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Встреча соседей по турнирной таблице. Реал Сосьедад – ПАОК. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.01.2025
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 8-й тур
30 января, 22:00. "Реале Арена" (Сан-Себастьян)
Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 11
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Встречаются команды с одинаковым количеством очков и почти одинаковой разницей забитых и пропущенных. 17-е и 18-е место.
Победа одной из них поднимет команду, поражение – опустит. Ничья не выгодна никому – есть вероятность обоим не пройти далее,
Новости "Реал Сосьедада" (Сан-Себастьян, Испания)
Испанский клуб проиграл в трёх матчах подряд. 2 поражения в Ла Лиге опустили укоманду на 9-е место. Причём поражения были "Валенсии", которая 19-я и "Хетафе", который 14-й.
Также "Реал Сосьедад" проиграл предыдущий матч Лиги Европы против "Лацио", благодаря чему итальянцы досрочно обеспечили себе 1/8 финала.
Испанский клуб в 7-ми матчах Лиги Европы набрал 10 баллов. В ТОП-8 команда уже не попадёт, а вот попасть в плей-офф сеяной может вполне.
Кадры хозяев
Правый защитник Хамари Траоре восстанавливается после травмы крестов. Но футболист в Лиге Европы не успел поиграть, поскольку выбыл раньше.
Пропустит матч защитник Айхен Муньос, получивший вторую жёлтую карточку в матче против "Лацио".
Новости "ПАОКа" (Греция, Солоники)
"ПАОК" впервые победил в Суперлиге Греции после 3-х без победных матчей и удерживает 4-строчку, отставая от лидера на 7 баллов.
Также грецкий клуб победил "Славию Прагу" в матче Лиги Европы и продолжил 3-х матчевую победную серию.
"ПАОК" расположился на 17-м месте с 10-ю баллами. Коллектив лишился шансов на прямую путёвку в 1/8 финала, но в плей-офф они могут сыграть.
Кадры гостей:
Центральный защитник Омар Колли, отыгравший 4 матча в Лиге Европы, не поможет клубу, из-за травмы ребра. Также не выйдет правый вингер Андрия Зийкович, сыгравший в 6-ти матчах Лиги Европы.
Последние пять матчей Реал Сосьедада и ПАОКа
Последние пять встреч хозяев
- 26.01.25 Реал Сосьедад – Хетафе 0:3 (Ла Лига)
- 23.01.25 Лацио – Реал Сосьедад 3:1 (Лига Европы)
- 19.01.25 Валенсия – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
- 16.01.25 Реал Сосьедад – Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
- 13.01.25 Реал Сосьедад – Вильярреал 1:0 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 26.01.25 ПАОК – Левадиакос 1:0 (Суперлига)
- 23.01.25 ПАОК – Славия Прага 2:0 (Лига Европы)
- 19.01.25 Арис – ПАОК 0:0 (Суперлига)
- 12.01.25 ПАОК – Волос 1:2 (Суперлига)
- 09.01.25 ПАОК – АЕК 1:0 (1:1 после д.в) (Кубок Греции)
Очные встречи между соперниками
Команды между собой встретятся впервые.
Ориентировочные составы на матч:
- "Реал Сосьедад": Ремиро – Лопес, Арамбуру, Элорса, Агуэрд – Мендес, Субименди, Кубо – Беккер, Сучич, Оярсабаль
- "ПАОК": Котарски – Джонни, Кендзёра, Михайлидис, Баба – Оздоев, Шваб – Десподов, Константелиас, Тайсон - Чалов
Турнирная таблица Лиги Европы
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад - ПАОК
Прогноз на матч Реал Сосьедад - ПАОК от UA-Футбол
Обе команды много пропускают, но при этом любят отыгрываться. Испанский клуб непредсказуемый. Могут много пропустить, а могут забрать очки у фаворита.
"ПАОК" в Суперлиге Греции забил 34 гола и пропустил 20, что показывает хорошую атаку и неплохую защиту.
Прогноз: Индивидуальный тотал ПАОКа больше 1,0 (кф 2,64)
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