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Андерлехт – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.01.2025
Бельгийцам нужна победа, немцам – чудо
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы, 8-й тур
Брюссель, Констант Ванденсток
Андерлехт – Хоффенхайм 22:00
Трансляция – Megogо
Андерлехт
"Андерлехт" солидно проводит нынешнюю кампанию ЛЕ. До сенсационного поражения в Пльзене от "Виктории" (2:0) на прошлой неделе брюссельцы имели 4 победы в 6 турах (3 со счетом 2:1) и 2 ничьи (включая одну с "Порту" (2:2). И одна осечка не испортила картины – бельгийцы все еще в топ-8. Только вот теперь выигрывать в финальном туре обязательно для того, чтобы сохранить поул-позишн.
Андерлехт" отправится на матч без основного вратаря Колина Косеманса, а опытный ЦЗ Ян Вертонген под вопросом. Эти травмы могут привести к тому, что резервиста Мадса Юля Киккенборга будет защищать тройка защитников, состоящая из Яна-Карло Симича, опорника Леандера Дендонкера и Людвига Аугустинссона. Полузащитник ротации Маджид Ашимеру под вопросом. Экс-форвард "Хоффенхайма" Каспер Дольберг с 18 голами за кампанию травмировал колено.
Хоффенхайм
"Хоффенхайм" проводит один из худших сезонов в современной истории. За 17 беспрерывных лет в элите зинсхаймцы считанные разы впадали в столько глубокий кризис, в последний раз – в кампании 2015/16. Но тогда вторую половину сезона спасло назначение Юлиана Нагельсманна. В этом сезоне тоже была смена тренера, но Кристиан Ильцер – явно не спаситель уровня нынешнего коуча сборной Германии.
В Бундеслиге "Хоффенхайм" идет в четырех пунктах от зоны вылета. Эти 4 очка они набрали в последних 2 турах. В ЛЕ ситуация серьезно ухудшилась после проигранной перестрелке "Тоттенхэму" (2:3), первого поражения на своей арене в Европе. Теперь нужно настоящее чудо для квалификации: надо подниматься на 4 позиции, при том что 2 команды имеют на очко больше, "Порту" – на два, а 4 коллектива из топ-24 уже опережают на +3.
У зинсхаймцев есть кадровый дефицит в центре поля: Самассеку и Гриша Премель в лазарете, а Антон Штах едва вернулся. Но главная проблема в защите: голкипер Оливер Бауманн травмирован, как и ЦЗ Кабак и Ленц. В атаке недостает быстрого Бебу и резервного таргетмена Табаковича.
Ориентировочные составы
Андерлехт: Киккенборг – Симич, Дендонкер, Аугустинссон – Фоке, Ритс, Леони, Маамар – Дегриф, Васкес, Ангуло
Хоффенхайм: Филипп – Жандре, Чавес, Акпогума, Прасс – Бисхоф, Штах – Кадержабек, Крамарич, Гложек – Морстедт
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|3
|"Андерлехт"
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|"Лион"
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|6
|"Айнтрахт"
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|"Аякс"
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|"Олимпиакос"
|6
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|"Ференцварош"
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Виктория
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|19
|"Порту"
|6
|2
|2
|2
|12-10
|8
|20
|АЗ
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|22
|"Фенербахче"
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|23
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10-8
|7
|24
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|25
|"Эльфсборг"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|26
|"Брага"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|27
|"Хоффенхайм"
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|28
|"Маккаби"
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|"Твенте"
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|"Мальме"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|"Лудогорец"
|6
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|"Карабах"
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|"Ницца"
|6
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Андерлехт – Хоффенхайм от UA-Футбол
"Андерлехт" будет настроен на победу для того, чтобы избежать участия с раунде 1/16 финала. Шансы "Хоффенхайма" же выглядят призрачно, тем более с их нынешней формой. Тем не менее, результативный футбол немцы навязать могут, но с их картонной обороной на результат им рассчитывать будет трудно. Ставка: диапазон голов 4-6 с коэффициентом 2.79.
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