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Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы
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Порту - Олимпиакос. Прогноз и анонс матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

olympiacos.org

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Соседи по турнирной таблице - разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл. Победа "кровь из носу" нужна обеим сторонам для сохранения места в зоне плей-офф.

Представляем очную битву греческой "легенды" и португальских "драконов". Конечно, украинских болельщиков лидер чемпионата Греции "Олимпиакос", за который выступает наш легионер Роман Яремчук.

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СОДЕРЖАНИЕ

7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 23-е января

Порту, Португалия. "Драгао"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Порту" 19:45 "Олимпиакос"

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"Порту": последние новости

Начала команда Жозе Тавареша этот год далеко не лучшим образом. Это очень мягко (!) говоря. Сначала в Кубке лиги Португалии минимально уступили для "Спортинга" (0:1), а уже в рамках регулярного чемпионата последовали два подряд поражения: от "Жил Висенте" (1:3) и "Насьоналя" (0:2).

И если фиаско от лидера первенства в лице "Спортинга" можно объяснить, то вот откровенно блеклую игру с середняком, или же даже представителем нижней части турнирной таблицы - откровенно сложно

У "драконов" явный спад и кризис. При этом, это касается сразу обоих аспектов: не только результатов, но еще и игры.

Однако, никакой катастрофы еще не случилось. В португальской Примейре "Порту" отстает от первого места лишь на 4 очка, а в Лиге Европы - есть все шансы пробиться в следующий раунд. В частности, после игры с "Олимпиакосом" подопечных 44-летнего специалиста ожидает поединок с израильским "Маккаби".

Ориентировочный состав "Порту": Клаудиу Рамос, Фернандеш, Перес, Отавио, Галену, Нико, Эустакио, Франко, Мора, Пепе, Саму.

"Олимпиакос": последние новости

В отличие от португальских "драконов", стартовал в этом календарном году "Олимпиакос" без поражений, тем самым подтвердив статус лидера национального первенства. В частности, имеем три подряд победы в 25-м году в чемпионате и гандикап над вторым в таблице "Панатинаикосом" в размере 4 зачетных баллов.

Примечательно, что как раз с этим самым "Панатинаикосом" на выезде "красно-белые" недавно и разошлись миром в первом четвертьфинале Кубка Греции.

Что касается нашего соотечественника в рядах "легенды", то Яремчук не имеет стабильной игровой практики в составе лидера греческой Суперлиги (принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сыграл лишь 265 минут) и отметился в этом сезоне лишь 2 мяча - причем оба были зафиксированы в матчах внутренней арены. В частности, последний Роман провел как раз в том же кубковом поединке против "Панатинаикоса". В той игре 29-летний воспитанник львовского футбола вышел на замену во втором тайме и вырвал для своей команды ничейный результат.

Кроме встречи с "Порту" на команду Мендилибара также ожидает еще противостояние с азербайджанским "Карабахом". "Олимпиакос" идет в верхней части турнирной таблицы, впрочем из-за высокой плотности команд в турнирной таблице, зачетные баллы нужно добывать в обоих поединках.

Ориентировочный состав "Олимпиакоса": Пасхалакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Стаменич, Музакитис, Родиней, Шикинью, Мартинш, Костулас.

"Порту" - "Олимпиакос". Личные встречи

В новейшей истории, на официальном уровне португальцы и греки пересекались очень редко и провели между собой лишь две встречи. Обе они прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 - и дважды триумфовал именно "Порту". При этом, оба поединка закончились с идентичным счетом: 2:0 в пользу "драконов".

Все остальные шесть поединков между этими коллективами прошли также под эгидой ЛЧ - в сезонах 1997-1999 годов.

Статистика очных поединков:

  • Победы: 4:3
  • Забитые мячи: 11:7
  • В среднем голов за матч: 1.38 - 0.88
  • Самая большая победа: 2:0 - 1:2

Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 4

"Порту" - "Олимпиакос". Последние официальные матчи

"Порту":

Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 5

"Олимпиакос":

Порту - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025 - изображение 6

Турнирное положение команд

Как было сказано выше, португальцы и греки являются практически соседями по турнирной таблице. Так, "Олимпиакос" опережает "Порту" на три позиции, однако разница в очках составляет лишь один пункт. Поэтому, текущая ситуация является максимально изменчивой для обоих коллективов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16
2 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
3 Андерлехт "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14
4 Лион "Лион" 6 4 1 1 15-7 13
5 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13
7 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12
8 Рейнджерс Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11
10 ФКСБ ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11
11 Аякс "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10
12 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10
13 Буде-Глимт Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10
14 Рома Рома 6 2 3 1 8-5 9
15 Олимпиакос "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9
16 Ференцварош "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9
17 Виктория Виктория 6 2 3 1 10-9 9
18 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
19 Порту "Порту" 6 2 2 2 12-10 8
20 АЗ АЗ 6 2 2 2 9-9 8
21 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8
22 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
23 ПАОК ПАОК 6 2 1 3 10-8 7
24 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7
25 Эльфсборг "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7
26 Брага "Брага" 6 2 1 3 7-10 7
27 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6
28 Маккаби "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6
29 Славия Прага Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4
30 Твенте "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4
31 Мальме "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4
32 Лудогорец "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3
33 Карабах "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3
34 РФШ РФШ 6 0 2 4 5-12 2
35 Ницца "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Порту" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты

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"Порту" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. К сожалению, для Яремчука и компании - именно "Порту" является очевидным фаворитом этого противостояния по котировкам букмекеров. Это и неудивительно, так как поединок состоится в логове "драконов". Тем не менее, мы считаем, что наши команды на данном отрезке своего развития максимально равны по общему классу. Более того, игровая форма сейчас гораздо лучше именно у гостей - что и доказали последние матчи. А потому и оцениваем шансы подопечных Тавареша и Мендилибара как примерно равные. Отсюда, и поставим на боевую ничью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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