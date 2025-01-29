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Твенте - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Твенте - Бешикташ. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вечер 30 января на Гролс Весте обещает быть вспыльчивым. Нидерландский "Твенте" и турецкий "Бешикташ" разыграют матч последнего тура лигового этапа Лиги Европы УЕФА. Этот поединок станет решающим в определении последних участников плей-офф турнира.
Лига Европы УЕФА. 8 тур.
30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте
Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)
"Твенте" - "Бешикташ"
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Новости "Твенте"
Главный тренер команды Йозеф Остинг держит своих подопечных в достаточно положительном положении. "Твенте" занимают 5-е место в Эредивизе и, набрав уже 34 балла, довольно неплохо закрепились в зоне еврокубков. Ближайшая команда вне такой зоны отстает от подопечных Остинга на 9 единиц. И это еще без учета того, что клуб имеет игру в запасе. После 19 отыгранных матчей в чемпионате "Твенте" в целом показывает неплохую статистику: забили 39 голов, что в среднем показателе составляет примерно 2 забитых мяча на игру. Как можно заметить, команде этого достаточно, чтобы одержать 10 побед и идти на 5-й строчке турнира. Однако и показатель пропущенных за этот период не может радовать: 25 раз приходилось доставать мяч из сетки собственных ворот игрокам "Твенте".
В Лиге Европы подопечные Йозефа Остинга отстают от "Бешикташа" на 2 очка и соответственно 2 места в турнирной таблице. 26-я позиция, к сожалению, не дает команде возможности квалифицироваться дальше в плей-офф. Статистически клуб смотрится не так уверенно, как в Эредивизе. "Твенте" имеют в своем активе только одну победу за 7 матчей группового этапа над "Мальме" на выезде (3:1) в прошлом туре. Не сложно заметить, что их оппонент "Бешикташ" одержал за такое же количество уже 3 победы, что и повлияло на позицию команд. Нидерландский клуб можно смело считать самой дружной командой в турнире на данный момент. "Твенте" поделили баллы со своими соперниками уже 4 раза, что является самым большим показателем среди других команд.
Новости "Бешикташа"
Дела турецкого клуба в чемпионате не могут вызывать восторга. "Бешикташ" входит в ТОП-6 команд Суперлиги в нынешнем розыгрыше. Единственное что, они далеко не возглавляют этот список, а даже наоборот – именно шестые. В прошлом тренер "Манчестер Юнайтед", а сейчас наставник этого клуба Уле Гуннар Сульшер вроде бы еще не нашел именно той игры команды, которая бы обеспечила стабильность результатов. 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения. 29 голов забиты, 21 пропустили. Однако "Бешикташ" продолжает борьбу в Кубке Турции, где потенциально могут иметь немалые шансы на успех.
В еврокубках ситуация не значительно, но лучше. "Бешикташ" находится на грани выхода дальше, а именно на 24 строчке. Матч против "Твенте" – прекрасная возможность для команды все же пройти дальше. Тем более что ситуация будет явно давить на соперников. Не устроит турецкий клуб точно поражение. Ничья будет в общем-то неплохим результатом, однако для уверенности следует побеждать.
В Лиге Европы подопечные Сульшера набрали 9 очков из 21 возможных. "Бешикташ" одержали 3 победы, что на две больше чем у нидерландцев, однако и успели 4 раза проиграть. Домашняя победа над "Атлетиком" из Бильбао (4:1) дарит немалые надежды болельщикам на этот поединок.
Цифры и факты
- "Твенте" забил 13 голов в последних 5 домашних матчах
- "Твенте" уступили всего дважды в последних 23 домашних матчах
- "Бешикташ" выиграл всего 5 игр из 23 последних на выезде
Кадровая ситуация
Юнес Таа, Сам Ламмерс, Месс Гильгерс, к сожалению, будут недоступны для Йозефа Остинга в предстоящем матче. "Бешикташ" в лазарете имеет оборонные кадры: Уйсал, Сануч, Терзи и Паулиста.
Ориентировочные составы команд:
"Твенте", 4-2-3-1, Уннершталь – ван Рой, Брюнс, Лагербильке, Салах-Эдин – Влап, Садилек – Ротс, Стейн, Лтаеф – ван Волфсвинкел
"Бешикташ", 4-2-3-1, Гюнок – Масуаку, Удуохай, Топчу, Свенссон – Эль-Мусрати, Фернандеш – Окслейд-Чемберлен, Силва, Рашица – Киличсой
"Твенте" - "Бешикташ". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Твенте" - "Бешикташ". Ставка и коэффициенты
"Твенте" - "Бешикташ". Прогноз на матч от UA-Футбол
Что одну команду, что другую в лучшем случае устраивает только победа. И если "Бешикташ" фактически еще имеет право на ничейный результат, то "Твенте" должны обходиться без ошибок, которые будут стоить им результата. Клубы в предыдущем туре одержали победу – и 30 января одна из них сможет успешно продолжить серию. Прогнозируется осторожная игра обеих команд, но потенциально атакующая. Вероятный результат матча – минимально победит "Твенте".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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