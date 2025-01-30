Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетик – Виктория. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетика" и "Виктории" в рамках 8-го тура Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются команды, которые уже обеспечили себе выход в весеннюю стадию еврокубков, но могут улучшить свое турнирное положение.
- Новости "Атлетика"
- Новости "Виктории"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Атлетик" - "Виктория": статистика личных встреч
- Последние матчи "Атлетика"
- Последние матчи "Виктории"
- Турнирное положение команд
- "Атлетик" - "Виктория": ставки и коэффициенты
- "Атлетик" - "Виктория": прогноз от UA-Футбол
8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 30 января
Испания, Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
Арбитр: Матей Юг (Словения)
"Атлетик" 22:00 "Виктория"
"Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол-9
Новости "Атлетика"
"Атлетик" дома в Лиге Европы показывает 100-процентный результат. Команда поочередно обыграла "АЗ" 2:0, "Славию" 1:0 и "Эльфсборг" 3:0. В гостях баски обыграли "Лудогорец" 2:1, "Фенербахче" 2:0, сыграли вничью с "Ромой" Артема Довбика 1:1. В последнем матче турнира команда из Бильбао неожиданно разгромно уступила "Фенербахче" со счетом 4:1. Несмотря на это поражение команда находится на третьей позиции и даже в случае поражения от чехов вряд ли опустится ниже 8 позиции в таблице.
Неплохо обстоят дела у “Атлетика” и в Примере. Команда занимает четвертое лигочемпионовское место на расстоянии 6 очков от пятого "Вильяррреала". В последних играх баски немного притормозили, ведь проиграли в полуфинале Суперкубка Испании "Барселоне" 0:2 и вылетели из кубка от "Осасуны" 2:3. Последний матч Примеры команда из Бильбао сыграла в нулевую ничью с "Леганесом", не использовав ряд голевых моментов.
Новости "Виктории"
"Виктория" довольно успешно выступает в Лиге Европы. Команда уже обеспечила себе еврокубковую весну, но у нее еще есть шанс сразу попасть в 1/8 финала Лиги Европы. Для этого нужно побеждать в Бильбао и ожидать осечек конкурентов. Дома чехи обыграли "Реал Сосьедад" 2:1 и "Андерлехт" 2:0, сыграли нулевую ничью с "Лудогорцем" и уступили "Манчестер Юнайтед" 1:2. На выезде чехи тоже удачно выступают. Команда из Плзени сыграла результативные ничьи против "Айнтрахта" 3:3 и "ПАОКа" 2:2 и на нейтральном поле обыграла киевское "Динамо" 2:1.
В чешской Лиге 1 сейчас зимнее межсезонье. "Виктория" находится на второй позиции, уступая семь очков пражской "Славии". Теоретически шансы на чемпионство не упущены, но слишком уж хорошо в текущем сезоне играет "Славия".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Атлетика" в лазарете только Руис де Галаррета, которого трудно назвать ключевым игроком команды. Остальные футболисты готовы играть.
Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Нуньес, Паредес, Берчиче – Весга, Хаурегисар, Беренгер, Н. Уильямс - Гурусета.
У "Виктории" из основной обоймы под вопросом участие в матче залечивающего повреждения французского полузащитника Шейка Суаре. В основе ожидается экс-игрок "Кривбасса" Аду.
Ориентировочный состав "Виктории": Едличка – Емелка, Маркович, Две – Гавел, Калвах, Черв, Каду – Шульц, Выдра, Аду.
"Атлетик" - "Виктория": статистика личных встреч
Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.
Последние матчи "Атлетика"
- 26.01. Атлетик - Леганес 0:0 (Примера)
- 22.01. Бешикташ - Атлетик 4:1 (Лига Европы)
- 19.01. Сельта - Атлетик 1:2 (Примера)
- 16.01. Атлетик - Осасуна 2:3 (Кубок Испании)
- 08.01. Атлетик – Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
Последние матчи "Виктории"
- 23.01. Виктория – Андерлехт 2:0 (Лига Европы)
- 16.01. АИК – Виктория 0:2 (Товарищеский матч)
- 12.01. Пяст Гливице – Виктория 0:2 (Товарищеский матч)
- 09.01. Падерборн – Виктория 2:2 (Товарищеский матч)
- 15.12. Виктория – Чешское Будейовице 7:2 (Лига 1)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|"Айнтрахт"
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|"Атлетик"
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|"Лион"
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|"Андерлехт"
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|"Галатасарай"
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|"Олимпиакос"
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|"Аякс"
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|"Реал Сосьедад"
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|"Мидтьюлланн"
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|"Эльфсборг"
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|"Ференцварош"
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|"Фенербахче"
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|"Бешикташ"
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|"Порту"
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|"Твенте"
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|"Брага"
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|"Хоффенхайм"
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|"Маккаби"
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|"Мальме"
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|"Лудогорец"
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|"Карабах"
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|"Ницца"
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
"Атлетик" - "Виктория": ставки и коэффициенты
"Атлетик" - "Виктория": прогноз от UA-Футбол
"Атлетик" практически обеспечил себе место в первой восьмерке, поэтому возможна ротация от Вальверде. "Виктория" находится в хорошей форме, несмотря на межсезонье в чемпионате Чехии. Обе команды часто забивают, поэтому предлагаем поставить, что в матче будут забиты 2 или более гола (ТБ 2) за коэффициент 1,62.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- "Я прошел с Шахтером все": Степаненко попрощался с командой и рассказал, почему выбрал Турцию
- Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Крайний танец. Динамо – РФШ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?