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Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.01.2025
Этой возможностью хотят воспользоваться обе команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 7-й тур
23 января, 22:00. "Хувефарма Арена" (Разград)
Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким
Прямая трансляция: Megogo Футбол 8
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Содержание:
"Лудогорец" и "Мидтьюланн" ещё не гарантировали себе проход далее в турнире. Датский клуб может подняться на высшие места в таблице, а "Лудогорец" сохранить свои небольшие шансы пройти далее. Но без победы это будет сложно.
Новости "Лудогорца" (Разград, Болгария)
Чемпионат Болгарии ушёл на зимнюю паузу. В последнем матче Чемпионата "Лудогорец" выиграл второе место турнирной таблицы "Ботев Пловдив" со счётом 4:2 и ушёл на перерыв лидером имея запас в 13 баллов от ближайшего конкурента.
Болгарский клуб в начале января возобновил тренировки и провёл три контрольных матча. В первом матче против румынской "Ботошани" победителя не выявили (1:1), матч против "Янг Бойза" закончился минимальной победой "Лудогорца". В последнем матче клуб Лиги Европы крупно проиграл украинскому "Шахтёру" со счётом 0:4.
"Лудогорец" в шести матчах Лиги Европы набрал 3 очка. От зоны плей-офф отделяет 4 очка. Нужно побеждать, иначе обеспечен вылет из турнира.
Кадры хозяев
Болгарскому клубу не сможет помочь капитан клуба Педро Наресси из-за перебора жёлтых карточек. Также под вопросом нападающий Квадро Дуа, у которого растяжение и он пропустил контрольные матчи.
Правые защитники Сон и Витри также восстанавливаются и в матче не помогут.
Новости Мидтьюлланна
Датский чемпионат также на паузе. Последний официальный матч "Мидтьюлланн" провёл 1 декабря, в котором победил "Вайле" и ушёл на втором месте в турнирной таблице с равными очками с "Копенгагеном".
Датский клуб провёл одну контрольную встречу – против "Зальцбурга", которая закончилась со счётом 3:2.
"Мидтьюлланн" в 6-ти матчах набрал 7 очков и располагается на 23-м месте. Победа над болгарским коллективом поможет подняться выше, но тут всё зависит от конкурентов.
Кадры гостей:
Близок к возвращению нападающий Франсулино, который провёл 3 матча Лиги Европы и забил гол. Остальные футболисты, участвующие в турнире, готовы сыграть.
Последние пять матчей Лудогорца и Мидтьюлланна
Последние пять встреч хозяев
- 15.01.25 Лудогорец – Шахтёр 0:4 (ТМ)
- 10.01.25 Янг Бойз – Лудогорец 0:1 (ТМ)
- 07.01.25 Ботошани – Лудогорец 1:1 (ТМ)
- 19.12.24 Ботев Пловдив – Лудогорец 2:4 (Первая Лига Болгарии)
- 16.12.24 ЦСКА 1948 – Лудогорец 2:3 (Кубок Болгарии)
Последние пять встреч гостей
- 15.01.25 Мидтьюлланн – Зальцбург 3:2 (ТМ)
- 12.12.24 Порту – Мидтьюлланн 2:0 (ЛЕ)
- 01.12.24 Вайле – Мидтьюлланн 0:3 (Суперлига)
- 28.11.24 Мидтьюлланн – Айнтрахт 1:2 (ЛЕ)
- 25.11.24 Мидтьюлланн – Силькеборг 1:0 (Суперлига)
Очные встречи между соперниками
Команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22, а также в одном матче квалификации Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21.
- 09.12.21 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:0 (ЛЕ)
- 16.09.21 Мидтьюлланн – Лудогорец 1:1 (ЛЕ)
- 26.08.20 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:1 (второй раунд квалификации ЛЧ)
Ориентировочные составы на матч:
- "Лудогорец": Падт – Куртулуш, Вердон, Альмейда, Гроппер – Чочев, Йорданов, Пётровский – Маркус, Секо, Рик
- "Мидтьюлланн": Лоссль – Паулиньо, Беч Сёренсен, Диас, Габриэл – Андерссон, Кастило, Серенсен – Гогорза, Букса, Чилюфия
Турнирная таблица Лиги Европы
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|
"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|3
|
"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|
"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|
"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|
"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|
"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|
Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|
"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|
ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|
"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|
"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|
Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|
Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|
"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|
"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|
Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|
"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|19
|
АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|20
|
"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|21
|
"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|22
|
ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|23
|
"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|24
|
"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|25
|
"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|26
|
"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|27
|
"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|28
|
"Бешикташ"
|6
|2
|0
|4
|6-13
|6
|29
|
Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|
"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|
"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|
"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|
"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|
РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|
"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|
Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты на матч Лудогорец – Мидтьюлланн
Прогноз на матч Лудогорец – Мидтьюлланн от UA-Футбол
Обе команды подходят к матчу свежими и отдохнувшими. Эти команды забивают и пропускают мало, поэтому на голы рассчитывать особо не стоит. Прошлые встречи закончились максимум двумя голами, да и в этом розыгрыше "Лудогорец" забил 3 гола, а "Мидтьюлланн" - пять.
Прогноз: ТМ 2,5 (Кф 1,85)
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