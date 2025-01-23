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АЗ - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
Удастся ли снять гостевое проклятие именно в Алкмааре?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" уже полтора месяца в хорошей форме, успокоилась, стабилизировалась, но гостевую победу ни в одном турнире так и не смогла добыть. Серия без них составляет 17 матчей. Удастся ли прервать ее именно в Алкмааре, всегда негостеприимном для итальянских команд? Сам АЗ осенью пребывал в жестоком кризисе, но уже два месяца в хорошей форме. Опираясь именно на родной стадион.
Лига Европы. Раунд Лиги. Седьмой тур
23 января. 19:45. Алкмаар. "АФАС Стадион"
АЗ - "Рома"
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Состояние команд
|1
|6
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|16
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|12-6
|16
|3
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|19
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|20
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|21
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|22
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|23
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|24
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|25
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|26
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|27
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|28
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|29
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|7
|0
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|6
|4-18
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Под твердым, компетентным, спокойным руководством Клаудио Раньери римляне собрались и играют в хороший футбол, оставляя позади кошмарную осень с увольнениями двух главных тренеров. Дома вообще очень уверенно побеждают во всех турнирах. 4:1, 3:0, 4:1, 5:0, 2:0, 3:1. Но в гостях за это время провален матч в Комо (0:2) и не выиграны в Милане у "Милана" (1:1) и в Болонье (2:2).
3:0 был добыт в предыдущем туре Лиги Европы над "Брагой" при весьма уверенной игре, хотя два гола были забиты лишь после перерыва. 2:0 - над "Лацио", нынешним лидером Лиги Европы. 3:1 - над "Дженоа", когда после первого тайма счет был 1:1, но во втором "Рома" добавила. Простым тот матч, впрочем, никак не был, с голами на добивании, ударом издали и рикошетом от вратаря соперников.
Что касается именно гостевых матчей, то выступления в Милане и в Болонье были более чем достойными. В обоих "волки" создали много, хотя и пропускали много. В обоих отыгрались, причем во втором - на последних секундах с помощью пенальти, до этого потеряв преимущество в счете. В последнем гостевом матче Лиги Европы отыгрались на 91-ой минуте, играя ярко и качественно против "Тоттенхэма" (2:2).
АЗ оставил далеко позади середину осени с пятью поражениями во всех турнирах подряд, ничьей и шестью поражениями в семи. В том числе от того же "Тоттенхэма" в гостях (0:1). В последние два месяца он вообще не проигрывал. 14-го января выбил из Кубка "Аякс", 11-го сыграл 2:2 в гостях с чемпионом и лидером ПСВ. 0:0 в гостях с "Утрехтом" пять дней тому, третьей командой лиги, также хорошо.
Правда, он несколько не доигрывает. Против ПСВ вел в счете дважды, но пропустил, в том числе привезя пенальти на 85-ой минуте, против "Утрехта" создал, но не реализовал, потерял преимущество в счете и в двух последних матчах Лиги Европы, сыграв 1:1 дома с "Галатасараем" и 2:2 в гостях с "Лудогорцем". Против последнего он вел со счетом 2:0 уже на 19-ой минуте, но не добил.
Дома он выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Выиграл и ранее, осенью, два матча ЛЕ - 3:1 у "Фенербахче" и 3:2 у "Эльфсборга", с которым "Рома" играла и проиграла в гостях.
Раньери говорит о сопернике как о молодой интенсивной команде, играющей в очень быстром темпе все 90 минут, выражает ей большое уважение и считает, что его команде понадобится что-то особенное для победы. Но верит в подопечных. В последних гостевых матчах они и вправду играли на скорости и на уровне соперников. Если сыграют как против "Тоттенхэма", "Милана", "Болоньи" - могут и победить.
Что касается главного тренера хозяева Маартена Мартенса, он говорит об опыте и качестве "Ромы", игравшей в полуфинале турнира в предыдущем сезоне и в финале в позапрошлом. С большим почитанием говорит о Раньери. А свою команду просит начать матч спокойно, не нервничая. Играть свободно в целом, как в последних домашних матчах.
