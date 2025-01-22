Буде-Глимт - Маккаби Тель-Авив. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Один из матчей седьмого тура общего этапа Лиги Европы пройдет в Будё (Норвегия). Крепкий середняк турнира "Буде-Глимт" принимает на своем поле израильский "Маккаби", который скорее всего после восьмого тура покинет турнир. Но это не значит, что футбол будет скучным.
Лига Европы. Тур 7 из 8
Будё (Норвегия). Стадион "Аспмюра"
Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив
Арбитр в поле: Рикардо де Бургос Бенгоэтхеа (Испания)
Чемпионат Норвегии по футболу проходит с марта по ноябрь. В ноябре 2024 года "Глимт" отпраздновал свой четвертый титул чемпиона Норвегии (за всю историю существования клуба с 1916 года). Кадровые и финансовые ресурсы северного клуба далеки от показателей Англии, Германии, Испании. Но это не мешает норвежскому клубу громко врываться на международную арену в каждом сезоне и доставлять неудобства более титулованным клубам.
Кьетиль Кнутсену (главный тренер команды) с 2018 года удалось построить достаточно конкурентоспособную команду. Его "Глимт" всегда показывает ультра скоростной атакующий футбол, умение быстро переходить из обороны в контратаку, хороший прессинг. Тренер добивается от футболистов универсальности, что помогает игрокам если необходимо по ходу матча менять позиции, тем самым загонять в тупик своих соперников.
Пробить оборону "Глимта" тяжело, так как защитники встречают соперника очень высоко, контрпрессингуют и заставляют своих оппонентов ошибаться. Благодаря этому футболисты "Глимта" тратят гораздо меньше времени на розыгрыш мяча в своей штрафной и имеют преимущество в доставке мяча в штрафную соперника.
Одним из ключевых игроков является Патрик Берг, 26-летний полузащитник, который связывает линию защиты с полузащитой. Футболист выполняет огромный кусок работы в центре поля, продвигая мяч вперед и отдавая фантастические передачи на ход партнерам в штрафную соперника.
С первого тура "Буде-Глимт" уверенно шагает к своей цели. Выиграл у "Порту" (3:2), "Браги" (1:2), "Карабаха" (1:2), "Бешикташа" (2:1). Проиграла команда лишь "Манчестер Юнайтед" (3:2) и сыграла вничью с "Сент-Жиллуаз" (0:0).
На данный момент "Буде-Глимт" на каникулах. Но три месяца – это слишком длительный период для отдыха, поэтому большинство норвежских команд проводят товарищеские матчи, в том числе и "Глимт". Конечно, сегодня сложно утверждать, что команда находится в идеальной форме для матчей Лиги Европы, но в любом случае, "Маккаби" вряд ли будет легко с таким грозным соперником.
Ориентировочный состав:
У "Глимта" есть травмированные футболисты: Сивер Скейд, Даниэль Басси, Гуате Ветти. Скорее всего, ротацию главный тренер проводить не будет. Мы увидим практически тот же состав, что и в предыдущих матчах Лиги Европы.
В нынешнем сезоне "Маккаби" продолжает показывать боевой настрой и неплохой футбол. В израильской Премьер-лиге команда занимает второе место. Пока три очка отдаляют "Маккаби Тель-Авив" от первого. Еще есть время догнать и перегнать "Хапоэль Беэр-Шеву".
В Лиге Европы у израильского клуба дела идут хуже. 27 место и шансов попасть в стыковые матчи практически нет. Правда, стоит отметить, что соперники у "Маккаби" были не из легких. Ничего удивительного, что израильский клуб проиграл "Браге" (2:1) и "Реал Сосьедаду". Однако, по одному мячу все-таки смогли забить. Разгромное поражение от "Аякса" со счетом 5:0 подрезало крылья "Маккаби", но и разозлило по-спортивному. Следующие матчи с "Бешикташем" и РФШ команда выиграла (3:1 и 2:1).
Ориентировочный состав:
Жарко Лазетич (главный тренер "Маккаби Тель-Авив") имеет только одну проблему в составе. Травмирован ключевой футболист команды Сагив Йехезкель. Найти достойную замену универсальному игроку сложно.
Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Турнирное положение команд
По результатам сезона 2024 года в чемпионате Норвегии "Буде-Глимт" занимает первое место. В Лиге Европы Глимт на 13-ом месте.
"Маккаби Тель-Авив" на втором месте в Израильской Премьер-лиге после 19-ти туров чемпионата. В Лиге Европы дела обстоят гораздо хуже. Команда идет на 27-ом месте и ничто не говорит о том, что она будет иметь шанс на стыковые матчи.
Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч от UA-Футбол
У норвежского клуба обычно нет преград для атак. Они сломя голову рвутся к воротам соперника даже на “Олд Траффорд”. Что говорить о домашнем стадионе? "Буде-Глимт" будет вырывать победу любой ценой, ведь в восьмом туре им придется играть в гостях у "Ниццы". А выездные матчи "Глимт" проводит не всегда успешно.
У "Маккаби", скорее всего, будут проблемы. Команда сегодня одна из худших по качеству обороны среди всех участников Лиги Европы 2024/2025. Но, учитывая, что в последних пятнадцати матчах "Маккаби" забивала по одному мячу (минимум) в каждом поединке, есть шанс увидеть гол и воротах Хайкина.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.