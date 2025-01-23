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Лацио – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Лига Европы
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Лацио" и "Реал Сосьедада" в рамках 7-го тура Лиги Европы

Лацио – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречаются опытные еврокубковые бойцы, претендующие на выход в следующую стадию турнира.

Содержание

7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 23 января
Италия, Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"
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Новости "Лацио"

"Лацио" подходит к матчу против "Реал Сосьедад" в хорошем настроении после уверенной победы над "Вероной" в Серии А со счетом 3:0. Этот успех помог римлянам частично восстановить уверенность в своих силах после нестабильных результатов последних недель. Предыдущие встречи команды были разными по результатам: ничья из "Комо" 1:1 на домашнем поле и болезненное поражение в римском дерби от "Ромы" 0:2. До этого "Лацио" также сыграл вничью с "Аталантой" (1:1) и одержал важную выездную победу над "Лечче" (2:1). Римляне с 39 очками занимают 4 место в Серии А, отставая от "Наполи" на 11 очков.

В Лиге Европы дела у итальянцев обстоят гораздо лучше. Команда находится на вершине таблицы с 16 очками, сыграв только одну ничью против "Лудогорца" в 6 матчах.

Новости "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" подходит к матчу против "Лацио" после серии разных результатов. Баски недавно уступили аутсайдеру "Валенсии" в матче Примеры 0:1, где им не хватало эффективности в реализации моментов. Однако команда ранее показала уверенную игру, одержав победу над "Райо Вальекано" 3:1 в Кубке Испании и минимально обыграв "Вильярреал" 1:0 во встрече чемпионата. До этого была комфортная победа над "Понферрадиной" 2:0 в кубке Испании. В то же время поражение от "Сельты" 0:2 в конце декабря показывает, что игра команды и ее результаты не стабильны.

"Реал Сосьедад" занимает двенадцатую позицию с 10 очками в активе в Лиге Европы. Как и в Примере, результаты команды не отличаются стабильностью. Команда одержала победу над киевским "Динамо" 3:0 и "Аяксом" 2:0. До этого были поражения от чешской "Виктории" и "Андерлехта" из Бельгии с одинаковым счетом 1:2. Победа над "Лацио" позволит испанцам претендовать на место в первой восьмерке.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Лацио" есть кадровые проблемы накануне матча. Травмированные Лаццари, Патрик и Весино из-за дисквалификации не будут играть Лука Пеллегрини и Жиго.

Ориентировочный состав "Лацио": Проведель – Хисай, Романьоли, Хила, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исаксен, Диа, Дзакканьи – Кастельянос.

У "Реал Сосьедада" травмирован и пропустит матч Амари Траоре, но его трудно назвать ключевым игроком команды.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Оласагасти, Агерд, Субельдия, Элустондо – Барренечеа, Серхио Гомес, Субименди, Кубо – Оярсабаль, Беккер.

"Лацио" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

  • 11.08.11. Лацио - Реал Сосьедад 2:0 (Товарищеский матч)

Единственный матч команды сыграли летом 2011 во время предсезонной подготовки. "Лацио" победил благодаря голам Джибриля Сиссе и Джузеппе Скулли.

Последние матчи "Лацио"

  • 19.01. Верона - Лацио 0:3 (Серия А)
  • 10.01. Лацио – Комо 1:1 (Серия А)
  • 05.01. Рома - Лацио 2:0 (Серия А)
  • 28.12. Лацио - Аталанта 1:1 (Серия А)
  • 21.12. Лечче – Лацио 1:2 (Серия А)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

  • 19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
  • 16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
  • 13.01. Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 (Примера)
  • 05.01. Понферрадина - Реал Сосьедад 0:2 (Кубок Испании)
  • 21.12. Сельта - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16
2 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
3 Андерлехт "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14
4 Лион "Лион" 6 4 1 1 15-7 13
5 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13
7 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12
8 Рейнджерс Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11
10 ФКСБ ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11
11 Аякс "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10
12 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10
13 Буде-Глимт Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10
14 Рома Рома 6 2 3 1 8-5 9
15 Олимпиакос "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9
16 Ференцварош "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9
17 Виктория Виктория 6 2 3 1 10-9 9
18 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
19 Порту "Порту" 6 2 2 2 12-10 8
20 АЗ АЗ 6 2 2 2 9-9 8
21 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8
22 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
23 ПАОК ПАОК 6 2 1 3 10-8 7
24 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7
25 Эльфсборг "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7
26 Брага "Брага" 6 2 1 3 7-10 7
27 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6
28 Маккаби "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6
29 Славия Прага Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4
30 Твенте "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4
31 Мальме "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4
32 Лудогорец "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3
33 Карабах "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3
34 РФШ РФШ 6 0 2 4 5-12 2
35 Ницца "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Лацио" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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3.25
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"Лацио" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Команды в целом равны по классу, однако удачнее в турнире выступают хозяева. Обе команды забивают регулярно, поэтому считаем, что они смогут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,98.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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