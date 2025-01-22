Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур

23 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 2

Седьмая и восьмая команды Лиги Европы будут выяснять отношения между собой и решать, кто себе почти наверняка гарантирует проход в 1/8 финала. Сейчас "Юнайтед" и "Рейнджерс" разделяет всего 1 балл и учитывая форму, в которой находится команда Аморима, здесь может произойти все, что угодно.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Рубена Аморима продолжает переживать кризисное состояние, несмотря на то, что буквально 1-2 недели назад они выдали неплохую серию матчей против грандов АПЛ. "Красные дьяволы" находятся на 13-й строчке в Премьер-лиге и это вполне отражает их реальную силу в этом сезоне.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала о положительном. Им удалось обыграть "Арсенал" в рамках Кубка Англии в серии пенальти, при этом они долгое время играли в меньшинстве из-за удаления Далота. Также они сыграли вничью с "Ливерпулем" на выезде (2:2) и там также проявился характер команды.

Еще была победа над "Саутгемптоном" (3:1), но насколько этот матч реально можно занести в позитив, если они по игре были очень посредственными, долгое время уступали в счете и только хет-трик Диалло на последних минутах добыл им результат? Ну и не забываем о поражении "Ньюкаслу" (0:2), где их просто уничтожили, а на прошлых выходных еще одно поражение, теперь от "Брайтона" (1:3), снова в принципе справедливо. Готовы ли они к битве против "Рейнджерс"? Хочется верить, что команда будет готова, а не будет бездельничать в ожидании финального свистка.

Новости "Рейнджерс"

Команда Филиппа Клемана точно будет делать большую ставку именно на Лигу Европы в этом сезоне, поскольку в чемпионате они уже изрядно отстают от лидера "Селтика". После 23 туров между ними разница в 13 очков и подобную разницу между этими грандами следует считать фатальной.

Остаются неплохие шансы проявить себя в Лиге Европы и выйти напрямую в 1/8 финала. Вот только для этого придется сделать очень большой шаг, надо как минимум не проиграть "Манчестер Юнайтед" на выезде, а лучше выиграть. За последние 5 матчей на счету "плюшевых мишек" 2 ничьи и 3 победы, причем именно победные матчи - это последние 3 игры, которые они провели.

Сначала были ничьи с "Хибернианом" (3:3) и "Данди" (1:1). За счет этих результатов они и увеличили отставание от "Селтика". Зато потом удалось обыграть "Сент-Джонстон" (3:1), "Абердин" (3:0), а в Кубке Шотландии без проблем разобрались с "Фрейзербургом" (5:0). Ранее в этом сезоне Лиги Европы они уже играли с английской командой, тогда в матче с "Тоттенхэмом" все завершилось вничью 1:1, впрочем именно шотландцы были ближе к победе.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Личные встречи

20.07.24 КТМ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:0

24.11.10 ЛЧ "Рейнджерс" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

14.09.10 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 0:0

04.11.03 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 3:0

22.10.03 ЛЧ "Рейнджерс" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

Цифры и факты

"Манчестер" Юнайтед" не пропустил ни одного гола в последних 5 матчах против „Рейнджерс“ во всех турнирах;

В последних трех матчах между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 5 матчах против "Рейнджерс" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас манкунианцы обходятся без Джонни Эванса, Люка Шоу, Виктора Линделефа и Мейсона Маунта. Все они травмированы. Однако все они так долго находятся в лазарете, что все успели к этому привыкнуть.

Что касается Филиппа Клемана, то он не может рассчитывать на помощь Дужона Стерлинга, Джека Батленда, Джона Суттара, Нерайшо Касанвирьо и Тома Лоуренса, они все травмированы. Также дисквалифицирован Мохамед Диоманде.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Байиндыр — Де Лигт, Магуайр, Мартинес — Далот, Каземиро, Эриксен, Маласия — Фернандеш, Диалло — Зиркзе

"Рейнджерс", 4-2-3-1: Келли — Тавернье, Проппер, Нсиала, Жефте — Баррон, Раскин — Черны, Байрами, Хаджи — Игаман

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Ставки и коэффициенты на матч

1.44 5.00 7.10 Узнать больше

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Как говорил Рубен Аморим в минувшие выходные, это худшая команда "Манчестер Юнайтед" в истории. Трудно сказать, насколько это близко к правде, но проблемы этого клуба очевидны. Наверное, если бы не столько травм важных игроков у "Рейнджерс", мы бы были достаточно смелыми, чтобы поставить на сенсационную победу гостей. Но нет, остановимся на ничьей. Для кого-то и такой результат может быть сенсационным. Возможно, мы увидим других "дьяволов", но если нет, то победу от них мы точно не увидим.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.