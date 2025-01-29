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Мидтьюлланн - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Мидтьюлланн - Фенербахче: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация у датской команды куда лучше, чем у "Фенербахче" в Лиге Европы, а в каких именно аспектах - вы можете узнать ниже.
Лига Европы, 8 тур
30 января 2025, 22:00 - МЦХ Арена
Главный арбитр: Бранку Годиньо Луиш Мигель
Мидтьюлланн - Фенербахче
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Мидтьюлланн
Томас Томасберг, который со своей датской командой достиг 19-го места в Лиге Европы, постарается утвердить свою позицию, а возможно, и улучшить ее. Крайний матч в рамках ЛЕ против "Лудогорца" они выиграли со счетом 2:0, а вот в игре с "Порту" счет 2:0 был в пользу португальской команды. На данный момент матчи в ЛЕ - это единственные игры для "Мидтьюлланна", ведь их чемпионат возобновится только в феврале.
Одна из вещей, которая объединяет "Мидтьюлланн" и "Фенербахче" (кроме того, что они участвуют в одном и том же турнире), - это то, что и у хозяев, и у гостей основной вратарь получил травму. Вот почему в игре против турецкого клуба в составе датской команды на воротах будет стоять Йонас Льоссль, который хорошо проявляет себя на этой позиции.
Нападающий Франкулино Джу вряд ли выйдет в стартовом составе, а вот Адама Букса и Арал Симсир, которые забивали в прошлом матче ЛЕ, вероятно, появятся на поле с первых минут.
Фенербахче
Шесть матчей кряду - вот столько длится победная серия подопечных Жозе Моуринью. В крайнем матче "Фенербахче" в рамках Лиги Европы они сыграли вничью с "Лионом". Этот результат повлиял на размещение команды в таблице - они находятся в негативном положении для себя.
Это положение в таблице нужно улучшить, но что делать, если команда столкнулась с кадровыми проблемами? На этот матч не сможет выйти основной вратарь "Фенербахче" Доминик Ливакович из-за травмы бедра и ключевой защитник Мерт Мулдур, который до сих пор восстанавливается после травмы плеча.
В целом для Моуринью сложная задача - кого выпустить на поле. Ожидается, что в стартовом составе выйдет нападающий Юссеф Эн-Несири, а вместо полузащитника Исмаила Юксека сыграет капитан сборной Сербии Душан Тадич.
Статистика встреч
Матч между "Мидтьюлланн" - "Фенербахче", который состоится 30 января в Лиге Европы, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности сыграть между собой на европейской арене.
Последние матчи команд
Мидтьюлланн
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 23.01.2025 | "Лудогорец" 0 - 2 "Митьюлланд"
- Клубные товарищеские матчи, 15.01.2025 | "Митьюлланд" 3 - 2 "Зальцбург"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 12.12.2024 | "Порту" 2 - 0 "Митьюлланд"
- Суперлига Дании 2024/2025, 01.12.2024 | "Вайле" 3 - 0 "Митьюлланд"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "Митьюлланд" 2 - 1 "Айнтрахт Франкфурт"
Фенербахче
- Чемпионат Турции 2024/2025, 26.01.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Гезтепе"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 23.01.2025 | "Фенербахче" 0 - 0 "Лион"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 19.01.2025 | "Адана Демирспор" 0 - 4 "Фенербахче"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 13.01.2025 | "Коньяспор" 2 - 3 "Фенербахче"
- Кубок Турции 2024/2025, 09.01.2025 | "Касимпаша" 0 - 3 "Фенербахче"
Турнирное положение
В Чемпионате Дании "Мидтьюлланн" занимает второе место, они и лидеры таблицы "Копенгаген" имеют по 33 балла. В Лиге Европы команда занимает 19-е место, пока что они попадают в квалификацию плей-офф.
"Фенербахче" Жозе Моуринью занимает второе место в турнирной таблице Турецкой Суперлиги, они отстают от "Галатасарая" аж на целых 6 очков. В рамках Лиги Европы ситуация куда другая: турецкая команда на 23-м месте, на предпоследнем месте, которое отвечает за попадание в плей-офф, у них в активе три ничьи, два поражения и две победы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Датский "Мидтьюлланн" пока сконцентрирован исключительно на Лиге Европы, поскольку их национальный чемпионат возобновится только в феврале. Несмотря на небольшой игровой ритм, команда Томаса Томасберга демонстрирует хорошие результаты.
"Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью имеет серьезные кадровые потери, которые могут повлиять на результат в матче 8-го тура Лиги Европы. Итак, прогнозирую минимальную победу "Мидтьюлланна".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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