1 "Бешикташ"

"Ризеспор" 1:1 "Бешикташ"

"Бешикташ" 1:1 "Аланияспор"

Последние матчи "Атлетика":

"Сельта Виго" 1:2 "Атлетик"

"Атлетик" 2:3 "Осасуна"

"Атлетик" 0:2 "Барселона"

"Логроньес" 0:1 (после пен.) "Атлетик"

"Осасуна" 1:2 "Атлетикм

"Бешикташ" - "Атлетик". Турнирное положение

"Атлетик" имеет в своем активе 16 очков и прекрасную разницу мячей "11:2". Именно этот показатель позволяет не беспокоиться о том, что, в случае сегодняшнего поражения, испанцев сможет подвинуть со второго места кто-то из конкурентов, которые имеют по 13 баллов. Это, теоретически, под силу только "Андерлехту", ведь бельгийцы имеют 14 очков. Но уступать точно не входит в планы "басков", в случае победы они могут обойти "Лацио", с которым сейчас делят первую строчку.

У турок ситуация значительно сложнее, но не безвыходная. Шестью очками располагает "Бешикташ", что лишь на один зачетный балл меньше, чем у трех команд, которые сейчас находятся в зоне топ-24. Победа над "Атлетиком" и потери очков от конкурентов могут уже после этого тура вернуть турецкий клуб к желаемым позициям.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Личные встречи

Команды три раза встречались между собой. Символично, что все эти поединки были сыграны в рамках турнира, который является предшественником Лиги Европы - Кубке УЕФА. Общий счет личных встреч "2:1" в пользу испанцев. В 1985 году они выиграли в обоих матчах 1/32 финала. Следующий раз коллективы сыграли через 19 лет - в 2004. Тогда победу одержал "Бешикташ" (3:1), но, несмотря на этот результат, победителем той группы стал именно "Атлетик".

"Бешикташ" - "Атлетик". Ставка и коэффициенты

"Бешикташ" - "Атлетик". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Бешикташ" в нынешней Лиге Европы, за исключением игры против "Айнтрахта" (1:3), пока не сталкивался на домашней арене с командами очень высокого уровня. Но, даже несмотря на это, стамбульцы за три встречи смогли одержать лишь одну победу над "Мальме" (2:1), уступив собственно немцам из Франкфурта и "Маккаби Тель-Авив" (1:3).

"Атлетик" лишь раз терял очки за шесть матчей текущего розыгрыша Лиги Европы, и случилось это в выездной встрече против сильной "Ромы" (1:1). Отдельно стоит отметить, что команда крайне уверенно разобралась с крепкими "Лудогорцем" и "Фенербахче" именно в гостях. Вот почему очень вероятен тот факт, что испанцы второй раз подряд обыграют клуб из Стамбула в Лиге Европы. Тем более, что мотивация побороться за первое место в таблице является серьезным аргументом. Наш прогноз - победа "Атлетика".