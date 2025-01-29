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Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Ницца - Буде-Глимт. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Одно из главных разочарований с одной из главных сенсаций Лиги Европы. "Ницца" у себя дома в заключительном туре основного этапа турнира примет "Буде-Глимт".
"Ницца" – "Буде-Глимт" 22:00
Лига Европы. 8-й тур
30 января. Ницца. "Альянц Ривьера"
Арбитр: Юджин Джая (Албания)
Видеотрансляция: Megogo 17
"Ницца": последние новости
Текущий розыгрыш Лиги Европы "Ницца" проводит в полноги. В течение основного этапа коллектив Франка Эза с разгромным счетом уступил "Лацио" и "Рейнджерсу" (1:4 - обе игры), а также потерпел поражения от "Ференцвароша" и "Эльфсборга" (по 0:1) и "Сент-Жиллуазу" (1:2). Как итог - предпоследняя позиция в турнирной таблице.
Совсем по-другому у "Ниццы" дела идут в Лиге 1. Там "орлята" находятся на четвертом месте и находится на расстоянии в четыре очка от второй строчки.
С высокой долей вероятности в поединке с "Буде-Глимтом" Эз применит ротацию. Не сыграют в четверг Лоше (дисквалификация) и Бога (травма).
Ориентировочный состав: Булка - Клосс, Росарио, Бомбито, Бар – Диоп, Камара, Ндомбеле – Буанани – Лаборд, Гессан
"Буде-Глимт": последние новости
Вне зависимости от результата предстоящей встречи еврокубковый сезон у "Буде-Глимта" удался. Норвежский клуб уже гарантировал себе место в стыковых матчах плей-офф, но при этом все еще может попасть и в топ-8 для прямого выхода в 1/8 финала.
1 декабря "Буде-Глимт" защитил чемпионский титул в Норвегии, и уже готовится к новому сезону, проводя спарринги и играя в еврокубках. За период проведения основного этапа Лиги Европы подопечные Кьетиля Кнутсена сумели обыграть такие команды как "Брагу" (2:1), "Порту" (3:2), "Бешикташ" (2:1), а также навязать борьбу на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (2:3).
Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Бьортуфт, Сьовольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Маата, Синкернагель, Хег
Последние матчи
"Ницца":
- 26.01.25. "Ницца" - "Марсель" 2:0 (Лига 1)
- 23.01.25. "Эльфсборг" - "Ницца" 1:0 (Лига Европы)
- 17.12.25. "Лилль" - "Ницца" 2:1 (Лига 1)
"Буде-Глимт":
- 23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)
- 15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)
- 09.01.25. "Фортуна" - "Буде-Глимт" 3:2 (спарринг)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Ставки и коэффициенты
"Ницца" - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол
Обе команды на протяжении турнира испытывают проблемы в обороне, так что можно ожидать как минимум два забитых мяча. Также мала вероятность, что "Буде-Глимт" уступит в таком важном для себя матче немотивированному сопернику.
Наш прогноз - "Буде-Глимт" не проиграет (X2) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,38.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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