Лион - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

В одном из 18-ти матчей Лиги Европы, которые будут проходить одновременно в четверг, будут играть французский "Лион" и болгарский "Лудогорец". Первые занимают высокие места в турнирной таблице чемпионата, а вот вторые уже никаких шансов на проход в плей-офф не имеют.

Лига Европы. 8 тур

30.01.2025. Парк Олимпик Лионнез (Лион)

Главный арбитр: А. Сидиропулос (Греция)

Лион - Лудогорец. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 14

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Лион

Перед последней игрой Этапа лиги "Лион" уволил главного тренера Пьера Сажа. Наверняка об этом решении боссы клуба задумывались и раньше, но серия из 5-ти матчей подряд без побед стала решающей.

В Лиге 1 "Лион" сейчас занимает 6-е место - последнее еврокубковое. Борьба в первой десятке очень неплохая, поэтому каждый тур может изменить положение. В Кубке Франции успехов нет, ведь их выбил полулюбительский коллектив.

На самом деле, лучшая ситуация у этой команды именно в Лиге Европы. Французы имеют 5-ю позицию из 36-ти! А вместе с этим "Лион" - одна из самых результативных команд (15 голов). Место в плей-офф "ткачи" уже гарантировали. Вопрос только 1/16 или 1/8.

К следующей игре готовятся почти все футболисты. Травмирован только нападающий Фофана.

Лудогорец

А вот "Лудогорец" имеет обратную ситуацию - никаких проблем в лиге и кубке, но постоянные неудачи в Лиге Европы. Теперь подробнее.

В Первой лиге Болгарии вообще нет интриги в чемпионской гонке. После 19-ти туров "Лудогорец" опережает ближайшего преследователя аж на 13 очков. Конечно, лучшая атака и защита тоже за ним (43:6).

В Лиге Европы похвастаться нечем. Перед последним туром болгары на 33-й позиции. Все шансы на выход в плей-офф потеряны. 3 забитых мяча и 10 пропущенных за 7 матчей и всего 3 очка.

Кстати, как и в Украине, в Болгарии чемпионат на паузе. Приходится играть контрольные поединки и прерываться на еврокубки. В одном из спаррингов "Лудогорец" разгромно проиграл "Шахтеру" (0:4).

Против "Лиона" из-за травм не сыграют Дуа, Текпетей и Витри.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Лиона:

26.01. Нант - Лион 1:1 (Лига 1)

23.01. Фенербахче - Лион 0:0 (Лига Европы)

18.01. Лион - Тулуза 0:0 (Лига 1)

Последние 3 встречи Лудогорца:

23.01. Лудогорец - Мидтьюланн 0:2 (Лига Европы)

15.01. Лудогорец - Шахтер 0:4 (Контрольный матч)

10.01. Янг Бойз - Лудогорец 0:1 (Контрольный матч)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лион - Лудогорец от UA-Футбол

"Лудогорец" уже ни на что не претендует. Где искать мотивацию? Также не понятно, пойдет ли ему на пользу отсутствие в последнее время официальных матчей. "Лион" точно захочет пройти в 1/8, но последние поединки, результативность и смена тренера указывают на то, что легкой прогулки против болгар не будет. Вряд ли увидим ливень голов. Ставка - ТМ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша