АЗ - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025

"Рома" уже полтора месяца в хорошей форме, успокоилась, стабилизировалась, но гостевую победу ни в одном турнире так и не смогла добыть. Серия без них составляет 17 матчей. Удастся ли прервать ее именно в Алкмааре, всегда негостеприимном для итальянских команд? Сам АЗ осенью пребывал в жестоком кризисе, но уже два месяца в хорошей форме. Опираясь именно на родной стадион.

Лига Европы. Раунд Лиги. Седьмой тур

23 января. 19:45. Алкмаар. "АФАС Стадион"

АЗ - "Рома"

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Состояние команд

1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 19 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 20 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 22 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 25 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 26 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 27 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 28 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Под твердым, компетентным, спокойным руководством Клаудио Раньери римляне собрались и играют в хороший футбол, оставляя позади кошмарную осень с увольнениями двух главных тренеров. Дома вообще очень уверенно побеждают во всех турнирах. 4:1, 3:0, 4:1, 5:0, 2:0, 3:1. Но в гостях за это время провален матч в Комо (0:2) и не выиграны в Милане у "Милана" (1:1) и в Болонье (2:2).

3:0 был добыт в предыдущем туре Лиги Европы над "Брагой" при весьма уверенной игре, хотя два гола были забиты лишь после перерыва. 2:0 - над "Лацио", нынешним лидером Лиги Европы. 3:1 - над "Дженоа", когда после первого тайма счет был 1:1, но во втором "Рома" добавила. Простым тот матч, впрочем, никак не был, с голами на добивании, ударом издали и рикошетом от вратаря соперников.

Что касается именно гостевых матчей, то выступления в Милане и в Болонье были более чем достойными. В обоих "волки" создали много, хотя и пропускали много. В обоих отыгрались, причем во втором - на последних секундах с помощью пенальти, до этого потеряв преимущество в счете. В последнем гостевом матче Лиги Европы отыгрались на 91-ой минуте, играя ярко и качественно против "Тоттенхэма" (2:2).

АЗ оставил далеко позади середину осени с пятью поражениями во всех турнирах подряд, ничьей и шестью поражениями в семи. В том числе от того же "Тоттенхэма" в гостях (0:1). В последние два месяца он вообще не проигрывал. 14-го января выбил из Кубка "Аякс", 11-го сыграл 2:2 в гостях с чемпионом и лидером ПСВ. 0:0 в гостях с "Утрехтом" пять дней тому, третьей командой лиги, также хорошо.

Правда, он несколько не доигрывает. Против ПСВ вел в счете дважды, но пропустил, в том числе привезя пенальти на 85-ой минуте, против "Утрехта" создал, но не реализовал, потерял преимущество в счете и в двух последних матчах Лиги Европы, сыграв 1:1 дома с "Галатасараем" и 2:2 в гостях с "Лудогорцем". Против последнего он вел со счетом 2:0 уже на 19-ой минуте, но не добил.

Дома он выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Выиграл и ранее, осенью, два матча ЛЕ - 3:1 у "Фенербахче" и 3:2 у "Эльфсборга", с которым "Рома" играла и проиграла в гостях.

Раньери говорит о сопернике как о молодой интенсивной команде, играющей в очень быстром темпе все 90 минут, выражает ей большое уважение и считает, что его команде понадобится что-то особенное для победы. Но верит в подопечных. В последних гостевых матчах они и вправду играли на скорости и на уровне соперников. Если сыграют как против "Тоттенхэма", "Милана", "Болоньи" - могут и победить.

Что касается главного тренера хозяева Маартена Мартенса, он говорит об опыте и качестве "Ромы", игравшей в полуфинале турнира в предыдущем сезоне и в финале в позапрошлом. С большим почитанием говорит о Раньери. А свою команду просит начать матч спокойно, не нервничая. Играть свободно в целом, как в последних домашних матчах.

