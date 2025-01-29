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Славия - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Славия - Мальме. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Обе команды в Лиге Европы - соседи по турнирной таблице (31 и 32 места соответственно). Обе команды набрали одинаковое количество очков (по 4 на каждого). И обе, к сожалению, для них, потеряли шансы на выход в плей-офф. Поэтому нас ждёт матч за престиж и коэффициенты в копилку для стран.
- "Славия Прага" – "Мальме"
- Новости "Славии Прага"
- Новости "Мальме"
- Личные встречи
- Цифры и факты
- Кадровая ситуация и ориентировочные составы
- "Славия Прага" - "Мальме". Турнирное положение команд
- "Славия Прага" - "Мальме". Ставка и коэффициенты
- Прогноз на матч между "Славия Прага" и "Мальме" от UA-Футбол
Лига Европы. 8-й тур. 30 января. 22:00. Прага Фортуна-Арена
Главный судья: Аллард Линдхут
"Славия Прага" – "Мальме"
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Новости "Славии Прага"
В этом году при подготовке к сезону команда не баловала своих болельщиков новостями с товарищеских игр. Таковых было всего две. С "Раковом" (2:2) и "Филадельфией Юнион" (1:0). Чемпионат Чехии стартует уже в эти выходные и через матчи Лиги Европы пражане входят в сезон. Зацепиться за плей-офф в еврокубке им не удалось. В 7-м туре "Славия Прага" проиграла "Паоку"(0:2), пропустив в каждом тайме по мячу. И потеряла все шансы на попадание в 24 лучших.
На выходных клуб подписал молодого 21-го гвинейца Самку Камара. Игрока купили из швейцарского клуба "Стад Лозанна Уши". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть чешской Chance Liga.
Новости "Мальме"
"Мальмё" – клуб из Швеции. А это одна из стран, где сезон проходит по схеме "весна - осень". Чемпионат Швеции стартует только лишь в конце марта. В феврале сезон стартует с розыгрыша кубка Швеции, который проходит по круговой системе (несколько групп по четыре команды в каждой). Поэтому основной упор в межсезонье – это товарищеские матчи. Таковых было сыграно два. Причём оба с чешскими командами. Моделировали будущую игру со "Славией Прага", наверное. Было поражение от пражской "Спарты" (1:3) и победа над "Слованом" из Либерец (1:0).
В 7-м туре Лиги Европы "Мальме" проиграл греческому "Паоку" в равной борьбе 2:3. И последняя игра в турнире для него становится одной из многих тренировочных при подготовке к сезону.
Личные встречи
Ранее эти команды пересекались четырежды между собой. Причём три противостояния пришлись на 70-е годы прошлого столетия. Тогда эти встречи проходили в рамках уже несуществующего Кубка Интертото. Ещё один раз жребий свёл их в кубке УЕФА в 1996 году.
- 24.06.1972 "Мальме" – "Славия Прага" 2:1 Кубок Интертото.
- 29.07.1972 "Славия Прага" – "Мальме" 0:0 Кубок Интертото.
- 29.06.1974 "Мальме" – "Славия Прага" 3:2 Кубок Интертото.
- 20.07.1974 "Славия Прага – Мальме" 3:0 Кубок Интертото.
- 14.07.1979 "Мальме – Славия Прага" 3:1 Кубок Интертото.
- 28.07.1979 "Славия Прага – Мальме" 1:0 Кубок Интертото.
- 10.09.1996 "Мальме – Славия Прага" 1:2 Кубок УЕФА.
- 24.09.1996 "Славия Прага – Мальме" 3:1 Кубок УЕФА.
Цифры и факты
В одной из товарищеских встреч "Славия Прага" встретилась с американским клубом "Филадельфия Юнион". Это достаточно необычная встреча для команд из Чехии. Обычно на сборах играют с европейскими командами.
Оба соперника не перегружали себя играми на сборах, сыграв по две товарищеских игры каждый.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренера могут дать своим молодым или запасным (тем, кто ещё не играл в еврокубках) сыграть в матче.
Славия Прага: Мандоуз – Зима, Огбу, Конечный – Дорли, Зафейрис, Дудера, Диуф – Лингр, Печ, Шитил
Мальме: Рикардо Фридрич – Стригер, Рослер, Зеттерстрем, Габриель Бусанелло – Али, Росенгрен, Берг Юхансен, Болин – Бозейм, Берг
"Славия Прага" - "Мальме". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Славия Прага" - "Мальме". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч между "Славия Прага" и "Мальме" от UA-Футбол
Обе команды забьют. Когда обеим командам не важен результат, то сложно предугадать, как завершится игра. Тренера могут дать поиграть тем, кто сидит в запасе. И в этой ситуации, учитывая желание этих игроков зарекомендовать себя и раскрепощенность команд, ожидаем много моментов со стороны игроков обоих соперников. В этой ситуации, вероятно, что обе команды забьют.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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