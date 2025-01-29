Олимпиакос - Карабах. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Матч между командами из верхнего и нижнего полюсов таблицы. Матч, в котором в составе обеих команд есть украинцы. Это дополнительная мотивация для отечественных болельщиков обратить внимание на этот поединок. Для "Карабаха" игра никакого турнирного значения не имеет. Но почему бы не попытаться хлопнуть дверью напоследок?

Лига Европы. Раунд Лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Карабах"

Телетрансляция - Megogо Футбол-12

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"Олимпиакос: последние новости

Самый титулованный клуб Греции уже гарантировал себе продолжение борьбы в Лиге Европы. На данный момент "Олимпиакос" имеет 12 зачетных пунктов и отрыв в 4 очка от 25 места. При этом греки сохраняют шанс зацепиться за топ-8. Победить в предстоящем матче более чем реально.

Лучший нападающий команды Эль-Кааби (команда использует схему с 1 нападающим). Он забил 5 из 6 голов "Олимпиакоса" в Лиге Европы. Команда испытывает некоторые трудности с созданием голевых моментов, с игрой в позиционных атаках. Надежная игра в обороне, собранность в ключевые моменты помогают добиваться результата. "Олимпиакос" смог использовать свой шанс в матче на выезде с "Порту" и тем самым значительно снизил градус напряжения на последний матч группы. Украинец Яремчук в дебютном для себя сезоне в составе чемпионов Греции не смог получить статус основного форварда пирейцев. Роман в конце встреч выходит на замену.

Возглавляет "красно-белых" из прошлого сезона баск Хосе Луис Мендилибар. В первом же сезоне помог "Олимпиакосу" выиграть Лигу Конференций. Работа с "Олимпиакосом" – первый зарубежный опыт для специалиста.

"Карабах": последние новости

Азербайджанский гранд уже потерял даже математические шансы продолжить борьбу, имея в своем активе лишь одну победу над "Буде-Глимтом". Во внутреннем первенстве "Карабах" продолжает доминировать, несмотря на поражение в последнем туре.

Больше всего следует отметить главного тренера Гурбана Гурбанова. Гурбанов возглавляет команду с 2008 года. Под его руководством команде подкорилось несколько исторических достижений для азербайджанского футбола. Тренер смог впервые вывести азербайджанский клуб в групповой этап ЛЧ, впервые вывел местную команду в раунд плей-офф (Лига конференций в сезоне 2021/2022).

В составе "Карабаха" выступает украинец Олег Кащук. Олег удачно влился в состав "Карабаха", забил 4 гола в 14 матчах чемпионата Азербайджана. С большой вероятностью, он появится в старте и в четверг. Капитаном команды является француз Зубир. Одним из лучших игроков клуба был Жуниньо, но опытный бразилец решил вернуться на Родину зимой. Также можно отметить быстрого, техничного игрока из Кабо-Верде Леандр Андраде.

История противостояний

Команды играли чуть больше двух лет назад в группе Лиги Европы. Тогда в первом матче "Карабах" сенсационно и разгромно победил 3:0, а через неделю в Греции команды разошлись нулевой ничьей.

Последние матчи команд

"Олимпиакос"

26.01. "Олимпиакос" – "Панатинаикос" 1:1

23.01. "Порту" – "Олимпиакос" 0:1

19.01. "Атромитос" – "Олимпиакос" 1:2

15.01. "Панатинаикос" – "Олимпиакос" 1:1

11.01. "Олимпиакос" – "Арис" 2:1

"Карабах"

26.01. "Карабах" – "Туран" 1:2

23.01. "Карабах" – "Стяуа" 2:3

17.01. "Карабах" – "Шамахи" 3:2

22.12. "Карабах" - "Араз" 2:0

19.12. "Шамахи" - "Карабах" 0:1

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставка и коэффициенты на матч Олимпиакос – Карабах

Прогноз матча Олимпиакос - Карабах

Два года назад "Карабах" сенсационно победил, но сейчас ситуация совсем другая. Класс игроков, текущая форма, поддержка трибун, турнирное значение матча – все говорит в пользу греков. Считаем, что гостям очень сложно будет даже за ничью зацепиться. Прогноз – победа "Олимпиакоса" за 1,31.