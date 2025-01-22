Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.01.2025

Лига Европы, 7-й тур

23 января, 22:00. "Хувефарма Арена" (Разград)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Содержание:

"Лудогорец" и "Мидтьюланн" ещё не гарантировали себе проход далее в турнире. Датский клуб может подняться на высшие места в таблице, а "Лудогорец" сохранить свои небольшие шансы пройти далее. Но без победы это будет сложно.

Новости "Лудогорца" (Разград, Болгария)

Чемпионат Болгарии ушёл на зимнюю паузу. В последнем матче Чемпионата "Лудогорец" выиграл второе место турнирной таблицы "Ботев Пловдив" со счётом 4:2 и ушёл на перерыв лидером имея запас в 13 баллов от ближайшего конкурента.

Болгарский клуб в начале января возобновил тренировки и провёл три контрольных матча. В первом матче против румынской "Ботошани" победителя не выявили (1:1), матч против "Янг Бойза" закончился минимальной победой "Лудогорца". В последнем матче клуб Лиги Европы крупно проиграл украинскому "Шахтёру" со счётом 0:4.

"Лудогорец" в шести матчах Лиги Европы набрал 3 очка. От зоны плей-офф отделяет 4 очка. Нужно побеждать, иначе обеспечен вылет из турнира.

Кадры хозяев

Болгарскому клубу не сможет помочь капитан клуба Педро Наресси из-за перебора жёлтых карточек. Также под вопросом нападающий Квадро Дуа, у которого растяжение и он пропустил контрольные матчи.

Правые защитники Сон и Витри также восстанавливаются и в матче не помогут.

Новости Мидтьюлланна

Датский чемпионат также на паузе. Последний официальный матч "Мидтьюлланн" провёл 1 декабря, в котором победил "Вайле" и ушёл на втором месте в турнирной таблице с равными очками с "Копенгагеном".

Датский клуб провёл одну контрольную встречу – против "Зальцбурга", которая закончилась со счётом 3:2.

"Мидтьюлланн" в 6-ти матчах набрал 7 очков и располагается на 23-м месте. Победа над болгарским коллективом поможет подняться выше, но тут всё зависит от конкурентов.

Кадры гостей:

Близок к возвращению нападающий Франсулино, который провёл 3 матча Лиги Европы и забил гол. Остальные футболисты, участвующие в турнире, готовы сыграть.

Последние пять матчей Лудогорца и Мидтьюлланна

Последние пять встреч хозяев

15.01.25 Лудогорец – Шахтёр 0:4 (ТМ)

10.01.25 Янг Бойз – Лудогорец 0:1 (ТМ)

07.01.25 Ботошани – Лудогорец 1:1 (ТМ)

19.12.24 Ботев Пловдив – Лудогорец 2:4 (Первая Лига Болгарии)

16.12.24 ЦСКА 1948 – Лудогорец 2:3 (Кубок Болгарии)

Последние пять встреч гостей

15.01.25 Мидтьюлланн – Зальцбург 3:2 (ТМ)

12.12.24 Порту – Мидтьюлланн 2:0 (ЛЕ)

01.12.24 Вайле – Мидтьюлланн 0:3 (Суперлига)

28.11.24 Мидтьюлланн – Айнтрахт 1:2 (ЛЕ)

25.11.24 Мидтьюлланн – Силькеборг 1:0 (Суперлига)

Очные встречи между соперниками

Команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22, а также в одном матче квалификации Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21.

09.12.21 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:0 (ЛЕ)

16.09.21 Мидтьюлланн – Лудогорец 1:1 (ЛЕ)

26.08.20 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:1 (второй раунд квалификации ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч:

" Лудогорец ": Падт – Куртулуш, Вердон, Альмейда, Гроппер – Чочев, Йорданов, Пётровский – Маркус, Секо, Рик

": Падт – Куртулуш, Вердон, Альмейда, Гроппер – Чочев, Йорданов, Пётровский – Маркус, Секо, Рик "Мидтьюлланн": Лоссль – Паулиньо, Беч Сёренсен, Диас, Габриэл – Андерссон, Кастило, Серенсен – Гогорза, Букса, Чилюфия

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты на матч Лудогорец – Мидтьюлланн

Прогноз на матч Лудогорец – Мидтьюлланн от UA-Футбол

Обе команды подходят к матчу свежими и отдохнувшими. Эти команды забивают и пропускают мало, поэтому на голы рассчитывать особо не стоит. Прошлые встречи закончились максимум двумя голами, да и в этом розыгрыше "Лудогорец" забил 3 гола, а "Мидтьюлланн" - пять.

Прогноз: ТМ 2,5 (Кф 1,85)