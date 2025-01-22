Карабах - ФКСБ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

В седьмом туре основного этапа Лиги Европы встретятся непредсказуемый азербайджанский "Карабах" и стабильный румынский ФКСБ, который мечтает наконец-то повторить путь 2006-го года, когда клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА (Лига Европы).

Лига Европы. Тур 7 из 8

Баку, Азербайджан. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Карабах – ФКСБ

Арбитр в поле: Филип Глова (Словакия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 8

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Карабах - ФКСБ Смотреть трансляцию

Новости Карабаха

В домашнем чемпионате "Карабах" занимает первое место. В 19-ти матчах подопечные Гурбана Гурбанова выиграли 16 раз, проиграли один, вничью завершили два матча. Забили 50 голов (вторая по показателю забитых мячей идет "Зиря" с 29-ю голами), пропустили меньше всех - девять. Вероятно, чемпионство в Азербайджанской лиге уже в кармане у "Карабаха".

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В Лиге Европы дела идут у "скакунов" прямо противоположно. Триумф "Карабаха" в сезоне 2023/2024, когда он чуть не вырвал победу у "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы остался в прошлом. Сегодня все шансы попасть в топ-24 "Карабах" упустил безвозвратно. 33-е место в турнирной таблице, из шести матчей только один выиграли (у "Буде-Глимт" со счетом 1:2 в четвертом туре), пять проиграли, набрали всего три очка. Конечно, с "Тоттенхэмом", "Аяксом" и "Лионом" азербайджанскому клубу играть было очень сложно. Но в матчах с "Мальме" и "Эльфсборгом" надо было брать очки.

Но не стоит забывать, что "Карабах" - это команда, которая может выстрелить в самый неожиданный момент. Несмотря на то, что "скакуны" после восьмого тура попрощаются с еврокубковым турниром, они могут доставить неудобство своим соперникам. Как минимум, забивать голы у "скакунов" есть кому. Даже после того, как они только в январе попрощались со своим лучшим бомбардиром Жуниньо. "Карабах" умеет играть ярко и постоянно атаковать.

Есть надежда, что 24-летний нападающий Алексей Кащук, воспитанник "Шахтера", выступающий за "Карабах" с сентября 2024 года, выйдет на поле и сможет поразить ворота соперника. На счету Алексея четыре гола в 12-ти матчах внутреннего чемпионата, и три матча в Лиге Европы (пока без забитых мячей). Есть у Гурбанова Зубир, Бензья, Андраде, которые могут пощекотать нервы защитникам ФКСБ.

Ориентировочный состав Карабаха

Гурбан Гурбанов не имеет проблем с выбором игроков на матч Лиги Европы. Единственный травмированный футболист - голкипер Амин Рамазанов.

Кохальски - Вешович, Гусейнов, Матеус Силва, Джафаркулиев - Янкович, Ромао - Кащук, Бензия, Зубир - Джиджа

Новости ФКСБ

ФКСБ в домашнем чемпионате выступает достаточно уверенно. Второе место. Разница в два очка с первым ( "Университатя Клуж") ни о чем не говорит. У команды есть время побороться за чемпионский титул Румынии.

В Лиге Европы румынский клуб может похвастаться стабильным результатом. Выиграли у латвийского РФШ (4:1) и греческого ПАОКа (0:1). Третий тур провели безобразно - проиграли "Рейнджерсу (4:1). Затем выиграли у "Митьюлланда" (2:0) . А в пятом и шестом турах сыграли на ноль с "Олимпиакосом" и "Хоффенхаймом". Правда с греческим клубом ничью (0:0) можно отметить, как положительный результат, так как играли румыны с 67-й минуты в меньшинстве из-за удаления нападающего Даниэля Бирлиджа. Этот факт говорит о более, чем надежной обороне.

ФКСБ выглядят более уверенно по сравнению со своим соперником. Они точно знают, в какой футбол играют и будут всеми силами стараться влететь в восьмерку лучших.

Ориентировочный состав ФКСБ

Элиас Хараламбус (главный тренер ФКСБ) имеет большие проблемы в составе своей команды. Не смогут помочь команде ключевые игроки: Дариус Олару, Октавиан Попеску, Влад Кирикеш, Ионуц Панцыру, Даниэль Попа, Луис Фелипе, Михай Ликсандру.

Тырновану - Крецу, Попеску, Дава, Радунович - Эджума, Шут - Микулеску, Тома, Тэнасе - Бирлиджа

Карабах – ФКСБ. Статистика личных встреч

Команды провели между собой два товарищеских матча. В 2015 году победу одержал ФКСБ (3:2), в 2017 - "Карабах" (0:2).

Карабах – ФКСБ. Последние матчи команд

Пять последних матчей Карабаха

12.12.2024. Лига Европы. тур 6 из 8. "Эльфсборг " - "Карабах" 1:0

16.12.2024. Азербайджанская Премьер-лига. "Карабах" - "Сумгаит" 5:0

19.12.2024. Азербайджанская Премьер-лига. "Шамахы" - "Карабах" 0:1

22.12.2024. Азербайджанская Премьер-лига. "Карабах" - "Араз-Нахчыван" 2:0

17.01.2025. Азербайджанская Премьер-лига. "Карабах" - "Шамахы" 3:2

Пять последних матчей ФКСБ

18.12.2024. Кубок Румынии. ФКСБ - "Университатя Крайова" 0:2

23.12.2024. Первая лига Румынии. "Политехника Яссы" - ФКСБ 0:2

10.01.2025. Клубные товарищеские матчи. ФКСБ - "Гамбург" 2:1

12.01.2025. Клубные товарищеские матчи. "Динамо Киев" - ФКСБ 2:1

17.01.2025. Первая лига Румынии. ФКСБ - "Германштадт" 1:1

Карабах – ФКСБ. Турнирное положение команд

"Карабах" после 19-ти туров Азербайджанской Премьер-лиги уверенно занимает первую позицию. В Лиге Европы команда идет на 33-м месте.

ФКСБ в чемпионате Румынии на втором месте, но есть шанс и взлететь и на первое место, от которого команду отделяют всего два очка. В Лиге Европы в восьмерку лучших ФКСБ не пробился, но 10-е место говорит о том, что команда не собирается покидать турнир.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Карабах – ФКСБ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды способны удивить. "Карабах" хорошо играет в отборе, перехвате и умеет находить моменты для дальних ударов по воротам соперника. ФКСБ отличается железной обороной, в которой принимают участие практически все игроки. Но не стоит забывать о проблемах с составом у румынского клуба. Отсутствие ключевых игроков в таком количестве (семь футболистов) может повлиять на результат матча. Скорее всего, большое количество голов мы не увидим. Несмотря на кадровый недостаток практически на всех позициях, фаворитом матча можно считать ФКСБ.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.