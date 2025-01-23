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Лацио – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Лацио" и "Реал Сосьедада" в рамках 7-го тура Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются опытные еврокубковые бойцы, претендующие на выход в следующую стадию турнира.
- Новости "Лацио"
- Новости "Реал Сосьедад"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Лацио" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- Последние матчи "Лацио"
- Последние матчи "Реал Сосьедада"
- Турнирное положение команд
- "Лацио" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
- "Лацио" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 23 января
Италия, Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"
"Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Лацио"
"Лацио" подходит к матчу против "Реал Сосьедад" в хорошем настроении после уверенной победы над "Вероной" в Серии А со счетом 3:0. Этот успех помог римлянам частично восстановить уверенность в своих силах после нестабильных результатов последних недель. Предыдущие встречи команды были разными по результатам: ничья из "Комо" 1:1 на домашнем поле и болезненное поражение в римском дерби от "Ромы" 0:2. До этого "Лацио" также сыграл вничью с "Аталантой" (1:1) и одержал важную выездную победу над "Лечче" (2:1). Римляне с 39 очками занимают 4 место в Серии А, отставая от "Наполи" на 11 очков.
В Лиге Европы дела у итальянцев обстоят гораздо лучше. Команда находится на вершине таблицы с 16 очками, сыграв только одну ничью против "Лудогорца" в 6 матчах.
Новости "Реал Сосьедад"
"Реал Сосьедад" подходит к матчу против "Лацио" после серии разных результатов. Баски недавно уступили аутсайдеру "Валенсии" в матче Примеры 0:1, где им не хватало эффективности в реализации моментов. Однако команда ранее показала уверенную игру, одержав победу над "Райо Вальекано" 3:1 в Кубке Испании и минимально обыграв "Вильярреал" 1:0 во встрече чемпионата. До этого была комфортная победа над "Понферрадиной" 2:0 в кубке Испании. В то же время поражение от "Сельты" 0:2 в конце декабря показывает, что игра команды и ее результаты не стабильны.
"Реал Сосьедад" занимает двенадцатую позицию с 10 очками в активе в Лиге Европы. Как и в Примере, результаты команды не отличаются стабильностью. Команда одержала победу над киевским "Динамо" 3:0 и "Аяксом" 2:0. До этого были поражения от чешской "Виктории" и "Андерлехта" из Бельгии с одинаковым счетом 1:2. Победа над "Лацио" позволит испанцам претендовать на место в первой восьмерке.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Лацио" есть кадровые проблемы накануне матча. Травмированные Лаццари, Патрик и Весино из-за дисквалификации не будут играть Лука Пеллегрини и Жиго.
Ориентировочный состав "Лацио": Проведель – Хисай, Романьоли, Хила, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исаксен, Диа, Дзакканьи – Кастельянос.
У "Реал Сосьедада" травмирован и пропустит матч Амари Траоре, но его трудно назвать ключевым игроком команды.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Оласагасти, Агерд, Субельдия, Элустондо – Барренечеа, Серхио Гомес, Субименди, Кубо – Оярсабаль, Беккер.
"Лацио" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- 11.08.11. Лацио - Реал Сосьедад 2:0 (Товарищеский матч)
Единственный матч команды сыграли летом 2011 во время предсезонной подготовки. "Лацио" победил благодаря голам Джибриля Сиссе и Джузеппе Скулли.
Последние матчи "Лацио"
- 19.01. Верона - Лацио 0:3 (Серия А)
- 10.01. Лацио – Комо 1:1 (Серия А)
- 05.01. Рома - Лацио 2:0 (Серия А)
- 28.12. Лацио - Аталанта 1:1 (Серия А)
- 21.12. Лечче – Лацио 1:2 (Серия А)
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
- 16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
- 13.01. Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 (Примера)
- 05.01. Понферрадина - Реал Сосьедад 0:2 (Кубок Испании)
- 21.12. Сельта - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|19
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|20
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|22
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|24
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|25
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|26
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|27
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|28
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Лацио" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
"Лацио" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Команды в целом равны по классу, однако удачнее в турнире выступают хозяева. Обе команды забивают регулярно, поэтому считаем, что они смогут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,98.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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