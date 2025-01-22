Юнион – Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

В преддверии завершения группового этапа Лиги Европы "Юнион" и "Брага" могут подарить своим болельщикам драму, которая в итоге может стоить места в плей-офф Лиги Европы для одной из команд. Оба коллектива находятся на грани вылета, имея два последних поединка для решения данной проблемы. И так выпала судьба, что свела их в очной встрече.
"Сент-Жиллуаз" находится в хорошей форме в последнее время и комфортно чувствует себя в чемпионате Бельгии. Команда Поконьоли занимает третье место, имея в своем активе 37 очков и всего 3 поражения в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди других команд чемпионата. В декабре "Юнион" провел потрясающий месяц: две победы над "Гентом", ничья с "Брюгге", ни одного поражения и переигранная "Ницца" в Лиге Европы позволили завершить прошлый год на хорошей ноте.
Однако начать новый год так же не удалось в первом же поединке – разгромное поражение от "Антверпена" в четвертьфинале Кубка Бельгии. Однако это не уменьшает достижений команды в последних матчах и никак не может позволять думать о вероятности поражения от "Браги". Стоит учесть, что "Сент-Жиллуаз" не проигрывает в домашних матчах уже 8 поединков подряд. Последнее поражение на собственном стадионе было еще в октябре от команды "Серкль" (1:3). Поэтому не следует считать, что подопечные Поконьоли легко смогут отдать преимущество в один балл португальской команде и уступить им место в плей-офф.
Новости Браги
"Арсеналистас Миньотус" сейчас входят в ТОП-4 команд чемпионата Португалии. Занимая 4-е место, "Брага" уступает только лиссабонскому "Спортингу", "Бенфике" и "Порту". В чемпионате показывают довольно стабильную игру, не испытывают значительных сложностей с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице. Из последних результатов можно отметить победу над Бенфикой на выезде (1:2). В Лиге Европы занимают 25 место, не находясь в зоне выхода в плей-офф турнира, имея в своем активе 7 очков. Бельгийский соперник занимает 20-ю строчку, опережая "Брагу" всего на 1 балл. Весьма логично, что победа над "Юнионом" значительно улучшит положение команды в турнире как относительно позиции, так и преимущества над прямым текущим соперником.
"Арсеналистас" не показывают устойчивую стабильность в собственных результатах. В отличие от бельгийской команды, положительной закономерности как в домашних поединках, так и в выездных не прослеживается. Однако "Брага" имеет большой опыт участия в таком турнире как Лига Европы и знакома с игрой не на преимущество, а на результат.
Личные встречи
13.10.2022 Лига Европы "Юнион" – "Брага" 3:3
06.10.2022 Лига Европы "Брага" – "Юнион" 1:2
Цифры и факты
"Юнион Сент-Жиллуаз" не проигрывает в домашних матчах в течение 8 поединков
Последние 7 выездных матчей "Браги" не завершались ничьей
"Юнион" имеет отличную серию по домашним играм без поражений, поэтому в данном матче не выглядит претендентом на поражение. Бельгийская команда будет стараться удержать преимущество над "Брагой", а при возможности его увеличить. "Брага" должна проявлять инициативу в поединке. Оба коллектива вероятнее всего будут играть осторожно, не давая много шансов друг другу. Ожидаемый результат поединка – голевая ничья.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.