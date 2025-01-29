Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Одно из главных разочарований с одной из главных сенсаций Лиги Европы. "Ницца" у себя дома в заключительном туре основного этапа турнира примет "Буде-Глимт".

"Ницца" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 8-й тур

30 января. Ницца. "Альянц Ривьера"

Арбитр: Юджин Джая (Албания)

Видеотрансляция: Megogo 17

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"Ницца": последние новости

Текущий розыгрыш Лиги Европы "Ницца" проводит в полноги. В течение основного этапа коллектив Франка Эза с разгромным счетом уступил "Лацио" и "Рейнджерсу" (1:4 - обе игры), а также потерпел поражения от "Ференцвароша" и "Эльфсборга" (по 0:1) и "Сент-Жиллуазу" (1:2). Как итог - предпоследняя позиция в турнирной таблице.

Совсем по-другому у "Ниццы" дела идут в Лиге 1. Там "орлята" находятся на четвертом месте и находится на расстоянии в четыре очка от второй строчки.

С высокой долей вероятности в поединке с "Буде-Глимтом" Эз применит ротацию. Не сыграют в четверг Лоше (дисквалификация) и Бога (травма).

Ориентировочный состав: Булка - Клосс, Росарио, Бомбито, Бар – Диоп, Камара, Ндомбеле – Буанани – Лаборд, Гессан

"Буде-Глимт": последние новости

Вне зависимости от результата предстоящей встречи еврокубковый сезон у "Буде-Глимта" удался. Норвежский клуб уже гарантировал себе место в стыковых матчах плей-офф, но при этом все еще может попасть и в топ-8 для прямого выхода в 1/8 финала.

1 декабря "Буде-Глимт" защитил чемпионский титул в Норвегии, и уже готовится к новому сезону, проводя спарринги и играя в еврокубках. За период проведения основного этапа Лиги Европы подопечные Кьетиля Кнутсена сумели обыграть такие команды как "Брагу" (2:1), "Порту" (3:2), "Бешикташ" (2:1), а также навязать борьбу на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (2:3).

Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Бьортуфт, Сьовольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Маата, Синкернагель, Хег

Последние матчи

"Ницца":

26.01.25. "Ницца" - "Марсель" 2:0 (Лига 1)

23.01.25. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0 (Лига Европы)

17.12.25. "Лилль" - "Ницца" 2:1 (Лига 1)

"Буде-Глимт":

23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)

15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)

09.01.25. "Фортуна" - "Буде-Глимт" 3:2 (спарринг)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

"Ницца" - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды на протяжении турнира испытывают проблемы в обороне, так что можно ожидать как минимум два забитых мяча. Также мала вероятность, что "Буде-Глимт" уступит в таком важном для себя матче немотивированному сопернику.

Наш прогноз - "Буде-Глимт" не проиграет (X2) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,38.