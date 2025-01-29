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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Встреча соседей по турнирной таблице. Реал Сосьедад – ПАОК. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.01.2025

Лига Европы

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Встреча соседей по турнирной таблице. Реал Сосьедад – ПАОК. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 8-й тур

30 января, 22:00. "Реале Арена" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 11

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Содержание

Встречаются команды с одинаковым количеством очков и почти одинаковой разницей забитых и пропущенных. 17-е и 18-е место.

Победа одной из них поднимет команду, поражение – опустит. Ничья не выгодна никому – есть вероятность обоим не пройти далее,

Новости "Реал Сосьедада" (Сан-Себастьян, Испания)

Испанский клуб проиграл в трёх матчах подряд. 2 поражения в Ла Лиге опустили укоманду на 9-е место. Причём поражения были "Валенсии", которая 19-я и "Хетафе", который 14-й.

Также "Реал Сосьедад" проиграл предыдущий матч Лиги Европы против "Лацио", благодаря чему итальянцы досрочно обеспечили себе 1/8 финала.

Испанский клуб в 7-ми матчах Лиги Европы набрал 10 баллов. В ТОП-8 команда уже не попадёт, а вот попасть в плей-офф сеяной может вполне.

Кадры хозяев

Правый защитник Хамари Траоре восстанавливается после травмы крестов. Но футболист в Лиге Европы не успел поиграть, поскольку выбыл раньше.

Пропустит матч защитник Айхен Муньос, получивший вторую жёлтую карточку в матче против "Лацио".

Новости "ПАОКа" (Греция, Солоники)

"ПАОК" впервые победил в Суперлиге Греции после 3-х без победных матчей и удерживает 4-строчку, отставая от лидера на 7 баллов.

Также грецкий клуб победил "Славию Прагу" в матче Лиги Европы и продолжил 3-х матчевую победную серию.

"ПАОК" расположился на 17-м месте с 10-ю баллами. Коллектив лишился шансов на прямую путёвку в 1/8 финала, но в плей-офф они могут сыграть.

Кадры гостей:

Центральный защитник Омар Колли, отыгравший 4 матча в Лиге Европы, не поможет клубу, из-за травмы ребра. Также не выйдет правый вингер Андрия Зийкович, сыгравший в 6-ти матчах Лиги Европы.

Последние пять матчей Реал Сосьедада и ПАОКа

Последние пять встреч хозяев
  • 26.01.25 Реал Сосьедад – Хетафе 0:3 (Ла Лига)
  • 23.01.25 Лацио – Реал Сосьедад 3:1 (Лига Европы)
  • 19.01.25 Валенсия – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
  • 16.01.25 Реал Сосьедад – Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
  • 13.01.25 Реал Сосьедад – Вильярреал 1:0 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
  • 26.01.25 ПАОК – Левадиакос 1:0 (Суперлига)
  • 23.01.25 ПАОК – Славия Прага 2:0 (Лига Европы)
  • 19.01.25 Арис – ПАОК 0:0 (Суперлига)
  • 12.01.25 ПАОК – Волос 1:2 (Суперлига)
  • 09.01.25 ПАОК – АЕК 1:0 (1:1 после д.в) (Кубок Греции)
Очные встречи между соперниками

Команды между собой встретятся впервые.

Ориентировочные составы на матч:

  • "Реал Сосьедад": Ремиро – Лопес, Арамбуру, Элорса, Агуэрд – Мендес, Субименди, Кубо – Беккер, Сучич, Оярсабаль
  • "ПАОК": Котарски – Джонни, Кендзёра, Михайлидис, Баба – Оздоев, Шваб – Десподов, Константелиас, Тайсон - Чалов

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад - ПАОК

Favbet
1.62
3.95
5.90
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Прогноз на матч Реал Сосьедад - ПАОК от UA-Футбол

Обе команды много пропускают, но при этом любят отыгрываться. Испанский клуб непредсказуемый. Могут много пропустить, а могут забрать очки у фаворита.

"ПАОК" в Суперлиге Греции забил 34 гола и пропустил 20, что показывает хорошую атаку и неплохую защиту.

Прогноз: Индивидуальный тотал ПАОКа больше 1,0 (кф 2,64)

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