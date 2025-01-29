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Тоттенхэм - Эльфсборг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы

Тоттенхэм - Эльфсборг: Прогноз и анонс матча - 30.01.2025 - Лига Европы на UA-Футбол

Тоттенхэм - Эльфсборг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" может закрепиться в восьмерке лучших, выиграв матч. А "Эльфсборг", сыграв вничью, попасть в плей-офф. Кто окажется сильнее на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"?

Лига Европы. Тур 8 из 8

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Тоттенхэм – Эльфсборг

Арбитр в поле: Себастьян Гишамер (Австрия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 8

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Телетрансляція матчу Тоттенгем - Ельфсборг
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Содержание

Новости Тоттенхэма

"Тоттенхэм" – одна из самых противоречивых команд Англии в нынешнем сезоне. Из 20 клубов АПЛ восемь команд забили больше 40-ка голов (по результатам 23 туров). В их числе и "Тоттенхэм" с 46-ю голами. При такой голевой результативности "шпоры" занимают 15-е место в АПЛ. А "Арсенал" с 44-мя голами – второе. А все потому, что "Тоттенхэм" входит и в восьмерку команд, которые пропустили больше всех. Парадокс "Тоттенхэма": команда выиграла в Кубке лиги у "Манчестер Сити" (2:1), "Манчестер Юнайтед" (4:3), "Ливерпуля" (1:0). Но горит в АПЛ, проигрывая всем (кроме "Манчестер Сити", 0:4). Перед матчем Лиги Европы "шпоры" проиграли "Лестеру" (АПЛ).

В Лиге Европы "шпоры" стартовали победой над "Карабахом" (3:0), "Ференцварошем" (1:2), "АЗ Алкмар" (1:0). С четвертого тура что-то пошло не так и на международной арене. Проиграли "Галатасараю" (2:3), не одолели "Рому" (2:2), "Рейнджерс" (1:1). В январе с трудом, но одержали победу над "Хоффенхаймом" (3:2). Имея большие проблемы в АПЛ, "шпоры" отдадут все силы на то, чтобы не провалить выступления в Лиге Европы. Класс игроков позволяет пройти "Эльфсборг", даже при том, что Постекоглу имеет огромные проблемы с составом. Очень много футболистов травмированы. Из лазарета "Тоттенхэма" можно создать еще одну конкурентоспособную команду АПЛ.

"Тоттенхэм", однозначно, атакующая команда. Их скоростные атаки, которые в большинстве случаев разгоняет Сон, разбивают любую оборону. Радует, что кореец здоров и готов выйти на поле. Вернулся из лазарета Бетанкур, набирает форму Дэвис. Это вселяет некоторую надежду на положительный результат.

Ориентировочный состав

Как уже было сказано, травмированных игроков у Постекоглу много: Джонсон, Вернер, Викарио, ван де Вен, Удоджи, Соланке, Ромеро, Одобер, Меддисон. Не успел восстановиться Ришарлисон, как снова получил повреждение.

Кински - Порро, Драгушин, Грэй, Дэвис - Бергвалл, Сарр, Бентанкур - Колушевски, Мур, Сон

Новости Эльфсборга

Чемпионат Швеции проходит с марта по ноябрь. Соответственно, "Эльфсборг" два месяца можно сказать отдыхает, проводя товарищеские матчи и один официальный в Лиге Европы (седьмой тур). В 2024 году команда не порадовала своих болельщиков, заняла седьмое место и не получила путевку на еврокубковые турниры на следующий сезон.

В Лиге Европы "желтые" пока имеют все шансы попасть в плей-офф. Выиграв у "Ромы" (1:0), "Карабаха" (1:0) и "Ниццы" (1:0), команда доказала, что умеет вполне достойно обороняться. Правда владение мячом и точность передач у шведской команды на самом низком уровне среди всех участников Лиги Европы. Плохо обстоят дела и с атакующими возможностями. В январе "Эльфсборг" продал в Чемпионшип своего главного бомбардира Майкла Байду. А второй нападающий Пер Фрик травмирован. Альтернативной замены у Оскара Хильемарка нет. Остается надежда на контратаки, которые "Эльфсбург" проводит чаще всего через левый фланг, на котором господствует Ахмед Касем.

Ориентировочный состав

Травмированных игроков у "Эльфсборга" нет.

Петтерссон - Йегбе, Хенрикссон, Хольмен - Хульт, Касем, Б. Зенели, Хедлунд - Рапп, Абдулаи, А. Зенели

Тоттенхэм – Эльфсборг. Статистика личных встреч

Команды ни разу не встречались.

Тоттенхэм – Эльфсборг. Последние матчи команд

Последние пять матчей Тоттенхэма

  • 12.01.2025. Кубок Англии. "Тамуорт" - "Тоттенхэм" 0:3
  • 15.01.2025. АПЛ. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1
  • 19.01.2025. АПЛ. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 3:2
  • 23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" 2:3
  • 26.01.2025. АПЛ. "Тоттенхэм" - "Лестер Сити" 1:2

Последние пять матчей Эльфсборга

  • 07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. "Эльфсборг" - "Брага" 1:1
  • 28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. "Атлетик" - "Эльфсборг" 3:0
  • 12.12.2024. Лига Европы. Тур 6 из 8. "Эльфсборг" - "Карабах" 1:0
  • 16.01.2025. Товарищеские клубные матчи. "Сталь Мелец" -"Эльфсборг" 2:0
  • 23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0

Тоттенхэм – Эльфсборг. Турнирное положение команд

В АПЛ "Тоттенхэм" летит вниз со скоростью звука – 15-е место. Из 23 матчей команда 13 раз проиграла, три сыграла вничью и семь выиграла. В Лиге Европы положение "шпор" гораздо лучше. Шестое место и шанс не вылететь из топ-8.

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"Эльфсборг" на данный момент находится на каникулах. Чемпионат Швеции проводится с марта по ноябрь. В 2024 году команда заняла седьмое место. В Лиге Европы "желтые" занимают 20-е место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

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1.23
6.70
12.50
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Тоттенхэм – Эльфсборг. Прогноз на матч от UA-Футбол

Скорее всего, "Эльфсборг" будет играть в оборонительный футбол. Ведь команде вполне достаточно ничьей в этом матче. Это может сыграть с "желтыми" злую шутку. Что-что, а атаковать и забивать голы "Тоттенхэм" умеет. Нет сомнений, что "шпоры" выйдут мотивированными исключительно на победу. Если не в АПЛ побеждать, то хоть в Лиге Европы. Тем более, что команда Постекоглу может выигрывать матчи.

"Эльфсборг" будет не только обороняться, а и пробовать контратаковать. Оборона "Тоттенхэма" постоянно допускает ошибки. Шведская команда, наверняка, готова воспользоваться шансом и забить в ворота "шпор". Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Но фаворитом матча можно считать "Тоттенхэм".

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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