Маккаби Тель-Авив - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Белград. "Стадион Партизана"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: MEGOGO Футбол 13

В матче восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Маккаби Тель-Авив" и "Порту", который несколько дней назад назначил нового главного тренера команды. Гости имеют шанс на попадание в плей-офф этого турнира, если им удастся одержать победу в этом поединке, однако многое также зависит и от результатов других матчей. Для команды из Израиля такая задачка выглядит не очень достижимой, но зацепиться за победу попробовать стоит.

Новости "Маккаби Тель-Авив"

"Маккаби Тель-Авив" демонстрирует стабильную игру отрезками. Сейчас у израильской команды явно не лучший период в этом сезоне, хотя бывали и худшие промежутки с четырьмя поражениями во всех турнирах подряд. В последних пяти матчах подопечные Жарко Лазетича одержали лишь одну победу, что лишь подтверждает выше описанную проблему.

После ничьей с "Ирони Тверия" (2:2) в чемпионате Израиля последовало поражение от "Маккаби Бней-Рейна" (1:2) в 1/8 финала национального Кубка и, соответственно, вылет на этой стадии. Столичная команда исправилась в следующей игре, разгромив в израильской Премьер-лиге "Нетанию" со счетом 4:1, полностью уничтожив своего соперника на футбольном поле. После того матча "Маккаби Тель-Авив" не удалось развить свой успех в Лиге Европы, проиграв на выезде "Буде/Глимт" (3:1).

В последнем матче чемпионата "Маккаби Тель-Авив" встретился с "Маккаби Хайфа", но матч не был доигран до конца из-за стычек между фанатов посреди игры. Поединок был остановлен при счете 1:1 в первом тайме.

Новости "Порту"

В начале этой недели, в понедельник 27-го января, "Порту" официально на своем сайте объявил о назначении нового главного тренера команды — Мартина Ансельми. 39-летний аргентинский наставник, который не имеет опыта в Европе, дебютирует на тренерском мостике "драконов" сразу же в еврокубках. Его предшественник, Витор Бруну, был уволен после трех поражений подряд. Молодому наставнику необходимо на старте проявить себя с как можно лучшей стороны.

Неудачная серия "сине-белых" началась с вылета в полуфинале португальского Кубка лиги от "Спортинга" (1:0), а вот продолжилась двумя выездными поражениями от "Насьонала" (2:0) и "Жил Висенте" (3:1) в местном чемпионате. Уже после этого были необходимы изменения. В двух следующих матчах исполняющим обязанности менеджера был Жозе Тавареш, которому не удалось вывести команду из затруднительного положения на победный путь. Под его руководством команда проиграла дома в матче Лиги Европы против "Олимпиакоса" (0:1), испортив свое турнирное положение. Затем был матч в Лиге Португалии с "Санта-Кларой" (1:1), эта ничья оставляет "Порту" на третьем месте.

В итоге имеем лишь одну ничью в последних пяти матчах и четыре поражения подряд до этого. Сможет ли "Порту" показать свой характер, настроившись на победу в Лиге Европы? Узнаем уже в четверг, наблюдая за тем, что придумает Мартин Ансельмини. Аргентинец имеет тренерские задатки в международных кубковых турнирах.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Личные встречи

04.11.15 ЛЧ "Маккаби Тель-Авив" — "Порту" 1:3

20.10.15 ЛЧ "Порту" — "Маккаби Тель-Авив" 2:0

Цифры и факты

"Маккаби Тель-Авив" пропускал в каждом из последних 5 матчей во всех турнирах;

Обе команды выиграли по 2 матча в предыдущих 7 турах Лиги Европы в этом сезоне;

"Порту" не побеждает в последних 5 выездных матчах в еврокубках (4 поражения и одна ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У номинальных гостей накануне этого матча под вопросом лишь участие Сагива Ехезкеля и резервного голкипера Офека Мелика. Существует вероятность того, что они все же пропустят этот матч в Лиге Европы.

В составе "Порту" есть несколько весомых потерь, среди них и главный бомбардир команды в этом сезоне — Саму Омородион, который пропускает эту игру из-за перебора желтых карточек, и Неуэн Перес, по той же причине. Также не сыграют травмированные Марко Груич и Иван Маркано. Под вопросом на эту игру до сих пор остается Венделл.

"Маккаби Тель-Авив", 4-5-1: Слуга — Ревиво, Нахимас, Стоич, Асанте — Давида, ван Оверем, Сиссоко, Перетц, Патати — Тургеман

"Порту", 4-2-3-1: Кошта — Моура, Отавио, Джало, Фернандеш — Варела, Соуза — Галену, Виейра, Боржеш — Гюль

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Маккаби Тель-Авив" и "Порту" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,61. Букмекеры считают "Порту" фаворитом в этом противостоянии. Эта игра действительно важна для них, особенно для нового главного тренера команды, который может в своем первом же матче порадовать болельщиков победой, которых давно не было. По нашему мнению, несмотря на игру на результат, команды не будут действовать слишком осторожном, поэтому мы ожидаем увидеть в этом матче как минимум три гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.