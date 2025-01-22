Фенербахче - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

"Фенербахче" и "Лион“ играли между собой 4 раза. Во всех случаях победу праздновали французы. Но этот матч Лиги Европы может изменить статистику, ведь небольшим фаворитом встречи считают именно турок.

Лига Европы. 7 тур

23.01.2025. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Фенербахче - Лион. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Фенербахче

Жозе Моуринью в "Фенербахче" пока не имеет каких-то действительно крутых достижений. В Лигу чемпионов не вышли, в борьбе за чемпионство пока отстают на 6 очков, а в Лиге Европы вообще аж 21-е место. Возможно, товарищеские матчи с россиянами счастья не приносят?

Подробнее остановимся на еврокубке. За 6 матчей команда получила 8 очков, и больше пропустила голов (9), чем забила (7). В частности, турки потеряли очки с "Твенте" (1:1), имели ничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1), проиграли "АЗ" (1:3) и "Атлетико" (0:2). Что-то предпосылок для высоких достижений не видно.

Хотя в последнее время позитив есть. У команды продолжается серия из 6-ти подряд поединков без поражений. В этом году "Фенербахче" исключительно побеждает.

В четверг из-за травм не будут играть Линкольн, Ливакович, Остервольде, Родриго, а также дисквалифицированный Мюлдюр.

Лион

Последние сезоны "Лион" находится в кризисе. Когда ждать возвращения на вершину - неизвестно. Но, справедливости ради, в этом сезоне какие-то моменты для радости болельщиков есть.

В Лиге 1 "Лион" находится на 6-й позиции, с неплохой возможностью подняться в топ-3. Вот что точно не добавляет статуса - так это вылет из Кубка Франции от скромной команды из низших дивизионов.

Лучшее положение клуб имеет в Лиге Европы. После 6-ти туров французы заработали 13 очков, поэтому имеют за это заслуженное четвертое место. А еще имеют одну из лучших атак (15 голов). Короче говоря, проиграли только "Бешикташу". Место в плей-офф уже гарантировано. Осталось определить, придется ли играть в 1/16.

Из-за перебора желтых карточек команде не поможет защитник Тальяфико. Еще одной проблемой может стать потенциальное отсутствие Ляказетта (проблемы с мышцами).

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Фенербахче:

19.01. Аданадемирспор - Фенербахче 0:4 (Суперлига Турции)

13.01. Коньяспор - Фенербахче 2:3 (Суперлига Турции)

09.01. Касымпаша - Фенербахче 0:3 (Кубок Турции)

Последние 3 встречи Лиона:

18.01. Лион - Тулуза 0:0 (Лига 1)

15.01. Бургуэн-Жалье - Лион 2:2, 4:2 - пен (Кубок Франции)

11.01. Брест - Лион 2:1 (Лига 1)

Последние 3 очные встречи:

2004. Лион - Фенербахче 4:2 (Лига чемпионов)

2004. Фенербахче - Лион 1:3 (Лига чемпионов)

2001. Лион - Фенербахче 3:1 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фенербахче - Лион от UA-Футбол

Турки имеют хорошую форму (6 игр без поражений), что не скажешь об оппоненте, который в последних трех матчах не побеждал. Да и зажигательные болельщики должны помочь. Словом, "Фенербахче" будет пытаться взять нужные для себя 3 очка. Ставим на "обе забьют" с победой Моуринью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша