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Андерлехт – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.01.2025

Лига Европы
Обновлено

Бельгийцам нужна победа, немцам – чудо

Андерлехт – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 8-й тур

Брюссель, Констант Ванденсток

Андерлехт – Хоффенхайм 22:00

Трансляция – Megogо

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Трансляция матча Андерлехт – Хоффенхайм
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Содержание

Андерлехт

"Андерлехт" солидно проводит нынешнюю кампанию ЛЕ. До сенсационного поражения в Пльзене от "Виктории" (2:0) на прошлой неделе брюссельцы имели 4 победы в 6 турах (3 со счетом 2:1) и 2 ничьи (включая одну с "Порту" (2:2). И одна осечка не испортила картины – бельгийцы все еще в топ-8. Только вот теперь выигрывать в финальном туре обязательно для того, чтобы сохранить поул-позишн.

Андерлехт" отправится на матч без основного вратаря Колина Косеманса, а опытный ЦЗ Ян Вертонген под вопросом. Эти травмы могут привести к тому, что резервиста Мадса Юля Киккенборга будет защищать тройка защитников, состоящая из Яна-Карло Симича, опорника Леандера Дендонкера и Людвига Аугустинссона. Полузащитник ротации Маджид Ашимеру под вопросом. Экс-форвард "Хоффенхайма" Каспер Дольберг с 18 голами за кампанию травмировал колено.

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" проводит один из худших сезонов в современной истории. За 17 беспрерывных лет в элите зинсхаймцы считанные разы впадали в столько глубокий кризис, в последний раз – в кампании 2015/16. Но тогда вторую половину сезона спасло назначение Юлиана Нагельсманна. В этом сезоне тоже была смена тренера, но Кристиан Ильцер – явно не спаситель уровня нынешнего коуча сборной Германии.

В Бундеслиге "Хоффенхайм" идет в четырех пунктах от зоны вылета. Эти 4 очка они набрали в последних 2 турах. В ЛЕ ситуация серьезно ухудшилась после проигранной перестрелке "Тоттенхэму" (2:3), первого поражения на своей арене в Европе. Теперь нужно настоящее чудо для квалификации: надо подниматься на 4 позиции, при том что 2 команды имеют на очко больше, "Порту" – на два, а 4 коллектива из топ-24 уже опережают на +3.

У зинсхаймцев есть кадровый дефицит в центре поля: Самассеку и Гриша Премель в лазарете, а Антон Штах едва вернулся. Но главная проблема в защите: голкипер Оливер Бауманн травмирован, как и ЦЗ Кабак и Ленц. В атаке недостает быстрого Бебу и резервного таргетмена Табаковича.

Ориентировочные составы

Андерлехт: Киккенборг – Симич, Дендонкер, Аугустинссон – Фоке, Ритс, Леони, Маамар – Дегриф, Васкес, Ангуло

Хоффенхайм: Филипп – Жандре, Чавес, Акпогума, Прасс – Бисхоф, Штах – Кадержабек, Крамарич, Гложек – Морстедт

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16
2 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
3 Андерлехт "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14
4 Лион "Лион" 6 4 1 1 15-7 13
5 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13
7 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12
8 Рейнджерс Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11
10 ФКСБ ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11
11 Аякс "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10
12 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10
13 Буде-Глимт Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10
14 Рома Рома 6 2 3 1 8-5 9
15 Олимпиакос "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9
16 Ференцварош "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9
17 Виктория Виктория 6 2 3 1 10-9 9
18 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
19 Порту "Порту" 6 2 2 2 12-10 8
20 АЗ АЗ 6 2 2 2 9-9 8
21 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8
22 Фенербахче "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8
23 ПАОК ПАОК 6 2 1 3 10-8 7
24 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7
25 Эльфсборг "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7
26 Брага "Брага" 6 2 1 3 7-10 7
27 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6
28 Маккаби "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6
29 Славия Прага Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4
30 Твенте "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4
31 Мальме "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4
32 Лудогорец "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3
33 Карабах "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3
34 РФШ РФШ 6 0 2 4 5-12 2
35 Ницца "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.24
3.60
3.20
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Прогноз на матч Андерлехт – Хоффенхайм от UA-Футбол

"Андерлехт" будет настроен на победу для того, чтобы избежать участия с раунде 1/16 финала. Шансы "Хоффенхайма" же выглядят призрачно, тем более с их нынешней формой. Тем не менее, результативный футбол немцы навязать могут, но с их картонной обороной на результат им рассчитывать будет трудно. Ставка: диапазон голов 4-6 с коэффициентом 2.79.

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