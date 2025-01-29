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ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ФКСБ" и "Манчестер Юнайтед" в рамках этапа лиги в Лиге Европы
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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00. Бухарест. "Национальная Арена"
Главный судья: Гарм Осмерс (Германия)
Трансляция: Megogo Football 5
Тот момент, когда обе команды не могут чувствовать себя в полной безопасности в контексте выхода напрямую в 1/8 Лиги Европы. Да, сейчас они входят в заветные топ-8, однако после этого тура все может резко измениться, поэтому побеждать просто необходимо, иначе придется играть дополнительный плей-офф раунд.
Новости "ФКСБ"
Команда Элиаса Хараламбуса сейчас продолжает активную борьбу в национальном чемпионате. У них поровну очков с лидером чемпионата "Университатею", там важнейшие матчи только впереди. Что касается Лиги Европы, то они пока замыкают топ-8, где бы в идеале хотели бы остаться, но последний матч против такого сильного соперника сильно уменьшает шансы на это.
17 января чемпионат Румынии возобновился и официальные матчи также вернулись. До этого игрались товарищеские матчи, в частности они успели сыграть против киевского "Динамо" и проиграть со счетом 1:2. Также была победа в товарищеской игре против "Гамбурга" (2:1).
Возвращение к официальным матчам получилось не очень удачным, ведь "ФКСБ" потеряли очки против "Германштадта" (1:1), после чего был матч в рамках Лиги Европы, где удалось одолеть "Карабах" (3:2), ну и в минувшие выходные удалось получить три очка против "Арада" (1:0). Есть соблазн сделать большую ставку на этот матч против "Юнайтед", однако шансов на победу здесь не так много. С другой стороны, команда Аморима сейчас может как обыграть любого, так и проиграть любому.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Дела у подопечных Рубена Аморима налаживаются. И здесь речь именно о результатах, потому что к содержанию игры его коллектива все еще очень много вопросов. Но улучшение результатов - это хороший показатель того, что команда становится лучше. Однако пока это не подкрепится соответствующими выступлениями, стабильности здесь не будет.
Они продолжают идти внизу турнирной таблицы в АПЛ, зато в Лиге Европы все куда приятнее, достаточно не проиграть, что почти наверняка все гарантировать. Имеется в виду выход в 1/8 финала напрямую, минуя дополнительный раунд плей-офф. А лучше победить и получить потенциально более легких соперников в будущем.
За последние 5 матчей на счету манкунианцев 4 победы и 1 поражение. Вот настолько все неплохо. Сначала обыграли "Арсенал" в Кубке Англии в серии пенальти, затем обыграли "Саутгемптон" (3:1), там играли ужасно, но гений Диалло все решил. Затем было то самое поражение от "Брайтона" (1:3), где в очередной раз мы смотрели за неуверенной игрой. Ну и после этого переиграли "Рейнджерс" (2:1) и "Фулхэм" (1:0), хотя почти ничего не создали за весь матч. Вот такие они, неоднозначные.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Цифры и факты
- Это будет первый официальный матч между "ФКСБ" и "Манчестер Юнайтед", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- "ФКСБ" непобедим на домашнем стадионе в этом сезоне Лиги Европы;
- "Манчестер Юнайтед" непобедим в выездных матчах Лиги Европы в этом сезоне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед этим матчем хозяева не могут рассчитывать на помощь Дариуша Олару, Михаи Лисандру и Октавиана Попеску. Все остальные готовы.
Что касается потерь "Манчестер Юнайтед", то не сыграют Джонни Эванс, Люк Шоу и Мейсон Маунт. Также под вопросом готовность Мануэля Угарте.
"ФКСБ", 4-2-3-1: Тарновану — Крецу, Нгезана, Дава, Радунович — Шут, Эджоума — Стефанеску, Тенасе, Микулеску — Бирлиджа
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндир — Йоро, де Лигт, Мартинес — Мазрауи, Колльер, Фернандеш, Маласия — Эриксен, Диалло — Зиркзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "ФКСБ" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что это будет тот матч, когда хозяева смогут показать свой максимум, но этого не хватит для победы. С другой стороны будет Аморим и его команда, которые попытаются сэкономить силы для более важных матчей, но все же выполнить задачу минимум. Их, почти наверняка, устроит ничья, поэтому ничью они здесь и получат.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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