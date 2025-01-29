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Лион - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы

Мотивацию имеет только одна команда

Лион - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В одном из 18-ти матчей Лиги Европы, которые будут проходить одновременно в четверг, будут играть французский "Лион" и болгарский "Лудогорец". Первые занимают высокие места в турнирной таблице чемпионата, а вот вторые уже никаких шансов на проход в плей-офф не имеют.

Содержание

Лига Европы. 8 тур

30.01.2025. Парк Олимпик Лионнез (Лион)

Главный арбитр: А. Сидиропулос (Греция)

Лион - Лудогорец. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 14

Трансляция матча
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Трансляція матчу Ліон - Лудогорець
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Лион

Перед последней игрой Этапа лиги "Лион" уволил главного тренера Пьера Сажа. Наверняка об этом решении боссы клуба задумывались и раньше, но серия из 5-ти матчей подряд без побед стала решающей.

В Лиге 1 "Лион" сейчас занимает 6-е место - последнее еврокубковое. Борьба в первой десятке очень неплохая, поэтому каждый тур может изменить положение. В Кубке Франции успехов нет, ведь их выбил полулюбительский коллектив.

На самом деле, лучшая ситуация у этой команды именно в Лиге Европы. Французы имеют 5-ю позицию из 36-ти! А вместе с этим "Лион" - одна из самых результативных команд (15 голов). Место в плей-офф "ткачи" уже гарантировали. Вопрос только 1/16 или 1/8.

К следующей игре готовятся почти все футболисты. Травмирован только нападающий Фофана.

Лудогорец

А вот "Лудогорец" имеет обратную ситуацию - никаких проблем в лиге и кубке, но постоянные неудачи в Лиге Европы. Теперь подробнее.

В Первой лиге Болгарии вообще нет интриги в чемпионской гонке. После 19-ти туров "Лудогорец" опережает ближайшего преследователя аж на 13 очков. Конечно, лучшая атака и защита тоже за ним (43:6).

В Лиге Европы похвастаться нечем. Перед последним туром болгары на 33-й позиции. Все шансы на выход в плей-офф потеряны. 3 забитых мяча и 10 пропущенных за 7 матчей и всего 3 очка.

Кстати, как и в Украине, в Болгарии чемпионат на паузе. Приходится играть контрольные поединки и прерываться на еврокубки. В одном из спаррингов "Лудогорец" разгромно проиграл "Шахтеру" (0:4).

Против "Лиона" из-за травм не сыграют Дуа, Текпетей и Витри.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Лиона:

26.01. Нант - Лион 1:1 (Лига 1)
23.01. Фенербахче - Лион 0:0 (Лига Европы)
18.01. Лион - Тулуза 0:0 (Лига 1)

  • Последние 3 встречи Лудогорца:

23.01. Лудогорец - Мидтьюланн 0:2 (Лига Европы)
15.01. Лудогорец - Шахтер 0:4 (Контрольный матч)
10.01. Янг Бойз - Лудогорец 0:1 (Контрольный матч)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.25
6.40
11.50
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Прогноз на матч Лион - Лудогорец от UA-Футбол

"Лудогорец" уже ни на что не претендует. Где искать мотивацию? Также не понятно, пойдет ли ему на пользу отсутствие в последнее время официальных матчей. "Лион" точно захочет пройти в 1/8, но последние поединки, результативность и смена тренера указывают на то, что легкой прогулки против болгар не будет. Вряд ли увидим ливень голов. Ставка - ТМ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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