Лига Европы, 7-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Тоттенхэм 19:45

Трансляция – Megogо

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Хоффенхайм

"Хоффенхайм" проводит один из худших сезонов в современной истории. За 17 беспрерывных лет в элите зинсхаймцы считанные разы впадали в столько глубокий кризис, в последний раз – в кампании 2015/16. Но тогда вторую половину сезона спасло назначение Юлиана Нагельсманна. В этом сезоне тоже была смена тренера, но Кристиан Ильцер – явно не спаситель уровня нынешнего коуча сборной Германии.

В Бундеслиге "Хоффенхайм" идет в трех пунктах от зоны вылета благодаря победе над новичками элиты "Хольштайном" (1:3) на выходных. Это была первая виктория в сезоне на выезде и первая в чемпионате с ноября, когда Ильцер ярко дебютировал против "РБ Лейпцига" (4:3). Единственный повод для оптимизма – беспроигрышная домашняя серия в ЛЕ, хотя уровень сопротивления был смешным: "Динамо" (2:0), румынское ФКСБ (0:0), хотя была и ничья против "Лиона" (2:2).

У зинсхаймцев есть проблемы в центре поля: Гриллич и Гриша Премель в лазарете, а Антон Штах едва вернулся к тренировкам. Также не сыграет ЦЗ Озан Кабак, быстрый нап Бебу и универсал атаки Мариус Бюльтер. Зимний новичок Гифт Орбан не может быть зарегистрирован, так что вся надежда на Крамарича и Гложека, забивших на двоих 3 гола на выходных.

Тоттенхэм

У "Тоттенхэма" дела не намного лучше. Всего 8 очков отделяют команду Энджа Постекоглу от зоны вылета. "Шпоры" не выдержали насыщенного календаря и игру на 4 фронта, тренер не решался на тактические изменения, что приводило к хоккейным выносам вроде 3:6 дома от "Ливерпуля". Наконец команду настиг кадровый кризис.

На проигранный матч "Эвертону" (3:2) в последнем туре у Постекоглу в распоряжении было всего 11 футболистов первой команды. В АПЛ это поражение стало третьим кряду и 7-м в 9 последних турах. Такими темпами, даже несмотря на все отговорки, Постекоглу может поплатиться своей должностью.

"Тоттенхэм" идет аккурат перед топ-8 в ЛЕ, но учитывая ситуацию в чемпионате, биться за прямую путевку любой ценой они не станут, ведь играть осталось почти некому. В Германии сыграет 4-й кипер Брендон Остин – Викарио вылетел, Кински не зарегистрирован, а Форстер страшно привозит. Соланке и Биссума вернулись к тренировкам, но их скорее всего поберегут на АПЛ. В защите как и раньше недостает Ромеро и ван де Вена, хорошо хоть Дэвис вернулся.

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Жандре, Чавес, Акпогума, Прасс – Бисхоф, Штах – Кадержабек, Крамарич, Гложек – Морстедт

Тоттенхэм: Остин – Порро, Дрэгушин, Дэвис, Спенс – Грей, Бергвалль, Кулусевски – Риширлисон, Лэнкшер, Мур

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 6 5 1 0 11-2 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 19 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 20 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 21 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 23 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 24 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 25 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 26 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 27 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 28 "Бешикташ" 6 2 0 4 6-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Тоттенхэм от UA-Футбол

Встреча двух кризисных команд ничего предсказуемого не обещает. У "Тоттенхэма" кадровой кризис, "Хоффенхайм" разучился играть в футбол. Учитывая карточные домики в защите обоих, смело можно прогнозировать только результативный футбол. У "шпор" 1 сухой поединок в 10 последних турах, у зинсхаймцев – 2 сухих матча за 18 туров. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.15.