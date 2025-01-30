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Маккаби Тель-Авив - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Маккаби Тель-Авив" и "Порту" в рамках этапа лиги в Лиге Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00. Белград. "Стадион Партизана"
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 13
В матче восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Маккаби Тель-Авив" и "Порту", который несколько дней назад назначил нового главного тренера команды. Гости имеют шанс на попадание в плей-офф этого турнира, если им удастся одержать победу в этом поединке, однако многое также зависит и от результатов других матчей. Для команды из Израиля такая задачка выглядит не очень достижимой, но зацепиться за победу попробовать стоит.
Новости "Маккаби Тель-Авив"
"Маккаби Тель-Авив" демонстрирует стабильную игру отрезками. Сейчас у израильской команды явно не лучший период в этом сезоне, хотя бывали и худшие промежутки с четырьмя поражениями во всех турнирах подряд. В последних пяти матчах подопечные Жарко Лазетича одержали лишь одну победу, что лишь подтверждает выше описанную проблему.
После ничьей с "Ирони Тверия" (2:2) в чемпионате Израиля последовало поражение от "Маккаби Бней-Рейна" (1:2) в 1/8 финала национального Кубка и, соответственно, вылет на этой стадии. Столичная команда исправилась в следующей игре, разгромив в израильской Премьер-лиге "Нетанию" со счетом 4:1, полностью уничтожив своего соперника на футбольном поле. После того матча "Маккаби Тель-Авив" не удалось развить свой успех в Лиге Европы, проиграв на выезде "Буде/Глимт" (3:1).
В последнем матче чемпионата "Маккаби Тель-Авив" встретился с "Маккаби Хайфа", но матч не был доигран до конца из-за стычек между фанатов посреди игры. Поединок был остановлен при счете 1:1 в первом тайме.
Новости "Порту"
В начале этой недели, в понедельник 27-го января, "Порту" официально на своем сайте объявил о назначении нового главного тренера команды — Мартина Ансельми. 39-летний аргентинский наставник, который не имеет опыта в Европе, дебютирует на тренерском мостике "драконов" сразу же в еврокубках. Его предшественник, Витор Бруну, был уволен после трех поражений подряд. Молодому наставнику необходимо на старте проявить себя с как можно лучшей стороны.
Неудачная серия "сине-белых" началась с вылета в полуфинале португальского Кубка лиги от "Спортинга" (1:0), а вот продолжилась двумя выездными поражениями от "Насьонала" (2:0) и "Жил Висенте" (3:1) в местном чемпионате. Уже после этого были необходимы изменения. В двух следующих матчах исполняющим обязанности менеджера был Жозе Тавареш, которому не удалось вывести команду из затруднительного положения на победный путь. Под его руководством команда проиграла дома в матче Лиги Европы против "Олимпиакоса" (0:1), испортив свое турнирное положение. Затем был матч в Лиге Португалии с "Санта-Кларой" (1:1), эта ничья оставляет "Порту" на третьем месте.
В итоге имеем лишь одну ничью в последних пяти матчах и четыре поражения подряд до этого. Сможет ли "Порту" показать свой характер, настроившись на победу в Лиге Европы? Узнаем уже в четверг, наблюдая за тем, что придумает Мартин Ансельмини. Аргентинец имеет тренерские задатки в международных кубковых турнирах.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Личные встречи
04.11.15 ЛЧ "Маккаби Тель-Авив" — "Порту" 1:3
20.10.15 ЛЧ "Порту" — "Маккаби Тель-Авив" 2:0
Цифры и факты
- "Маккаби Тель-Авив" пропускал в каждом из последних 5 матчей во всех турнирах;
- Обе команды выиграли по 2 матча в предыдущих 7 турах Лиги Европы в этом сезоне;
- "Порту" не побеждает в последних 5 выездных матчах в еврокубках (4 поражения и одна ничья).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У номинальных гостей накануне этого матча под вопросом лишь участие Сагива Ехезкеля и резервного голкипера Офека Мелика. Существует вероятность того, что они все же пропустят этот матч в Лиге Европы.
В составе "Порту" есть несколько весомых потерь, среди них и главный бомбардир команды в этом сезоне — Саму Омородион, который пропускает эту игру из-за перебора желтых карточек, и Неуэн Перес, по той же причине. Также не сыграют травмированные Марко Груич и Иван Маркано. Под вопросом на эту игру до сих пор остается Венделл.
"Маккаби Тель-Авив", 4-5-1: Слуга — Ревиво, Нахимас, Стоич, Асанте — Давида, ван Оверем, Сиссоко, Перетц, Патати — Тургеман
"Порту", 4-2-3-1: Кошта — Моура, Отавио, Джало, Фернандеш — Варела, Соуза — Галену, Виейра, Боржеш — Гюль
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Маккаби Тель-Авив" и "Порту" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1,61. Букмекеры считают "Порту" фаворитом в этом противостоянии. Эта игра действительно важна для них, особенно для нового главного тренера команды, который может в своем первом же матче порадовать болельщиков победой, которых давно не было. По нашему мнению, несмотря на игру на результат, команды не будут действовать слишком осторожном, поэтому мы ожидаем увидеть в этом матче как минимум три гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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