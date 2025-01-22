Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" в рамках этапа лиги в Лиге Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Megogo Football 2
Седьмая и восьмая команды Лиги Европы будут выяснять отношения между собой и решать, кто себе почти наверняка гарантирует проход в 1/8 финала. Сейчас "Юнайтед" и "Рейнджерс" разделяет всего 1 балл и учитывая форму, в которой находится команда Аморима, здесь может произойти все, что угодно.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Команда Рубена Аморима продолжает переживать кризисное состояние, несмотря на то, что буквально 1-2 недели назад они выдали неплохую серию матчей против грандов АПЛ. "Красные дьяволы" находятся на 13-й строчке в Премьер-лиге и это вполне отражает их реальную силу в этом сезоне.
За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала о положительном. Им удалось обыграть "Арсенал" в рамках Кубка Англии в серии пенальти, при этом они долгое время играли в меньшинстве из-за удаления Далота. Также они сыграли вничью с "Ливерпулем" на выезде (2:2) и там также проявился характер команды.
Еще была победа над "Саутгемптоном" (3:1), но насколько этот матч реально можно занести в позитив, если они по игре были очень посредственными, долгое время уступали в счете и только хет-трик Диалло на последних минутах добыл им результат? Ну и не забываем о поражении "Ньюкаслу" (0:2), где их просто уничтожили, а на прошлых выходных еще одно поражение, теперь от "Брайтона" (1:3), снова в принципе справедливо. Готовы ли они к битве против "Рейнджерс"? Хочется верить, что команда будет готова, а не будет бездельничать в ожидании финального свистка.
Новости "Рейнджерс"
Команда Филиппа Клемана точно будет делать большую ставку именно на Лигу Европы в этом сезоне, поскольку в чемпионате они уже изрядно отстают от лидера "Селтика". После 23 туров между ними разница в 13 очков и подобную разницу между этими грандами следует считать фатальной.
Остаются неплохие шансы проявить себя в Лиге Европы и выйти напрямую в 1/8 финала. Вот только для этого придется сделать очень большой шаг, надо как минимум не проиграть "Манчестер Юнайтед" на выезде, а лучше выиграть. За последние 5 матчей на счету "плюшевых мишек" 2 ничьи и 3 победы, причем именно победные матчи - это последние 3 игры, которые они провели.
Сначала были ничьи с "Хибернианом" (3:3) и "Данди" (1:1). За счет этих результатов они и увеличили отставание от "Селтика". Зато потом удалось обыграть "Сент-Джонстон" (3:1), "Абердин" (3:0), а в Кубке Шотландии без проблем разобрались с "Фрейзербургом" (5:0). Ранее в этом сезоне Лиги Европы они уже играли с английской командой, тогда в матче с "Тоттенхэмом" все завершилось вничью 1:1, впрочем именно шотландцы были ближе к победе.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|19
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|20
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|21
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|22
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|23
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|24
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|25
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|26
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|27
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|28
|"Бешикташ"
|6
|2
|0
|4
|6-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Личные встречи
20.07.24 КТМ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:0
24.11.10 ЛЧ "Рейнджерс" — "Манчестер Юнайтед" 0:1
14.09.10 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 0:0
04.11.03 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 3:0
22.10.03 ЛЧ "Рейнджерс" — "Манчестер Юнайтед" 0:1
Цифры и факты
- "Манчестер" Юнайтед" не пропустил ни одного гола в последних 5 матчах против „Рейнджерс“ во всех турнирах;
- В последних трех матчах между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5;
- "Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 5 матчах против "Рейнджерс" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас манкунианцы обходятся без Джонни Эванса, Люка Шоу, Виктора Линделефа и Мейсона Маунта. Все они травмированы. Однако все они так долго находятся в лазарете, что все успели к этому привыкнуть.
Что касается Филиппа Клемана, то он не может рассчитывать на помощь Дужона Стерлинга, Джека Батленда, Джона Суттара, Нерайшо Касанвирьо и Тома Лоуренса, они все травмированы. Также дисквалифицирован Мохамед Диоманде.
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Байиндыр — Де Лигт, Магуайр, Мартинес — Далот, Каземиро, Эриксен, Маласия — Фернандеш, Диалло — Зиркзе
"Рейнджерс", 4-2-3-1: Келли — Тавернье, Проппер, Нсиала, Жефте — Баррон, Раскин — Черны, Байрами, Хаджи — Игаман
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Как говорил Рубен Аморим в минувшие выходные, это худшая команда "Манчестер Юнайтед" в истории. Трудно сказать, насколько это близко к правде, но проблемы этого клуба очевидны. Наверное, если бы не столько травм важных игроков у "Рейнджерс", мы бы были достаточно смелыми, чтобы поставить на сенсационную победу гостей. Но нет, остановимся на ничьей. Для кого-то и такой результат может быть сенсационным. Возможно, мы увидим других "дьяволов", но если нет, то победу от них мы точно не увидим.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
- РФШ – Аякс. Анонс и прогноз матча 7-го тура Лиги Европы на 23.01.2025
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой