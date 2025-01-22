Юнион – Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы УЕФА. 7 тур.

23 января. 22:00. Брюссель. Стадион имени короля Бодуэна

Юнион – Брага

Трансляция: Megogo Футбол 6

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В преддверии завершения группового этапа Лиги Европы "Юнион" и "Брага" могут подарить своим болельщикам драму, которая в итоге может стоить места в плей-офф Лиги Европы для одной из команд. Оба коллектива находятся на грани вылета, имея два последних поединка для решения данной проблемы. И так выпала судьба, что свела их в очной встрече.

Новости Юниона

"Сент-Жиллуаз" находится в хорошей форме в последнее время и комфортно чувствует себя в чемпионате Бельгии. Команда Поконьоли занимает третье место, имея в своем активе 37 очков и всего 3 поражения в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди других команд чемпионата. В декабре "Юнион" провел потрясающий месяц: две победы над "Гентом", ничья с "Брюгге", ни одного поражения и переигранная "Ницца" в Лиге Европы позволили завершить прошлый год на хорошей ноте.

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Однако начать новый год так же не удалось в первом же поединке – разгромное поражение от "Антверпена" в четвертьфинале Кубка Бельгии. Однако это не уменьшает достижений команды в последних матчах и никак не может позволять думать о вероятности поражения от "Браги". Стоит учесть, что "Сент-Жиллуаз" не проигрывает в домашних матчах уже 8 поединков подряд. Последнее поражение на собственном стадионе было еще в октябре от команды "Серкль" (1:3). Поэтому не следует считать, что подопечные Поконьоли легко смогут отдать преимущество в один балл португальской команде и уступить им место в плей-офф.

Новости Браги

"Арсеналистас Миньотус" сейчас входят в ТОП-4 команд чемпионата Португалии. Занимая 4-е место, "Брага" уступает только лиссабонскому "Спортингу", "Бенфике" и "Порту". В чемпионате показывают довольно стабильную игру, не испытывают значительных сложностей с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице. Из последних результатов можно отметить победу над Бенфикой на выезде (1:2). В Лиге Европы занимают 25 место, не находясь в зоне выхода в плей-офф турнира, имея в своем активе 7 очков. Бельгийский соперник занимает 20-ю строчку, опережая "Брагу" всего на 1 балл. Весьма логично, что победа над "Юнионом" значительно улучшит положение команды в турнире как относительно позиции, так и преимущества над прямым текущим соперником.

"Арсеналистас" не показывают устойчивую стабильность в собственных результатах. В отличие от бельгийской команды, положительной закономерности как в домашних поединках, так и в выездных не прослеживается. Однако "Брага" имеет большой опыт участия в таком турнире как Лига Европы и знакома с игрой не на преимущество, а на результат.

Личные встречи

13.10.2022 Лига Европы "Юнион" – "Брага" 3:3

06.10.2022 Лига Европы "Брага" – "Юнион" 1:2

Цифры и факты

"Юнион Сент-Жиллуаз" не проигрывает в домашних матчах в течение 8 поединков

Последние 7 выездных матчей "Браги" не завершались ничьей

"Юнион" забивает в 7 матчах подряд

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Кадровая ситуация

В лазарете бельгийской команды находятся полузащитник Энок Теклаб и нападающий Софьян Буфаль. Значительными потерями команды не отметились, и почти в полных составах смогут подойти к поединку.

Ориентировочные составы команд

"Юнион Сент-Жиллуаз", 3-5-2, Морис – Сайкс, Берджес, Лисен – Садики, Аит-Эль-Хадж, Кастро-Монтес, Вангаутте, Халайли – Иванович, Дэвид

"Брага", 4-2-3-1, Матеус – Рибейру, Аррей-Мби, Ниакате, Гомес – Горби, Карвальо – Брума, Орта, Фернандеш – Наварро

Ставки и коэффициенты

АН

Прогноз на поединок

"Юнион" имеет отличную серию по домашним играм без поражений, поэтому в данном матче не выглядит претендентом на поражение. Бельгийская команда будет стараться удержать преимущество над "Брагой", а при возможности его увеличить. "Брага" должна проявлять инициативу в поединке. Оба коллектива вероятнее всего будут играть осторожно, не давая много шансов друг другу. Ожидаемый результат поединка – голевая ничья.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.