"Рома" лидирует в нынешней Лиге Европы по владению мячом, четвертая по ударам по воротам и в створ, пятая по xG. Правда, большой пользы это ей не приносило. Она даже забила меньше, чем АЗ (8:9), который в этих ТТД 18-й, 19-й, 23-й и даже 27-й. Хотя можно предположить, что дома он будет играть смелее. Тем более, что отстает в главной таблице. Пропущенных, кстати, у него гораздо больше - 9:5.
Последние матчи команд
Кадры
Раньери пытается сохранять стабильность состава. Да и ныне решающие туры. Еще и играла команда в лиге в пятницу. Так что может выйти состав, весьма приближенный к боевому. Разве что Пауло Дибала после восьми "стартов" в лиге подряд, чего не было у него шесть лет, может начать с отдыха. И Лоренцо Пеллегрини получил повреждение в последнем матче. Бальданци, Суле, Эль-Шаарави, Писилли на замене.
Писилли также может заменить Коне или Паредеса в центре поля, Челик, Залевски, Эрмосо - в обороне вместо Салемакерса, Хуммельса, Анхелиньо, если Клаудио все же решится на ротацию.
Артем Довбик также теоретически может уступить место Эльдору Шомуродову в центре атаки, но вряд ли. Украинец с пятью голами и двумя ассистами в шести последних матчах во всех турнирах. Как раз в ЛЕ в последних трех он без голов и ассистов. Пора пополнять копилку голов в турнире, которых у него два - дома против "Атлетик" и киевского "Динамо".
В АЗ ротация будет сокращена из-за травм. Форварды ван Боммель и Садик, запасной вратарь Вестервельд - не новые травмы. Защитник Касиус - новая. Сверхопытные защитник Инди и вратарь Зут должны начать матч в запасе.
Интересная дилемма - в центре атаки. Трой Пэрротт был признан лучшим игроком Эредивизи в декабре, но в трех матчах во всех турнирах в январе не забивал. Мекс Меердинк же как раз забил в январе ПСВ и "Аяксу", но в Лиге Европы не то что не забивал, а даже не выходил с первых минут. Впрочем, и Пэрротт в ЛЕ забил немного - лишь однажды, в сентябре.
АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе, П. Коопмейнерс, Класи, Поку, Мейнанс, Ладо, Пэрротт
"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Челик, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Бальданци, Эль-Шаарави, Довбик
Цифры и факты
- АЗ и "Рома" никогда не встречались. Против других итальянских команд АЗ играл и дома не проиграл им ни разу - три победы и ничья. "Рома" против нидерландских команд в последних 12-ти матчах на всех полях (считается лишь основное время) проиграла однажды - пять побед и шесть ничьих. В гостях проиграла однажды в последних пяти - три победы и ничья
- АЗ не проиграл в последних 15-ти домашних матчах в Лиге Европы - семь побед, восемь ничьих. "Рома" не побеждала в последних восьми в турнире за пределами Италии - пять ничьих, три поражения, побеждала однажды в последних 13-ти таких - семь ничьих и пять поражений
- АЗ выиграл пять последних домашних матчей во всех турнирах, пропустив лишь в последних двух из них. В шести последних таких он не проигрывал
- АЗ не проигрывал в 11-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах - семь побед, четыре ничьи. "Рома" проигрывала однажды в девяти последних таких - шесть побед, две ничьи
- "Рома" не выиграла в 17-ти гостевых последних матчах во всех турнирах - десять ничьих, семь поражений
- "Рома" пропускала в последних 11-ти гостевых матчах во всех турнирах, АЗ забивал в 20-ти последних домашних во всех турнирах
Прогноз: АЗ - Рома 1:1
Раньери уверен, что "Рома" близка к долгожданной гостевой победе. Но как-то сомнительно, что такая состоится именно в Алкмааре. АЗ в хорошей форме, особенно дома. И в Еврокубках, и во всех турнирах. И борется за те же цели, близок в турнирной таблице. Обе команды вряд ли попадут в Топ-8 и рискуют вылететь из Топ-24. Так что каждое очко важно. Даже одно.
Довбик? Многое будет зависеть от количества игровых минут Дибалы. Этот тандем сыгрался очень хорошо, и поодиночке им будет сложнее.
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