Ференцварош - АЗ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Нестабильному "Ференцварош" в Лиге Европы необходима победа для того, чтобы попасть в топ-24 европейского турнира. Позволит ли герой-середняк турнира взять очки венгерскому клубу?

Лига Европы. Тур 8 из 8

Будапешт. Стадион "Гроупама Арена"

Ференцварош – АЗ

Арбитр в поле: Ненад Минакович (Сербия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 16

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Новости Ференцвароша

В домашнем чемпионате "Ференцварош" брал чемпионство шесть лет подряд. В нынешнем сезоне от первого места отдаляет команду всего одно очко и один матч в запасе. Есть все предпосылки, что "зеленые орлы" в сезоне 2024/2025 в очередной раз станут чемпионами Венгрии.

Пока у "Ференцвароша" каникулы. Команда проводит товарищеские матчи и все внимание уделяет подготовке к играм Лиги Европы. Правда, "Айнтрахту" в седьмом туре "орлы" проиграли (2:0).

Нет сомнений, что титул чемпиона Венгрии важен для "орлов". Но постоянное празднование победы становится будничным. Соответственно, "орлам" необходимы новые эмоции - результат на международной арене. Однако, команда хоть и имеет боевой характер, выступает достаточно нестабильно. В первых двух турах проиграла "Андерлехту" (2:1) и "Тоттенхэму" (1:2). Но дальше футбольный бог был на стороне "орлов": победа над "Ниццей" (1:0), киевским "Динамо" (0:4), "Мальме" (4:1). В шестом туре "орлы" убили наповал своих болельщиков, проиграв ПАОКу с разгромным счетом 5:0. Ну и в январе проиграли "Айнтрахту" (2:0).

Учитывая, что венгерский чемпионат далеко не самый сильный в Европе, можно сказать, что "Ференцварош" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы прыгнул выше своей головы. Особенно, если влетят в плей-офф. Перед восьмым туром Лиги Европы "орлы" остались без основного голкипера Денеша Дибуса (травмирован). Это большая проблема для команды. Несмотря на то, что "орлы" не дают возможность защите соперников отдохнуть, постоянно идут в атаки и немало забивают, еще больше команда пропускает. А без первого номера есть шанс получить не один мяч в свои ворота.

Ориентировочный состав

Робби Кин (главный тренер "Ференцвароша") имеет только одного травмированного игрока - Денеш Дибус (голкипер).

Варга - Макрецкис, Гартенманн, Сиссе, Бикальо - Бен-Ромдан, Маига, Абу Фани, Траоре - Боржес, Варга

Новости АЗ Алкмар

В чемпионате Нидерландов у "АЗ" все стабильно - шестое место. До окончания сезона есть время прорваться в четверку лучших и влететь в следующий еврокубковый сезон. Правда в январе команда еще не выиграла ни одного матча. Сыграла вничью с ПСВ (2:2) и "Утрехтом" (0:0) и проиграла "Спарте Роттердам" (1:2) в Эредивизи. Но выиграла в Кубке Нидерландов у "Аякса" (2:0). Вероятно, пока все мысли у "АЗ" о матчах Лиги Европы. И это вполне естественно.

В нынешнем сезоне команда по праву может претендовать на звание героя общего этапа Лиги Европы. "Фермеры" взяли три очка в матче с "Эльфсборгом" (3:2), проиграли матч с "Атлетик" (2:0). В третьем туре героически выстояли в матче с "Тоттенхэмом", не пропустили от одной из самых атакующих команд, да еще и забили гол (1:0). Фантастически провели пятый матч с "Фенербахче, выиграв со счетом 3:1. Выстояли с "Галатасараем" (1:1) и "Лудогорцем" (2:2). Выиграли у "Ромы" (1:0).

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Можно сказать, что матч с "Ференцварош" выглядит легкой прогулкой. Однако, "фермерам" не стоит расслабляться. Проблемы в обороне могут привести к отрицательному результату. Скорее всего, "АЗ" будет играть очень осторожно, отдавая все силы на защиту своих ворот. Не будет нидерландский клуб забывать и об атаках - эта опция у них на высоте.

Ориентировочный состав

Травмированных игроков у Мартена Мартенса (главный тренер) нет.

Овусу-Одуро - М. Вольфе, Пенетра, Гус, Майкума - Класи, Копмейнерс - Лахдо, Мейнанс, Поку - Мердинк

Ференцварош – АЗ. Статистика личных встреч

Команды ни разу не встречались

Ференцварош – АЗ. Последние матчи команд

Последние пять матчей Ференцвароша

12.12.2024. Лига Европы. Тур 6 из 8. ПАОК - "Ференцварош" 5:0

15.12.2024. Чемпионат Венгрии. "Ньиредьхаза" - "Ференцварош" 0:1

10.01.2025. Клубные товарищеские матчи. "Пройссен" - "Ференцварош" 0:0

15.01.2025. Клубные товарищеские матчи. "Ференцварош" - "Пяст" 0:1

23.01.2025. Лига Европы. Тур 7 из 8. "Айнтрахт Франкфурт" - "Ференцварош" 2:0

Последние пять матчей АЗ

11.01.2025. Эредивизи. ПСВ - АЗ 2:2

14.01.2025. Кубок Нидерландов. 1/8 финала. АЗ - "Аякс" 2:0

18.01.2025. Эредивизи. "Утрехт" - АЗ 0:0

23.01.2025. Лига европы. Тур 7 из 8. АЗ - "Рома" 1:0

26.01.2025. Эредивизи.. АЗ - "Спарта Роттердам" 1:2

Ференцварош – АЗ. Турнирное положение команд

В чемпионате Венгрии "Ференцварош" занимает второе место, отставая от "Академии Пушкаша" всего на одно очко. У "Ференцвароша" есть еще один матч в запасе с аутсайдером домашнего турнира. Все говорит о том, что у команды есть шансы занять первое место и завершить сезон чемпионом страны.

В Лиге Европы "Ференцварош" идет на 22-ом месте.

"АЗ Алкмар" в чемпионате Нидерландов занимает шестое место. От четвертого команду отделяет всего два очка. Есть шансы, что и по результатам нынешнего сезона "АЗ Алкмар" получит путевку на еврокубковый турнир.

В Лиге Европы "АЗ Алкмар" уверенно шагает среди тех счастливчиков, которые попадают в плей-офф - 14-е место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Ференцварош – АЗ Алкмар. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Ференцварош" постоянно идет в атаки, любит мощные дальние удары. У "орлов" сложно отобрать мяч. Команда играет на своем поле при поддержке болельщиков, перед которыми футболистам стоит реабилитироваться за предыдущие поражения. Нет сомнений, что "орлы" выйдут супер мотивированные на победу.

"АЗ" умеет персонально защищаться, а контратаки - главное оружие нидерландского клуба. Пробить оборону "орлов" неуступчивые "фермеры" скорее всего смогут.

Обе команды непредсказуемые и, можно сказать, равные. Шанс увидеть голы от обеих команд есть.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.