ПАОК - Славия: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

"ПАОК" одержал фантастическую победу со счётом 5:0 над "Ференцварошем" в последнем матче группового этапа Лиги Европы. Посмотрим, что они смогут показать в матче против "Славии".

Лига Европы, 7 тур

23 января 2025, 22:00 – "Тумба"

Главный арбитр: Матей Юг

ПАОК – Славия

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ПАОК

Греческий клуб сталкивается с трудностями в реализации моментов. На данный момент команда Развана Луческу занимает 4-е место в национальном чемпионате и 22-е место в Лиге Европы (они проходят в квалификацию плей-офф).

Отсутствие ключевых игроков может повлиять на игру в четверг: из-за травмы в матче 7-го тура Лиги Европы не смогут сыграть Андрей Живкович и Деян Ловрен.

В последних матчах Лиги Европы "ПАОК" уверенно побеждает, за исключением игры против "красных дьяволов" и неожиданного поражения от "ФКСБ".

Славия

Чешская "Славия" Прага демонстрирует нестабильные результаты как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Команда Йиндриха Трпишовского занимает 1-е место в Первой лиге Чехии, но в Лиге Европы они не выходят в квалификацию плей-офф. В ЛЕ "Славия" имеет только поражения, одну ничью и ни одной победы.

Ключевые игроки чешской команды пропустят матчи против греческого клуба и "Мальме", что может осложнить их участие в турнире. Полузащитник Лукаш Ворлицкий восстанавливается после мышечного повреждения, а защитник Влцек пропустит матч из-за травмы колена.

Статистика встреч

В рамках Лиги Европы УЕФА команды "Славия" Прага и "ПАОК" встречались дважды. Первая игра прошла 28 ноября 2002 года в Салониках, где "ПАОК" одержал минимальную победу 1:0. В ответной игре 12 декабря 2002 года "Славия" разгромила "ПАОК" со счётом 4:0, добившись уверенной победы.

Лига Европы УЕФА 2002/2003, 28.11.02 | "ПАОК" 1 - 0 "Славия Прага"

Лига Европы УЕФА 2002/2003, 12.12.02 | "Славия Прага" 4 - 0 "ПАОК"

Последние матчи команд

ПАОК

Суперлига 2024/2025, 19.01.2025 | "Арис Салоники" 0 - 0 "ПАОК"

Суперлига 2024/2025, 12.01.2025 | "ПАОК" 1 - 2 "Волос"

Суперлига 2024/2025, 09.01.2025 | "ПАОК" 1 - 1 "АЕК Афины"

Суперлига 2024/2025, 05.01.2025 | "Панатинаикос" 2 - 1 "ПАОК"

Суперлига 2024/2025, 22.12.2024 | "ПАОК" 3 - 0 "Атромитос"

Славия

Первая лига Чехии 2024/2025, 15.12.2024 | "Теплице" 1 - 0 "Славия Прага"

Первая лига Чехии 2024/2025, 12.12.2024 | "Славия Прага" 1 - 2 "Андерлехт"

Первая лига Чехии 2024/2025, 08.12.2024 | "Сигма Оломоуц" 2 - 0 "Славия Прага"

Первая лига Чехии 2024/2025, 05.12.2024 | "Баник Острава" 2 - 0 "Славия Прага"

Первая лига Чехии 2024/2025, 01.12.2024 | "Славия Прага" 1 - 0 "Слован Либерец"

Турнирное положение

"ПАОК" занимает 4-е место в греческой Суперлиге с 10 победами, 4 ничьими и 5 поражениями после 19 матчей. В Лиге Европы "ПАОК" на 6-м месте после 6 матчей, с 2 победами, 1 ничьей и 3 поражениями, набрав 7 очков.

"Славия" занимает 1-е место в чемпионате Чехии, одержав 16 побед. В Лиге Европы "Славия" не имеет успеха, занимая 29-е место после 6 матчей, с 1 победой, 1 ничьей и 4 поражениями, набрав 4 очка с разницей мячей -2.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Чешская "Славия Прага", хотя и лидирует в Первой лиге Чехии, не смогла обеспечить себе место в квалификации плей-офф Лиги Европы, что ставит её в сложное положение перед решающими матчами. Поскольку "ПАОК" играет дома, у него будет преимущество, но не стоит забывать об их трудностях с реализацией, поэтому прогнозирую ничейный результат, который позволит греческой команде сохранить шансы на плей-офф.