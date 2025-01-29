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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы

Ницца - Буде-Глимт. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Одно из главных разочарований с одной из главных сенсаций Лиги Европы. "Ницца" у себя дома в заключительном туре основного этапа турнира примет "Буде-Глимт".

"Ницца" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 8-й тур

30 января. Ницца. "Альянц Ривьера"

Арбитр: Юджин Джая (Албания)

Видеотрансляция: Megogo 17

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Трансляція матчу Ніцца - Буде-Глімт
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Содержание

"Ницца": последние новости

Текущий розыгрыш Лиги Европы "Ницца" проводит в полноги. В течение основного этапа коллектив Франка Эза с разгромным счетом уступил "Лацио" и "Рейнджерсу" (1:4 - обе игры), а также потерпел поражения от "Ференцвароша" и "Эльфсборга" (по 0:1) и "Сент-Жиллуазу" (1:2). Как итог - предпоследняя позиция в турнирной таблице.

Совсем по-другому у "Ниццы" дела идут в Лиге 1. Там "орлята" находятся на четвертом месте и находится на расстоянии в четыре очка от второй строчки.

С высокой долей вероятности в поединке с "Буде-Глимтом" Эз применит ротацию. Не сыграют в четверг Лоше (дисквалификация) и Бога (травма).

Ориентировочный состав: Булка - Клосс, Росарио, Бомбито, Бар – Диоп, Камара, Ндомбеле – Буанани – Лаборд, Гессан

"Буде-Глимт": последние новости

Вне зависимости от результата предстоящей встречи еврокубковый сезон у "Буде-Глимта" удался. Норвежский клуб уже гарантировал себе место в стыковых матчах плей-офф, но при этом все еще может попасть и в топ-8 для прямого выхода в 1/8 финала.

1 декабря "Буде-Глимт" защитил чемпионский титул в Норвегии, и уже готовится к новому сезону, проводя спарринги и играя в еврокубках. За период проведения основного этапа Лиги Европы подопечные Кьетиля Кнутсена сумели обыграть такие команды как "Брагу" (2:1), "Порту" (3:2), "Бешикташ" (2:1), а также навязать борьбу на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (2:3).

Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Бьортуфт, Сьовольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Маата, Синкернагель, Хег

Последние матчи

"Ницца":

  • 26.01.25. "Ницца" - "Марсель" 2:0 (Лига 1)
  • 23.01.25. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0 (Лига Европы)
  • 17.12.25. "Лилль" - "Ницца" 2:1 (Лига 1)

"Буде-Глимт":

  • 23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)
  • 15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)
  • 09.01.25. "Фортуна" - "Буде-Глимт" 3:2 (спарринг)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 4"Лацио"

 7 6 1 0 17-4 19
2

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 5"Айнтрахт"

 7 5 1 1 14-8 16
3

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 6"Атлетик"

 7 5 1 1 12-6 16
4

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 7"Манчестер Юнайтед"

 7 4 3 0 14-9 15
5

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 8"Лион"

 7 4 2 1 15-7 14
6

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 9"Тоттенхэм"

 7 4 2 1 14-9 14
7

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 10"Андерлехт"

 7 4 2 1 11-8 14
8

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 11ФКСБ

 7 4 2 1 10-7 14
9

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 12"Галатасарай"

 7 3 4 0 18-14 13
10

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 13Буде-Глимт

 7 4 1 2 13-10 13
11

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 14Виктория

 7 3 3 1 12-9 12
12

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 15"Олимпиакос"

 7 3 3 1 6-3 12
13

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 16Рейнджерс

 7 3 2 2 14-9 11
14

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 17АЗ

 7 3 2 2 10-9 11
15

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 18"Юнион Сент-Жилуаз"

 7 3 2 2 7-6 11
16

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 19"Аякс"

 7 3 1 3 14-7 10
17

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 20ПАОК

 7 3 1 3 12-8 10
18

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 21"Реал Сосьедад"

 7 3 1 3 11-9 10
19

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 22"Мидтьюлланн"

 7 3 1 3 7-7 10
20

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 23"Эльфсборг"

 7 3 1 3 9-11 10
21

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 24Рома

 7 2 3 2 8-6 9
22

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 25"Ференцварош"

 7 3 0 4 11-12 9
23

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 26"Фенербахче"

 7 2 3 2 7-9 9
24

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 27"Бешикташ"

 7 3 0 4 10-14 9
25

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 28"Порту"

 7 2 2 3 12-11 8
26

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 29"Твенте"

 7 1 4 2 7-9 7
27

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 30"Брага"

 7 2 1 4 8-12 7
28

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 31"Хоффенхайм"

 7 1 3 3 7-11 6
29

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 32"Маккаби"

 7 2 0 5 8-16 6
30

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 33РФШ

 7 1 2 4 6-12 5
31

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 34Славия Прага

 7 1 1 5 5-9 4
32

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 35"Мальме"

 7 1 1 5 8-15 4
33

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 36"Лудогорец"

 7 0 3 4 3-10 3
34

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 37"Карабах"

 7 1 0 6 6-17 3
35

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 38"Ницца"

 7 0 2 5 6-15 2
36

Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025 - изображение 39Динамо

 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.42
3.90
2.72
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"Ницца" - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды на протяжении турнира испытывают проблемы в обороне, так что можно ожидать как минимум два забитых мяча. Также мала вероятность, что "Буде-Глимт" уступит в таком важном для себя матче немотивированному сопернику.

Наш прогноз - "Буде-Глимт" не проиграет (X2) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,38.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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