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Атлетик – Виктория. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Лига Европы

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетика" и "Виктории" в рамках 8-го тура Лиги Европы

Атлетик – Виктория. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречаются команды, которые уже обеспечили себе выход в весеннюю стадию еврокубков, но могут улучшить свое турнирное положение.

Содержание

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 30 января
Испания, Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
Арбитр: Матей Юг (Словения)
"Атлетик" 22:00 "Виктория"
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Новости "Атлетика"

"Атлетик" дома в Лиге Европы показывает 100-процентный результат. Команда поочередно обыграла "АЗ" 2:0, "Славию" 1:0 и "Эльфсборг" 3:0. В гостях баски обыграли "Лудогорец" 2:1, "Фенербахче" 2:0, сыграли вничью с "Ромой" Артема Довбика 1:1. В последнем матче турнира команда из Бильбао неожиданно разгромно уступила "Фенербахче" со счетом 4:1. Несмотря на это поражение команда находится на третьей позиции и даже в случае поражения от чехов вряд ли опустится ниже 8 позиции в таблице.

Неплохо обстоят дела у “Атлетика” и в Примере. Команда занимает четвертое лигочемпионовское место на расстоянии 6 очков от пятого "Вильяррреала". В последних играх баски немного притормозили, ведь проиграли в полуфинале Суперкубка Испании "Барселоне" 0:2 и вылетели из кубка от "Осасуны" 2:3. Последний матч Примеры команда из Бильбао сыграла в нулевую ничью с "Леганесом", не использовав ряд голевых моментов.

Новости "Виктории"

"Виктория" довольно успешно выступает в Лиге Европы. Команда уже обеспечила себе еврокубковую весну, но у нее еще есть шанс сразу попасть в 1/8 финала Лиги Европы. Для этого нужно побеждать в Бильбао и ожидать осечек конкурентов. Дома чехи обыграли "Реал Сосьедад" 2:1 и "Андерлехт" 2:0, сыграли нулевую ничью с "Лудогорцем" и уступили "Манчестер Юнайтед" 1:2. На выезде чехи тоже удачно выступают. Команда из Плзени сыграла результативные ничьи против "Айнтрахта" 3:3 и "ПАОКа" 2:2 и на нейтральном поле обыграла киевское "Динамо" 2:1.

В чешской Лиге 1 сейчас зимнее межсезонье. "Виктория" находится на второй позиции, уступая семь очков пражской "Славии". Теоретически шансы на чемпионство не упущены, но слишком уж хорошо в текущем сезоне играет "Славия".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" в лазарете только Руис де Галаррета, которого трудно назвать ключевым игроком команды. Остальные футболисты готовы играть.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Нуньес, Паредес, Берчиче – Весга, Хаурегисар, Беренгер, Н. Уильямс - Гурусета.

У "Виктории" из основной обоймы под вопросом участие в матче залечивающего повреждения французского полузащитника Шейка Суаре. В основе ожидается экс-игрок "Кривбасса" Аду.

Ориентировочный состав "Виктории": Едличка – Емелка, Маркович, Две – Гавел, Калвах, Черв, Каду – Шульц, Выдра, Аду.

"Атлетик" - "Виктория": статистика личных встреч

Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.

Последние матчи "Атлетика"

  • 26.01. Атлетик - Леганес 0:0 (Примера)
  • 22.01. Бешикташ - Атлетик 4:1 (Лига Европы)
  • 19.01. Сельта - Атлетик 1:2 (Примера)
  • 16.01. Атлетик - Осасуна 2:3 (Кубок Испании)
  • 08.01. Атлетик – Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

Последние матчи "Виктории"

  • 23.01. Виктория – Андерлехт 2:0 (Лига Европы)
  • 16.01. АИК – Виктория 0:2 (Товарищеский матч)
  • 12.01. Пяст Гливице – Виктория 0:2 (Товарищеский матч)
  • 09.01. Падерборн – Виктория 2:2 (Товарищеский матч)
  • 15.12. Виктория – Чешское Будейовице 7:2 (Лига 1)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16
3 Атлетик "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15
5 Лион "Лион" 7 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14
8 ФКСБ ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13
11 Виктория Виктория 7 3 3 1 12-9 12
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11
14 АЗ АЗ 7 3 2 2 10-9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11
16 Аякс "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК ПАОК 7 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10
19 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10
20 Эльфсборг "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10
21 Рома Рома 7 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9
25 Порту "Порту" 7 2 2 3 12-11 8
26 Твенте "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7
27 Брага "Брага" 7 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6
29 Маккаби "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6
30 РФШ РФШ 7 1 2 4 6-12 5
31 Славия Прага Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4
32 Мальме "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорец "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3
34 Карабах "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3
35 Ницца "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Динамо 7 0 1 6 4-18 1

"Атлетик" - "Виктория": ставки и коэффициенты

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"Атлетик" - "Виктория": прогноз от UA-Футбол

"Атлетик" практически обеспечил себе место в первой восьмерке, поэтому возможна ротация от Вальверде. "Виктория" находится в хорошей форме, несмотря на межсезонье в чемпионате Чехии. Обе команды часто забивают, поэтому предлагаем поставить, что в матче будут забиты 2 или более гола (ТБ 2) за коэффициент 1,62.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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