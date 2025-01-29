Крайний танец. Динамо – РФШ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы, восьмой тур

30 января, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

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Честно говоря, это будет спарринг с повышенным давлением. Команды уже не претендуют ни на стыки, ни на плей-офф. Кроме этого матч будет проходить чуть ли не на пустом стадионе. Более того, украинская команда не сможет даже подвинуть или догнать латвийскую в турнирной таблице. Однако за престиж, а также за очки в таблицу коэффициентов сражаться можно и нужно.

Новости Динамо (Киев, Украина)

В прошлом матче "бело-синие" встречались с "Галатасараем". У киевлян тоже не было турнирных задач, а вот у соперника они были. Более того, подопечные Шовковского играли на одном из самых громких стадионов мира под мощный гул чужих болельщиков. Однако все равно смогли не только показать моментами хорошую игру, но привезти из Стамбула один зачетный пункт.

Сыграло влияние опытных игроков. Виталий Буяльский, несмотря ни на что, доиграл момент и создал гол для Ваната. Впоследствии Ярмоленко ударно вышел из скамейки для запасных, оформив дубль. Параллельно киевляне бились-боролись, чего явно не хватало в предыдущих поединках. То есть прогресс по всем направлениям ощутим. Неужели так влияет только двухчасовая дорога?

Через два дня после матча – 23 января – "Динамо" провело спарринг в Турции. Соперником стал один из аутсайдеров высшего дивизиона Косово "Ллапи". Киевляне вели в счете 2:0, но в итоге сыграли вничью 2:2. В основе вышли те, кто не получил достаточно (или вообще не получил) игрового времени в Стамбуле.

Кадры номинальных хозяев

Точно не сыграет Попов – он восстанавливается от травмы. Также дисквалифицирован на этот матч Шапаренко. Полузащитник перебрал желтых карточок. Однако в общую группу накануне вернулся Владимир Бражко. Также потерей является и продажа Бущана, хотя и в прошлом официальном матче на воротах довольно уверенно сыграл Нещерет.

Новости РФШ (Рижская футбольная школа, Латвия)

В прошлом туре подопечные латвийского тренера Виктора Мороза также добыли результат. Можно даже сказать, что сенсационный. Столичная команда принимала у себя дома "Аякс". У "РФШ" уже не было турнирных задач, а вот амстердамцы вполне претендовали на топ-8. В итоге гол финна Адама Маргиева принес минимальную победу представителям Риги.

Сейчас у команды пять зачетных пунктов – на четыре больше, чем у Динамо. "РФШ" дважды сыграл вничью против "Андерлехта" (1:1) и того же "Галатасарая" (2:2). Все поединки, в которых подопечные Мороза набирали очки, проводились в Риге. А вот все гостевые проиграли: "Стяуа" (1:4), "Айнтрахт" Ф (0:1) и "Маккаби Тель-Авив" (1:2). Также уступили дома ПАОК (0:2).

Перерыв между январскими матчами "РФШ" заполнил спаррингом. В соперниках были соседи-балтийцы: "Флора" из Эстонии. Благодаря голам Мареша и Лемаича в первом тайме представители Латвии выиграли со счетом 2:0. Кстати, все четыре спарринга в январе "РФШ" провел против балтийцев: одержал три победы и однажды проиграл.

Кадры гостей

Дисквалификаций РФШ в предыдущем матче не набрал. Зато два футболиста, которые еще несколько месяцев назад выбыли из-за травмы колена, не помогут. Речь идет об Исмаеле Диоманде и Мартинше Кигурсе.

Последние пять матчей Динамо и РФШ

Последние пять встреч хозяев

23.01. Динамо – Ллапи 2:2 (ТМ)

21.01. Галатасарай – Динамо 3:3 (Лига Европы)

16.01. ЦСКА 1948 София – Динамо 1:4 (ТМ)

16.01. Марибор – Динамо 0:2 (ТМ)

13.01. Видзев Лодзь – Динамо 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

25.01. Флора – РФШ 0:2 (ТМ)

23.01. РФШ – Аякс 1:0 (Лига Европы)

18.01. Жальгирис – РФШ 0:1 (ТМ)

15.01. РФШ – Нимме Калью 1:2 (ТМ)

11.01. РФШ – Супер Новая 7:0 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

Дважды играли между собой команды – в обоих случаях в товарищеских матчах. В феврале 2024 года киевляне победили РФШ благодаря голу Шапаренко с пенальти, а зимой 2022 года "Динамо" одержало волевую победу после точных ударов Ваната и того же Шапаренко. А вот в Гамбурге Николай уже латвийцам не забьет…

Ориентировочные составы на матч

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Беловар, Михавко, Овчаренко – Буяльский, Михайличенко, Пихалонок – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Нещерет – Тимчик, Беловар, Михавко, Овчаренко – Буяльский, Михайличенко, Пихалонок – Ярмоленко, Ванат, Кабаев. РФШ: Ондоа – Нджие, Пренга, Липущек – Савалниекс, Маргиев, Паныч, Одишария – Икауньекс, Лемаич, Зеленковс.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

Ставки и коэффициенты на матч Динамо – РФШ

Прогноз на матч Динамо – РФШ от UA-Football

Клубы хорошо сотрудничают между собой. За недавнее время они провели два спарринга, совсем скоро их ожидает еще один – сыграют снова в феврале. Потому матч должен пройти в непринужденной атмосфере, но с заточкой на победу. Сначала команды будут узнавать друг друга, поэтому футбол будет осторожен. До перерыва голы ожидать не стоит. Прогноз: Тотал первого тайма меньше 1 (Кф 2,15).