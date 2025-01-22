Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
Моуринью надо исправлять ситуацию
Goal
"Фенербахче" и "Лион“ играли между собой 4 раза. Во всех случаях победу праздновали французы. Но этот матч Лиги Европы может изменить статистику, ведь небольшим фаворитом встречи считают именно турок.
Лига Европы. 7 тур
23.01.2025. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)
Фенербахче - Лион. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Фенербахче
Жозе Моуринью в "Фенербахче" пока не имеет каких-то действительно крутых достижений. В Лигу чемпионов не вышли, в борьбе за чемпионство пока отстают на 6 очков, а в Лиге Европы вообще аж 21-е место. Возможно, товарищеские матчи с россиянами счастья не приносят?
Подробнее остановимся на еврокубке. За 6 матчей команда получила 8 очков, и больше пропустила голов (9), чем забила (7). В частности, турки потеряли очки с "Твенте" (1:1), имели ничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1), проиграли "АЗ" (1:3) и "Атлетико" (0:2). Что-то предпосылок для высоких достижений не видно.
Хотя в последнее время позитив есть. У команды продолжается серия из 6-ти подряд поединков без поражений. В этом году "Фенербахче" исключительно побеждает.
В четверг из-за травм не будут играть Линкольн, Ливакович, Остервольде, Родриго, а также дисквалифицированный Мюлдюр.
Лион
Последние сезоны "Лион" находится в кризисе. Когда ждать возвращения на вершину - неизвестно. Но, справедливости ради, в этом сезоне какие-то моменты для радости болельщиков есть.
В Лиге 1 "Лион" находится на 6-й позиции, с неплохой возможностью подняться в топ-3. Вот что точно не добавляет статуса - так это вылет из Кубка Франции от скромной команды из низших дивизионов.
Лучшее положение клуб имеет в Лиге Европы. После 6-ти туров французы заработали 13 очков, поэтому имеют за это заслуженное четвертое место. А еще имеют одну из лучших атак (15 голов). Короче говоря, проиграли только "Бешикташу". Место в плей-офф уже гарантировано. Осталось определить, придется ли играть в 1/16.
Из-за перебора желтых карточек команде не поможет защитник Тальяфико. Еще одной проблемой может стать потенциальное отсутствие Ляказетта (проблемы с мышцами).
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Фенербахче:
19.01. Аданадемирспор - Фенербахче 0:4 (Суперлига Турции)
13.01. Коньяспор - Фенербахче 2:3 (Суперлига Турции)
09.01. Касымпаша - Фенербахче 0:3 (Кубок Турции)
- Последние 3 встречи Лиона:
18.01. Лион - Тулуза 0:0 (Лига 1)
15.01. Бургуэн-Жалье - Лион 2:2, 4:2 - пен (Кубок Франции)
11.01. Брест - Лион 2:1 (Лига 1)
- Последние 3 очные встречи:
2004. Лион - Фенербахче 4:2 (Лига чемпионов)
2004. Фенербахче - Лион 1:3 (Лига чемпионов)
2001. Лион - Фенербахче 3:1 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|19
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|20
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|21
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|22
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|23
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|24
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|25
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|26
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|27
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|28
|"Бешикташ"
|6
|2
|0
|4
|6-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Фенербахче - Лион от UA-Футбол
Турки имеют хорошую форму (6 игр без поражений), что не скажешь об оппоненте, который в последних трех матчах не побеждал. Да и зажигательные болельщики должны помочь. Словом, "Фенербахче" будет пытаться взять нужные для себя 3 очка. Ставим на "обе забьют" с победой Моуринью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025. Фото
- Бешикташ - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.01.2025
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?