Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Мотивацию имеет только одна команда
Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из 18-ти матчей Лиги Европы, которые будут проходить одновременно в четверг, будут играть французский "Лион" и болгарский "Лудогорец". Первые занимают высокие места в турнирной таблице чемпионата, а вот вторые уже никаких шансов на проход в плей-офф не имеют.
Лига Европы. 8 тур
30.01.2025. Парк Олимпик Лионнез (Лион)
Главный арбитр: А. Сидиропулос (Греция)
Лион - Лудогорец. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 14
Лион
Перед последней игрой Этапа лиги "Лион" уволил главного тренера Пьера Сажа. Наверняка об этом решении боссы клуба задумывались и раньше, но серия из 5-ти матчей подряд без побед стала решающей.
В Лиге 1 "Лион" сейчас занимает 6-е место - последнее еврокубковое. Борьба в первой десятке очень неплохая, поэтому каждый тур может изменить положение. В Кубке Франции успехов нет, ведь их выбил полулюбительский коллектив.
На самом деле, лучшая ситуация у этой команды именно в Лиге Европы. Французы имеют 5-ю позицию из 36-ти! А вместе с этим "Лион" - одна из самых результативных команд (15 голов). Место в плей-офф "ткачи" уже гарантировали. Вопрос только 1/16 или 1/8.
К следующей игре готовятся почти все футболисты. Травмирован только нападающий Фофана.
Лудогорец
А вот "Лудогорец" имеет обратную ситуацию - никаких проблем в лиге и кубке, но постоянные неудачи в Лиге Европы. Теперь подробнее.
В Первой лиге Болгарии вообще нет интриги в чемпионской гонке. После 19-ти туров "Лудогорец" опережает ближайшего преследователя аж на 13 очков. Конечно, лучшая атака и защита тоже за ним (43:6).
В Лиге Европы похвастаться нечем. Перед последним туром болгары на 33-й позиции. Все шансы на выход в плей-офф потеряны. 3 забитых мяча и 10 пропущенных за 7 матчей и всего 3 очка.
Кстати, как и в Украине, в Болгарии чемпионат на паузе. Приходится играть контрольные поединки и прерываться на еврокубки. В одном из спаррингов "Лудогорец" разгромно проиграл "Шахтеру" (0:4).
Против "Лиона" из-за травм не сыграют Дуа, Текпетей и Витри.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Лиона:
26.01. Нант - Лион 1:1 (Лига 1)
23.01. Фенербахче - Лион 0:0 (Лига Европы)
18.01. Лион - Тулуза 0:0 (Лига 1)
- Последние 3 встречи Лудогорца:
23.01. Лудогорец - Мидтьюланн 0:2 (Лига Европы)
15.01. Лудогорец - Шахтер 0:4 (Контрольный матч)
10.01. Янг Бойз - Лудогорец 0:1 (Контрольный матч)
- Последние 3 очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лион - Лудогорец от UA-Футбол
"Лудогорец" уже ни на что не претендует. Где искать мотивацию? Также не понятно, пойдет ли ему на пользу отсутствие в последнее время официальных матчей. "Лион" точно захочет пройти в 1/8, но последние поединки, результативность и смена тренера указывают на то, что легкой прогулки против болгар не будет. Вряд ли увидим ливень голов. Ставка - ТМ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу
- Олимпиакос - Карабах. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?