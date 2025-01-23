Лацио – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

Встречаются опытные еврокубковые бойцы, претендующие на выход в следующую стадию турнира.

7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 23 января

Италия, Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"

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Новости "Лацио"

"Лацио" подходит к матчу против "Реал Сосьедад" в хорошем настроении после уверенной победы над "Вероной" в Серии А со счетом 3:0. Этот успех помог римлянам частично восстановить уверенность в своих силах после нестабильных результатов последних недель. Предыдущие встречи команды были разными по результатам: ничья из "Комо" 1:1 на домашнем поле и болезненное поражение в римском дерби от "Ромы" 0:2. До этого "Лацио" также сыграл вничью с "Аталантой" (1:1) и одержал важную выездную победу над "Лечче" (2:1). Римляне с 39 очками занимают 4 место в Серии А, отставая от "Наполи" на 11 очков.



В Лиге Европы дела у итальянцев обстоят гораздо лучше. Команда находится на вершине таблицы с 16 очками, сыграв только одну ничью против "Лудогорца" в 6 матчах.

Новости "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" подходит к матчу против "Лацио" после серии разных результатов. Баски недавно уступили аутсайдеру "Валенсии" в матче Примеры 0:1, где им не хватало эффективности в реализации моментов. Однако команда ранее показала уверенную игру, одержав победу над "Райо Вальекано" 3:1 в Кубке Испании и минимально обыграв "Вильярреал" 1:0 во встрече чемпионата. До этого была комфортная победа над "Понферрадиной" 2:0 в кубке Испании. В то же время поражение от "Сельты" 0:2 в конце декабря показывает, что игра команды и ее результаты не стабильны.

"Реал Сосьедад" занимает двенадцатую позицию с 10 очками в активе в Лиге Европы. Как и в Примере, результаты команды не отличаются стабильностью. Команда одержала победу над киевским "Динамо" 3:0 и "Аяксом" 2:0. До этого были поражения от чешской "Виктории" и "Андерлехта" из Бельгии с одинаковым счетом 1:2. Победа над "Лацио" позволит испанцам претендовать на место в первой восьмерке.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Лацио" есть кадровые проблемы накануне матча. Травмированные Лаццари, Патрик и Весино из-за дисквалификации не будут играть Лука Пеллегрини и Жиго.

Ориентировочный состав "Лацио": Проведель – Хисай, Романьоли, Хила, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исаксен, Диа, Дзакканьи – Кастельянос.

У "Реал Сосьедада" травмирован и пропустит матч Амари Траоре, но его трудно назвать ключевым игроком команды.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Оласагасти, Агерд, Субельдия, Элустондо – Барренечеа, Серхио Гомес, Субименди, Кубо – Оярсабаль, Беккер.

"Лацио" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

11.08.11. Лацио - Реал Сосьедад 2:0 (Товарищеский матч)

Единственный матч команды сыграли летом 2011 во время предсезонной подготовки. "Лацио" победил благодаря голам Джибриля Сиссе и Джузеппе Скулли.

Последние матчи "Лацио"

19.01. Верона - Лацио 0:3 (Серия А)

10.01. Лацио – Комо 1:1 (Серия А)

05.01. Рома - Лацио 2:0 (Серия А)

28.12. Лацио - Аталанта 1:1 (Серия А)

21.12. Лечче – Лацио 1:2 (Серия А)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

13.01. Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 (Примера)

05.01. Понферрадина - Реал Сосьедад 0:2 (Кубок Испании)

21.12. Сельта - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 19 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 20 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 22 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 25 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 26 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 27 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 28 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Лацио" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Лацио" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Команды в целом равны по классу, однако удачнее в турнире выступают хозяева. Обе команды забивают регулярно, поэтому считаем, что они смогут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,98.