Твенте - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Вечер 30 января на Гролс Весте обещает быть вспыльчивым. Нидерландский "Твенте" и турецкий "Бешикташ" разыграют матч последнего тура лигового этапа Лиги Европы УЕФА. Этот поединок станет решающим в определении последних участников плей-офф турнира.

Лига Европы УЕФА. 8 тур.

30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте

Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)

"Твенте" - "Бешикташ"

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Новости "Твенте"

Главный тренер команды Йозеф Остинг держит своих подопечных в достаточно положительном положении. "Твенте" занимают 5-е место в Эредивизе и, набрав уже 34 балла, довольно неплохо закрепились в зоне еврокубков. Ближайшая команда вне такой зоны отстает от подопечных Остинга на 9 единиц. И это еще без учета того, что клуб имеет игру в запасе. После 19 отыгранных матчей в чемпионате "Твенте" в целом показывает неплохую статистику: забили 39 голов, что в среднем показателе составляет примерно 2 забитых мяча на игру. Как можно заметить, команде этого достаточно, чтобы одержать 10 побед и идти на 5-й строчке турнира. Однако и показатель пропущенных за этот период не может радовать: 25 раз приходилось доставать мяч из сетки собственных ворот игрокам "Твенте".

В Лиге Европы подопечные Йозефа Остинга отстают от "Бешикташа" на 2 очка и соответственно 2 места в турнирной таблице. 26-я позиция, к сожалению, не дает команде возможности квалифицироваться дальше в плей-офф. Статистически клуб смотрится не так уверенно, как в Эредивизе. "Твенте" имеют в своем активе только одну победу за 7 матчей группового этапа над "Мальме" на выезде (3:1) в прошлом туре. Не сложно заметить, что их оппонент "Бешикташ" одержал за такое же количество уже 3 победы, что и повлияло на позицию команд. Нидерландский клуб можно смело считать самой дружной командой в турнире на данный момент. "Твенте" поделили баллы со своими соперниками уже 4 раза, что является самым большим показателем среди других команд.

Новости "Бешикташа"

Дела турецкого клуба в чемпионате не могут вызывать восторга. "Бешикташ" входит в ТОП-6 команд Суперлиги в нынешнем розыгрыше. Единственное что, они далеко не возглавляют этот список, а даже наоборот – именно шестые. В прошлом тренер "Манчестер Юнайтед", а сейчас наставник этого клуба Уле Гуннар Сульшер вроде бы еще не нашел именно той игры команды, которая бы обеспечила стабильность результатов. 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения. 29 голов забиты, 21 пропустили. Однако "Бешикташ" продолжает борьбу в Кубке Турции, где потенциально могут иметь немалые шансы на успех.

В еврокубках ситуация не значительно, но лучше. "Бешикташ" находится на грани выхода дальше, а именно на 24 строчке. Матч против "Твенте" – прекрасная возможность для команды все же пройти дальше. Тем более что ситуация будет явно давить на соперников. Не устроит турецкий клуб точно поражение. Ничья будет в общем-то неплохим результатом, однако для уверенности следует побеждать.

В Лиге Европы подопечные Сульшера набрали 9 очков из 21 возможных. "Бешикташ" одержали 3 победы, что на две больше чем у нидерландцев, однако и успели 4 раза проиграть. Домашняя победа над "Атлетиком" из Бильбао (4:1) дарит немалые надежды болельщикам на этот поединок.

Цифры и факты

"Твенте" забил 13 голов в последних 5 домашних матчах

"Твенте" уступили всего дважды в последних 23 домашних матчах

"Бешикташ" выиграл всего 5 игр из 23 последних на выезде

Кадровая ситуация

Юнес Таа, Сам Ламмерс, Месс Гильгерс, к сожалению, будут недоступны для Йозефа Остинга в предстоящем матче. "Бешикташ" в лазарете имеет оборонные кадры: Уйсал, Сануч, Терзи и Паулиста.

Ориентировочные составы команд:

"Твенте", 4-2-3-1, Уннершталь – ван Рой, Брюнс, Лагербильке, Салах-Эдин – Влап, Садилек – Ротс, Стейн, Лтаеф – ван Волфсвинкел

"Бешикташ", 4-2-3-1, Гюнок – Масуаку, Удуохай, Топчу, Свенссон – Эль-Мусрати, Фернандеш – Окслейд-Чемберлен, Силва, Рашица – Киличсой

"Твенте" - "Бешикташ". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Твенте" - "Бешикташ". Ставка и коэффициенты

"Твенте" - "Бешикташ". Прогноз на матч от UA-Футбол

Что одну команду, что другую в лучшем случае устраивает только победа. И если "Бешикташ" фактически еще имеет право на ничейный результат, то "Твенте" должны обходиться без ошибок, которые будут стоить им результата. Клубы в предыдущем туре одержали победу – и 30 января одна из них сможет успешно продолжить серию. Прогнозируется осторожная игра обеих команд, но потенциально атакующая. Вероятный результат матча – минимально победит "Твенте".