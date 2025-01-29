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Аякс - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы

Аякс - Галатасарай. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Без преуменьшения, центральный матч заключительного тура Лиги Европы. Имеем дело с представителями верхней части турнирной таблицы. Оба коллектива в этом противостоянии в полной мере устроит только победа.

Подопечные Окана Бурука будут пытаться исправиться после ничьи с киевским "Динамо" в предыдущем туре и добыть прямую путевку в плей-офф. В свою очередь, команда Франческо Фариоли захочет реабилитироваться после унизительного поражения от скромного РФШ и в конце концов сохранить за собой слот в следующий раунд второго по рангу еврокубка.

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СОДЕРЖАНИЕ

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25 сезона

Четверг, 30-е января

Нидерланды, Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

"Аякс" 22:00 "Галатасарай"

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"Аякс": последние новости

Перед командой Франческо Фариоли стоит реальный вызов и сложная задача. В предыдущем туре Лиги Европы "божьи синие" сенсационно проиграли скромному РФШ и подарили первую историческую победу для латвийского чемпиона. Поэтому, теперь, без каких-либо "но" для прохода в плей-офф раунд необходимо обыгрывать гораздо более солидный по подбору футболистов турецкий "Галатасарай".

И это действительно нетривиальная задача, поскольку нидерландцам будет противостоять лучшая атака текущей кампании ЛЕ. Мало того, что нужно будет реализовать свои моменты, так еще и к тому же нивелировать угрозу у собственных ворот. А сделать это будет очень непросто. Даже несмотря на домашний статус поединка.

В целом же, в 2025-м календарном году "Аякс" достаточно серьезно (по собственным меркам, конечно) штормит. Две победы в Эредивизи: дома над "Валвейком" (2:1) и в гостях над "Геренвеном" (2:0). С другой стороны: поражение на стадии 1/8 в национальном Кубке от АЗ (0:2) и вышеупомянутое фиаско с РФШ во втором по рангу еврокубке - 0:1.

Отступать некуда. Итальянскому коучу и его подопечным нужно выходить и доказывать свой уровень. Конечно, есть немало обстоятельств, при которых нидерландский гранд устроит даже ничья во встрече с "Галатасараем". Однако, надеяться на других при такой плотности в таблице будет как минимум наивным занятием. Необходима лишь уверенная победа.

Ориентировочный состав "Аякса": Пасвер, Баас, Ругани, Сутало, Гоэи, Тейлор, Хендерсон, Фитс-Джим, Годтс, Бробби, Траоре.

"Галатасарай": последние новости

Подопечные Окана Бурука должны были закрывать все свои вопросы еще в прошлом туре. Однако, как было уже упомянуто выше, в родном Стамбуле их ожидал "контрастный душ". "Галатасарай" полностью контролировал ход игры с киевским „Динамо“ Александра Шовковского, однако в итоге именно турецкий клуб и чудо-дубль от Андрея Ярмоленко позволили „бело-синим“ получить их первый зачетный балл в этой кампании.

"Это была вторая ничья подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах. Нам нужно лучше понимать друг друга в некоторых моментах. Если у меня что-то получается, я смотрю, кому отдать пас, от кого получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Нам нужно учиться на своих ошибках и становиться лучше", - рассказал Осимхен после результативной ничьей с лидером УПЛ.

Впрочем, никакой катастрофы не произошло. Сейчас "львы" идут 9-ми в турнирной таблице и отстают от зоны прямого выхода в 1/8 лишь на один зачетный балл. Однако, с другой стороны - для решения этой задачи необходимо переиграть (уже в гостях) мотивированный "Аякс", который свои вопросы также еще не решил.

Однозначно, "Галатасарай" имеет мощный кадровый подбор исполнителей. Особенно, если мы говорим об атакующей линии турок. Чего только стоит дуэт Мертенс-Осимхен. Однако, в то же время есть проблемы с концентрацией и стабильностью в защите. Если 51-летнему турецкому наставнику удастся как следует психологически накачать своих футболистов, то проблем с итоговым результатом не будет. В любом случае битва с нидерландцами обещает быть напряженной и интригующей. За что бороться есть обоим.

Если же обращаться к национальному первенству, то на этом поприще у "Галатасарая" все в порядке. Первое место и гандикап над "Фенербахче" в 6 зачетных баллов. Теперь время доказывать свой статус-кво именно в Лиге Европы.

Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Айхан, Д. Санчес, Бардакчи, Якобс, Кутлу, Торрейра, Актюн, Мертенс, Б. Йылмаз, Осимхен.

"Аякс" - "Галатасарай". Личные встречи

Это будет первая официальная встреча в истории "божьих сыновей" и "львов". До этого нидерландская и турецкая команды в еврокубках не пересекались.

"Аякс" - "Галатасарай". Последние официальные матчи

"Аякс":

Аякс - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 4

"Галатасарай":

Аякс - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 5

Турнирное положение команд

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и закономерно располагаются в зоне плей-офф. Впрочем, если турки уже по сути гарантировали себе проход в следующий раунд, то для нидерландцам нужно побеждать.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Аякс" - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты

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"Аякс" - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья - 2:2. Четкого, да и даже просто фаворита в этой паре нет. Что и подтверждают расчеты букмекеров. Желаемый результат и путевку в следующий раунд получит тот, кто проявит больше желания и продемонстрирует свои сильные стороны в полной мере. Разве что, на стороне "божьих сыновей" выступает их домашняя арена - а так, команды на данном этапе своего развития являются максимально близкими по общему уровню. При этом, стоит ожидать забитых мячей с обеих сторон.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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