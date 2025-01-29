Рейнджерс - Юнион Сент-Жиллуа. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы. 8-й тур.

30.01.2025. "Айброкс" (Глазго)

Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша)

"Рейнджерс" 22:00 "Юнион Сент-Жиллуа"

Ходит много споров о том, получился ли новый формат еврокубков удачным, но точно можно сказать, что он круто добавил интриги в последние туры этапа лиги. Например, "Рейнджерс" выглядит достаточно конкурентоспособным и находится на достаточно высокой позиции в турнирной таблице. Хоть команда и вряд ли окажется в первой восьмерке, но все говорит о том, что в зоне стыковых игр шотландцы займут высокое место.

"Юнион Сент-Жиллуа" совершил мощный скачок в Лиге Европы, одержав три победы подряд, и догнал своего будущего противника. В такой огненной форме бельгийцы точно могут рассчитывать на плей-офф и на очки в сегодняшней игре.

Новости "Рейнджерс"

"Рейнджерс" абсолютно точно является одним из главных открытий текущего розыгрыша Лиги Европы. Шотландцы находятся на достаточно высоком 13-м месте при том, что их тяжелый календарь совсем к этому не побуждал. На своем тернистом пути команда имела дело с такими соперниками как "Лион", "Олимпиакос", "Ницца", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит подчеркнуть, что в крайнем туре с "красными дьяволами" у "Рейнджерс" также были шансы зацепиться за очки, ведь клуб сравнял счет в самой концовке, но удержать его все же не смог. Причем, анализируя статистику и рисунок игры, можно увидеть, что по качеству игры шотландцы особо ничем не уступали.

Новости "Юнион Сент-Жиллуа"

"Юнион Сент-Жиллуа" сейчас находится на классном ходу как в Лиге Европы, так и в национальном чемпионате. И это при том, что не так давно шансы бельгийцев на попадание в зону стыковых игр казались очень туманными. Но ситуация была исправлена победами над "Твенте", "Ниццей" и "Брагой". При том, что на счету «Юниона Сент-Жиллуа» есть еще и ничья с "Ромой".

Опасения вызывают лишь результаты гостевых матчей, в которых пока что есть что улучшать. Эта неприятная тенденция заметна и в матчах чемпионата Бельгии, где из-за гостевых потерь очков "Юнион" отстает от лидера на 11 зачетных баллов и занимает третье место.

"Рейнджерс" - "Юнион Сент-Жиллуа". Последние матчи команд

Последние матчи "Рейнджерс":

"Данди Юнайтед" 1:3 "Рейнджерс"

"Манчестер Юнайтед" 2:1 "Рейнджерс"

"Рейнджерс" 5:0 "Фрейзербург"

"Рейнджерс" 3:0 "Абердин"

"Рейнджерс"3:1 "Сент-Джонстон"

Последние матчи "Юнион Сент-Жиллуа":

"Беерсхот ВА" 0:4 "Юнион Сент-Жиллуа"

"Юнион Сент-Жиллуа" 2:1 "Брага"

"Юнион Сент-Жиллуа" 1:0 "Левен"

"Шарлеруа" 1:2 "Юнион Сент-Жиллуа"

"Антверпен" 5:1 "Юнион Сент-Жиллуа"

"Рейнджерс"- "Юнион Сент-Жиллуа". Турнирное положение

И "Рейнджерс", и "Юнион" перед последним туром имеют по 11 очков, но шотландцы расположились на 13 месте, а бельгийцы на 15 (благодаря лучшей разнице голов).

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рейнджерс - Юнион Сент-Жиллуа Смотреть трансляцию

На первый взгляд, обе команды уже понимают свой результат по итогам этапа лиги, но это не совсем так. В этом матче (как и во многих сегодняшних) нас с вами будет ждать игра, которая может кардинально изменить турнирное положение. Да, конечно, мы не будем спорить, что коллективы находятся в одинаковом положении в том смысле, что вряд ли вылетят за пределы топ-24 или попадут в первую восьмерку, но обоим клубам нужно быть как можно ближе к ней, чтобы обеспечить себе выход на самого приемлемого противника в стыковых играх.

Личные встречи

Команды дважды играли между собой. Оба поединка прошли в рамках квалификации к Лиге чемпионов в 2022 году. Тогда каждый из коллективов одержал уверенную победу на домашнем поле: шотландцы "3:0", а бельгийцы "2:0". По сумме двух матчей дальше, конечно, прошел "Рейнджерс".

Прогноз

Обе команды находятся в очень хорошей форме, и каждая из них может рассчитывать на победу сегодня, но все же форма и индивидуальное мастерство игроков "Рейнджерс" выглядит немного более приоритетной. Ведь, несмотря на тяжелый календарь, шотландская команда находится очень высоко, а у бельгийцев все-таки не было столько испытаний и такой серьезной оппозиции в течение турнира.

К тому же стоит добавить, что за "Рейнджерс" в этом сезоне закрепился статус домашней команды. Шотландцы на родном стадионе "Айброкс" одержали большинство своих побед. А вот "Юнион Сент-Жиллуа" на выезде часто теряет очки как в чемпионате, так и в ЛЕ. Наш прогноз: победа хозяев поля.