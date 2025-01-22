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Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
Порту - Олимпиакос. Прогноз и анонс матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
olympiacos.org
Соседи по турнирной таблице - разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл. Победа "кровь из носу" нужна обеим сторонам для сохранения места в зоне плей-офф.
Представляем очную битву греческой "легенды" и португальских "драконов". Конечно, украинских болельщиков лидер чемпионата Греции "Олимпиакос", за который выступает наш легионер Роман Яремчук.
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- "Порту" 22:00 "Олимпиакос"
- "Порту": последние новости
- "Олимпиакос": последние новости
- "Порту" - "Олимпиакос". Личные встречи
- "Порту" - "Олимпиакос". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Порту" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты
- "Порту" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол
7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 23-е января
Порту, Португалия. "Драгао"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
"Порту" 19:45 "Олимпиакос"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Порту": последние новости
Начала команда Жозе Тавареша этот год далеко не лучшим образом. Это очень мягко (!) говоря. Сначала в Кубке лиги Португалии минимально уступили для "Спортинга" (0:1), а уже в рамках регулярного чемпионата последовали два подряд поражения: от "Жил Висенте" (1:3) и "Насьоналя" (0:2).
И если фиаско от лидера первенства в лице "Спортинга" можно объяснить, то вот откровенно блеклую игру с середняком, или же даже представителем нижней части турнирной таблицы - откровенно сложно
У "драконов" явный спад и кризис. При этом, это касается сразу обоих аспектов: не только результатов, но еще и игры.
Однако, никакой катастрофы еще не случилось. В португальской Примейре "Порту" отстает от первого места лишь на 4 очка, а в Лиге Европы - есть все шансы пробиться в следующий раунд. В частности, после игры с "Олимпиакосом" подопечных 44-летнего специалиста ожидает поединок с израильским "Маккаби".
Ориентировочный состав "Порту": Клаудиу Рамос, Фернандеш, Перес, Отавио, Галену, Нико, Эустакио, Франко, Мора, Пепе, Саму.
"Олимпиакос": последние новости
В отличие от португальских "драконов", стартовал в этом календарном году "Олимпиакос" без поражений, тем самым подтвердив статус лидера национального первенства. В частности, имеем три подряд победы в 25-м году в чемпионате и гандикап над вторым в таблице "Панатинаикосом" в размере 4 зачетных баллов.
Примечательно, что как раз с этим самым "Панатинаикосом" на выезде "красно-белые" недавно и разошлись миром в первом четвертьфинале Кубка Греции.
Что касается нашего соотечественника в рядах "легенды", то Яремчук не имеет стабильной игровой практики в составе лидера греческой Суперлиги (принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сыграл лишь 265 минут) и отметился в этом сезоне лишь 2 мяча - причем оба были зафиксированы в матчах внутренней арены. В частности, последний Роман провел как раз в том же кубковом поединке против "Панатинаикоса". В той игре 29-летний воспитанник львовского футбола вышел на замену во втором тайме и вырвал для своей команды ничейный результат.
Кроме встречи с "Порту" на команду Мендилибара также ожидает еще противостояние с азербайджанским "Карабахом". "Олимпиакос" идет в верхней части турнирной таблицы, впрочем из-за высокой плотности команд в турнирной таблице, зачетные баллы нужно добывать в обоих поединках.
Ориентировочный состав "Олимпиакоса": Пасхалакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Стаменич, Музакитис, Родиней, Шикинью, Мартинш, Костулас.
"Порту" - "Олимпиакос". Личные встречи
В новейшей истории, на официальном уровне португальцы и греки пересекались очень редко и провели между собой лишь две встречи. Обе они прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 - и дважды триумфовал именно "Порту". При этом, оба поединка закончились с идентичным счетом: 2:0 в пользу "драконов".
Все остальные шесть поединков между этими коллективами прошли также под эгидой ЛЧ - в сезонах 1997-1999 годов.
Статистика очных поединков:
- Победы: 4:3
- Забитые мячи: 11:7
- В среднем голов за матч: 1.38 - 0.88
- Самая большая победа: 2:0 - 1:2
"Порту" - "Олимпиакос". Последние официальные матчи
"Порту":
"Олимпиакос":
Турнирное положение команд
Как было сказано выше, португальцы и греки являются практически соседями по турнирной таблице. Так, "Олимпиакос" опережает "Порту" на три позиции, однако разница в очках составляет лишь один пункт. Поэтому, текущая ситуация является максимально изменчивой для обоих коллективов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|19
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|20
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|22
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|24
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|25
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|26
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|27
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|28
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Порту" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты
"Порту" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья - 1:1. К сожалению, для Яремчука и компании - именно "Порту" является очевидным фаворитом этого противостояния по котировкам букмекеров. Это и неудивительно, так как поединок состоится в логове "драконов". Тем не менее, мы считаем, что наши команды на данном отрезке своего развития максимально равны по общему классу. Более того, игровая форма сейчас гораздо лучше именно у гостей - что и доказали последние матчи. А потому и оцениваем шансы подопечных Тавареша и Мендилибара как примерно равные. Отсюда, и поставим на боевую ничью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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