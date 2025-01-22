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Буде-Глимт - Маккаби Тель-Авив. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы

Буде-Глимт - Маккаби Тель-Авив: Прогноз и анонс матча - 23.01.2025 - Лига Европы на UA-Футбол

Буде-Глимт - Маккаби Тель-Авив. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из матчей седьмого тура общего этапа Лиги Европы пройдет в Будё (Норвегия). Крепкий середняк турнира "Буде-Глимт" принимает на своем поле израильский "Маккаби", который скорее всего после восьмого тура покинет турнир. Но это не значит, что футбол будет скучным.

Лига Европы. Тур 7 из 8

Будё (Норвегия). Стадион "Аспмюра"

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив

Арбитр в поле: Рикардо де Бургос Бенгоэтхеа (Испания)

Телетрансляция – Megogo Футбол 7

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Телетрансляція матчу Буде-Глімт - Маккабі Тель-Авів
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Содержание

Новости Буде-Глимт

Чемпионат Норвегии по футболу проходит с марта по ноябрь. В ноябре 2024 года "Глимт" отпраздновал свой четвертый титул чемпиона Норвегии (за всю историю существования клуба с 1916 года). Кадровые и финансовые ресурсы северного клуба далеки от показателей Англии, Германии, Испании. Но это не мешает норвежскому клубу громко врываться на международную арену в каждом сезоне и доставлять неудобства более титулованным клубам.

Кьетиль Кнутсену (главный тренер команды) с 2018 года удалось построить достаточно конкурентоспособную команду. Его "Глимт" всегда показывает ультра скоростной атакующий футбол, умение быстро переходить из обороны в контратаку, хороший прессинг. Тренер добивается от футболистов универсальности, что помогает игрокам если необходимо по ходу матча менять позиции, тем самым загонять в тупик своих соперников.

Пробить оборону "Глимта" тяжело, так как защитники встречают соперника очень высоко, контрпрессингуют и заставляют своих оппонентов ошибаться. Благодаря этому футболисты "Глимта" тратят гораздо меньше времени на розыгрыш мяча в своей штрафной и имеют преимущество в доставке мяча в штрафную соперника.

Одним из ключевых игроков является Патрик Берг, 26-летний полузащитник, который связывает линию защиты с полузащитой. Футболист выполняет огромный кусок работы в центре поля, продвигая мяч вперед и отдавая фантастические передачи на ход партнерам в штрафную соперника.

С первого тура "Буде-Глимт" уверенно шагает к своей цели. Выиграл у "Порту" (3:2), "Браги" (1:2), "Карабаха" (1:2), "Бешикташа" (2:1). Проиграла команда лишь "Манчестер Юнайтед" (3:2) и сыграла вничью с "Сент-Жиллуаз" (0:0).

На данный момент "Буде-Глимт" на каникулах. Но три месяца – это слишком длительный период для отдыха, поэтому большинство норвежских команд проводят товарищеские матчи, в том числе и "Глимт". Конечно, сегодня сложно утверждать, что команда находится в идеальной форме для матчей Лиги Европы, но в любом случае, "Маккаби" вряд ли будет легко с таким грозным соперником.

Ориентировочный состав:

У "Глимта" есть травмированные футболисты: Сивер Скейд, Даниэль Басси, Гуате Ветти. Скорее всего, ротацию главный тренер проводить не будет. Мы увидим практически тот же состав, что и в предыдущих матчах Лиги Европы.

Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Бьортуфт, Шевольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Хауге, Хег, Синкернагель - Кылычсой

Новости Маккаби Тель-Авив

В нынешнем сезоне "Маккаби" продолжает показывать боевой настрой и неплохой футбол. В израильской Премьер-лиге команда занимает второе место. Пока три очка отдаляют "Маккаби Тель-Авив" от первого. Еще есть время догнать и перегнать "Хапоэль Беэр-Шеву".

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В Лиге Европы у израильского клуба дела идут хуже. 27 место и шансов попасть в стыковые матчи практически нет. Правда, стоит отметить, что соперники у "Маккаби" были не из легких. Ничего удивительного, что израильский клуб проиграл "Браге" (2:1) и "Реал Сосьедаду". Однако, по одному мячу все-таки смогли забить. Разгромное поражение от "Аякса" со счетом 5:0 подрезало крылья "Маккаби", но и разозлило по-спортивному. Следующие матчи с "Бешикташем" и РФШ команда выиграла (3:1 и 2:1).

