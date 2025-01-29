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Славия - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы
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Славия - Мальме. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Славия - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в Лиге Европы - соседи по турнирной таблице (31 и 32 места соответственно). Обе команды набрали одинаковое количество очков (по 4 на каждого). И обе, к сожалению, для них, потеряли шансы на выход в плей-офф. Поэтому нас ждёт матч за престиж и коэффициенты в копилку для стран.

Содержание

Лига Европы. 8-й тур. 30 января. 22:00. Прага Фортуна-Арена
Главный судья: Аллард Линдхут

"Славия Прага" – "Мальме"

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Новости "Славии Прага"

В этом году при подготовке к сезону команда не баловала своих болельщиков новостями с товарищеских игр. Таковых было всего две. С "Раковом" (2:2) и "Филадельфией Юнион" (1:0). Чемпионат Чехии стартует уже в эти выходные и через матчи Лиги Европы пражане входят в сезон. Зацепиться за плей-офф в еврокубке им не удалось. В 7-м туре "Славия Прага" проиграла "Паоку"(0:2), пропустив в каждом тайме по мячу. И потеряла все шансы на попадание в 24 лучших.

На выходных клуб подписал молодого 21-го гвинейца Самку Камара. Игрока купили из швейцарского клуба "Стад Лозанна Уши". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть чешской Chance Liga.

Новости "Мальме"

"Мальмё" – клуб из Швеции. А это одна из стран, где сезон проходит по схеме "весна - осень". Чемпионат Швеции стартует только лишь в конце марта. В феврале сезон стартует с розыгрыша кубка Швеции, который проходит по круговой системе (несколько групп по четыре команды в каждой). Поэтому основной упор в межсезонье – это товарищеские матчи. Таковых было сыграно два. Причём оба с чешскими командами. Моделировали будущую игру со "Славией Прага", наверное. Было поражение от пражской "Спарты" (1:3) и победа над "Слованом" из Либерец (1:0).

В 7-м туре Лиги Европы "Мальме" проиграл греческому "Паоку" в равной борьбе 2:3. И последняя игра в турнире для него становится одной из многих тренировочных при подготовке к сезону.

Личные встречи

Ранее эти команды пересекались четырежды между собой. Причём три противостояния пришлись на 70-е годы прошлого столетия. Тогда эти встречи проходили в рамках уже несуществующего Кубка Интертото. Ещё один раз жребий свёл их в кубке УЕФА в 1996 году.

  • 24.06.1972 "Мальме" – "Славия Прага" 2:1 Кубок Интертото.
  • 29.07.1972 "Славия Прага" – "Мальме" 0:0 Кубок Интертото.
  • 29.06.1974 "Мальме" – "Славия Прага" 3:2 Кубок Интертото.
  • 20.07.1974 "Славия Прага – Мальме" 3:0 Кубок Интертото.
  • 14.07.1979 "Мальме – Славия Прага" 3:1 Кубок Интертото.
  • 28.07.1979 "Славия Прага – Мальме" 1:0 Кубок Интертото.
  • 10.09.1996 "Мальме – Славия Прага" 1:2 Кубок УЕФА.
  • 24.09.1996 "Славия Прага – Мальме" 3:1 Кубок УЕФА.

Цифры и факты

В одной из товарищеских встреч "Славия Прага" встретилась с американским клубом "Филадельфия Юнион". Это достаточно необычная встреча для команд из Чехии. Обычно на сборах играют с европейскими командами.

Оба соперника не перегружали себя играми на сборах, сыграв по две товарищеских игры каждый.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренера могут дать своим молодым или запасным (тем, кто ещё не играл в еврокубках) сыграть в матче.

Славия Прага: Мандоуз – Зима, Огбу, Конечный – Дорли, Зафейрис, Дудера, Диуф – Лингр, Печ, Шитил

Мальме: Рикардо Фридрич – Стригер, Рослер, Зеттерстрем, Габриель Бусанелло – Али, Росенгрен, Берг Юхансен, Болин – Бозейм, Берг

"Славия Прага" - "Мальме". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Славия Прага" - "Мальме". Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч между "Славия Прага" и "Мальме" от UA-Футбол

Обе команды забьют. Когда обеим командам не важен результат, то сложно предугадать, как завершится игра. Тренера могут дать поиграть тем, кто сидит в запасе. И в этой ситуации, учитывая желание этих игроков зарекомендовать себя и раскрепощенность команд, ожидаем много моментов со стороны игроков обоих соперников. В этой ситуации, вероятно, что обе команды забьют.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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