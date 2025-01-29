Славия - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Обе команды в Лиге Европы - соседи по турнирной таблице (31 и 32 места соответственно). Обе команды набрали одинаковое количество очков (по 4 на каждого). И обе, к сожалению, для них, потеряли шансы на выход в плей-офф. Поэтому нас ждёт матч за престиж и коэффициенты в копилку для стран.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января. 22:00. Прага Фортуна-Арена

Главный судья: Аллард Линдхут

"Славия Прага" – "Мальме"

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Новости "Славии Прага"

В этом году при подготовке к сезону команда не баловала своих болельщиков новостями с товарищеских игр. Таковых было всего две. С "Раковом" (2:2) и "Филадельфией Юнион" (1:0). Чемпионат Чехии стартует уже в эти выходные и через матчи Лиги Европы пражане входят в сезон. Зацепиться за плей-офф в еврокубке им не удалось. В 7-м туре "Славия Прага" проиграла "Паоку"(0:2), пропустив в каждом тайме по мячу. И потеряла все шансы на попадание в 24 лучших.

На выходных клуб подписал молодого 21-го гвинейца Самку Камара. Игрока купили из швейцарского клуба "Стад Лозанна Уши". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть чешской Chance Liga.

Новости "Мальме"

"Мальмё" – клуб из Швеции. А это одна из стран, где сезон проходит по схеме "весна - осень". Чемпионат Швеции стартует только лишь в конце марта. В феврале сезон стартует с розыгрыша кубка Швеции, который проходит по круговой системе (несколько групп по четыре команды в каждой). Поэтому основной упор в межсезонье – это товарищеские матчи. Таковых было сыграно два. Причём оба с чешскими командами. Моделировали будущую игру со "Славией Прага", наверное. Было поражение от пражской "Спарты" (1:3) и победа над "Слованом" из Либерец (1:0).

В 7-м туре Лиги Европы "Мальме" проиграл греческому "Паоку" в равной борьбе 2:3. И последняя игра в турнире для него становится одной из многих тренировочных при подготовке к сезону.

Личные встречи

Ранее эти команды пересекались четырежды между собой. Причём три противостояния пришлись на 70-е годы прошлого столетия. Тогда эти встречи проходили в рамках уже несуществующего Кубка Интертото. Ещё один раз жребий свёл их в кубке УЕФА в 1996 году.

24.06.1972 "Мальме" – "Славия Прага" 2:1 Кубок Интертото.

29.07.1972 "Славия Прага" – "Мальме" 0:0 Кубок Интертото.

29.06.1974 "Мальме" – "Славия Прага" 3:2 Кубок Интертото.

20.07.1974 "Славия Прага – Мальме" 3:0 Кубок Интертото.

14.07.1979 "Мальме – Славия Прага" 3:1 Кубок Интертото.

28.07.1979 "Славия Прага – Мальме" 1:0 Кубок Интертото.

10.09.1996 "Мальме – Славия Прага" 1:2 Кубок УЕФА.

24.09.1996 "Славия Прага – Мальме" 3:1 Кубок УЕФА.

Цифры и факты

В одной из товарищеских встреч "Славия Прага" встретилась с американским клубом "Филадельфия Юнион". Это достаточно необычная встреча для команд из Чехии. Обычно на сборах играют с европейскими командами.

Оба соперника не перегружали себя играми на сборах, сыграв по две товарищеских игры каждый.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренера могут дать своим молодым или запасным (тем, кто ещё не играл в еврокубках) сыграть в матче.

Славия Прага: Мандоуз – Зима, Огбу, Конечный – Дорли, Зафейрис, Дудера, Диуф – Лингр, Печ, Шитил

Мальме: Рикардо Фридрич – Стригер, Рослер, Зеттерстрем, Габриель Бусанелло – Али, Росенгрен, Берг Юхансен, Болин – Бозейм, Берг

"Славия Прага" - "Мальме". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Славия Прага" - "Мальме". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между "Славия Прага" и "Мальме" от UA-Футбол

Обе команды забьют. Когда обеим командам не важен результат, то сложно предугадать, как завершится игра. Тренера могут дать поиграть тем, кто сидит в запасе. И в этой ситуации, учитывая желание этих игроков зарекомендовать себя и раскрепощенность команд, ожидаем много моментов со стороны игроков обоих соперников. В этой ситуации, вероятно, что обе команды забьют.