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Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы
Обновлено

Этой возможностью хотят воспользоваться обе команды

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 7-й тур

23 января, 22:00. "Хувефарма Арена" (Разград)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Содержание:

"Лудогорец" и "Мидтьюланн" ещё не гарантировали себе проход далее в турнире. Датский клуб может подняться на высшие места в таблице, а "Лудогорец" сохранить свои небольшие шансы пройти далее. Но без победы это будет сложно.

Новости "Лудогорца" (Разград, Болгария)

Чемпионат Болгарии ушёл на зимнюю паузу. В последнем матче Чемпионата "Лудогорец" выиграл второе место турнирной таблицы "Ботев Пловдив" со счётом 4:2 и ушёл на перерыв лидером имея запас в 13 баллов от ближайшего конкурента.

Болгарский клуб в начале января возобновил тренировки и провёл три контрольных матча. В первом матче против румынской "Ботошани" победителя не выявили (1:1), матч против "Янг Бойза" закончился минимальной победой "Лудогорца". В последнем матче клуб Лиги Европы крупно проиграл украинскому "Шахтёру" со счётом 0:4.

"Лудогорец" в шести матчах Лиги Европы набрал 3 очка. От зоны плей-офф отделяет 4 очка. Нужно побеждать, иначе обеспечен вылет из турнира.

Кадры хозяев

Болгарскому клубу не сможет помочь капитан клуба Педро Наресси из-за перебора жёлтых карточек. Также под вопросом нападающий Квадро Дуа, у которого растяжение и он пропустил контрольные матчи.

Правые защитники Сон и Витри также восстанавливаются и в матче не помогут.

Новости Мидтьюлланна

Датский чемпионат также на паузе. Последний официальный матч "Мидтьюлланн" провёл 1 декабря, в котором победил "Вайле" и ушёл на втором месте в турнирной таблице с равными очками с "Копенгагеном".

Датский клуб провёл одну контрольную встречу – против "Зальцбурга", которая закончилась со счётом 3:2.

"Мидтьюлланн" в 6-ти матчах набрал 7 очков и располагается на 23-м месте. Победа над болгарским коллективом поможет подняться выше, но тут всё зависит от конкурентов.

Кадры гостей:

Близок к возвращению нападающий Франсулино, который провёл 3 матча Лиги Европы и забил гол. Остальные футболисты, участвующие в турнире, готовы сыграть.

Последние пять матчей Лудогорца и Мидтьюлланна

Последние пять встреч хозяев

  • 15.01.25 Лудогорец – Шахтёр 0:4 (ТМ)
  • 10.01.25 Янг Бойз – Лудогорец 0:1 (ТМ)
  • 07.01.25 Ботошани – Лудогорец 1:1 (ТМ)
  • 19.12.24 Ботев Пловдив – Лудогорец 2:4 (Первая Лига Болгарии)
  • 16.12.24 ЦСКА 1948 – Лудогорец 2:3 (Кубок Болгарии)

Последние пять встреч гостей

  • 15.01.25 Мидтьюлланн – Зальцбург 3:2 (ТМ)
  • 12.12.24 Порту – Мидтьюлланн 2:0 (ЛЕ)
  • 01.12.24 Вайле – Мидтьюлланн 0:3 (Суперлига)
  • 28.11.24 Мидтьюлланн – Айнтрахт 1:2 (ЛЕ)
  • 25.11.24 Мидтьюлланн – Силькеборг 1:0 (Суперлига)

Очные встречи между соперниками

Команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22, а также в одном матче квалификации Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21.

  • 09.12.21 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:0 (ЛЕ)
  • 16.09.21 Мидтьюлланн – Лудогорец 1:1 (ЛЕ)
  • 26.08.20 Лудогорец – Мидтьюлланн 0:1 (второй раунд квалификации ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч:

  • "Лудогорец": Падт – Куртулуш, Вердон, Альмейда, Гроппер – Чочев, Йорданов, Пётровский – Маркус, Секо, Рик
  • "Мидтьюлланн": Лоссль – Паулиньо, Беч Сёренсен, Диас, Габриэл – Андерссон, Кастило, Серенсен – Гогорза, Букса, Чилюфия

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 4"Лацио"

 6 5 1 0 14-3 16
2

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 5"Атлетик"

 6 5 1 0 11-2 16
3

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 6"Андерлехт"

 6 4 2 0 11-6 14
4

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 7"Лион"

 6 4 1 1 15-7 13
5

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 8"Галатасарай"

 7 3 4 0 18-14 13
6

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 9"Айнтрахт"

 6 4 1 1 12-8 13
7

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 10"Манчестер Юнайтед"

 6 3 3 0 12-8 12
8

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 11Рейнджерс

 6 3 2 1 13-7 11
9

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 12"Тоттенхэм"

 6 3 2 1 11-7 11
10

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 13ФКСБ

 6 3 2 1 7-5 11
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Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 14"Аякс"

 6 3 1 2 14-6 10
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Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 15"Реал Сосьедад"

 6 3 1 2 10-6 10
13

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 16Буде-Глимт

 6 3 1 2 10-9 10
14

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 17Рома

 6 2 3 1 8-5 9
15

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 18"Олимпиакос"

 6 2 3 1 5-3 9
16

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 19"Ференцварош"

 6 3 0 3 11-10 9
17

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 20Виктория

 6 2 3 1 10-9 9
18

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 21"Порту"

 6 2 2 2 12-10 8
19

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 22АЗ

 6 2 2 2 9-9 8
20

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 23"Юнион Сент-Жилуаз"

 6 2 2 2 5-5 8
21

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 24"Фенербахче"

 6 2 2 2 7-9 8
22

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 25ПАОК

 6 2 1 3 10-8 7
23

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 26"Мидтьюлланн"

 6 2 1 3 5-7 7
24

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 27"Эльфсборг"

 6 2 1 3 8-11 7
25

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 28"Брага"

 6 2 1 3 7-10 7
26

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 29"Хоффенхайм"

 6 1 3 2 5-8 6
27

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 30"Маккаби"

 6 2 0 4 7-13 6
28

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 31"Бешикташ"

 6 2 0 4 6-13 6
29

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 32Славия Прага

 6 1 1 4 5-7 4
30

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 33"Твенте"

 6 0 4 2 4-7 4
31

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 34"Мальме"

 6 1 1 4 6-12 4
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Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 35"Лудогорец"

 6 0 3 3 3-8 3
33

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 36"Карабах"

 6 1 0 5 4-14 3
34

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 37РФШ

 6 0 2 4 5-12 2
35

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 38"Ницца"

 6 0 2 4 6-14 2
36

Возможность подняться повыше. Лудогорец – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 39Динамо

 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты на матч Лудогорец – Мидтьюлланн

Favbet
2.44
3.35
3.00
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Прогноз на матч Лудогорец – Мидтьюлланн от UA-Футбол

Обе команды подходят к матчу свежими и отдохнувшими. Эти команды забивают и пропускают мало, поэтому на голы рассчитывать особо не стоит. Прошлые встречи закончились максимум двумя голами, да и в этом розыгрыше "Лудогорец" забил 3 гола, а "Мидтьюлланн" - пять.

Прогноз: ТМ 2,5 (Кф 1,85)

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