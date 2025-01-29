Мидтьюлланн - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Ситуация у датской команды куда лучше, чем у "Фенербахче" в Лиге Европы, а в каких именно аспектах - вы можете узнать ниже.

Лига Европы, 8 тур

30 января 2025, 22:00 - МЦХ Арена

Главный арбитр: Бранку Годиньо Луиш Мигель

Мидтьюлланн - Фенербахче

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Мидтьюлланн

Томас Томасберг, который со своей датской командой достиг 19-го места в Лиге Европы, постарается утвердить свою позицию, а возможно, и улучшить ее. Крайний матч в рамках ЛЕ против "Лудогорца" они выиграли со счетом 2:0, а вот в игре с "Порту" счет 2:0 был в пользу португальской команды. На данный момент матчи в ЛЕ - это единственные игры для "Мидтьюлланна", ведь их чемпионат возобновится только в феврале.

Одна из вещей, которая объединяет "Мидтьюлланн" и "Фенербахче" (кроме того, что они участвуют в одном и том же турнире), - это то, что и у хозяев, и у гостей основной вратарь получил травму. Вот почему в игре против турецкого клуба в составе датской команды на воротах будет стоять Йонас Льоссль, который хорошо проявляет себя на этой позиции.

Нападающий Франкулино Джу вряд ли выйдет в стартовом составе, а вот Адама Букса и Арал Симсир, которые забивали в прошлом матче ЛЕ, вероятно, появятся на поле с первых минут.

Фенербахче

Шесть матчей кряду - вот столько длится победная серия подопечных Жозе Моуринью. В крайнем матче "Фенербахче" в рамках Лиги Европы они сыграли вничью с "Лионом". Этот результат повлиял на размещение команды в таблице - они находятся в негативном положении для себя.

Это положение в таблице нужно улучшить, но что делать, если команда столкнулась с кадровыми проблемами? На этот матч не сможет выйти основной вратарь "Фенербахче" Доминик Ливакович из-за травмы бедра и ключевой защитник Мерт Мулдур, который до сих пор восстанавливается после травмы плеча.

В целом для Моуринью сложная задача - кого выпустить на поле. Ожидается, что в стартовом составе выйдет нападающий Юссеф Эн-Несири, а вместо полузащитника Исмаила Юксека сыграет капитан сборной Сербии Душан Тадич.

Статистика встреч

Матч между "Мидтьюлланн" - "Фенербахче", который состоится 30 января в Лиге Европы, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности сыграть между собой на европейской арене.

Последние матчи команд

Мидтьюлланн

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 23.01.2025 | "Лудогорец" 0 - 2 "Митьюлланд"

Клубные товарищеские матчи, 15.01.2025 | "Митьюлланд" 3 - 2 "Зальцбург"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 12.12.2024 | "Порту" 2 - 0 "Митьюлланд"

Суперлига Дании 2024/2025, 01.12.2024 | "Вайле" 3 - 0 "Митьюлланд"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 28.11.2024 | "Митьюлланд" 2 - 1 "Айнтрахт Франкфурт"

Фенербахче

Чемпионат Турции 2024/2025, 26.01.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Гезтепе"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 23.01.2025 | "Фенербахче" 0 - 0 "Лион"

Чемпионат Турции 2024/2025, 19.01.2025 | "Адана Демирспор" 0 - 4 "Фенербахче"

Чемпионат Турции 2024/2025, 13.01.2025 | "Коньяспор" 2 - 3 "Фенербахче"

Кубок Турции 2024/2025, 09.01.2025 | "Касимпаша" 0 - 3 "Фенербахче"

Турнирное положение

В Чемпионате Дании "Мидтьюлланн" занимает второе место, они и лидеры таблицы "Копенгаген" имеют по 33 балла. В Лиге Европы команда занимает 19-е место, пока что они попадают в квалификацию плей-офф.

"Фенербахче" Жозе Моуринью занимает второе место в турнирной таблице Турецкой Суперлиги, они отстают от "Галатасарая" аж на целых 6 очков. В рамках Лиги Европы ситуация куда другая: турецкая команда на 23-м месте, на предпоследнем месте, которое отвечает за попадание в плей-офф, у них в активе три ничьи, два поражения и две победы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Датский "Мидтьюлланн" пока сконцентрирован исключительно на Лиге Европы, поскольку их национальный чемпионат возобновится только в феврале. Несмотря на небольшой игровой ритм, команда Томаса Томасберга демонстрирует хорошие результаты.

"Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью имеет серьезные кадровые потери, которые могут повлиять на результат в матче 8-го тура Лиги Европы. Итак, прогнозирую минимальную победу "Мидтьюлланна".