Лига Европы, 8-й тур

Брюссель, Констант Ванденсток

Андерлехт – Хоффенхайм 22:00

Трансляция – Megogо

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Андерлехт

"Андерлехт" солидно проводит нынешнюю кампанию ЛЕ. До сенсационного поражения в Пльзене от "Виктории" (2:0) на прошлой неделе брюссельцы имели 4 победы в 6 турах (3 со счетом 2:1) и 2 ничьи (включая одну с "Порту" (2:2). И одна осечка не испортила картины – бельгийцы все еще в топ-8. Только вот теперь выигрывать в финальном туре обязательно для того, чтобы сохранить поул-позишн.

Андерлехт" отправится на матч без основного вратаря Колина Косеманса, а опытный ЦЗ Ян Вертонген под вопросом. Эти травмы могут привести к тому, что резервиста Мадса Юля Киккенборга будет защищать тройка защитников, состоящая из Яна-Карло Симича, опорника Леандера Дендонкера и Людвига Аугустинссона. Полузащитник ротации Маджид Ашимеру под вопросом. Экс-форвард "Хоффенхайма" Каспер Дольберг с 18 голами за кампанию травмировал колено.

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" проводит один из худших сезонов в современной истории. За 17 беспрерывных лет в элите зинсхаймцы считанные разы впадали в столько глубокий кризис, в последний раз – в кампании 2015/16. Но тогда вторую половину сезона спасло назначение Юлиана Нагельсманна. В этом сезоне тоже была смена тренера, но Кристиан Ильцер – явно не спаситель уровня нынешнего коуча сборной Германии.

В Бундеслиге "Хоффенхайм" идет в четырех пунктах от зоны вылета. Эти 4 очка они набрали в последних 2 турах. В ЛЕ ситуация серьезно ухудшилась после проигранной перестрелке "Тоттенхэму" (2:3), первого поражения на своей арене в Европе. Теперь нужно настоящее чудо для квалификации: надо подниматься на 4 позиции, при том что 2 команды имеют на очко больше, "Порту" – на два, а 4 коллектива из топ-24 уже опережают на +3.

У зинсхаймцев есть кадровый дефицит в центре поля: Самассеку и Гриша Премель в лазарете, а Антон Штах едва вернулся. Но главная проблема в защите: голкипер Оливер Бауманн травмирован, как и ЦЗ Кабак и Ленц. В атаке недостает быстрого Бебу и резервного таргетмена Табаковича.

Ориентировочные составы

Андерлехт: Киккенборг – Симич, Дендонкер, Аугустинссон – Фоке, Ритс, Леони, Маамар – Дегриф, Васкес, Ангуло

Хоффенхайм: Филипп – Жандре, Чавес, Акпогума, Прасс – Бисхоф, Штах – Кадержабек, Крамарич, Гложек – Морстедт

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 6 5 1 0 14-3 16 2 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 3 "Андерлехт" 6 4 2 0 11-6 14 4 "Лион" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 6 "Айнтрахт" 6 4 1 1 12-8 13 7 "Манчестер Юнайтед" 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 "Тоттенхэм" 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 "Аякс" 6 3 1 2 14-6 10 12 "Реал Сосьедад" 6 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 "Олимпиакос" 6 2 3 1 5-3 9 16 "Ференцварош" 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория 6 2 3 1 10-9 9 18 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 19 "Порту" 6 2 2 2 12-10 8 20 АЗ 6 2 2 2 9-9 8 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 2 2 2 5-5 8 22 "Фенербахче" 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 "Мидтьюлланн" 6 2 1 3 5-7 7 25 "Эльфсборг" 6 2 1 3 8-11 7 26 "Брага" 6 2 1 3 7-10 7 27 "Хоффенхайм" 6 1 3 2 5-8 6 28 "Маккаби" 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 "Твенте" 6 0 4 2 4-7 4 31 "Мальме" 6 1 1 4 6-12 4 32 "Лудогорец" 6 0 3 3 3-8 3 33 "Карабах" 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 "Ницца" 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Андерлехт – Хоффенхайм от UA-Футбол

"Андерлехт" будет настроен на победу для того, чтобы избежать участия с раунде 1/16 финала. Шансы "Хоффенхайма" же выглядят призрачно, тем более с их нынешней формой. Тем не менее, результативный футбол немцы навязать могут, но с их картонной обороной на результат им рассчитывать будет трудно. Ставка: диапазон голов 4-6 с коэффициентом 2.79.