"Рома" лидирует в нынешней Лиге Европы по владению мячом, четвертая по ударам по воротам и в створ, пятая по xG. Правда, большой пользы это ей не приносило. Она даже забила меньше, чем АЗ (8:9), который в этих ТТД 18-й, 19-й, 23-й и даже 27-й. Хотя можно предположить, что дома он будет играть смелее. Тем более, что отстает в главной таблице. Пропущенных, кстати, у него гораздо больше - 9:5.

Последние матчи команд

Кадры

Раньери пытается сохранять стабильность состава. Да и ныне решающие туры. Еще и играла команда в лиге в пятницу. Так что может выйти состав, весьма приближенный к боевому. Разве что Пауло Дибала после восьми "стартов" в лиге подряд, чего не было у него шесть лет, может начать с отдыха. И Лоренцо Пеллегрини получил повреждение в последнем матче. Бальданци, Суле, Эль-Шаарави, Писилли на замене.

Писилли также может заменить Коне или Паредеса в центре поля, Челик, Залевски, Эрмосо - в обороне вместо Салемакерса, Хуммельса, Анхелиньо, если Клаудио все же решится на ротацию.

Артем Довбик также теоретически может уступить место Эльдору Шомуродову в центре атаки, но вряд ли. Украинец с пятью голами и двумя ассистами в шести последних матчах во всех турнирах. Как раз в ЛЕ в последних трех он без голов и ассистов. Пора пополнять копилку голов в турнире, которых у него два - дома против "Атлетик" и киевского "Динамо".

В АЗ ротация будет сокращена из-за травм. Форварды ван Боммель и Садик, запасной вратарь Вестервельд - не новые травмы. Защитник Касиус - новая. Сверхопытные защитник Инди и вратарь Зут должны начать матч в запасе.

Интересная дилемма - в центре атаки. Трой Пэрротт был признан лучшим игроком Эредивизи в декабре, но в трех матчах во всех турнирах в январе не забивал. Мекс Меердинк же как раз забил в январе ПСВ и "Аяксу", но в Лиге Европы не то что не забивал, а даже не выходил с первых минут. Впрочем, и Пэрротт в ЛЕ забил немного - лишь однажды, в сентябре.

АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе, П. Коопмейнерс, Класи, Поку, Мейнанс, Ладо, Пэрротт

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Челик, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Бальданци, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

АЗ и "Рома" никогда не встречались. Против других итальянских команд АЗ играл и дома не проиграл им ни разу - три победы и ничья. "Рома" против нидерландских команд в последних 12-ти матчах на всех полях (считается лишь основное время) проиграла однажды - пять побед и шесть ничьих. В гостях проиграла однажды в последних пяти - три победы и ничья

АЗ не проиграл в последних 15-ти домашних матчах в Лиге Европы - семь побед, восемь ничьих. "Рома" не побеждала в последних восьми в турнире за пределами Италии - пять ничьих, три поражения, побеждала однажды в последних 13-ти таких - семь ничьих и пять поражений

АЗ выиграл пять последних домашних матчей во всех турнирах, пропустив лишь в последних двух из них. В шести последних таких он не проигрывал

АЗ не проигрывал в 11-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах - семь побед, четыре ничьи. "Рома" проигрывала однажды в девяти последних таких - шесть побед, две ничьи

"Рома" не выиграла в 17-ти гостевых последних матчах во всех турнирах - десять ничьих, семь поражений

"Рома" пропускала в последних 11-ти гостевых матчах во всех турнирах, АЗ забивал в 20-ти последних домашних во всех турнирах

Прогноз: АЗ - Рома 1:1

Раньери уверен, что "Рома" близка к долгожданной гостевой победе. Но как-то сомнительно, что такая состоится именно в Алкмааре. АЗ в хорошей форме, особенно дома. И в Еврокубках, и во всех турнирах. И борется за те же цели, близок в турнирной таблице. Обе команды вряд ли попадут в Топ-8 и рискуют вылететь из Топ-24. Так что каждое очко важно. Даже одно.

Довбик? Многое будет зависеть от количества игровых минут Дибалы. Этот тандем сыгрался очень хорошо, и поодиночке им будет сложнее.