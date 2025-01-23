Мальме - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы. 7-й тур.

22.01.2025. "Мальме Арена" (Мальме)

Главный судья: Саша Штегеманн (Германия)

"Мальме" 19:45 "Твенте"

"Мальме" и "Твенте" подходят к очному противостоянию, находясь в одинаково тяжелом положении - коллективы имеют одинаковое количество очков и делят между собой 30-ю строчку в общей таблице. Перспективы не радужные для обоих клубов, а хозяева поля еще и не проводят официальных встреч с прошлого года из-за того, что их национальный чемпионат закончился еще в начале ноября. Поэтому логично будет предположить, что шведы, даже несмотря на несколько сыгранных товарищеских матчей, находятся не в лучших кондициях.

Гости также не имеют много поводов для радости, ведь они до сих пор не одержали ни одной еврокубковой победы и могут пролететь мимо "евровесны" в этом сезоне. Для того, чтобы сохранить шансы на попадание в топ-24 обеим командам необходимо лишь побеждать сегодня!

Новости "Мальме"

"Мальме" второй раз подряд и в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Швеции. На этот раз "небесно-голубым" никто не сумел навязать хоть сколько-то серьезной конкуренции. Отрыв от ближайшего преследователя составил аж 11 очков. Однако, несмотря на положительные эмоции от чемпионства, шведы столкнулись с непривычной для европейского футбола проблемой. Последний матч, который они сыграли в рамках чемпионата, состоялся еще в ноябре, и с тех пор поддерживать форму игроки "Мальме" были вынуждены путем тренировок, еврокубковых матчей, а затем и товарищеских встреч.

Однако, стоит отметить, что уровень Лиги Европы подопечные Генрика Ридстрема все же не смогли потянуть в этом сезоне. В активе у скандинавов только победа над "Карабахом" (2:1) и ничья с "Галатасараем" (1:1), а в пассиве - четыре поражения. Однако теоретические шансы продолжить борьбу за плей-офф до сих пор сохраняются. Для этого необходимо набирать максимум очков в последних турах против "Твенте" и "Славии", ожидая осечек конкурентов.

Новости "Твенте"

"Твенте" также не сумело приятно удивить своих фантов выступлениями в нынешнем еврокубке. Команда набрала четыре очка и, как соперник, на три балла отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира. Именно поэтому исправлять проблему необходимо экстренно - если не побеждать в сегодняшней игре, то в лучшем случае останутся лишь теоретические шансы на продолжение борьбы.

Однако, несмотря на неудачные результаты, назвать подопечных Мартенса безнадежными точно нельзя, ведь они в этой ЛЕ уже играли против очень солидных соперников, а в некоторых матчах им не хватало совсем немного до победы.

"Мальме" - "Твенте". Последние матчи команд

Последние матчи "Мальме":

"Либерец" 0:1 "Мальме"

"Мальме" 1:3 "Спарта Прага"

"Мальме" 2:2 "Галатасарай"

"РФС" 0:1 "Мальме"

"Мальме" 5:2 (после ДЧ) "Торсланда"

Последние матчи "Твенте":

"НАК Бреда" 2:1 "Твенте"

"Гоу Эхед Иглс" 3:1 "Твенте"

"Твенте" 6:2 "Виллем II"

"Вердер Бремен" 2:3 "Твенте"

"АЗ Алкмар" 1:0 "Твенте"

"Мальме" - "Твенте". Турнирное положение

Как мы уже обсуждали выше, обе команды располагают четырьмя зачетными баллами после шести сыгранных туров. Этого, конечно, не хватает, чтобы находиться в заветной зоне стыковых матчей. Расстояние между этими двумя коллективами и 24-й строчкой составляет три очка, но есть еще четыре команды ("Маккаби", "Хоффенхайм", "Брага" и "Бешикташ"), которые имеют по семь зачетных пунктов и делят между собой места между 25 и 29. Этот факт значит, что обоим коллективам для попадания в плей-офф нужно не только побеждать в своих матчах, но и надеяться на потери очков от конкурентов.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Мальме – Твенте Смотреть трансляцию

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались между собой. Эта игра станет дебютным противостоянием "Мальме" и "Твенте".

Прогноз

Сезон в Швеции уже давно закончился, а поддерживать форму через товарищеские встречи вместо заслуженного отпуска непросто не только с физической, но и с моральной точки зрения. Однако даже в этих матчах результаты "небесно-голубых" не впечатляют.

"Твенте", конечно, также переживает спад, но этот клуб все же имеет игроков более высокого класса, чем чемпион Швеции. Ну и не забывайте, что гости на протяжении всего турнира показывают неплохой футбол. Получилось дать бой "Ман Юнайтед" (1:1), а "Ниццу" и "Фенербахче" они были обязаны обыгрывать, но немного не хватило везения. Наш прогноз - победа "Твенте".