Эльфсборг - Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур

23 января. 22:00. Бурос. "Бурос Арена"

Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 9

"Ницца" практически лишена шансов на выход в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. Французская команда неудачно начала нынешнюю кампанию, но находит свою игровую форму в последних матчах. В общей турнирной таблице подопечные Франка Эса занимают предпоследнее место с двумя очками после шести матчей — хуже них только киевское "Динамо". А вот "Эльфсборг" приятно удивляет своими выступлениями в Европе, занимая 25-е место.

Новости "Эльфсборга"

Сезон в Швеции для "Эльфсборга" закончился еще в начале ноября. Команда Оскара Хильемарка завершила 2024 год на седьмой позиции в местном чемпионате, потеряв возможность сыграть в еврокубках в сезоне 2025/26. Но клуб из Буроса продолжил свои выступления на евроарене в текущей кампании, параллельно играя товарищеские матчи для того, чтобы поддерживать физическую форму и игровой тонус футболистов.

После того, как "Эльфсборг" ушел на вынужденную зимнюю паузу в домашних соревнованиях, они сыграли два поединка в Лиге Европы с "Атлетиком" (3:0), без шансов уступив команде из Бильбао, и азербайджанским "Карабахом" (1:0), который им удалось обыграть с минимальным счетом на своем поле. Также между этими матчами "желтые" успели провести три товарищеских матча, сыграв с местным "Юргорденом" (3:0) и "Хеккеном" (5:1), и сыграть спарринг с польским "Сталь Мелец" (0:2) на тренировочных сборах в Мурсии, что в Испании.

Хотя у "Эльфсборга" сейчас отсутствует стабильная игровая форма, их положение в Лиге Европы намного лучше, чем у команды, с которой им предстоит встретиться в четверг. Шведский клуб набрал 7 очков в шести матчах, сохраняя веру в то, что они смогут пошуметь во втором по силе еврокубковом турнире.

Новости "Ниццы"

Несмотря на очень нестабильную первую половину сезона, "Ницца" в последних пяти матчах набрала отличную форму. Сперва "орлята" прошли "Корте" в 1/32 финала Кубка Франции. Подопечные Франка Эса не обошлись без проблем в этом матче, играя основным составом, но таки переиграли команду из третьей национальной лиги в серии послематчевых пенальти.

Затем команда с южного побережья обыграла "Ренн" (3:2) и "Реймс" (2:4) в выездном матче, продемонстрировав веселый футбол с кучей голов, который указал на положительные изменения в игре "Ниццы", но и выявил проблемы в защите. Далее снова был Кубок Франции, но соперник на этот раз был гораздо серьезнее — "Бастия" из Лиги 2. Этот поединок вообще не складывался в пользу гостей, но Мохамед-Али Шо помог "Ницце" выйти в 1/8 финала местного Кубка.

Последний матч "Ниццы" на данный момент был сыгран на прошлой неделе, в пятницу 17-го января. "Орлята" отправились в Лилль, где проиграли одноименной команде из этого города со счетом 2:1. Итак, в итоге имеем четыре победы, из которых три были добыты в основное время, и лишь одно поражение в Лиге 1 от лучшей команды на дистанции.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 19 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 20 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 22 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 25 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 26 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 27 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 28 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Цифры и факты

Эта игра станет первой встречей между командами в официальных соревнованиях;

В каждом из последних пяти матчей "Ниццы" в Лиге 1 было забито не менее трех голов;

"Эльфсборг" проиграл лишь в одном из последних пяти официальных поединков.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе хозяев накануне этого матча отсутствует лишь Пер Фрик, 32-летний шведский нападающий, который не является основным выбором на этой позиции для Оскара Хильемарка.

"Ницца" не имеет пополнений в своем лазарете. Эту игру точно пропустит Жереми Бога, Моиз Бомбито, Виктор Оракпо, а также Морган Сансон и Терем Моффи, которые до сих пор восстанавливаются от тяжелых травм.

"Эльфсборг", 4-4-2: Петтерссон — Хульт, Йегбе, Хольмен, Бухари — Касем, Б. Зенели, Оума, Гедлунд — А. Зенели, Гольтен

"Ницца", 3-4-2-1: Булка — Данте, Ндаишимийе, Абдельмонем — Бар, П. Росарио, Будауи, Клосс — Диоп, Гессан - Лаборд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эльфсборгом" и "Ниццой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Хозяева могут дать серьезный бой сопернику на своем поле. Номинальным фаворитом в данном противостоянии, по версии букмекеров, является "Ницца". Для гостей это будет тяжелый матч, однако ожидается, что эта игра будет такой же результативной, как и подавляющее количество предыдущих матчей этого клуба. Учитывая замечательный выбор у Франка Эса в атакующей линии своей команды, по нашему мнению, в этой игре будет забито по крайней мере три гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.