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Битва неудачников. Хоффенхайм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 23.01.2025
Встреча двух кризисных команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы, 7-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Тоттенхэм 19:45
Трансляция – Megogо
Хоффенхайм
"Хоффенхайм" проводит один из худших сезонов в современной истории. За 17 беспрерывных лет в элите зинсхаймцы считанные разы впадали в столько глубокий кризис, в последний раз – в кампании 2015/16. Но тогда вторую половину сезона спасло назначение Юлиана Нагельсманна. В этом сезоне тоже была смена тренера, но Кристиан Ильцер – явно не спаситель уровня нынешнего коуча сборной Германии.
В Бундеслиге "Хоффенхайм" идет в трех пунктах от зоны вылета благодаря победе над новичками элиты "Хольштайном" (1:3) на выходных. Это была первая виктория в сезоне на выезде и первая в чемпионате с ноября, когда Ильцер ярко дебютировал против "РБ Лейпцига" (4:3). Единственный повод для оптимизма – беспроигрышная домашняя серия в ЛЕ, хотя уровень сопротивления был смешным: "Динамо" (2:0), румынское ФКСБ (0:0), хотя была и ничья против "Лиона" (2:2).
У зинсхаймцев есть проблемы в центре поля: Гриллич и Гриша Премель в лазарете, а Антон Штах едва вернулся к тренировкам. Также не сыграет ЦЗ Озан Кабак, быстрый нап Бебу и универсал атаки Мариус Бюльтер. Зимний новичок Гифт Орбан не может быть зарегистрирован, так что вся надежда на Крамарича и Гложека, забивших на двоих 3 гола на выходных.
Тоттенхэм
У "Тоттенхэма" дела не намного лучше. Всего 8 очков отделяют команду Энджа Постекоглу от зоны вылета. "Шпоры" не выдержали насыщенного календаря и игру на 4 фронта, тренер не решался на тактические изменения, что приводило к хоккейным выносам вроде 3:6 дома от "Ливерпуля". Наконец команду настиг кадровый кризис.
На проигранный матч "Эвертону" (3:2) в последнем туре у Постекоглу в распоряжении было всего 11 футболистов первой команды. В АПЛ это поражение стало третьим кряду и 7-м в 9 последних турах. Такими темпами, даже несмотря на все отговорки, Постекоглу может поплатиться своей должностью.
"Тоттенхэм" идет аккурат перед топ-8 в ЛЕ, но учитывая ситуацию в чемпионате, биться за прямую путевку любой ценой они не станут, ведь играть осталось почти некому. В Германии сыграет 4-й кипер Брендон Остин – Викарио вылетел, Кински не зарегистрирован, а Форстер страшно привозит. Соланке и Биссума вернулись к тренировкам, но их скорее всего поберегут на АПЛ. В защите как и раньше недостает Ромеро и ван де Вена, хорошо хоть Дэвис вернулся.
Ориентировочные составы
Хоффенхайм: Бауманн – Жандре, Чавес, Акпогума, Прасс – Бисхоф, Штах – Кадержабек, Крамарич, Гложек – Морстедт
Тоттенхэм: Остин – Порро, Дрэгушин, Дэвис, Спенс – Грей, Бергвалль, Кулусевски – Риширлисон, Лэнкшер, Мур
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|6
|5
|1
|0
|11-2
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|19
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|20
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|21
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|22
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|23
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|24
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|25
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|26
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|27
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|28
|"Бешикташ"
|6
|2
|0
|4
|6-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Хоффенхайм – Тоттенхэм от UA-Футбол
Встреча двух кризисных команд ничего предсказуемого не обещает. У "Тоттенхэма" кадровой кризис, "Хоффенхайм" разучился играть в футбол. Учитывая карточные домики в защите обоих, смело можно прогнозировать только результативный футбол. У "шпор" 1 сухой поединок в 10 последних турах, у зинсхаймцев – 2 сухих матча за 18 туров. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.15.
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