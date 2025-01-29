ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Бухарест. "Национальная Арена"

Главный судья: Гарм Осмерс (Германия)

Трансляция: Megogo Football 5

Тот момент, когда обе команды не могут чувствовать себя в полной безопасности в контексте выхода напрямую в 1/8 Лиги Европы. Да, сейчас они входят в заветные топ-8, однако после этого тура все может резко измениться, поэтому побеждать просто необходимо, иначе придется играть дополнительный плей-офф раунд.

Новости "ФКСБ"

Команда Элиаса Хараламбуса сейчас продолжает активную борьбу в национальном чемпионате. У них поровну очков с лидером чемпионата "Университатею", там важнейшие матчи только впереди. Что касается Лиги Европы, то они пока замыкают топ-8, где бы в идеале хотели бы остаться, но последний матч против такого сильного соперника сильно уменьшает шансы на это.

17 января чемпионат Румынии возобновился и официальные матчи также вернулись. До этого игрались товарищеские матчи, в частности они успели сыграть против киевского "Динамо" и проиграть со счетом 1:2. Также была победа в товарищеской игре против "Гамбурга" (2:1).

Возвращение к официальным матчам получилось не очень удачным, ведь "ФКСБ" потеряли очки против "Германштадта" (1:1), после чего был матч в рамках Лиги Европы, где удалось одолеть "Карабах" (3:2), ну и в минувшие выходные удалось получить три очка против "Арада" (1:0). Есть соблазн сделать большую ставку на этот матч против "Юнайтед", однако шансов на победу здесь не так много. С другой стороны, команда Аморима сейчас может как обыграть любого, так и проиграть любому.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Дела у подопечных Рубена Аморима налаживаются. И здесь речь именно о результатах, потому что к содержанию игры его коллектива все еще очень много вопросов. Но улучшение результатов - это хороший показатель того, что команда становится лучше. Однако пока это не подкрепится соответствующими выступлениями, стабильности здесь не будет.

Они продолжают идти внизу турнирной таблицы в АПЛ, зато в Лиге Европы все куда приятнее, достаточно не проиграть, что почти наверняка все гарантировать. Имеется в виду выход в 1/8 финала напрямую, минуя дополнительный раунд плей-офф. А лучше победить и получить потенциально более легких соперников в будущем.

За последние 5 матчей на счету манкунианцев 4 победы и 1 поражение. Вот настолько все неплохо. Сначала обыграли "Арсенал" в Кубке Англии в серии пенальти, затем обыграли "Саутгемптон" (3:1), там играли ужасно, но гений Диалло все решил. Затем было то самое поражение от "Брайтона" (1:3), где в очередной раз мы смотрели за неуверенной игрой. Ну и после этого переиграли "Рейнджерс" (2:1) и "Фулхэм" (1:0), хотя почти ничего не создали за весь матч. Вот такие они, неоднозначные.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Цифры и факты

Это будет первый официальный матч между "ФКСБ" и "Манчестер Юнайтед", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

"ФКСБ" непобедим на домашнем стадионе в этом сезоне Лиги Европы;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в выездных матчах Лиги Европы в этом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем хозяева не могут рассчитывать на помощь Дариуша Олару, Михаи Лисандру и Октавиана Попеску. Все остальные готовы.

Что касается потерь "Манчестер Юнайтед", то не сыграют Джонни Эванс, Люк Шоу и Мейсон Маунт. Также под вопросом готовность Мануэля Угарте.

"ФКСБ", 4-2-3-1: Тарновану — Крецу, Нгезана, Дава, Радунович — Шут, Эджоума — Стефанеску, Тенасе, Микулеску — Бирлиджа

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндир — Йоро, де Лигт, Мартинес — Мазрауи, Колльер, Фернандеш, Маласия — Эриксен, Диалло — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

5.40 4.05 1.65 Узнать больше

Прогноз на матч между "ФКСБ" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что это будет тот матч, когда хозяева смогут показать свой максимум, но этого не хватит для победы. С другой стороны будет Аморим и его команда, которые попытаются сэкономить силы для более важных матчей, но все же выполнить задачу минимум. Их, почти наверняка, устроит ничья, поэтому ничью они здесь и получат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.