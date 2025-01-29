Брага - Лацио. Анонс и прогноз матча 8-го тура Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы. 8-й тур.

30 января. 22:00. Брага. "Эштадиу Мунисипал де Брага"

Трансляция: Megogo

В восьмом туре Лиги Европы все матчи начнутся одновременно в 22:00. Конечно, есть пары, в которых обоим клубам жизненно необходимы очки для выхода дальше. Однако в нашем случае ситуация куда проще: очки нужны только хозяевам встречи. "Лацио" уже решил все вопросы с плей-офф и является единственной командой, которая гарантированно выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. А вот "Брага" пока даже не может рассчитывать на 1/16, так как команда занимает лишь 27-е место в текущем рейтинге турнира. Тем не менее, в случае успеха и благоприятного стечения обстоятельств, португальцы могут пройти в следующий раунд.

Новости "Браги"

В домашнем чемпионате у "Браги" дела обстоят посредственно. Отставание от лидера турнирной таблицы ("Спортинг") составляет целых 10 очков, и о борьбе за титул можно забыть. Однако еврокубковая зона остается вполне достижимой. "Порту" и "Бенфика" опережают "Брагу" всего на 4 очка, так что в борьбе за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы нас может ждать интересная развязка. Правда, прагматичный стиль игры "Браги" может стать препятствием: команда уступает конкурентам в атакующем потенциале и забивает значительно меньше.

В Лиге Европы ситуация у "Браги" еще хуже. Команда до сих пор не обеспечила себе гарантированный выход в плей-офф к 8-му туру. Португальцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Кроме того, клуб имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (8:12). Можно предположить, что высокая мотивация поможет "Браге" отобрать очки у немотивированного "Лацио", но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Новости "Лацио"

"Лацио" в итальянском чемпионате всеми силами пытается удержаться в первой четверке, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Задача непростая: конкуренция в Серии А за последние сезоны заметно возросла, и допускать ошибки нельзя. Однако в последнем туре "Лацио" все же оступился, проиграв одному из прямых конкурентов – "Фиорентине". В результате отрыв сократился до 3 очков, при этом у "фиалок" еще есть игра в запасе.

Тем не менее, в Лиге Европы "Лацио" демонстрирует отличный результат. Команда не проиграла ни одного из 7 матчей (6 побед и 1 ничья), а оборона итальянцев – одна из самых надежных в турнире (всего 4 пропущенных мяча). Последняя уверенная победа над "Реал Сосьедадом" со счетом 3:1 обеспечила "Лацио" выход в 1/8 финала, а предстоящий матч для римлян носит лишь формальный характер.

Цифры и факты

• "Лацио" занимает 2-е место по количеству забитых голов в Лиге Европы.

• "Брага" забивает в домашних матчах уже 12 игр подряд.

• "Лацио" не проигрывал в текущем сезоне Лиги Европы.

• Лучший бомбардир "Браги", Брума, пропустит матч из-за красной карточки.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Учитывая, что "Лацио" уже обеспечил себе выход в 1/8 финала, римляне могут задействовать резервный состав. Основная задача команды – дать отдохнуть лидерам и предоставить шанс молодым игрокам.

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Ориентировочные составы:

"Брага", 4-3-3: Горничек – Фернандеш, Ниакате, Оливейра, Бамбу – Горби, Моутинью, Орта – Мачеду, Кьюзанни, Мартинес.

"Лацио", 4-2-3-1: Мандас – Марушич, Гила, Романьоли, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исаксен, Диа, Цакканьи – Кастельанос.

Прогноз на матч между "Брагой" и "Лацио" от UA-Футбол

На первый взгляд, расклад очевиден: "Брага" мотивирована и заряжена на победу, тогда как "Лацио" уже ничего не нужно. Однако стоит учитывать разницу в классе. Даже с резервным составом итальянцы остаются грозным соперником и способны навязать свой футбол.

Учитывая, что "Брага" не покидала поле без забитого гола в последних 12 домашних матчах, есть основания ожидать продолжения этой серии. Однако вероятность победы хозяев вызывает сомнения. Гораздо логичнее прогнозировать результативную игру с обеих сторон. Учитывая все факторы, можно предположить, что матч будет зрелищным и интригующим, с голами от обеих команд.