Ориентировочный состав:

Жарко Лазетич (главный тренер "Маккаби Тель-Авив") имеет только одну проблему в составе. Травмирован ключевой футболист команды Сагив Йехезкель. Найти достойную замену универсальному игроку сложно.

Мишпати - Нахмиас, Стоич, Шломо, Ревиво - Перец, Ван Оверем, Каниховски - Давида, Тугерман, Патати

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Статистика личных встреч

Команды встречаются первый раз.

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Последние матчи команд

Последние пять матчей "Буде-Глимт"

  • 28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт" 3:2
  • 01.12.2024. Элитсерия. "Буде-Глимт" - "Лиллестерем" 0:0
  • 12.12.2024. Лига Европы. Тур 6 из 8. "Буде-Глимт" - "Бешикташ" 2:1
  • 09.01.2025. Товарищеский матч. "Фортуна Д" - "Буде-Глимт" 3:2
  • 15.01.2025. Товарищеский матч. "Спарта Прага" - "Буде-Глимт" 3:0

Последние пять матчей "Маккаби Тель-Авив"

  • 01.01.2025. Израильская Премьер-лига. "Хапоэль Беэр-Шева" - "М. Тель-Авив" 2:2
  • 04.01.2025. Израильская Премьер-лига. "М. Тель-Авив" - "Ашдод" 5:1
  • 11.01.2025. Израильская Премьер-лига. "Ирони Тверия" - "М. Тель-Авив" 2:2
  • 15.01.2025. Кубок Израиля. "М. Тель-Авив" - "Маккаби Бней-Рейне" 1:2
  • 18.01.2025. Израильская Премьер-лига. "М. Тель-Авив" - "Маккаби Нетания" 4:1

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Турнирное положение команд

По результатам сезона 2024 года в чемпионате Норвегии "Буде-Глимт" занимает первое место. В Лиге Европы Глимт на 13-ом месте.

"Маккаби Тель-Авив" на втором месте в Израильской Премьер-лиге после 19-ти туров чемпионата. В Лиге Европы дела обстоят гораздо хуже. Команда идет на 27-ом месте и ничто не говорит о том, что она будет иметь шанс на стыковые матчи.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16
2 Атлетик "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16
3 Андерлехт "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14
4 Лион "Лион" 6 4 1 1 15-7 13
5 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13
7 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12
8 Рейнджерс Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11
10 ФКСБ ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11
11 Аякс "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10
12 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10
13 Буде-Глимт Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10
14 Рома Рома 6 2 3 1 8-5 9
15 Олимпиакос "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9
16 Ференцварош "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9
17 Виктория Виктория 6 2 3 1 10-9 9
18 Порту "Порту" 6 2 2 2 12-10 8
19 АЗ АЗ 6 2 2 2 9-9 8
20 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8
21 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
22 ПАОК ПАОК 6 2 1 3 10-8 7
23 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7
24 Эльфсборг "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7
25 Брага "Брага" 6 2 1 3 7-10 7
26 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6
27 Маккаби "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6
28 Бешикташ "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6
29 Славия Прага Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4
30 Твенте "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4
31 Мальме "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4
32 Лудогорец "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3
33 Карабах "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3
34 РФШ РФШ 6 0 2 4 5-12 2
35 Ницца "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

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Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч от UA-Футбол

У норвежского клуба обычно нет преград для атак. Они сломя голову рвутся к воротам соперника даже на “Олд Траффорд”. Что говорить о домашнем стадионе? "Буде-Глимт" будет вырывать победу любой ценой, ведь в восьмом туре им придется играть в гостях у "Ниццы". А выездные матчи "Глимт" проводит не всегда успешно.

У "Маккаби", скорее всего, будут проблемы. Команда сегодня одна из худших по качеству обороны среди всех участников Лиги Европы 2024/2025. Но, учитывая, что в последних пятнадцати матчах "Маккаби" забивала по одному мячу (минимум) в каждом поединке, есть шанс увидеть гол и воротах Хайкина.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы ставки Будё-Глимт Прогнозы
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