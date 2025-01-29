Тоттенхэм - Эльфсборг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

"Тоттенхэм" – одна из самых противоречивых команд Англии в нынешнем сезоне. Из 20 клубов АПЛ восемь команд забили больше 40-ка голов (по результатам 23 туров). В их числе и "Тоттенхэм" с 46-ю голами. При такой голевой результативности "шпоры" занимают 15-е место в АПЛ. А "Арсенал" с 44-мя голами – второе. А все потому, что "Тоттенхэм" входит и в восьмерку команд, которые пропустили больше всех. Парадокс "Тоттенхэма": команда выиграла в Кубке лиги у "Манчестер Сити" (2:1), "Манчестер Юнайтед" (4:3), "Ливерпуля" (1:0). Но горит в АПЛ, проигрывая всем (кроме "Манчестер Сити", 0:4). Перед матчем Лиги Европы "шпоры" проиграли "Лестеру" (АПЛ).
В Лиге Европы "шпоры" стартовали победой над "Карабахом" (3:0), "Ференцварошем" (1:2), "АЗ Алкмар" (1:0). С четвертого тура что-то пошло не так и на международной арене. Проиграли "Галатасараю" (2:3), не одолели "Рому" (2:2), "Рейнджерс" (1:1). В январе с трудом, но одержали победу над "Хоффенхаймом" (3:2). Имея большие проблемы в АПЛ, "шпоры" отдадут все силы на то, чтобы не провалить выступления в Лиге Европы. Класс игроков позволяет пройти "Эльфсборг", даже при том, что Постекоглу имеет огромные проблемы с составом. Очень много футболистов травмированы. Из лазарета "Тоттенхэма" можно создать еще одну конкурентоспособную команду АПЛ.
"Тоттенхэм", однозначно, атакующая команда. Их скоростные атаки, которые в большинстве случаев разгоняет Сон, разбивают любую оборону. Радует, что кореец здоров и готов выйти на поле. Вернулся из лазарета Бетанкур, набирает форму Дэвис. Это вселяет некоторую надежду на положительный результат.
Ориентировочный состав
Как уже было сказано, травмированных игроков у Постекоглу много: Джонсон, Вернер, Викарио, ван де Вен, Удоджи, Соланке, Ромеро, Одобер, Меддисон. Не успел восстановиться Ришарлисон, как снова получил повреждение.
Чемпионат Швеции проходит с марта по ноябрь. Соответственно, "Эльфсборг" два месяца можно сказать отдыхает, проводя товарищеские матчи и один официальный в Лиге Европы (седьмой тур). В 2024 году команда не порадовала своих болельщиков, заняла седьмое место и не получила путевку на еврокубковые турниры на следующий сезон.
В Лиге Европы "желтые" пока имеют все шансы попасть в плей-офф. Выиграв у "Ромы" (1:0), "Карабаха" (1:0) и "Ниццы" (1:0), команда доказала, что умеет вполне достойно обороняться. Правда владение мячом и точность передач у шведской команды на самом низком уровне среди всех участников Лиги Европы. Плохо обстоят дела и с атакующими возможностями. В январе "Эльфсборг" продал в Чемпионшип своего главного бомбардира Майкла Байду. А второй нападающий Пер Фрик травмирован. Альтернативной замены у Оскара Хильемарка нет. Остается надежда на контратаки, которые "Эльфсбург" проводит чаще всего через левый фланг, на котором господствует Ахмед Касем.
Ориентировочный состав
Травмированных игроков у "Эльфсборга" нет.
Петтерссон - Йегбе, Хенрикссон, Хольмен - Хульт, Касем, Б. Зенели, Хедлунд - Рапп, Абдулаи, А. Зенели
Тоттенхэм – Эльфсборг. Статистика личных встреч
Команды ни разу не встречались.
Тоттенхэм – Эльфсборг. Последние матчи команд
Последние пять матчей Тоттенхэма
12.01.2025. Кубок Англии. "Тамуорт" - "Тоттенхэм" 0:3
15.01.2025. АПЛ. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1
19.01.2025. АПЛ. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 3:2
23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" 2:3
26.01.2025. АПЛ. "Тоттенхэм" - "Лестер Сити" 1:2
Последние пять матчей Эльфсборга
07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. "Эльфсборг" - "Брага" 1:1
28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. "Атлетик" - "Эльфсборг" 3:0
12.12.2024. Лига Европы. Тур 6 из 8. "Эльфсборг" - "Карабах" 1:0
23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0
Тоттенхэм – Эльфсборг. Турнирное положение команд
В АПЛ "Тоттенхэм" летит вниз со скоростью звука – 15-е место. Из 23 матчей команда 13 раз проиграла, три сыграла вничью и семь выиграла. В Лиге Европы положение "шпор" гораздо лучше. Шестое место и шанс не вылететь из топ-8.
Тоттенхэм – Эльфсборг. Прогноз на матч от UA-Футбол
Скорее всего, "Эльфсборг" будет играть в оборонительный футбол. Ведь команде вполне достаточно ничьей в этом матче. Это может сыграть с "желтыми" злую шутку. Что-что, а атаковать и забивать голы "Тоттенхэм" умеет. Нет сомнений, что "шпоры" выйдут мотивированными исключительно на победу. Если не в АПЛ побеждать, то хоть в Лиге Европы. Тем более, что команда Постекоглу может выигрывать матчи.
"Эльфсборг" будет не только обороняться, а и пробовать контратаковать. Оборона "Тоттенхэма" постоянно допускает ошибки. Шведская команда, наверняка, готова воспользоваться шансом и забить в ворота "шпор". Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Но фаворитом матча можно считать "Тоттенхэм".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.