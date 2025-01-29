Тоттенхэм - Эльфсборг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

"Тоттенхэм" может закрепиться в восьмерке лучших, выиграв матч. А "Эльфсборг", сыграв вничью, попасть в плей-офф. Кто окажется сильнее на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"?

Лига Европы. Тур 8 из 8

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Тоттенхэм – Эльфсборг

Арбитр в поле: Себастьян Гишамер (Австрия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 8

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Новости Тоттенхэма

"Тоттенхэм" – одна из самых противоречивых команд Англии в нынешнем сезоне. Из 20 клубов АПЛ восемь команд забили больше 40-ка голов (по результатам 23 туров). В их числе и "Тоттенхэм" с 46-ю голами. При такой голевой результативности "шпоры" занимают 15-е место в АПЛ. А "Арсенал" с 44-мя голами – второе. А все потому, что "Тоттенхэм" входит и в восьмерку команд, которые пропустили больше всех. Парадокс "Тоттенхэма": команда выиграла в Кубке лиги у "Манчестер Сити" (2:1), "Манчестер Юнайтед" (4:3), "Ливерпуля" (1:0). Но горит в АПЛ, проигрывая всем (кроме "Манчестер Сити", 0:4). Перед матчем Лиги Европы "шпоры" проиграли "Лестеру" (АПЛ).

В Лиге Европы "шпоры" стартовали победой над "Карабахом" (3:0), "Ференцварошем" (1:2), "АЗ Алкмар" (1:0). С четвертого тура что-то пошло не так и на международной арене. Проиграли "Галатасараю" (2:3), не одолели "Рому" (2:2), "Рейнджерс" (1:1). В январе с трудом, но одержали победу над "Хоффенхаймом" (3:2). Имея большие проблемы в АПЛ, "шпоры" отдадут все силы на то, чтобы не провалить выступления в Лиге Европы. Класс игроков позволяет пройти "Эльфсборг", даже при том, что Постекоглу имеет огромные проблемы с составом. Очень много футболистов травмированы. Из лазарета "Тоттенхэма" можно создать еще одну конкурентоспособную команду АПЛ.

"Тоттенхэм", однозначно, атакующая команда. Их скоростные атаки, которые в большинстве случаев разгоняет Сон, разбивают любую оборону. Радует, что кореец здоров и готов выйти на поле. Вернулся из лазарета Бетанкур, набирает форму Дэвис. Это вселяет некоторую надежду на положительный результат.

Ориентировочный состав

Как уже было сказано, травмированных игроков у Постекоглу много: Джонсон, Вернер, Викарио, ван де Вен, Удоджи, Соланке, Ромеро, Одобер, Меддисон. Не успел восстановиться Ришарлисон, как снова получил повреждение.

Кински - Порро, Драгушин, Грэй, Дэвис - Бергвалл, Сарр, Бентанкур - Колушевски, Мур, Сон

Новости Эльфсборга

Чемпионат Швеции проходит с марта по ноябрь. Соответственно, "Эльфсборг" два месяца можно сказать отдыхает, проводя товарищеские матчи и один официальный в Лиге Европы (седьмой тур). В 2024 году команда не порадовала своих болельщиков, заняла седьмое место и не получила путевку на еврокубковые турниры на следующий сезон.

В Лиге Европы "желтые" пока имеют все шансы попасть в плей-офф. Выиграв у "Ромы" (1:0), "Карабаха" (1:0) и "Ниццы" (1:0), команда доказала, что умеет вполне достойно обороняться. Правда владение мячом и точность передач у шведской команды на самом низком уровне среди всех участников Лиги Европы. Плохо обстоят дела и с атакующими возможностями. В январе "Эльфсборг" продал в Чемпионшип своего главного бомбардира Майкла Байду. А второй нападающий Пер Фрик травмирован. Альтернативной замены у Оскара Хильемарка нет. Остается надежда на контратаки, которые "Эльфсбург" проводит чаще всего через левый фланг, на котором господствует Ахмед Касем.

Ориентировочный состав

Травмированных игроков у "Эльфсборга" нет.

Петтерссон - Йегбе, Хенрикссон, Хольмен - Хульт, Касем, Б. Зенели, Хедлунд - Рапп, Абдулаи, А. Зенели

Тоттенхэм – Эльфсборг. Статистика личных встреч

Команды ни разу не встречались.

Тоттенхэм – Эльфсборг. Последние матчи команд

Последние пять матчей Тоттенхэма

12.01.2025. Кубок Англии. "Тамуорт" - "Тоттенхэм" 0:3

15.01.2025. АПЛ. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1

19.01.2025. АПЛ. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 3:2

23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" 2:3

26.01.2025. АПЛ. "Тоттенхэм" - "Лестер Сити" 1:2

Последние пять матчей Эльфсборга

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. "Эльфсборг" - "Брага" 1:1

28.11.2024. Лига Европы. Тур 5 из 8. "Атлетик" - "Эльфсборг" 3:0

12.12.2024. Лига Европы. Тур 6 из 8. "Эльфсборг" - "Карабах" 1:0

16.01.2025. Товарищеские клубные матчи. "Сталь Мелец" -"Эльфсборг" 2:0

23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0

Тоттенхэм – Эльфсборг. Турнирное положение команд

В АПЛ "Тоттенхэм" летит вниз со скоростью звука – 15-е место. Из 23 матчей команда 13 раз проиграла, три сыграла вничью и семь выиграла. В Лиге Европы положение "шпор" гораздо лучше. Шестое место и шанс не вылететь из топ-8.

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"Эльфсборг" на данный момент находится на каникулах. Чемпионат Швеции проводится с марта по ноябрь. В 2024 году команда заняла седьмое место. В Лиге Европы "желтые" занимают 20-е место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Тоттенхэм – Эльфсборг. Прогноз на матч от UA-Футбол

Скорее всего, "Эльфсборг" будет играть в оборонительный футбол. Ведь команде вполне достаточно ничьей в этом матче. Это может сыграть с "желтыми" злую шутку. Что-что, а атаковать и забивать голы "Тоттенхэм" умеет. Нет сомнений, что "шпоры" выйдут мотивированными исключительно на победу. Если не в АПЛ побеждать, то хоть в Лиге Европы. Тем более, что команда Постекоглу может выигрывать матчи.

"Эльфсборг" будет не только обороняться, а и пробовать контратаковать. Оборона "Тоттенхэма" постоянно допускает ошибки. Шведская команда, наверняка, готова воспользоваться шансом и забить в ворота "шпор". Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Но фаворитом матча можно считать "Тоттенхэм".

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.