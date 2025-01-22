Виктория - Андерлехт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

За два тура до конца Этапа Лиги команда из лидирующей группы встретится с середняком таблицы. "Андерлехт" практически гарантировал себе плей-офф, а для чехов же каждое набранное очко будет иметь огромное значение. Так почему бы не побороться с более сильной, но не столь мотивированной командой?

Лига Европы. Раунд Лиги. Седьмой тур

23 января. 19:45. Пльзень. "Дусан Арена"

"Виктория" - "Андерлехт"

Телетрансляция - Megogо Футбол-6

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"Виктория" Пльзень: последние новости

Во внутреннем первенстве "Виктория" идет на втором месте за пражской "Славией". В Лиге Европы сейчас 17-е место, позволяющее рассчитывать на место в 1/16 плей-офф, однако впереди матчи с командами из группы лидеров - "Андерлехтом" и "Атлетиком".

"Виктория" пытается доводить каждую атаку до удара. Даже в матче с МЮ, где чехи были близки к положительному результату, "Виктория" значительно уступала во владении мячом, но чехи успели нанести 15 ударов по воротам фаворита. Забивным нападающим является Матей Видра, который в свое время мог стать игроком киевского "Динамо". Однако сейчас Коубек предпочитает схему 3-4-2-1, в которой Видра и Шульц действуют под нападающим, а настоящим центральным форвардом выступает Вашулин. Неплохо и широко по флангам действуют Копиц и Гавел.

Давно травмирован опытный Ян Сикора, однако он в декабре получил статус свободного агента и перебрался в "Сигму" Оломоуц.

"Андерлехт": последние новости

В Лиге Жупиле в отличие от чешского первенства чемпионат продолжается. "Андерлехт" как для себя выступает не слишком удачно. Четвертое место и большое отставание лидеров - "Генка" и "Брюгге". Однако в Кубке Бельгии для самого титулованного клуба Бельгии все складывается неплохо, ведь в первом матче полуфинала брюссельцы одержали победу. Если удержат преимущество, то в финале "Андерлехт" поспорит за Кубок с "Брюгге" или "Генком". Торган Азар остается важным игроком основы "Андерлехта". Хорошую результативность показывает Марио Струйкенс. В отсутствие Дольберга болельщики будут возлагать надежды на Андерса Дрейера.

В "Андерлехте" также ряд игроков находится в лазарете. Из известных футболистов это Ян Вертонген, только недавно оправившийся от одной травмы, как сразу получил другую, так и не появившись на поле. Не поможет команде и Каспер Дольберг, в свое время считавшийся очень перспективным. Мышечную травму получил важный для "Андерлехта" игрок Сэмюэль Эдози.

История противостояний

В данный момент команды между собой еще не встречались.

Последние матчи команд

"Виктория"

16.01. "АИК" - "Виктория" Пльзень 0:2 (Тов)

12.01. "Пяст" Гливица – "Виктория" Пльзень 0:2 (Тов)

09.01. "Падерборн" – "Виктория" Плзень 2:2 (Тов)

15.12. "Виктория" Пльзень - "Чешское Будейовице" 7:2 (Л1)

12.12. "Виктория" Пльзень – "Манчестер Юнайтед" 1:2 (ЛЕ)

"Андерлехт"

19.01. "Корткрейк" – "Андерлехт" 0:2 (ЛЖ)

16.01. "Андерлехт" – "Антверпен" 1:0 (КБ)

12.01. "Андерлехт" – "Брюгге" 0:3 (ЛЖ)

09.01. "Бейерсхот" ВА - "Андерлехт" 0:1 (КБ)

27.12. "Андерлехт" – "Дендер" 2:3 (ЛЖ)

Ставка и коэффициенты на матч Виктория – Андерлехт

Прогноз на матч Виктория – Андерлехт

Ну что ж, по уровню игры "Андерлехт" преобладает оппонента, но команда хорошо закрепилась в Лиге Европы, а в чемпионате дела обстоят посредственно. Поэтому, может быть, свой максимум "Андерлехт" не покажет. А вот для "Виктории" в последних турах каждый зачетный пункт на вес золота. Легко гостям точно не должно быть. Для любителей рискнуть предлагаем ничью за 3,45.