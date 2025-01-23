Айнтрахт - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Успех "Айнтрахта" можно смело назвать одним из самых сенсационных прорывов среди не топовых клубов в этом сезоне. Но сейчас для немецкого коллектива начинается настоящая проверка на прочность. Клуб забрался очень высоко, но удерживать добытые позиции придется уже без главного творца этих результатов - Омара Мармуша, который покинул клуб несколько дней назад. Однако, даже без своей главной звезды, "Айнтрахт" может гарантировать себе попадание в топ-8 ЛЕ, если сумеет победить сегодня.

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"Ференцварош" уже больше месяца не участвовал в официальных матчах из-за того, что чемпионат Венгрии ушел на зимнюю паузу. Во время этой паузы во главе коллектива произошли изменения. Теперь к возвращению на европейскую арену команду готовит легенда ирландского футбола - Робби Кин. Для него эта встреча станет дебютной на уровне Лиги Европы (в качестве тренера).

Лига Европы. 7-й тур.

22.01.2025. "Дойче банк Парк" (Франкфурт-на-Майне)

Главный судья: Энеа Йорги (Албания)

"Айнтрахт" 22:00 "Ференцварош"

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Новости "Айнтрахта"

"Орлы" в этом сезоне превосходят все ожидания своих фанатов. До декабря они даже навязывали борьбу "Баварии" за первое место в чемпионате, но под конец года все же произошел ожидаемый спад (отрезок из пяти матчей без побед). Зимний перерыв пошел команде на пользу, после отдыха были одержаны победы во всех трех турах после возобновления Бундеслиги, а "Боруссия" была обыграна даже без звездного Омара Мармуша, который попрощался с партнерами и болельщиками после финального свистка.

Немецкий коллектив неплохо проявляет себя и в Лиге Европы. Да, конечно, очевидно, что основная ставка делается на первенство страны. Это подтверждается регулярной ротацией на матчах ЛЕ. Однако ближе к решающим поединкам и плей-офф акцент может сместиться. Хозяевам было бы хорошо гарантировать себе место в топ-8 уже сегодня, поскольку в последнем туре их ждет непростой выезд к "Роме".

Новости "Ференцвароша"

Паскаль Янсен лишь полгода успел поработать в команде. Боссы клуба не простили ему второй позиции в чемпионате после половины дистанции. Очков действительно было потеряно очень много, особенно как для такого гранда местного футбола. Однако, вероятно, окончательное решение об отставке коуча было принято после унизительного поражения от "ПАОКа" в Лиге Европы (0:5). Хотя до этого дела в турнире шли неплохо: три победы в шести турах, одна из которых - над "Ниццей" (1:0).

Теперь новую главу в клубе будет писать Робби Кин. У него были полноценные сборы и почти три недели на подготовку. По товарищеским матчам судить о прогрессе команды трудно, но в двух спаррингах против не очень сильных оппонентов его подопечные не забили ни одного гола.

"Айнтрахт" - "Ференцварош". Последние матчи команд

Последние матчи "Айнтрахта":

"Айнтрахт" 2:0 "Боруссия Д."

"Айнтрахт" 4:1 "Фрайбург"

"Санкт-Паули" 0:1 "Айнтрахт"

"Айнтрахт" 1:3 "Майнц"

"РБ Лейпциг" 2:1 "Айнтрахт"

Последние матчи "Ференцвароша":

"Пьяст Гливице" 1:0 "Ференцварош"

"Пройссен Мюнстер" 0:0 "Ференцварош"

"Ньиредьгаза" 0:1 "Ференцварош"

"ПАОК" 5:0 "Ференцварош"

"Ференцварош" 1:0 "Залаэгерсерг"

"Айнтрахт" - "Ференцварош". Турнирное положение команд

Как мы уже говорили ранее, в случае сегодняшней победы немецкий коллектив вполне может заблаговременно гарантировать себе участие в 1/8 финала ЛЕ, ведь сейчас идет на шестой строчке, оторвавшись на один зачетный балл от седьмой команды («МЮ») и на два от восьмой (эту позицию делят сразу три клуба). Плотность таблицы, в случае победы, даже позволяет немцам сравняться с "Лацио", который сейчас находится на вершине - конечно, если итальянцы проиграют в параллельном матче.

У гостей ситуация тоже неплохая. Венгры закрепились на 16 строчке и имеют двухочковый отрыв от преследователей за пределами топ-24. Положение "Ференцвароша" хоть и стабильное, но для того, чтобы пройти дальше терять очки в последних турах не желательно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 19 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 20 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 22 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 25 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 26 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 27 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 28 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались между собой. Эта игра станет дебютным противостоянием "Айнтрахта" и "Ференцвароша".

"Айнтрахт" - "Ференцварош". Ставка и коэффициенты

"Айнтрахт" - "Ференцварош". Прогноз на матч от UA-Футбол

Конечно, болельщики, которые помнят, каким Робби Кин был неуступчивым футболистом, точно не будут сомневаться в том, что он (как тренер) не будет иметь никаких проблем с мотивацией для своих подопечных. Но в матчах с такими сильными соперниками этого морального аспекта может быть мало - нужно решать и другие проблемы команды. До него, в рамках ЛЕ, "Ференцварош" в гостях одолел только киевское "Динамо", которое до сих пор идет на последней строчке таблицы. Что касается январских товарищеских матчей, то они, мягко говоря, не впечатляют.

Ну а немецкая команда шикарно начала этот календарный год, оставив недавний спад позади. А стоит ли говорить, что у "орлов" только в последнем туре прервалась 18-матчевая беспроигрышная домашняя серия в Лиге Европы (лучший результат в истории турнира)? Сегодня у хозяев будут все шансы, чтобы начать новый цикл. Даже несмотря на уход из команды Мармуша. Наш прогноз - победа "Айнтрахта".