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Эльфсборг - Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эльфсборгом" и "Ниццой" в рамках этапа лиги в Лиге Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 22:00. Бурос. "Бурос Арена"
Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 9
"Ницца" практически лишена шансов на выход в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. Французская команда неудачно начала нынешнюю кампанию, но находит свою игровую форму в последних матчах. В общей турнирной таблице подопечные Франка Эса занимают предпоследнее место с двумя очками после шести матчей — хуже них только киевское "Динамо". А вот "Эльфсборг" приятно удивляет своими выступлениями в Европе, занимая 25-е место.
Новости "Эльфсборга"
Сезон в Швеции для "Эльфсборга" закончился еще в начале ноября. Команда Оскара Хильемарка завершила 2024 год на седьмой позиции в местном чемпионате, потеряв возможность сыграть в еврокубках в сезоне 2025/26. Но клуб из Буроса продолжил свои выступления на евроарене в текущей кампании, параллельно играя товарищеские матчи для того, чтобы поддерживать физическую форму и игровой тонус футболистов.
После того, как "Эльфсборг" ушел на вынужденную зимнюю паузу в домашних соревнованиях, они сыграли два поединка в Лиге Европы с "Атлетиком" (3:0), без шансов уступив команде из Бильбао, и азербайджанским "Карабахом" (1:0), который им удалось обыграть с минимальным счетом на своем поле. Также между этими матчами "желтые" успели провести три товарищеских матча, сыграв с местным "Юргорденом" (3:0) и "Хеккеном" (5:1), и сыграть спарринг с польским "Сталь Мелец" (0:2) на тренировочных сборах в Мурсии, что в Испании.
Хотя у "Эльфсборга" сейчас отсутствует стабильная игровая форма, их положение в Лиге Европы намного лучше, чем у команды, с которой им предстоит встретиться в четверг. Шведский клуб набрал 7 очков в шести матчах, сохраняя веру в то, что они смогут пошуметь во втором по силе еврокубковом турнире.
Новости "Ниццы"
Несмотря на очень нестабильную первую половину сезона, "Ницца" в последних пяти матчах набрала отличную форму. Сперва "орлята" прошли "Корте" в 1/32 финала Кубка Франции. Подопечные Франка Эса не обошлись без проблем в этом матче, играя основным составом, но таки переиграли команду из третьей национальной лиги в серии послематчевых пенальти.
Затем команда с южного побережья обыграла "Ренн" (3:2) и "Реймс" (2:4) в выездном матче, продемонстрировав веселый футбол с кучей голов, который указал на положительные изменения в игре "Ниццы", но и выявил проблемы в защите. Далее снова был Кубок Франции, но соперник на этот раз был гораздо серьезнее — "Бастия" из Лиги 2. Этот поединок вообще не складывался в пользу гостей, но Мохамед-Али Шо помог "Ницце" выйти в 1/8 финала местного Кубка.
Последний матч "Ниццы" на данный момент был сыгран на прошлой неделе, в пятницу 17-го января. "Орлята" отправились в Лилль, где проиграли одноименной команде из этого города со счетом 2:1. Итак, в итоге имеем четыре победы, из которых три были добыты в основное время, и лишь одно поражение в Лиге 1 от лучшей команды на дистанции.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|19
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|20
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|22
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|24
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|25
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|26
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|27
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|28
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Цифры и факты
- Эта игра станет первой встречей между командами в официальных соревнованиях;
- В каждом из последних пяти матчей "Ниццы" в Лиге 1 было забито не менее трех голов;
- "Эльфсборг" проиграл лишь в одном из последних пяти официальных поединков.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе хозяев накануне этого матча отсутствует лишь Пер Фрик, 32-летний шведский нападающий, который не является основным выбором на этой позиции для Оскара Хильемарка.
"Ницца" не имеет пополнений в своем лазарете. Эту игру точно пропустит Жереми Бога, Моиз Бомбито, Виктор Оракпо, а также Морган Сансон и Терем Моффи, которые до сих пор восстанавливаются от тяжелых травм.
"Эльфсборг", 4-4-2: Петтерссон — Хульт, Йегбе, Хольмен, Бухари — Касем, Б. Зенели, Оума, Гедлунд — А. Зенели, Гольтен
"Ницца", 3-4-2-1: Булка — Данте, Ндаишимийе, Абдельмонем — Бар, П. Росарио, Будауи, Клосс — Диоп, Гессан - Лаборд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эльфсборгом" и "Ниццой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Хозяева могут дать серьезный бой сопернику на своем поле. Номинальным фаворитом в данном противостоянии, по версии букмекеров, является "Ницца". Для гостей это будет тяжелый матч, однако ожидается, что эта игра будет такой же результативной, как и подавляющее количество предыдущих матчей этого клуба. Учитывая замечательный выбор у Франка Эса в атакующей линии своей команды, по нашему мнению, в этой игре будет забито по крайней мере три гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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