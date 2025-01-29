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Аякс - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Аякс - Галатасарай. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Без преуменьшения, центральный матч заключительного тура Лиги Европы. Имеем дело с представителями верхней части турнирной таблицы. Оба коллектива в этом противостоянии в полной мере устроит только победа.
Подопечные Окана Бурука будут пытаться исправиться после ничьи с киевским "Динамо" в предыдущем туре и добыть прямую путевку в плей-офф. В свою очередь, команда Франческо Фариоли захочет реабилитироваться после унизительного поражения от скромного РФШ и в конце концов сохранить за собой слот в следующий раунд второго по рангу еврокубка.
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- "Аякс" 22:00 "Галатасарай"
- "Аякс": последние новости
- "Галатасарай": последние новости
- "Аякс" - "Галатасарай". Личные встречи
- "Аякс" - "Галатасарай". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Аякс" - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты
- "Аякс" - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол
8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25 сезона
Четверг, 30-е января
Нидерланды, Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
"Аякс" 22:00 "Галатасарай"
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"Аякс": последние новости
Перед командой Франческо Фариоли стоит реальный вызов и сложная задача. В предыдущем туре Лиги Европы "божьи синие" сенсационно проиграли скромному РФШ и подарили первую историческую победу для латвийского чемпиона. Поэтому, теперь, без каких-либо "но" для прохода в плей-офф раунд необходимо обыгрывать гораздо более солидный по подбору футболистов турецкий "Галатасарай".
И это действительно нетривиальная задача, поскольку нидерландцам будет противостоять лучшая атака текущей кампании ЛЕ. Мало того, что нужно будет реализовать свои моменты, так еще и к тому же нивелировать угрозу у собственных ворот. А сделать это будет очень непросто. Даже несмотря на домашний статус поединка.
В целом же, в 2025-м календарном году "Аякс" достаточно серьезно (по собственным меркам, конечно) штормит. Две победы в Эредивизи: дома над "Валвейком" (2:1) и в гостях над "Геренвеном" (2:0). С другой стороны: поражение на стадии 1/8 в национальном Кубке от АЗ (0:2) и вышеупомянутое фиаско с РФШ во втором по рангу еврокубке - 0:1.
Отступать некуда. Итальянскому коучу и его подопечным нужно выходить и доказывать свой уровень. Конечно, есть немало обстоятельств, при которых нидерландский гранд устроит даже ничья во встрече с "Галатасараем". Однако, надеяться на других при такой плотности в таблице будет как минимум наивным занятием. Необходима лишь уверенная победа.
Ориентировочный состав "Аякса": Пасвер, Баас, Ругани, Сутало, Гоэи, Тейлор, Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс, Бробби, Траоре.
"Галатасарай": последние новости
Подопечные Окана Бурука должны были закрывать все свои вопросы еще в прошлом туре. Однако, как было уже упомянуто выше, в родном Стамбуле их ожидал "контрастный душ". "Галатасарай" полностью контролировал ход игры с киевским „Динамо“ Александра Шовковского, однако в итоге именно турецкий клуб и чудо-дубль от Андрея Ярмоленко позволили „бело-синим“ получить их первый зачетный балл в этой кампании.
"Это была вторая ничья подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах. Нам нужно лучше понимать друг друга в некоторых моментах. Если у меня что-то получается, я смотрю, кому отдать пас, от кого получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Нам нужно учиться на своих ошибках и становиться лучше", - рассказал Осимхен после результативной ничьей с лидером УПЛ.
Впрочем, никакой катастрофы не произошло. Сейчас "львы" идут 9-ми в турнирной таблице и отстают от зоны прямого выхода в 1/8 лишь на один зачетный балл. Однако, с другой стороны - для решения этой задачи необходимо переиграть (уже в гостях) мотивированный "Аякс", который свои вопросы также еще не решил.
Однозначно, "Галатасарай" имеет мощный кадровый подбор исполнителей. Особенно, если мы говорим об атакующей линии турок. Чего только стоит дуэт Мертенс-Осимхен. Однако, в то же время есть проблемы с концентрацией и стабильностью в защите. Если 51-летнему турецкому наставнику удастся как следует психологически накачать своих футболистов, то проблем с итоговым результатом не будет. В любом случае битва с нидерландцами обещает быть напряженной и интригующей. За что бороться есть обоим.
Если же обращаться к национальному первенству, то на этом поприще у "Галатасарая" все в порядке. Первое место и гандикап над "Фенербахче" в 6 зачетных баллов. Теперь время доказывать свой статус-кво именно в Лиге Европы.
Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Айхан, Д. Санчес, Бардакчи, Якобс, Кутлу, Торрейра, Актюн, Мертенс, Б. Йылмаз, Осимхен.
"Аякс" - "Галатасарай". Личные встречи
Это будет первая официальная встреча в истории "божьих сыновей" и "львов". До этого нидерландская и турецкая команды в еврокубках не пересекались.
"Аякс" - "Галатасарай". Последние официальные матчи
"Аякс":
"Галатасарай":
Турнирное положение команд
Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и закономерно располагаются в зоне плей-офф. Впрочем, если турки уже по сути гарантировали себе проход в следующий раунд, то для нидерландцам нужно побеждать.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Аякс" - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты
"Аякс" - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Результативная ничья - 2:2. Четкого, да и даже просто фаворита в этой паре нет. Что и подтверждают расчеты букмекеров. Желаемый результат и путевку в следующий раунд получит тот, кто проявит больше желания и продемонстрирует свои сильные стороны в полной мере. Разве что, на стороне "божьих сыновей" выступает их домашняя арена - а так, команды на данном этапе своего развития являются максимально близкими по общему уровню. При этом, стоит ожидать забитых мячей с обеих сторон.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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